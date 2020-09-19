Риека
Позже
Стадион: Ружевица
Колос Ковалёвка
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Богданов Андрей
|1
|1
|2.
|Антюх Денис
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Задоя Евгений
|1
|0
|2.
|Богданов Андрей
|1
|0
|3.
|Гавриш Виталий
|1
|0
|4.
|Морозко Евгений
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Риека
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Колос Ковалёвка
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Риека Последние 20 матчей: +13 =2 -5Осиек 3:0 Риека Риека 2:1 Истра 1961 Локомотив Загреб 1:0 Риека Риека 2:1 Шибеник
Риека 1:0 Локомотив Загреб Риека 4:2 Истра 1961 Хайдук 2:3 Риека Интер Запрешич 0:1 Риека Риека 2:0 Динамо Загреб Осиек 1:0 Риека Риека 1:2 ХНК Горица Славен 1:0 Риека Риека 2:2 Локомотив Загреб Вараждин 0:0 Риека Истра 1961 1:3 Риека Риека 3:2 Осиек Риека 5:1 Истра 1961 Риека 5:1 Истра 1961 Риека 4:1 Интер Запрешич Риека 2:0 Хайдук
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: +9 =0 -11Рух Львов 1:2 Колос Ковалёвка Арис Салоники 1:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Львов Колос Ковалёвка 3:1 Олимпик Донецк
Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Заря Десна 5:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Десна Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Карпаты
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Риека - Колос Ковалёвка
Исход игры
Риека
65% (39)
Ничья
13.3% (8)
Колос Ковалёвка
21.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
45.76% (27)
Меньше
54.24% (32)
Обе команды забьют
Да
55.93% (33)
Нет
44.07% (26)
Популярный счёт
2:1 Риека
26.7% (16)
1:0 Риека
23.3% (14)
1:2 Колос Ковалёвка
18.3% (11)
2:0 Риека
15% (9)
1:1 Ничья
10% (6)
0:1 Колос Ковалёвка
3.3% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|8.40
|1.05
|6.20
|1.10
|2.80
|1.41
|—
|—
|2.14
|1.71
|1.81
|2.00
|1.63
|2.28
|—
|—
|1.29
|3.40
|1.21
|4.10
|1.07
|7.50
|1.06
|8.20
|1.01
|14.50
|—
|—
|8.20
|1.07
|6.65
|1.11
|2.83
|1.43
|—
|—
|2.14
|1.71
|—
|—
|1.66
|2.32
|—
|—
|1.30
|3.52
|1.22
|4.25
|1.07
|8.10
|1.06
|9.00
|1.00
|17.50
|—
|—
|8.96
|1.06
|6.85
|1.07
|3.21
|1.35
|—
|—
|2.47
|1.57
|—
|—
|1.79
|2.09
|—
|—
|1.41
|2.95
|1.28
|3.60
|1.10
|5.59
|1.08
|6.27
|1.03
|12.84
|1.02
|13.36
|—
|—
|—
|—
|2.85
|1.40
|2.50
|1.51
|2.13
|1.69
|1.79
|2.00
|1.60
|2.29
|1.44
|2.74
|—
|—
|1.19
|4.42
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|1.67
|2.20
|—
|—
|1.31
|3.30
|1.07
|7.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.58
|1.49
|—
|—
|1.70
|2.13
|—
|—
|1.33
|3.26
|1.08
|7.50
|1.06
|8.80
|—
|—
|—
|—
|2.85
|1.44
|—
|—
|1.86
|2.01
|—
|—
|1.39
|3.03
|1.10
|5.59
|1.07
|6.87
|1.01
|16.64
|1.01
|17.32
|2.60
|1.48
|2.13
|1.70
|1.64
|2.21
|1.41
|2.85
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
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