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Копенгаген
3:0
Конец матча

Стадион:
Пяст
0'
1:0
14' Гол
Вильчек Камиль
56' Желтая карточка
Червински Якуб
2:0
58' Гол
Винд Жонас
66' Желтая карточка
Липски Патрик
85' Желтая карточка
Мудражия Роберт
3:0
90' Гол
Пеп Мас
90' Желтая карточка
Киркесков Миккель
90'+6
21
Йонссон
Карл-Йохан
2
Варела
Гильермо
4
Нельссон
Виктор
27
Сигурдссон
Рагнар
3
Бенгтссон
Пьер
33
Фальк
Расмус
10
Зека
Карлос
16
Пеп
Мас
23
Винд
Жонас
7
Фишер
Виктор
9
Вильчек
Камиль
26
Плах
Франтишек
20
Кончковски
Мартин
4
Червински
Якуб
5
Гук
Томаш
2
Киркесков
Миккель
3
Йодловец
Томаш
17
Липски
Патрик
18
Соколовски
Патрик
14
Голубек
Якуб
10
Вида
Кристофер
9
Пажишек
Пётр
Копенгаген
4-2-3-1
Пяст
4-4-1-1

Ход матча

14'
Вильчек Камиль
(Пеп Мас)
1:0
53'
Мудражия Роберт
Фальк Расмус
 
56'
 
Червински Якуб
58'
Винд Жонас
(Вильчек Камиль)
2:0
62'
 
Жиро Михал
Соколовски Патрик
66'
 
Липски Патрик
68'
Ойконому Мариос
Сигурдссон Рагнар
 
75'
Стаге Йенс
Фишер Виктор
 
83'
 
Милевски Себастиан
Липски Патрик
85'
Мудражия Роберт
 
89'
 
Стечик Доминик
Пажишек Пётр
90'
Пеп Мас
(Зека Карлос)
3:0
90'
 
Киркесков Миккель

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Винд Жонас 4 (1) 1
2. Пеп Мас 1 0.25
3. Вильчек Камиль 1 0.25
4. Мудражия Роберт 1 0.25
5. Фальк Расмус 1 0.25
6. Зека Карлос 0 0
7. Варела Гильермо 0 0
Пяст
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жиро Михал 1 0.33
2. Кончковски Мартин 1 0.33
3. Сверчок Якуб 1 0.33
4. Липски Патрик 1 0.33
5. Соколовски Патрик 1 0.33

Карточки

Копенгаген
# Игрок      
1. Зека Карлос 2 0
2. Фальк Расмус 1 0
3. Мудражия Роберт 1 0
4. Бартолец Карло 1 0
5. Стаге Йенс 1 0
6. Кауфманн Миккель 1 0
Пяст
# Игрок      
1. Йодловец Томаш 1 0
2. Киркесков Миккель 1 0
3. Червински Якуб 1 0
4. Пажишек Пётр 1 0
5. Липски Патрик 1 0
6. Соколовски Патрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Копенгаген 25% (2) 0 0 25% (2) 12.5% (1) 37.5% (3)
 Пяст 40% (2) 0 0 20% (1) 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

Копенгаген Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Копенгаген 1:2 Брондбю Гётеборг 1:2 Копенгаген Оденсе 3:2 Копенгаген Люнгбю 2:2 Копенгаген
Копенгаген 1:3 Силькеборг Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Копенгаген 3:0 Истанбул Башакшехир Копенгаген 2:1 Нордшелланн Ольборг 0:1 Копенгаген Копенгаген 2:4 Орхус Копенгаген 0:0 Брондбю Митьюлланд 3:1 Копенгаген Орхус 1:0 Копенгаген Копенгаген 1:2 Митьюлланд Брондбю 1:1 Копенгаген Копенгаген 2:0 Ольборг Нордшелланн 1:1 Копенгаген Копенгаген 2:1 Раннерс Люнгбю 1:4 Копенгаген Копенгаген 3:1 Сённерйюск
Пяст Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Пяст 0:1 Ягеллония Пяст 3:2 Хартберг Варта Познань 0:0 Пяст Пяст 0:0 Карвина
Пяст 0:1 Погонь Щецин Динамо Минск 0:2 Пяст Шлёнск 2:0 Пяст Ресовя 0:4 Пяст Пяст 2:1 Пуща Неполомице Пяст 1:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Пяст Пяст 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Шлёнск Легия 1:1 Пяст Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 0:2 Лех Ягеллония 0:2 Пяст Пяст 0:0 Гурник Забже Корона Кельце 1:2 Пяст Пяст 4:0 Висла Краков

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Прогнозы 153
Копенгаген 95.4% (146)
X 4.6% (7)
Пяст 0% (0)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Копенгаген 3:0 Пяст

Исход игры
Копенгаген
95.4% (146)
Ничья
4.6% (7)
Пяст
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (57)
Меньше
62.5% (95)
Обе команды забьют
Да
37.5% (57)
Нет
62.5% (95)
Популярный счёт
2:0 Копенгаген
41.8% (64)
2:1 Копенгаген
25.5% (39)
1:0 Копенгаген
16.3% (25)
3:1 Копенгаген
5.2% (8)
1:1 Ничья
3.9% (6)
3:0 Копенгаген
3.9% (6)
4:1 Копенгаген
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.01 20.00 68.00
1.63 3.94 5.25
1.49 4.10 7.15
1.22 5.18 18.14

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.90 1.03 7.40 1.07 4.20 1.20 2.48 1.53 2.04 1.78 1.65 2.15 1.73 2.06 1.39 2.85 1.08 7.00 1.10 6.10 1.02 11.00 1.01 12.50 1.05 9.50
10.00 1.05 8.90 1.06 3.30 1.33 2.50 1.53 1.90 1.97 1.53 2.62 1.29 3.60 1.15 5.50 1.13 5.85 1.03 12.25
9.74 1.05 7.32 1.07 3.37 1.32 2.63 1.51 1.86 2.01 1.46 2.78 1.31 3.43 1.12 5.18 1.09 5.87 1.03 11.89 1.03 12.40
3.61 1.28 2.97 1.39 2.31 1.61 1.75 2.09 1.48 2.64 1.27 3.71 1.50 2.59 1.32 3.32 1.23 4.03 1.11 6.62
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.86 1.94 1.87 1.87 1.10 6.20 1.02 11.00
2.86 1.41 2.06 1.74 1.40 2.82 1.16 5.10 1.11 6.20
2.91 1.42 1.93 1.94 1.42 2.91 1.11 5.38 1.08 6.29 1.01 15.72 1.01 16.41
2.97 1.41 2.44 1.57 1.90 1.93 1.55 2.48 1.16 5.10 1.45 2.74 1.16 5.00 1.12 6.12
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.49 1.59 2.28 1.22 3.75
3.68 1.27 2.68 1.49 1.71 2.07 1.28 3.68 1.19 4.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
2.04 1.77
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.95 1.22
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