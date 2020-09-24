Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Виктор Экани упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

44' Сённерйюск имеет хороший шанс забить.

43' О, нет. Из многообещающей позиции Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

41' Г О О О О Л - Ба-Луа Адриэль первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

41' ШАНС! Копич Ян вышел один на один с голкипером...

41' Альбек Мадс из команды Сённерйюск делает отличный пас, но голкипер здорово все прочитал и был на мяче первым.

39' Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Абсалонсен Йохан получил желтую карточку от судьи

34' Голкипер мог бы сыграть и получше

34' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

34' Александр Бах предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' Удар от ворот произведет Сённерйюск

33' Качер Мирослав пробил со штрафного прямо в стенку

31' ШТАНГА! Так было близко к голу - Копич Ян нанес удар в каркас ворот!

31' Плохо сыграл Альбек Мадс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

30' Матч возобновлен

30' Ох, нехорошо это выглядит. Хассан Рилван получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Хассан Рилван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Грушка Алеш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

27' Канструп Пьер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' Стефан Гартенманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Виктория Пльзень вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Сённерйюск

18' Чермак Алеш оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' ШАНС! Копич Ян вышел один на один с голкипером...

18' Виктория Пльзень вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Лимберски Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Виктория Пльзень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Хенде Марк-Даль из команды Сённерйюск направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

15' Стефан Гартенманн из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

15' Удар от ворот произведет Сённерйюск

14' Виктория Пльзень вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Гейда Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Виктория Пльзень вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Гавел Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

11' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

9' Виктория Пльзень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Грушка Алеш взял и забрал мяч на выходе

8' Удар от ворот произведет Сённерйюск

6' Виктория Пльзень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Стефан Гартенманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Лимберски Давид не смог попасть в створ ударом издали

4' Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Удар от ворот произведет Сённерйюск

2' Виктория Пльзень вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Абсалонсен Йохан из команды Сённерйюск плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Хозяева были наказаны, и матч проходит без зрителей.