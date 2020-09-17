Ростов
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Стадион: Ростов Арена
Маккаби Хайфа
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рукавица Никита
|2
|1
|2.
|Ашкенази Ювал
|2
|1
|3.
|Чери Тьяронн
|1
|0.5
|4.
|Абаши Аяд
|0
|0
|5.
|Хазиза Долев
|0
|0
|6.
|Менахем Сун
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Мабука Эрнест
|1
|0
|2.
|Менахем Сун
|1
|0
|3.
|Абу-Фани Мохаммад
|1
|0
|4.
|Коэн Джош
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Маккаби Хайфа
|0
|0
|40% (2)
|20% (1)
|40% (2)
|0
Предыдущие игры
Ростов Последние 20 матчей: + = -Ростов 3:0 Ротор Ростов 0:0 Локомотив Москва Краснодар 1:1 Ростов Ростов 1:0 Урал
Уфа 0:1 Ростов Динамо Москва 2:0 Ростов Ростов 0:2 Зенит Тамбов 0:1 Ростов Ростов 1:2 Зенит Рубин 0:0 Ростов Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов Ростов 1:3 Локомотив Москва Ростов 3:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Ростов
Маккаби Хайфа Последние 20 матчей: + = -Маккаби Хайфа 2:1 Кайрат Маккаби Хайфа 3:1 Хапоэль Беэр-Шева Маккаби Хайфа 3:1 Железничар Хапоэль Хадера 1:2 Маккаби Хайфа
Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Маккаби Хайфа Бейтар Трамп 2:2 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Тель-Авив Хапоэль Хайфа 1:4 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 2:1 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Тель-Авив 1:3 Маккаби Хайфа Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 0:0 Бейтар Трамп Маккаби Хайфа 2:2 Хапоэль Хайфа Маккаби Тель-Авив 2:0 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 1:2 Хапоэль Тель-Авив Маккаби Хайфа 1:1 Хапоэль Умм-Аль-Фахм Маккаби Хайфа 1:2 Хапоэль Беэр-Шева Маккаби Хайфа 4:0 Хапоэль Беэр-Шева Ашдод 1:2 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 1:0 Хапоэль Хадера
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Ростов - Маккаби Хайфа
Исход игры
Ростов
80.3% (53)
Ничья
13.6% (9)
Маккаби Хайфа
6.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
52.31% (34)
Меньше
47.69% (31)
Обе команды забьют
Да
63.08% (41)
Нет
36.92% (24)
Популярный счёт
2:1 Ростов
39.4% (26)
2:0 Ростов
18.2% (12)
1:0 Ростов
16.7% (11)
1:1 Ничья
10.6% (7)
3:1 Ростов
4.5% (3)
1:2 Маккаби Хайфа
3% (2)
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|8.40
|1.05
|6.40
|1.10
|2.80
|1.41
|—
|—
|2.20
|1.71
|1.81
|1.96
|1.65
|2.28
|—
|—
|1.29
|3.30
|1.21
|4.10
|1.07
|7.20
|1.06
|8.20
|1.01
|14.50
|7.80
|1.04
|6.55
|1.08
|2.90
|1.38
|—
|—
|2.21
|1.65
|—
|—
|1.70
|2.25
|—
|—
|1.33
|3.26
|1.21
|4.10
|1.06
|7.00
|1.04
|8.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.97
|1.37
|2.61
|1.47
|2.24
|1.62
|1.88
|1.91
|1.66
|2.18
|1.48
|2.58
|—
|—
|1.22
|4.16
|—
|—
|—
|—
|—
|—