Виктория Пльзень
2:0
Перерыв
Стадион: Дусан Арена
Сённерйюск
34' Желтая карточкаАбсалонсен Йохан
1:0
35' ПенальтиОндрашек Зденек
2:0
41' ГолБа-Луа Адриэль
16
Грушка
Алеш
24
Гавел
Милан
22
Брабец
Якуб
23
Калвач
Лукаш
25
Чермак
Алеш
10
Копич
Ян
90
Альбек
Мадс
29
Victor
Ekani
- Основной состав
-
16 Грушка АлешВратарь
-
24 Гавел МиланЗащитник
- Защитник
-
22 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Калвач ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Чермак АлешПолузащитник
-
10 Копич ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Коваржик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Буха ПавелПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
-
29 Victor EkaniПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Райт ХаджиНападающий
-
-
28 Nicolai Floe
-
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
34'
35'
1:0
41'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ба-Луа Адриэль
|1
|1
|2.
|Ондрашек Зденек
|1 (1)
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Абсалонсен Йохан
|1
|0
Предыдущие игры
Виктория Пльзень Последние 20 матчей: + = -Богемианс-1905 1:4 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 2:1 Млада Болеслав Слован Либерец 4:1 Виктория Пльзень АЗ Алкмаар 3:1 Виктория Пльзень
Виктория Пльзень 3:1 Опава Университатя Крайова 0:2 Виктория Пльзень Санкт-Пёльтен 0:2 Виктория Пльзень Альтах 0:1 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 2:0 Ческе-Будеевице Виктория Пльзень 4:0 Слован Либерец Баник Острава 0:0 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 2:1 Спарта Прага Славия Прага 1:0 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 2:0 Яблонец Спарта Прага 2:1 Виктория Пльзень Сигма Оломоуц 0:1 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 3:0 Фастав Злин Славия Прага 0:0 Виктория Пльзень Баник Острава 0:2 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 7:1 Млада Болеслав
Сённерйюск Последние 20 матчей: + = -Вайле 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск Меппен 0:0 Сённерйюск
Сённерйюск 3:2 Веннсюссель Фредерисия 3:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:3 Силькеборг Люнгбю 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Силькеборг Силькеборг 1:2 Сённерйюск Оденсе 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Люнгбю Сённерйюск 2:1 Хорсенс Сённерйюск 2:2 Силькеборг Брондбю 1:0 Сённерйюск Копенгаген 3:1 Сённерйюск Колдинг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Виктория Пльзень 2:0 Сённерйюск
Исход игры
Виктория Пльзень
97.4% (152)
Ничья
1.9% (3)
Сённерйюск
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
49.03% (76)
Меньше
50.97% (79)
Обе команды забьют
Да
41.94% (65)
Нет
58.06% (90)
Популярный счёт
2:0 Виктория Пльзень
38.5% (60)
2:1 Виктория Пльзень
25.6% (40)
3:1 Виктория Пльзень
12.8% (20)
1:0 Виктория Пльзень
11.5% (18)
3:0 Виктория Пльзень
7.1% (11)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.77
|1.05
|9.00
|1.04
|2.75
|1.42
|—
|—
|2.90
|1.38
|—
|—
|4.40
|1.18
|1.77
|2.05
|1.57
|2.44
|1.72
|2.12
|1.80
|1.95
|1.16
|4.80
|1.05
|8.50
|1.03
|9.80
|1.03
|10.50
|1.01
|12.00
|—
|—
|11.50
|1.03
|10.00
|1.05
|3.76
|1.27
|—
|—
|2.91
|1.41
|—
|—
|2.01
|1.87
|—
|—
|1.56
|2.43
|—
|—
|1.38
|3.04
|1.17
|5.10
|1.13
|5.85
|1.04
|11.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|13.44
|1.02
|12.37
|1.03
|4.51
|1.17
|—
|—
|3.89
|1.24
|—
|—
|2.45
|1.58
|—
|—
|1.93
|1.94
|—
|—
|1.58
|2.45
|1.30
|3.48
|1.22
|4.06
|1.08
|6.23
|1.07
|6.89
|1.03
|13.05
|1.02
|13.50
|—
|—
|—
|—
|5.79
|1.13
|2.31
|1.61
|1.93
|1.89
|2.59
|1.50
|2.06
|1.77
|1.79
|2.04
|1.51
|2.55
|1.39
|2.98
|1.31
|3.41
|—
|—
|1.13
|5.74
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.13
|1.66
|—
|—
|2.05
|1.77
|—
|—
|1.20
|4.20
|—
|—
|1.14
|5.10
|1.02
|11.00
|—
|—
|—
|—
|3.10
|1.36
|—
|—
|2.11
|1.65
|—
|—
|1.47
|2.64
|—
|—
|1.15
|5.30
|1.12
|5.90
|—
|—
|—
|—
|3.61
|1.28
|—
|—
|2.50
|1.56
|—
|—
|1.63
|2.35
|—
|—
|1.23
|3.97
|1.15
|4.76
|1.04
|10.70
|1.03
|11.89
|1.93
|1.90
|1.58
|2.39
|1.24
|3.97
|1.17
|4.96
|1.24
|3.92
|1.12
|6.06
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—