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Копенгаген
2:0
Второй тайм: 59'

Стадион:
Пяст
0'
1:0
14' Гол
Вильчек Камиль
56' Желтая карточка
Червински Якуб
2:0
58' Гол
Винд Жонас
59'
21
Йонссон
Карл-Йохан
2
Варела
Гильермо
4
Нельссон
Виктор
27
Сигурдссон
Рагнар
3
Бенгтссон
Пьер
33
Фальк
Расмус
10
Зека
Карлос
16
Пеп
Мас
23
Винд
Жонас
7
Фишер
Виктор
9
Вильчек
Камиль
26
Плах
Франтишек
20
Кончковски
Мартин
4
Червински
Якуб
5
Гук
Томаш
2
Киркесков
Миккель
3
Йодловец
Томаш
17
Липски
Патрик
18
Соколовски
Патрик
14
Голубек
Якуб
10
Вида
Кристофер
9
Пажишек
Пётр
Копенгаген
4-2-3-1
Пяст
4-4-1-1

Ход матча

14'
Вильчек Камиль
(Пеп Мас)
1:0
53'
Мудражия Роберт
Фальк Расмус
 
56'
 
Червински Якуб
58'
Винд Жонас
(Вильчек Камиль)
2:0

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Винд Жонас 4 (1) 1
2. Вильчек Камиль 1 0.25
3. Мудражия Роберт 1 0.25
4. Фальк Расмус 1 0.25
5. Пеп Мас 0 0
6. Варела Гильермо 0 0
Пяст
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жиро Михал 1 0.33
2. Кончковски Мартин 1 0.33
3. Сверчок Якуб 1 0.33
4. Липски Патрик 1 0.33
5. Соколовски Патрик 1 0.33

Карточки

Копенгаген
# Игрок      
1. Зека Карлос 2 0
2. Фальк Расмус 1 0
3. Бартолец Карло 1 0
4. Стаге Йенс 1 0
5. Кауфманн Миккель 1 0
Пяст
# Игрок      
1. Йодловец Томаш 1 0
2. Червински Якуб 1 0
3. Пажишек Пётр 1 0
4. Соколовски Патрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Копенгаген 20% (1) 0 0 20% (1) 20% (1) 40% (2)
 Пяст 40% (2) 0 0 20% (1) 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

Копенгаген Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Копенгаген 1:2 Брондбю Гётеборг 1:2 Копенгаген Оденсе 3:2 Копенгаген Люнгбю 2:2 Копенгаген
Копенгаген 1:3 Силькеборг Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Копенгаген 3:0 Истанбул Башакшехир Копенгаген 2:1 Нордшелланн Ольборг 0:1 Копенгаген Копенгаген 2:4 Орхус Копенгаген 0:0 Брондбю Митьюлланд 3:1 Копенгаген Орхус 1:0 Копенгаген Копенгаген 1:2 Митьюлланд Брондбю 1:1 Копенгаген Копенгаген 2:0 Ольборг Нордшелланн 1:1 Копенгаген Копенгаген 2:1 Раннерс Люнгбю 1:4 Копенгаген Копенгаген 3:1 Сённерйюск
Пяст Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Пяст 0:1 Ягеллония Пяст 3:2 Хартберг Варта Познань 0:0 Пяст Пяст 0:0 Карвина
Пяст 0:1 Погонь Щецин Динамо Минск 0:2 Пяст Шлёнск 2:0 Пяст Ресовя 0:4 Пяст Пяст 2:1 Пуща Неполомице Пяст 1:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Пяст Пяст 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Шлёнск Легия 1:1 Пяст Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 0:2 Лех Ягеллония 0:2 Пяст Пяст 0:0 Гурник Забже Корона Кельце 1:2 Пяст Пяст 4:0 Висла Краков

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Прогнозы 153
Копенгаген 95.4% (146)
X 4.6% (7)
Пяст 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Копенгаген
Ничья
Пяст
1.55
5.40
6.72
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Копенгаген 2:0 Пяст

Исход игры
Копенгаген
95.4% (146)
Ничья
4.6% (7)
Пяст
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (57)
Меньше
62.5% (95)
Обе команды забьют
Да
37.5% (57)
Нет
62.5% (95)
Популярный счёт
2:0 Копенгаген
41.8% (64)
2:1 Копенгаген
25.5% (39)
1:0 Копенгаген
16.3% (25)
3:1 Копенгаген
5.2% (8)
3:0 Копенгаген
3.9% (6)
1:1 Ничья
3.9% (6)
4:1 Копенгаген
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.23 5.40 18.00
1.20 5.25 17.00
1.63 3.94 5.25
1.49 4.10 7.15
1.22 5.18 18.14

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.90 1.03 7.40 1.07 4.20 1.20 2.48 1.53 2.04 1.78 1.55 2.35 1.73 2.06 1.39 2.85 1.14 5.20 1.10 6.10 1.02 11.00 1.01 12.50 1.05 9.50
10.00 1.05 8.90 1.06 3.30 1.33 2.50 1.53 1.90 1.97 1.53 2.62 1.29 3.60 1.15 5.50 1.13 5.85 1.03 12.25
9.74 1.05 7.32 1.07 3.37 1.32 2.63 1.51 1.86 2.01 1.46 2.78 1.31 3.43 1.12 5.18 1.09 5.87 1.03 11.89 1.03 12.40
3.61 1.28 2.97 1.39 2.31 1.61 1.75 2.09 1.51 2.55 1.34 3.23 1.62 2.30 1.46 2.70 1.11 6.22 1.11 6.62
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.86 1.94 1.87 1.87 1.10 6.20 1.02 11.00
2.86 1.41 2.06 1.74 1.40 2.82 1.16 5.10 1.11 6.20
2.91 1.42 1.93 1.94 1.42 2.91 1.11 5.38 1.08 6.29 1.01 15.72 1.01 16.41
2.97 1.41 2.44 1.57 1.90 1.93 1.55 2.48 1.16 5.10 1.45 2.74 1.16 5.00 1.12 6.12
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.49 1.59 2.28 1.22 3.75
3.68 1.27 2.68 1.49 1.71 2.07 1.28 3.68 1.19 4.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.31 1.57
2.04 1.77
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.95 1.22
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