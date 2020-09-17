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Ростов
 
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Стадион:
Маккаби Хайфа

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Маккаби Хайфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рукавица Никита 2 1
2. Ашкенази Ювал 2 1
3. Чери Тьяронн 1 0.5
4. Абаши Аяд 0 0
5. Хазиза Долев 0 0
6. Менахем Сун 0 0

Карточки

Ростов
# Игрок      
Маккаби Хайфа
# Игрок      
1. Мабука Эрнест 1 0
2. Менахем Сун 1 0
3. Абу-Фани Мохаммад 1 0
4. Коэн Джош 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ростов 0 0 0 0 0 0
 Маккаби Хайфа 0 0 40% (2) 20% (1) 40% (2) 0

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: + = -
Ростов 3:0 Ротор Ростов 0:0 Локомотив Москва Краснодар 1:1 Ростов Ростов 1:0 Урал
Уфа 0:1 Ростов Динамо Москва 2:0 Ростов Ростов 0:2 Зенит Тамбов 0:1 Ростов Ростов 1:2 Зенит Рубин 0:0 Ростов Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов Ростов 1:3 Локомотив Москва Ростов 3:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Ростов
Маккаби Хайфа Последние 20 матчей: + = -
Маккаби Хайфа 2:1 Кайрат Маккаби Хайфа 3:1 Хапоэль Беэр-Шева Маккаби Хайфа 3:1 Железничар Хапоэль Хадера 1:2 Маккаби Хайфа
Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Маккаби Хайфа Бейтар Трамп 2:2 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Тель-Авив Хапоэль Хайфа 1:4 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 2:1 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Тель-Авив 1:3 Маккаби Хайфа Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 0:0 Бейтар Трамп Маккаби Хайфа 2:2 Хапоэль Хайфа Маккаби Тель-Авив 2:0 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 1:2 Хапоэль Тель-Авив Маккаби Хайфа 1:1 Хапоэль Умм-Аль-Фахм Маккаби Хайфа 1:2 Хапоэль Беэр-Шева Маккаби Хайфа 4:0 Хапоэль Беэр-Шева Ашдод 1:2 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 1:0 Хапоэль Хадера

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Маккаби Хайфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 сентября 2020, осталось 2 дня 14 часов 28 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 66
    Ростов 80.3% (53)
    X 13.6% (9)
    Маккаби Хайфа 6.1% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Маккаби Хайфа
    1.93
    3.66
    4.35
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Ростов - Маккаби Хайфа

    Исход игры
    Ростов
    80.3% (53)
    Ничья
    13.6% (9)
    Маккаби Хайфа
    6.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.31% (34)
    Меньше
    47.69% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    63.08% (41)
    Нет
    36.92% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Ростов
    39.4% (26)
    2:0 Ростов
    18.2% (12)
    1:0 Ростов
    16.7% (11)
    1:1 Ничья
    10.6% (7)
    3:1 Ростов
    4.5% (3)
    1:2 Маккаби Хайфа
    3% (2)
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    Где смотреть матч Ростов - Маккаби Хайфа онлайн

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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.93 3.55 4.00
    1.88 3.60 4.20
    1.87 3.46 4.35
    1.86 3.66 4.23

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    8.40 1.05 6.40 1.10 2.80 1.41 2.20 1.71 1.81 1.96 1.65 2.28 1.29 3.30 1.21 4.10 1.07 7.20 1.06 8.20 1.01 14.50
    7.80 1.04 6.55 1.08 2.90 1.38 2.21 1.65 1.70 2.25 1.33 3.26 1.21 4.10 1.06 7.00 1.04 8.00
    2.97 1.37 2.61 1.47 2.24 1.62 1.88 1.91 1.66 2.18 1.48 2.58 1.22 4.16
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.66 2.21 1.30 3.35 1.07 7.60
    2.68 1.46 1.74 2.07 1.33 3.24 1.09 7.10 1.06 8.80
    2.67 1.46 2.18 1.66 1.70 2.14 1.44 2.74 1.31 3.32
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.30 1.58 1.53 2.39 1.19 4.30
    3.38 1.31 2.27 1.62 1.55 2.42 1.19 4.55 1.13 5.75

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.05 1.72
    Букмекер Да Нет
    5.50 1.13
    Букмекер Да Нет
    3.85 1.23
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