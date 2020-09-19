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Риека
 
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Стадион:
Колос Ковалёвка

Бомбардиры внутри турнира

Риека
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Колос Ковалёвка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Богданов Андрей 1 1
2. Антюх Денис 1 1

Карточки

Риека
# Игрок      
Колос Ковалёвка
# Игрок      
1. Задоя Евгений 1 0
2. Богданов Андрей 1 0
3. Гавриш Виталий 1 0
4. Морозко Евгений 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Риека 0 0 0 0 0 0
 Колос Ковалёвка 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0

Предыдущие игры

Риека Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Осиек 3:0 Риека Риека 2:1 Истра 1961 Локомотив Загреб 1:0 Риека Риека 2:1 Шибеник
Риека 1:0 Локомотив Загреб Риека 4:2 Истра 1961 Хайдук 2:3 Риека Интер Запрешич 0:1 Риека Риека 2:0 Динамо Загреб Осиек 1:0 Риека Риека 1:2 ХНК Горица Славен 1:0 Риека Риека 2:2 Локомотив Загреб Вараждин 0:0 Риека Истра 1961 1:3 Риека Риека 3:2 Осиек Риека 5:1 Истра 1961 Риека 5:1 Истра 1961 Риека 4:1 Интер Запрешич Риека 2:0 Хайдук
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +9 =0 -11
Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Львов Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк
Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Заря Десна 5:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Десна Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Карпаты

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Риека - Колос Ковалёвка от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 сентября 2020, осталось 2 дня 16 часов 43 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 60
    Риека 65% (39)
    X 13.3% (8)
    Колос Ковалёвка 21.7% (13)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Риека
    Ничья
    Колос Ковалёвка
    1.87
    3.57
    4.80
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Риека - Колос Ковалёвка

    Исход игры
    Риека
    65% (39)
    Ничья
    13.3% (8)
    Колос Ковалёвка
    21.7% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.76% (27)
    Меньше
    54.24% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    55.93% (33)
    Нет
    44.07% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Риека
    26.7% (16)
    1:0 Риека
    23.3% (14)
    1:2 Колос Ковалёвка
    18.3% (11)
    2:0 Риека
    15% (9)
    1:1 Ничья
    10% (6)
    0:1 Колос Ковалёвка
    3.3% (2)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.77 3.55 4.70
    1.85 3.30 4.50
    1.85 3.44 4.40
    1.46 4.15 7.73
    1.87 3.28 4.80

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    8.40 1.05 6.20 1.10 2.80 1.41 2.14 1.71 1.81 2.00 1.63 2.28 1.29 3.40 1.21 4.10 1.07 7.50 1.06 8.20 1.01 14.50
    8.20 1.07 6.65 1.11 2.83 1.43 2.14 1.71 1.66 2.32 1.30 3.52 1.22 4.25 1.07 8.10 1.06 9.00 1.00 17.50
    8.96 1.06 6.85 1.07 3.21 1.35 2.47 1.57 1.79 2.09 1.41 2.95 1.28 3.60 1.10 5.59 1.08 6.27 1.03 12.84 1.02 13.36
    2.85 1.40 2.50 1.51 2.13 1.69 1.79 2.00 1.60 2.29 1.44 2.74 1.19 4.42
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    1.67 2.20 1.31 3.30 1.07 7.30
    2.58 1.49 1.70 2.13 1.33 3.26 1.08 7.50 1.06 8.80
    2.85 1.44 1.86 2.01 1.39 3.03 1.10 5.59 1.07 6.87 1.01 16.64 1.01 17.32
    2.60 1.48 2.13 1.70 1.64 2.21 1.41 2.85
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.21 1.62 1.52 2.44 1.18 4.50
    3.26 1.33 2.19 1.66 1.53 2.47 1.18 4.80 1.12 5.95

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.03 1.74
    2.18 1.68
    Букмекер Да Нет
    5.40 1.13
    Букмекер Да Нет
    3.90 1.23
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