Шкендия
1:1
Второй тайм: 59'
Стадион: Тодор Проески
Тоттенхэм
0:1
5' ГолЛамела Эрик
36' Желтая карточкаУинкс Гарри
39' Желтая карточкаБейтулаи Эгзон
1:1
55' ГолНафиу Вальмир
20
Кривак
Ян
19
Дита
Бруно
10
Ахмеди
Вален
12
Харт
Джо
33
Дэвис
Бен
24
Орье
Серж
20
Алли
Деле
11
Ламела
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Кривак ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Дита БруноПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ахмеди ВаленПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мерджани ЗияЗащитник
-
15 Садриу ЛеардЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гьока Эрнест
- Основной состав
-
12 Харт ДжоВратарь
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Орье СержЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Алли ДелеНападающий
-
11 Ламела ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лукас МоураНападающий
-
10 Кейн ГарриНападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
Ход матча
5'
0:1
36'
39'
55'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ибраими Бесарт
|2 (1)
|0.67
|2.
|Дориев Люпцхе
|1
|0.33
|3.
|Нафиу Вальмир
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ламела Эрик
|1
|0.5
|2.
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.5
|3.
|Кейн Гарри
|1 (1)
|0.5
|4.
|Лукас Моура
|0
|0
|5.
|Сон Хынмин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Алими Арменд
|1
|1
|2.
|Ибраими Бесарт
|1
|0
|3.
|Бейтулаи Эгзон
|1
|0
|4.
|Дориев Люпцхе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уинкс Гарри
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шкендия
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
Предыдущие игры
Шкендия Последние 20 матчей: + = -Шкендия 2:1 Академия Пандев Ботошани 0:1 Шкендия Беласица 0:3 Шкендия Шкендия 1:1 Борец
Сумгаит 0:2 Шкендия Македония Гёрче Петров 0:1 Шкендия Шкендия 2:0 Струга Шкупи 2:2 Шкендия Брегалница 0:2 Шкендия Работнички 0:2 Шкендия Македония Гёрче Петров 1:1 Шкендия Гостивар 0:1 Шкендия Шкендия 0:1 Работнички Борец 4:2 Шкендия Шкендия 4:1 Македония Гёрче Петров Силекс 0:0 Шкендия Академия Пандев 1:2 Шкендия Шкендия 3:3 Раннерс Вардар 2:2 Шкендия Шкендия 4:0 Шкупи
Тоттенхэм Последние 20 матчей: + = -Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Эвертон Уотфорд 2:1 Тоттенхэм
Тоттенхэм 1:0 Бирмингем Тоттенхэм 4:1 Рединг Тоттенхэм 3:0 Ипсвич Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Лестер Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Арсенал Борнмут 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Норвич Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Шкендия 1:1 Тоттенхэм
Исход игры
Шкендия
1.3% (2)
Ничья
1.3% (2)
Тоттенхэм
97.4% (150)
Тотал 2.5
Больше
62.75% (96)
Меньше
37.25% (57)
Обе команды забьют
Да
39.87% (61)
Нет
60.13% (92)
Популярный счёт
0:2 Тоттенхэм
31.8% (49)
1:2 Тоттенхэм
19.5% (30)
0:3 Тоттенхэм
14.9% (23)
1:3 Тоттенхэм
14.3% (22)
0:4 Тоттенхэм
5.2% (8)
0:1 Тоттенхэм
5.2% (8)
1:5 Тоттенхэм
1.9% (3)
1:4 Тоттенхэм
1.9% (3)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|12.00
|1.01
|5.55
|1.08
|4.05
|1.11
|—
|—
|2.08
|1.72
|—
|—
|1.57
|2.40
|2.12
|1.72
|1.35
|3.15
|1.77
|2.05
|1.13
|5.80
|—
|—
|1.10
|6.80
|1.35
|7.20
|1.27
|7.77
|1.06
|7.80
|—
|—
|—
|—
|14.00
|1.02
|5.70
|1.15
|5.35
|1.15
|—
|—
|2.95
|1.40
|—
|—
|2.24
|1.66
|—
|—
|1.85
|2.07
|—
|—
|1.48
|2.65
|—
|—
|1.35
|3.20
|1.12
|6.30
|1.10
|7.20
|1.05
|10.00
|—
|—
|13.61
|1.02
|12.55
|1.03
|4.65
|1.16
|3.98
|1.23
|—
|—
|2.48
|1.57
|—
|—
|1.96
|1.91
|—
|—
|1.60
|2.41
|—
|—
|1.31
|3.42
|—
|—
|1.23
|3.96
|1.09
|5.89
|1.07
|6.80
|1.03
|12.81
|1.02
|13.27
|—
|—
|—
|—
|5.02
|1.16
|—
|—
|2.56
|1.51
|2.09
|1.75
|1.83
|2.00
|1.55
|2.44
|1.42
|2.84
|1.33
|3.24
|1.98
|1.85
|1.72
|2.12
|1.56
|2.42
|1.14
|5.42
|—
|—
|1.16
|4.98
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|3.30
|1.30
|—
|—
|1.77
|2.04
|—
|—
|1.20
|4.44
|—
|—
|1.11
|6.50
|—
|—
|—
|—
|4.30
|1.21
|—
|—
|2.99
|1.39
|—
|—
|1.76
|2.07
|—
|—
|1.35
|3.14
|—
|—
|1.21
|4.30
|—
|—
|—
|—
|3.60
|1.28
|—
|—
|2.52
|1.55
|—
|—
|1.64
|2.33
|—
|—
|1.24
|3.88
|—
|—
|1.15
|4.78
|1.04
|10.70
|1.03
|11.89
|—
|—
|4.02
|1.23
|3.30
|1.32
|2.26
|1.64
|2.65
|1.48
|2.17
|1.69
|1.68
|2.19
|1.43
|2.80
|1.31
|3.40
|—
|—
|—
|—