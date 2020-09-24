  1. Футбол
  2. Матчи
Шкендия
1:1
Второй тайм: 59'

Стадион:
Тоттенхэм
0'
0:1
5' Гол
Ламела Эрик
36' Желтая карточка
Уинкс Гарри
39' Желтая карточка
Бейтулаи Эгзон
1:1
55' Гол
Нафиу Вальмир
59'
1
Захов
Констадин
16
Мурати
Мевлан
20
Кривак
Ян
4
Бейтулаи
Эгзон
3
Павич
Антонио
8
Тотре
Эннур
19
Дита
Бруно
23
Нафиу
Вальмир
10
Ахмеди
Вален
14
Дориев
Люпцхе
7
Ибраими
Бесарт
12
Харт
Джо
33
Дэвис
Бен
4
Алдервейрельд
Тоби
6
Санчес
Давинсон
24
Орье
Серж
28
Н'Домбеле
Тангай
8
Уинкс
Гарри
23
Бергвейн
Стевен
7
Сон
Хынмин
20
Алли
Деле
11
Ламела
Эрик
Шкендия
4-2-3-1
Тоттенхэм
4-3-3

Ход матча

5'
0:1
Ламела Эрик
(Сон Хынмин)
36'
 
Уинкс Гарри
39'
Бейтулаи Эгзон
 
55'
Нафиу Вальмир
(Дориев Люпцхе)
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Шкендия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибраими Бесарт 2 (1) 0.67
2. Дориев Люпцхе 1 0.33
3. Нафиу Вальмир 1 0.33
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ламела Эрик 1 0.5
2. Н'Домбеле Тангай 1 0.5
3. Кейн Гарри 1 (1) 0.5
4. Лукас Моура 0 0
5. Сон Хынмин 0 0

Карточки

Шкендия
# Игрок      
1. Алими Арменд 1 1
2. Ибраими Бесарт 1 0
3. Бейтулаи Эгзон 1 0
4. Дориев Люпцхе 1 0
Тоттенхэм
# Игрок      
1. Уинкс Гарри 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шкендия 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0 100% (2)

Предыдущие игры

Шкендия Последние 20 матчей: + = -
Шкендия 2:1 Академия Пандев Ботошани 0:1 Шкендия Беласица 0:3 Шкендия Шкендия 1:1 Борец
Сумгаит 0:2 Шкендия Македония Гёрче Петров 0:1 Шкендия Шкендия 2:0 Струга Шкупи 2:2 Шкендия Брегалница 0:2 Шкендия Работнички 0:2 Шкендия Македония Гёрче Петров 1:1 Шкендия Гостивар 0:1 Шкендия Шкендия 0:1 Работнички Борец 4:2 Шкендия Шкендия 4:1 Македония Гёрче Петров Силекс 0:0 Шкендия Академия Пандев 1:2 Шкендия Шкендия 3:3 Раннерс Вардар 2:2 Шкендия Шкендия 4:0 Шкупи
Тоттенхэм Последние 20 матчей: + = -
Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Эвертон Уотфорд 2:1 Тоттенхэм
Тоттенхэм 1:0 Бирмингем Тоттенхэм 4:1 Рединг Тоттенхэм 3:0 Ипсвич Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Лестер Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Арсенал Борнмут 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Норвич Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон

Будет доступно позже.

  • Второй тайм
  • 60'
    Ламела с двадцати двух метров пробил в левый угол. Захов в прыжке отбил мяч в сторону.
  • 58'
    Тотре в подкате выбил мяч на чужой половине поля у Ламелы, не позволив гостям быстро перейти в контратаку.
  • 57'
    Н'Домбеле с восемнадцати метров пробил в Ахмеди.
  • Описание гола
    55'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    НАФИУ!!! Дориев покатил мяч направо на Нафиу, который отменным ударом с восемнадцати метров послал мяч в ближнюю "девятку". КРАСОТА!
  • 55'
    Навес Нафиу справа в штрафную площадь заблокировал Алдервейрельд.
  • 55'
    Ибраими справа попытался вывести к воротам Дориева, но Харт вовремя выскочил вперёд и забрал мяч в руки.
  • 54'
    Уинкс по центру забросил мяч в штрафную площадь на Ламелу, но Эрик не смог поймать сферу на ногу.
  • 53'
    Разыграли гости штрафной удар. Мяч отскочил к Сону, который с двадцати пяти метров пробил влево от ворот.
  • Фол, нарушение
    53'
    Ахмеди сбил Дэвиса. Около тридцати двух метров до ворот.
  • 52'
    Орье справа навесил на дальнюю штангу, где Алли не смог выиграть борьбу вверху у соперников.
  • 51'
    Орье справа навесил к воротам, но Сон пролетел мимо мяча.
  • Угловой
    50'
    Ламела от углового флага навесил в центр штрафной площади. Хозяева выбили мяч к центральному кругу.
  • 49'
    Ламела справа по линии штрафной площади сместился в центр и пробил точно в Захова.
  • 48'
    Уинкс в центральном круге отдал пас точно в ноги Тотре. Эннур по центру прошёл до штрафной площади и тоже ошибся в передаче. Мяч оказался у Орье.
  • 47'
    Ибраими с Нафиу справа не смогли пробраться в штрафную площадь англичан.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Скопье!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Шкендия" (Тетово, Северная Македония) - "Тоттенхэм" (Лондон, Англия) - 0:1.
  • Угловой
    45'
    Ламела от углового флага навесил на Орье, который пробил рядом с ближней штангой.
  • Опасный момент
    45'
    Алли справа ворвался в штрафную площадь и с пятнадцати метров с рикошетом пробил рядом с ближней штангой.
  • 44'
    Нафиу с тридцати двух метров пробил выше ворот.
  • Офсайд
    43'
    Сон с линии штрафной площади пробил выше ворот, но арбитр на линии до удара зафиксировал офсайд у корейца.
  • Офсайд
    42'
    Дориев на левом фланге забрался в офсайд.
  • Фол, нарушение
    40'
    Дэвис в чужой штрафной площади толкнул в спину Мурати.
  • Желтая карточка
    39'
    Бейтулаи на чужой половине поля у центрального круга схватил руками за майку Алли и получил жёлтую карточку.
  • 38'
    "Шкендия" провела массированную атаку, которая не завершилась
    ударом по воротам.
  • Желтая карточка
    36'
    Уинкс на чужой половине поля ударил по ногам Дориева и получил первую жёлтую карточку в матче.
  • Угловой
    35'
    Вторая подрядо подача от углового флага от Ибраими получилась слишком сильной. Мяч перелетел через всех игроков перед воротами и улетел за пределы поля.
  • Угловой
    34'
    Ибраими от углового флага навесил на ближнюю штангу, откуда Криваку нанести прицельный удар помешал нанести Бергвейн
  • Фол, нарушение
    32'
    Алли на чужой половине поля завалил на газон Тотре.
  • Офсайд
    31'
    Дэвис слева оказался в офсайде.
  • 30'
    Передачу Алли справа на Сона у линии штрафной площади перехватил Бейтулаи.
  • Опасный момент
    29'
    ЗАХОВ!!! Орье справа подключился к атаке, откликнувшись на перевод слева и в касание выкатил мяч на Алли. Удар Деле с семи метров сумел парировать Захов!
  • Угловой
    28'
    Сон от углового флага навесил на Алдервейрельда, который г8оловой пробил рядом с дальней штангой.
  • Угловой
    27'
    Ламела от углового флага навесил на дальнюю штангу, где хозяева не позволили вверху сыграть Орье.
  • 26'
    Дориеву помощь медиков не потребовалась, а Бергвейн не смог слева прорваться в штрафную площадь.
  • Травма, повреждение
    25'
    У центрального круга лежит на газоне Дориев. Арбитр остановил встречу.
  • Фол, нарушение
    24'
    Ибраими в центральном круге подтолкнул в спину Уинкса.
  • 23'
    Пас Дэвиса слева в штрафную площадь на Бергвейна прервал Нафиу.
  • Фол, нарушение
    22'
    Дита в центральном круге придержал рукой Н'Домбеле.
  • 20'
    У Ламелы не прошла передача направо на ход Орье.
  • 19'
    У Диты заброс вперёд на ход Павичу исполнил неточно.
  • 18'
    Н'Домбеле направо на Алли пас сделал слишком сильно.
  • 17'
    Алли по правому флангу сделал пас на ход Орье, но Серж немного задержался с рывком.
  • Угловой
    16'
    Ибраими от углового флага навесил на ближнюю штангу, где Дориев оказался первым на мяче, но перевода на партнёров не исполнил.
  • 15'
    Алли сделал заброс вперёд на Сона, но Захов вовремя далеко выскочил за пределы штрафной площади и сыграл первым.
  • 14'
    Уинкс сделал неточную передачу направо на Орье.
  • 13'
    Дориев пошёл вперёд по левому флангу, где против него действовал Алли, не позволивший сделать обостряющую передачу в центр.
  • Офсайд
    12'
    Ибраими справа забежал в офсайд.
  • 11'
    Сон покружил на левом фланге и упустил мяч за боковую линию поля.
  • 10'
    Первую позиционную атаку организовали хозяева. Красно-чёрным удалось попереводить мяч с фланга на фланг.
  • Угловой
    9'
    Ламела от углового флага навесил на Орье. Серж головой пробил выше ворот.
  • Угловой
    8'
    Сон от углового флага навесил снова на ближнюю штангу. Македонцы мяч из штрафной площади выбили.
  • 7'
    Дэвис слева прострелил к воротам и заработал угловой удар.
  • Описание гола
    5'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    ЛАМЕЛА!!! Сон справа в штрафной площади увидел одинокого Ламелу и сделал пас на партнёра. Эрик точно пробил в дальний угол.
  • Угловой
    4'
    Гости заработали первый угловой удар в матче. Сон навесил к ближней штанге, где Дита всех опе6редил вверху и мяч от ворот выбил.
  • 3'
    Первые минуты команды проводят очень осторожно. Длинные забросы вперёд становятся лёгкой добычей соперников.
  • 2'
    "Шкендия" играет в красно-чёрной форме, "Тоттенхэм" - в жёлтой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Тодор Проески"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором сыграют северомакедонская  «Шкендия» и английский «Тоттенхэм». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 154
Шкендия 1.3% (2)
X 1.3% (2)
Тоттенхэм 97.4% (150)
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2.3 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шкендия
Ничья
Тоттенхэм
73.00
15.00
1.08
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Новости

Прогнозы на матч Шкендия 1:1 Тоттенхэм

Исход игры
Шкендия
1.3% (2)
Ничья
1.3% (2)
Тоттенхэм
97.4% (150)
Тотал 2.5
Больше
62.75% (96)
Меньше
37.25% (57)
Обе команды забьют
Да
39.87% (61)
Нет
60.13% (92)
Популярный счёт
0:2 Тоттенхэм
31.8% (49)
1:2 Тоттенхэм
19.5% (30)
0:3 Тоттенхэм
14.9% (23)
1:3 Тоттенхэм
14.3% (22)
0:4 Тоттенхэм
5.2% (8)
0:1 Тоттенхэм
5.2% (8)
1:5 Тоттенхэм
1.9% (3)
1:4 Тоттенхэм
1.9% (3)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
73.00 13.00 1.04
45.00 15.00 1.04
19.50 8.30 1.14
20.87 7.70 1.14
34.03 10.02 1.08

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 5.55 1.08 4.05 1.11 2.08 1.72 1.57 2.40 2.12 1.72 1.35 3.15 1.77 2.05 1.13 5.80 1.10 6.80 1.35 7.20 1.27 7.77 1.06 7.80
14.00 1.02 5.70 1.15 5.35 1.15 2.95 1.40 2.24 1.66 1.85 2.07 1.48 2.65 1.35 3.20 1.12 6.30 1.10 7.20 1.05 10.00
13.61 1.02 12.55 1.03 4.65 1.16 3.98 1.23 2.48 1.57 1.96 1.91 1.60 2.41 1.31 3.42 1.23 3.96 1.09 5.89 1.07 6.80 1.03 12.81 1.02 13.27
5.02 1.16 2.56 1.51 2.09 1.75 1.83 2.00 1.55 2.44 1.42 2.84 1.33 3.24 1.98 1.85 1.72 2.12 1.56 2.42 1.14 5.42 1.16 4.98
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.30 1.30 1.77 2.04 1.20 4.44 1.11 6.50
4.30 1.21 2.99 1.39 1.76 2.07 1.35 3.14 1.21 4.30
3.60 1.28 2.52 1.55 1.64 2.33 1.24 3.88 1.15 4.78 1.04 10.70 1.03 11.89
4.02 1.23 3.30 1.32 2.26 1.64 2.65 1.48 2.17 1.69 1.68 2.19 1.43 2.80 1.31 3.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.52 1.52 1.87 2.27 1.50 2.55
5.40 1.15 4.60 1.19 2.13 1.75 1.60 2.33 1.41 2.86 1.16 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
2.19 1.67
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
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