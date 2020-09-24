Копенгаген
3:0
Конец матча
Стадион: Паркен
Пяст
1:0
14' ГолВильчек Камиль
56' Желтая карточкаЧервински Якуб
2:0
58' ГолВинд Жонас
66' Желтая карточкаЛипски Патрик
85' Желтая карточкаМудражия Роберт
3:0
90' ГолПеп Мас
90' Желтая карточкаКиркесков Миккель
33
Фальк
Расмус
10
Зека
Карлос
16
Пеп
Мас
23
Винд
Жонас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
-
10 Зека КарлосПолузащитник
-
16 Пеп МасПолузащитник
-
23 Винд ЖонасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Столе Сольбаккен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Голубек ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Жиро МихалНападающий
-
Главный тренер: Tomasz Fornalik
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
Ход матча
14'
1:0
56'
58'
2:0
66'
85'
90'
3:0
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Винд Жонас
|4 (1)
|1
|2.
|Пеп Мас
|1
|0.25
|3.
|Вильчек Камиль
|1
|0.25
|4.
|Мудражия Роберт
|1
|0.25
|5.
|Фальк Расмус
|1
|0.25
|6.
|Зека Карлос
|0
|0
|7.
|Варела Гильермо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жиро Михал
|1
|0.33
|2.
|Кончковски Мартин
|1
|0.33
|3.
|Сверчок Якуб
|1
|0.33
|4.
|Липски Патрик
|1
|0.33
|5.
|Соколовски Патрик
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Зека Карлос
|2
|0
|2.
|Фальк Расмус
|1
|0
|3.
|Мудражия Роберт
|1
|0
|4.
|Бартолец Карло
|1
|0
|5.
|Стаге Йенс
|1
|0
|6.
|Кауфманн Миккель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Йодловец Томаш
|1
|0
|2.
|Киркесков Миккель
|1
|0
|3.
|Червински Якуб
|1
|0
|4.
|Пажишек Пётр
|1
|0
|5.
|Липски Патрик
|1
|0
|6.
|Соколовски Патрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Копенгаген
|25% (2)
|0
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|Пяст
|40% (2)
|0
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
Предыдущие игры
Копенгаген Последние 20 матчей: +8 =4 -8Копенгаген 1:2 Брондбю Гётеборг 1:2 Копенгаген Оденсе 3:2 Копенгаген Люнгбю 2:2 Копенгаген
Копенгаген 1:3 Силькеборг Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Копенгаген 3:0 Истанбул Башакшехир Копенгаген 2:1 Нордшелланн Ольборг 0:1 Копенгаген Копенгаген 2:4 Орхус Копенгаген 0:0 Брондбю Митьюлланд 3:1 Копенгаген Орхус 1:0 Копенгаген Копенгаген 1:2 Митьюлланд Брондбю 1:1 Копенгаген Копенгаген 2:0 Ольборг Нордшелланн 1:1 Копенгаген Копенгаген 2:1 Раннерс Люнгбю 1:4 Копенгаген Копенгаген 3:1 Сённерйюск
Пяст Последние 20 матчей: +9 =5 -6Пяст 0:1 Ягеллония Пяст 3:2 Хартберг Варта Познань 0:0 Пяст Пяст 0:0 Карвина
Пяст 0:1 Погонь Щецин Динамо Минск 0:2 Пяст Шлёнск 2:0 Пяст Ресовя 0:4 Пяст Пяст 2:1 Пуща Неполомице Пяст 1:1 Краковия Погонь Щецин 1:0 Пяст Пяст 2:0 Ягеллония Пяст 1:0 Шлёнск Легия 1:1 Пяст Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 0:2 Лех Ягеллония 0:2 Пяст Пяст 0:0 Гурник Забже Корона Кельце 1:2 Пяст Пяст 4:0 Висла Краков
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Копенгаген 3:0 Пяст
Исход игры
Копенгаген
95.4% (146)
Ничья
4.6% (7)
Пяст
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
37.5% (57)
Меньше
62.5% (95)
Обе команды забьют
Да
37.5% (57)
Нет
62.5% (95)
Популярный счёт
2:0 Копенгаген
41.8% (64)
2:1 Копенгаген
25.5% (39)
1:0 Копенгаген
16.3% (25)
3:1 Копенгаген
5.2% (8)
1:1 Ничья
3.9% (6)
3:0 Копенгаген
3.9% (6)
4:1 Копенгаген
1.3% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|9.90
|1.03
|7.40
|1.07
|4.20
|1.20
|—
|—
|2.48
|1.53
|2.04
|1.78
|1.65
|2.15
|1.73
|2.06
|1.39
|2.85
|—
|—
|1.08
|7.00
|1.10
|6.10
|1.02
|11.00
|1.01
|12.50
|1.05
|9.50
|10.00
|1.05
|8.90
|1.06
|3.30
|1.33
|—
|—
|2.50
|1.53
|—
|—
|1.90
|1.97
|—
|—
|1.53
|2.62
|—
|—
|1.29
|3.60
|1.15
|5.50
|1.13
|5.85
|1.03
|12.25
|—
|—
|9.74
|1.05
|7.32
|1.07
|3.37
|1.32
|—
|—
|2.63
|1.51
|—
|—
|1.86
|2.01
|—
|—
|1.46
|2.78
|—
|—
|1.31
|3.43
|1.12
|5.18
|1.09
|5.87
|1.03
|11.89
|1.03
|12.40
|—
|—
|—
|—
|3.61
|1.28
|2.97
|1.39
|2.31
|1.61
|1.75
|2.09
|1.48
|2.64
|1.27
|3.71
|1.50
|2.59
|1.32
|3.32
|1.23
|4.03
|—
|—
|1.11
|6.62
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|1.86
|1.94
|—
|—
|1.87
|1.87
|—
|—
|1.10
|6.20
|—
|—
|1.02
|11.00
|—
|—
|—
|—
|2.86
|1.41
|—
|—
|2.06
|1.74
|—
|—
|1.40
|2.82
|—
|—
|1.16
|5.10
|—
|—
|1.11
|6.20
|—
|—
|—
|—
|2.91
|1.42
|—
|—
|1.93
|1.94
|—
|—
|1.42
|2.91
|—
|—
|1.11
|5.38
|—
|—
|1.08
|6.29
|1.01
|15.72
|1.01
|16.41
|2.97
|1.41
|2.44
|1.57
|1.90
|1.93
|1.55
|2.48
|1.16
|5.10
|1.45
|2.74
|1.16
|5.00
|1.12
|6.12
|—
|—
|—
|—
|—
|—