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Шкендия
 
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Стадион:
Тоттенхэм

Бомбардиры внутри турнира

Шкендия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибраими Бесарт 2 (1) 1
2. Дориев Люпцхе 1 0.5
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Н'Домбеле Тангай 1 1
2. Кейн Гарри 1 (1) 1
3. Лукас Моура 0 0

Карточки

Шкендия
# Игрок      
1. Алими Арменд 1 1
2. Ибраими Бесарт 1 0
3. Дориев Люпцхе 1 0
Тоттенхэм
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шкендия 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0 100% (2)

Предыдущие игры

Шкендия Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Шкендия 2:1 Академия Пандев Ботошани 0:1 Шкендия Беласица 0:3 Шкендия Шкендия 1:1 Борец
Сумгаит 0:2 Шкендия Македония Гёрче Петров 0:1 Шкендия Шкендия 2:0 Струга Шкупи 2:2 Шкендия Брегалница 0:2 Шкендия Работнички 0:2 Шкендия Македония Гёрче Петров 1:1 Шкендия Гостивар 0:1 Шкендия Шкендия 0:1 Работнички Борец 4:2 Шкендия Шкендия 4:1 Македония Гёрче Петров Силекс 0:0 Шкендия Академия Пандев 1:2 Шкендия Шкендия 3:3 Раннерс Вардар 2:2 Шкендия Шкендия 4:0 Шкупи
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Эвертон Уотфорд 2:1 Тоттенхэм
Тоттенхэм 1:0 Бирмингем Тоттенхэм 4:1 Рединг Тоттенхэм 3:0 Ипсвич Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Лестер Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Арсенал Борнмут 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Норвич Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шкендия - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 сентября 2020, осталось 2 дня 15 часов 58 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 61
    Шкендия 1.6% (1)
    X 3.3% (2)
    Тоттенхэм 95.1% (58)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шкендия
    Ничья
    Тоттенхэм
    18.07
    7.14
    1.20
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Шкендия - Тоттенхэм

    Исход игры
    Шкендия
    1.6% (1)
    Ничья
    3.3% (2)
    Тоттенхэм
    95.1% (58)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (40)
    Меньше
    33.33% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (30)
    Нет
    50% (30)
    Популярный счёт
    0:2 Тоттенхэм
    27.9% (17)
    1:2 Тоттенхэм
    26.2% (16)
    1:3 Тоттенхэм
    18% (11)
    0:3 Тоттенхэм
    9.8% (6)
    0:4 Тоттенхэм
    6.6% (4)
    0:1 Тоттенхэм
    4.9% (3)
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    Где смотреть матч Шкендия - Тоттенхэм онлайн

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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    15.50 6.80 1.19
    17.50 6.80 1.20
    14.50 6.85 1.19
    20.87 7.70 1.14
    18.07 7.14 1.17

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    12.00 1.01 4.70 1.17 3.85 1.23 2.41 1.53 1.95 1.86 1.73 2.11 1.59 2.37 1.30 3.40 1.22 3.95 1.10 6.50 1.07 7.10 1.02 11.50
    14.00 1.02 4.95 1.17 3.95 1.25 2.43 1.56 1.92 1.88 1.61 2.43 1.30 3.52 1.23 4.20 1.10 7.10 1.08 8.00 1.02 13.75
    13.61 1.02 12.55 1.03 4.65 1.16 3.98 1.23 2.48 1.57 1.96 1.91 1.60 2.41 1.31 3.42 1.23 3.96 1.09 5.89 1.07 6.80 1.03 12.81 1.02 13.27
    5.17 1.15 2.50 1.51 2.22 1.64 1.94 1.84 1.71 2.10 1.56 2.37 1.21 4.19
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    2.40 1.53 1.59 2.33 1.21 4.00
    3.68 1.27 2.50 1.52 1.61 2.28 1.24 3.96
    3.60 1.28 2.52 1.55 1.64 2.33 1.24 3.88 1.15 4.78 1.04 10.70 1.03 11.89
    3.11 1.35 2.48 1.52 1.85 1.93 1.58 2.32 1.40 2.89
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.03 1.74 1.51 2.45 1.31 3.30
    5.05 1.16 3.56 1.28 1.97 1.82 1.47 2.64 1.30 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.18 1.62
    2.19 1.67
    Букмекер Да Нет
    5.50 1.13
    Букмекер Да Нет
    3.85 1.23
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