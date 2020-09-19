Шкендия
Позже
Стадион: Тодор Проески
Тоттенхэм
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ибраими Бесарт
|2 (1)
|1
|2.
|Дориев Люпцхе
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Н'Домбеле Тангай
|1
|1
|2.
|Кейн Гарри
|1 (1)
|1
|3.
|Лукас Моура
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Алими Арменд
|1
|1
|2.
|Ибраими Бесарт
|1
|0
|3.
|Дориев Люпцхе
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шкендия
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
Предыдущие игры
Шкендия Последние 20 матчей: +12 =6 -2Шкендия 2:1 Академия Пандев Ботошани 0:1 Шкендия Беласица 0:3 Шкендия Шкендия 1:1 Борец
Сумгаит 0:2 Шкендия Македония Гёрче Петров 0:1 Шкендия Шкендия 2:0 Струга Шкупи 2:2 Шкендия Брегалница 0:2 Шкендия Работнички 0:2 Шкендия Македония Гёрче Петров 1:1 Шкендия Гостивар 0:1 Шкендия Шкендия 0:1 Работнички Борец 4:2 Шкендия Шкендия 4:1 Македония Гёрче Петров Силекс 0:0 Шкендия Академия Пандев 1:2 Шкендия Шкендия 3:3 Раннерс Вардар 2:2 Шкендия Шкендия 4:0 Шкупи
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +10 =4 -6Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Эвертон Уотфорд 2:1 Тоттенхэм
Тоттенхэм 1:0 Бирмингем Тоттенхэм 4:1 Рединг Тоттенхэм 3:0 Ипсвич Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 Лестер Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Арсенал Борнмут 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Норвич Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Шкендия - Тоттенхэм
Исход игры
Шкендия
1.6% (1)
Ничья
3.3% (2)
Тоттенхэм
95.1% (58)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (40)
Меньше
33.33% (20)
Обе команды забьют
Да
50% (30)
Нет
50% (30)
Популярный счёт
0:2 Тоттенхэм
27.9% (17)
1:2 Тоттенхэм
26.2% (16)
1:3 Тоттенхэм
18% (11)
0:3 Тоттенхэм
9.8% (6)
0:4 Тоттенхэм
6.6% (4)
0:1 Тоттенхэм
4.9% (3)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|12.00
|1.01
|4.70
|1.17
|3.85
|1.23
|2.41
|1.53
|—
|—
|1.95
|1.86
|1.73
|2.11
|1.59
|2.37
|1.30
|3.40
|1.22
|3.95
|1.10
|6.50
|1.07
|7.10
|1.02
|11.50
|—
|—
|—
|—
|14.00
|1.02
|4.95
|1.17
|3.95
|1.25
|2.43
|1.56
|—
|—
|1.92
|1.88
|—
|—
|1.61
|2.43
|1.30
|3.52
|1.23
|4.20
|1.10
|7.10
|1.08
|8.00
|1.02
|13.75
|—
|—
|13.61
|1.02
|12.55
|1.03
|4.65
|1.16
|3.98
|1.23
|2.48
|1.57
|—
|—
|1.96
|1.91
|—
|—
|1.60
|2.41
|1.31
|3.42
|1.23
|3.96
|1.09
|5.89
|1.07
|6.80
|1.03
|12.81
|1.02
|13.27
|—
|—
|—
|—
|5.17
|1.15
|—
|—
|2.50
|1.51
|2.22
|1.64
|1.94
|1.84
|1.71
|2.10
|1.56
|2.37
|—
|—
|1.21
|4.19
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.40
|1.53
|—
|—
|1.59
|2.33
|—
|—
|1.21
|4.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.68
|1.27
|—
|—
|2.50
|1.52
|—
|—
|1.61
|2.28
|—
|—
|1.24
|3.96
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.60
|1.28
|—
|—
|2.52
|1.55
|—
|—
|1.64
|2.33
|—
|—
|1.24
|3.88
|1.15
|4.78
|1.04
|10.70
|1.03
|11.89
|—
|—
|3.11
|1.35
|2.48
|1.52
|1.85
|1.93
|1.58
|2.32
|1.40
|2.89
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—