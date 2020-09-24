Мог убегать на ворота Андрияшевич после заброса от Мурича, но вышел за пределы штрафной Волынец и вынес ногами сферу в аут.

Получил по ногам на чужой половине поля Мурич от Петрова. Очередной штрафной будет в распоряжении "Риеки".

Со штрафного навесил Мурич на дальнюю штангу, но вышел из ворот Волынец и спокойно забрал сферу в руки.

Протащил мяч по флангу Антюх и подал в центр штрафной но грамотно отыграл на выходе Невишич и отвел угрозу.

Со штрафного навесил Богданов на ближнюю штангу, но здесь после серии рикошетов мяч вынес в центр поля Велкоски.

25' Обрезался на своей половине поля Петров, позволив ворваться в штрафную Лончару, но тот вместо удара отдал на Андрияшевича, а тот нарушил правила в борьбе с Новаком.

24' Отдавал в разрез Мурич в штрафную на Андрияшевича, но тот не смог пробить в борьбе против Петрова.

23' Забрасывал Емец по флангу на ход Лысенко, который мог убегать на ворота, но оказался он в офсайде.

22' Зацепился за мяч в штрафной Лысенко и сбросил назад под удар Задое, но выстрел последнего накрыл защитник.

21' Со штрафного Богданов навесил на одиннадцатиметровую отметку, но здесь Цапан вынес мяч головой в аут.

20' Забросил Богданов на чужую половину поля на ход Лысенко, но тот нарушил правила в борьбе против Цапана.

19' Получил по ногам Кравченко на фланге от Велкоски. Штрафной удар будут исполнять украинцы.

18' Ворвался на скорости в штрафную соперника Андрияшевич и пробил по воротам, но угодил точно в корпус Новаку.

17' Навесил снова Мурич с углового на дальнюю штангу, но здесь Кравченко без проблем вынес сферу в центр поля.

16' С углового Мурич закручивал на ближнюю штангу, едва не забив "чистый лист", но Волынец все же справился.

15' Дальний заброс исполнял Томечак в штрафную на Андрияшевича, но того опередил Новак и вынес сферу на угловой.

14' Выиграл подбор перед чужой штрафной Гнезда-Черин и с лету пробил по воротам. Рикошетом от ноги Андрияшевича мяч полетел рядом со штангой.

13' Получил по ногам в центре поля Павичич от Задои. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Риеки".

12' В медленном темпе команды начали поединок. Боятся они ошибиться, потому не торопятся раскрываться.

11' Отличным пасом Андрияшевич запустил в штрафную Стефуля, но тот снова оказался в положении "вне игры".

10' С левого фланга прострелил в центр штрафной Стефуль, но здесь ударить Андрияшевичу не позволили защитники.

9' Диагональным пасом Цапан запускал по левой бровке Стефуля, но тот не смог сохранить мяч в пределах поля.

8' Дальним забросом Богданов запустил по флангу Лысенко, но того опередил Стефуль и вынес сферу за пределы поля.

7' С правого фланга простреливал в штрафную Кравченко и прострелил вдоль ворот. Мяч угодил в руку защитнику, но судья не стал назначать пенальти.

6' Получил мяч на фланге Богданов и подал на дальнюю штангу, но здесь никого из партнеров не оказалось.

5' Со штрафного навесил Стефуль на линию вратарской, но здесь головой сферу подальше вынес Новак.

4' Откровенно сбивал на фланге соперника в подкате Кравченко. Сразу же судья показал желтую карточку.

3' С левого фланга забросил Павичич на ход Лончару, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.