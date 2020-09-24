Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Рефери не любит споров - именно за это Киркесков Миккель сейчас получил желтую

95' Г О О О О Л - Пеп Мас изменил счет на табло!

95' Удар от ворот произведет Копенгаген

94' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Удар от ворот произведет Копенгаген

93' Вида Кристофер из команды Пяст плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

92' Пяст вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Варела Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Пяст вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Удар от ворот произведет Копенгаген

87' Пяст вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Пяст вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Нельссон Виктор из команды Копенгаген сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

87' Удар от ворот произведет Копенгаген

86' ШАНС! Пажишек Пётр нанес удар с лета, но не попал по воротам!

85' Мудражия Роберт получил желтую карточку от судьи

84' Вильчек Камиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' ШТАНГА! Так было близко к голу - Пажишек Пётр нанес удар в каркас ворот!

83' Пяст вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Удар от ворот произведет Копенгаген

81' Пажишек Пётр из команды Пяст не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

81' Отличные скиллы показывает Кончковски Мартин , обводя своих соперников

79' Червински Якуб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Какой шанс! Липски Патрик почти забил, но мяч вынесли с линии!

78' Пяст вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Нельссон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Удар от ворот произведет Пяст

75' Фишер Виктор из команды Копенгаген сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

73' Гук Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Удар от ворот произведет Копенгаген

71' Вида Кристофер из команды Пяст не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

71' Удар от ворот произведет Копенгаген

70' Червински Якуб из команды Пяст сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

70' Липски Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

69' Удар от ворот произведет Копенгаген

68' Пяст вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Липски Патрик получил желтую карточку от судьи

66' Сигурдссон Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Удар от ворот произведет Копенгаген

63' Удар от ворот произведет Пяст

63' Как он промахнулся? Вильчек Камиль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

63' ШАНС! Вильчек Камиль вышел один на один с голкипером...

62' Пяст делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.

61' Сигурдссон Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Удар от ворот произведет Копенгаген

60' Выглядело как неплохой момент. Кончковски Мартин из команды Пяст закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

58' Удар от ворот произведет Копенгаген

56' Червински Якуб получил желтую карточку от судьи

55' Удар от ворот произведет Копенгаген

55' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Нельссон Виктор получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Нельссон Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Удар от ворот произведет Пяст

52' Вильчек Камиль нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

52' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Винд Жонас и попал в каркас ворот!

51' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Удар от ворот произведет Копенгаген

50' Вида Кристофер из команды Пяст не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

50' Йонссон Карл-Йохан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Пяст вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Копенгаген имеет хороший шанс забить.

47' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля