ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! НАФИУ!!! Дориев покатил мяч направо на Нафиу, который отменным ударом с восемнадцати метров послал мяч в ближнюю "девятку". КРАСОТА!

Н'Домбеле с восемнадцати метров пробил в Ахмеди.

Тотре в подкате выбил мяч на чужой половине поля у Ламелы, не позволив гостям быстро перейти в контратаку.

Ламела с двадцати двух метров пробил в левый угол. Захов в прыжке отбил мяч в сторону.

55' Ибраими справа попытался вывести к воротам Дориева, но Харт вовремя выскочил вперёд и забрал мяч в руки.

54' Уинкс по центру забросил мяч в штрафную площадь на Ламелу, но Эрик не смог поймать сферу на ногу.

53' Разыграли гости штрафной удар. Мяч отскочил к Сону, который с двадцати пяти метров пробил влево от ворот.

53' Ахмеди сбил Дэвиса. Около тридцати двух метров до ворот.

52' Орье справа навесил на дальнюю штангу, где Алли не смог выиграть борьбу вверху у соперников.

51' Орье справа навесил к воротам, но Сон пролетел мимо мяча.

50' Ламела от углового флага навесил в центр штрафной площади. Хозяева выбили мяч к центральному кругу.

49' Ламела справа по линии штрафной площади сместился в центр и пробил точно в Захова.

48' Уинкс в центральном круге отдал пас точно в ноги Тотре. Эннур по центру прошёл до штрафной площади и тоже ошибся в передаче. Мяч оказался у Орье.

47' Ибраими с Нафиу справа не смогли пробраться в штрафную площадь англичан.