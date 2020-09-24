Риека
0:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Ружевица
Колос Ковалёвка
3' Желтая карточкаКравченко Никита
31
Цапан
Лука
27
Томечак
Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Цапан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Томечак ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Эшковал ЖоауЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рожман Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Костышин Руслан
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Богданов Андрей
|1
|0.5
|2.
|Антюх Денис
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Задоя Евгений
|1
|0
|2.
|Богданов Андрей
|1
|0
|3.
|Гавриш Виталий
|1
|0
|4.
|Кравченко Никита
|1
|0
|5.
|Морозко Евгений
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Риека
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Колос Ковалёвка
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Риека Последние 20 матчей: + = -Осиек 3:0 Риека Риека 2:1 Истра 1961 Локомотив Загреб 1:0 Риека Риека 2:1 Шибеник
Риека 1:0 Локомотив Загреб Риека 4:2 Истра 1961 Хайдук 2:3 Риека Интер Запрешич 0:1 Риека Риека 2:0 Динамо Загреб Осиек 1:0 Риека Риека 1:2 ХНК Горица Славен 1:0 Риека Риека 2:2 Локомотив Загреб Вараждин 0:0 Риека Истра 1961 1:3 Риека Риека 3:2 Осиек Риека 5:1 Истра 1961 Риека 5:1 Истра 1961 Риека 4:1 Интер Запрешич Риека 2:0 Хайдук
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: + = -Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Львов Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк
Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Заря Десна 5:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Десна Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Карпаты
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Риека 0:0 Колос Ковалёвка
Исход игры
Риека
65% (102)
Ничья
19.1% (30)
Колос Ковалёвка
15.9% (25)
Тотал 2.5
Больше
40.65% (63)
Меньше
59.35% (92)
Обе команды забьют
Да
56.77% (88)
Нет
43.23% (67)
Популярный счёт
2:1 Риека
24.8% (39)
1:0 Риека
24.8% (39)
1:1 Ничья
15.9% (25)
2:0 Риека
13.4% (21)
1:2 Колос Ковалёвка
12.7% (20)
0:1 Колос Ковалёвка
2.5% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|7.20
|1.09
|5.55
|1.14
|2.63
|1.48
|—
|—
|1.95
|1.85
|1.89
|1.91
|1.53
|2.50
|—
|—
|1.24
|4.00
|1.18
|4.75
|1.09
|6.90
|1.05
|7.70
|1.01
|14.50
|—
|—
|7.50
|1.05
|6.55
|1.07
|2.90
|1.36
|—
|—
|2.25
|1.61
|—
|—
|1.72
|2.21
|—
|—
|1.37
|3.14
|1.26
|3.98
|1.07
|6.70
|1.05
|6.90
|1.01
|15.25
|—
|—
|8.96
|1.06
|6.85
|1.07
|3.21
|1.35
|—
|—
|2.47
|1.57
|—
|—
|1.79
|2.09
|—
|—
|1.41
|2.95
|1.28
|3.60
|1.10
|5.59
|1.08
|6.27
|1.03
|12.84
|1.02
|13.36
|—
|—
|—
|—
|3.06
|1.38
|2.68
|1.48
|2.29
|1.64
|1.90
|1.93
|1.68
|2.22
|1.50
|2.62
|—
|—
|1.23
|4.24
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.20
|1.66
|—
|—
|1.42
|2.85
|—
|—
|1.22
|4.20
|1.07
|6.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.78
|1.43
|—
|—
|1.76
|2.04
|—
|—
|1.38
|2.99
|1.10
|6.90
|1.07
|7.90
|—
|—
|—
|—
|2.85
|1.44
|—
|—
|1.86
|2.01
|—
|—
|1.39
|3.03
|1.10
|5.59
|1.07
|6.87
|1.01
|16.64
|1.01
|17.32
|2.72
|1.47
|2.23
|1.67
|1.73
|2.15
|1.46
|2.76
|1.33
|3.36
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—