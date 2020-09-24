  1. Футбол
  2. Матчи
Риека
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Колос Ковалёвка
0'
3' Желтая карточка
Кравченко Никита
27'
33
Ivan
Nevistic
31
Цапан
Лука
14
Велкоски
Дарко
36
Hrvoje
Smolcic
27
Томечак
Иван
16
Гнезда-Черин
Адам
10
Павичич
Домагой
24
Daniel
Stefulj
7
Мурич
Роберт
44
Лончар
Стьепан
19
Андрияшевич
Франко
25
Волынец
Евгений
23
Кравченко
Никита
13
Гавриш
Виталий
5
Петров
Кирилл
21
Новак
Евгений
29
Емец
Владислав
8
Смирный
Евгений
90
Богданов
Андрей
99
Задоя
Евгений
9
Антюх
Денис
7
Лысенко
Владимир
Риека
3-4-2-1
Колос Ковалёвка
5-4-1

Ход матча

3'
 
Кравченко Никита

Бомбардиры внутри турнира

Риека
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Колос Ковалёвка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Богданов Андрей 1 0.5
2. Антюх Денис 1 0.5

Карточки

Риека
# Игрок      
Колос Ковалёвка
# Игрок      
1. Задоя Евгений 1 0
2. Богданов Андрей 1 0
3. Гавриш Виталий 1 0
4. Кравченко Никита 1 0
5. Морозко Евгений 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Риека 0 0 0 0 0 0
 Колос Ковалёвка 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0

Предыдущие игры

Риека Последние 20 матчей: + = -
Осиек 3:0 Риека Риека 2:1 Истра 1961 Локомотив Загреб 1:0 Риека Риека 2:1 Шибеник
Риека 1:0 Локомотив Загреб Риека 4:2 Истра 1961 Хайдук 2:3 Риека Интер Запрешич 0:1 Риека Риека 2:0 Динамо Загреб Осиек 1:0 Риека Риека 1:2 ХНК Горица Славен 1:0 Риека Риека 2:2 Локомотив Загреб Вараждин 0:0 Риека Истра 1961 1:3 Риека Риека 3:2 Осиек Риека 5:1 Истра 1961 Риека 5:1 Истра 1961 Риека 4:1 Интер Запрешич Риека 2:0 Хайдук
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: + = -
Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Львов Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк
Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Заря Десна 5:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Десна Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Карпаты

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • 30'
    Со штрафного навесил Богданов на ближнюю штангу, но здесь после серии рикошетов мяч вынес в центр поля Велкоски.
  • 29'
    Протащил мяч по флангу Антюх и подал в центр штрафной но грамотно отыграл на выходе Невишич и отвел угрозу.
  • 28'
    Со штрафного навесил Мурич на дальнюю штангу, но вышел из ворот Волынец и спокойно забрал сферу в руки.
  • 27'
    Получил по ногам на чужой половине поля Мурич от Петрова. Очередной штрафной будет в распоряжении "Риеки".
  • 26'
    Мог убегать на ворота Андрияшевич после заброса от Мурича, но вышел за пределы штрафной Волынец и вынес ногами сферу в аут.
  • 25'
    Обрезался на своей половине поля Петров, позволив ворваться в штрафную Лончару, но тот вместо удара отдал на Андрияшевича, а тот нарушил правила в борьбе с Новаком.
  • 24'
    Отдавал в разрез Мурич в штрафную на Андрияшевича, но тот не смог пробить в борьбе против Петрова.
  • Офсайд
    23'
    Забрасывал Емец по флангу на ход Лысенко, который мог убегать на ворота, но оказался он в офсайде.
  • 22'
    Зацепился за мяч в штрафной Лысенко и сбросил назад под удар Задое, но выстрел последнего накрыл защитник.
  • 21'
    Со штрафного Богданов навесил на одиннадцатиметровую отметку, но здесь Цапан вынес мяч головой в аут.
  • 20'
    Забросил Богданов на чужую половину поля на ход Лысенко, но тот нарушил правила в борьбе против Цапана.
  • 19'
    Получил по ногам Кравченко на фланге от Велкоски. Штрафной удар будут исполнять украинцы.
  • 18'
    Ворвался на скорости в штрафную соперника Андрияшевич и пробил по воротам, но угодил точно в корпус Новаку.
  • 17'
    Навесил снова Мурич с углового на дальнюю штангу, но здесь Кравченко без проблем вынес сферу в центр поля.
  • 16'
    С углового Мурич закручивал на ближнюю штангу, едва не забив "чистый лист", но Волынец все же справился.
  • Угловой
    15'
    Дальний заброс исполнял Томечак в штрафную на Андрияшевича, но того опередил Новак и вынес сферу на угловой.
  • 14'
    Выиграл подбор перед чужой штрафной Гнезда-Черин и с лету пробил по воротам. Рикошетом от ноги Андрияшевича мяч полетел рядом со штангой.
  • 13'
    Получил по ногам в центре поля Павичич от Задои. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Риеки".
  • 12'
    В медленном темпе команды начали поединок. Боятся они ошибиться, потому не торопятся раскрываться. 
  • Офсайд
    11'
    Отличным пасом Андрияшевич запустил в штрафную Стефуля, но тот снова оказался в положении "вне игры".
  • 10'
    С левого фланга прострелил в центр штрафной Стефуль, но здесь ударить Андрияшевичу не позволили защитники.
  • 9'
    Диагональным пасом Цапан запускал по левой бровке Стефуля, но тот не смог сохранить мяч в пределах поля.
  • 8'
    Дальним забросом Богданов запустил по флангу Лысенко, но того опередил Стефуль и вынес сферу за пределы поля.
  • 7'
    С правого фланга простреливал в штрафную Кравченко и прострелил вдоль ворот. Мяч угодил в руку защитнику, но судья не стал назначать пенальти.
  • 6'
    Получил мяч на фланге Богданов и подал на дальнюю штангу, но здесь никого из партнеров не оказалось.
  • 5'
    Со штрафного навесил Стефуль на линию вратарской, но здесь головой сферу подальше вынес Новак.
  • Желтая карточка
    4'
    Откровенно сбивал на фланге соперника в подкате Кравченко. Сразу же судья показал желтую карточку.
  • Офсайд
    3'
    С левого фланга забросил Павичич на ход Лончару, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли игроки "Риеки"!
  • До матча
  • Доброго вечера, уважаемые болельщики! В рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Колос" отправился в гости к "Риеке". Украинская команда сейчас набрала хороший ход и готова сотворить еще одну сенсацию, обыграв фаворита на его поле, но будет очень тяжело. Все же стоит верить в команду Костышина, которая способна на многое. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий.
Прогнозы 157
Риека 65% (102)
X 19.1% (30)
Колос Ковалёвка 15.9% (25)
Все прогнозы
2.9 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Риека
Ничья
Колос Ковалёвка
2.25
3.41
3.55
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Риека 0:0 Колос Ковалёвка

Исход игры
Риека
65% (102)
Ничья
19.1% (30)
Колос Ковалёвка
15.9% (25)
Тотал 2.5
Больше
40.65% (63)
Меньше
59.35% (92)
Обе команды забьют
Да
56.77% (88)
Нет
43.23% (67)
Популярный счёт
2:1 Риека
24.8% (39)
1:0 Риека
24.8% (39)
1:1 Ничья
15.9% (25)
2:0 Риека
13.4% (21)
1:2 Колос Ковалёвка
12.7% (20)
0:1 Колос Ковалёвка
2.5% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.10 3.35 3.55
2.12 3.25 3.30
2.03 3.36 3.70
1.46 4.15 7.73
2.19 3.41 3.38

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.20 1.09 5.55 1.14 2.63 1.48 1.95 1.85 1.89 1.91 1.53 2.50 1.24 4.00 1.18 4.75 1.09 6.90 1.05 7.70 1.01 14.50
7.50 1.05 6.55 1.07 2.90 1.36 2.25 1.61 1.72 2.21 1.37 3.14 1.26 3.98 1.07 6.70 1.05 6.90 1.01 15.25
8.96 1.06 6.85 1.07 3.21 1.35 2.47 1.57 1.79 2.09 1.41 2.95 1.28 3.60 1.10 5.59 1.08 6.27 1.03 12.84 1.02 13.36
3.06 1.38 2.68 1.48 2.29 1.64 1.90 1.93 1.68 2.22 1.50 2.62 1.23 4.24
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.20 1.66 1.42 2.85 1.22 4.20 1.07 6.60
2.78 1.43 1.76 2.04 1.38 2.99 1.10 6.90 1.07 7.90
2.85 1.44 1.86 2.01 1.39 3.03 1.10 5.59 1.07 6.87 1.01 16.64 1.01 17.32
2.72 1.47 2.23 1.67 1.73 2.15 1.46 2.76 1.33 3.36
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.50 1.30 2.31 1.58 1.60 2.35 1.20 3.90
3.56 1.28 2.35 1.56 1.57 2.35 1.22 4.15 1.14 5.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.27 1.62
2.18 1.68
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
3.45 1.24
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