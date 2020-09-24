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Виктория Пльзень
2:0
Перерыв

Стадион:
Сённерйюск
0'
34' Желтая карточка
Абсалонсен Йохан
1:0
35' Пенальти
Ондрашек Зденек
2:0
41' Гол
Ба-Луа Адриэль
16
Грушка
Алеш
24
Гавел
Милан
2
Гейда
Лукаш
22
Брабец
Якуб
8
Лимберски
Давид
66
Качер
Мирослав
23
Калвач
Лукаш
50
Ба-Луа
Адриэль
25
Чермак
Алеш
10
Копич
Ян
13
Ондрашек
Зденек
1
Лоуренс
Томас
9
Alexander
Bah
26
Бангор
Патрик
12
Канструп
Пьер
2
Stefan
Gartenmann
5
Хенде
Марк-Даль
77
Хассан
Рилван
90
Альбек
Мадс
29
Victor
Ekani
15
Абсалонсен
Йохан
10
Anders
Jacobsen
II
Виктория Пльзень
4-2-3-1
Сённерйюск
5-4-1

Ход матча

31'
 
Julius Eskesen
Хассан Рилван
34'
 
Абсалонсен Йохан
35'
Ондрашек Зденек
1:0
41'
Ба-Луа Адриэль
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Виктория Пльзень
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ба-Луа Адриэль 1 1
2. Ондрашек Зденек 1 (1) 1
Сённерйюск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Виктория Пльзень
# Игрок      
Сённерйюск
# Игрок      
1. Абсалонсен Йохан 1 0

Предыдущие игры

Виктория Пльзень Последние 20 матчей: + = -
Богемианс-1905 1:4 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 2:1 Млада Болеслав Слован Либерец 4:1 Виктория Пльзень АЗ Алкмаар 3:1 Виктория Пльзень
Виктория Пльзень 3:1 Опава Университатя Крайова 0:2 Виктория Пльзень Санкт-Пёльтен 0:2 Виктория Пльзень Альтах 0:1 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 2:0 Ческе-Будеевице Виктория Пльзень 4:0 Слован Либерец Баник Острава 0:0 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 2:1 Спарта Прага Славия Прага 1:0 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 2:0 Яблонец Спарта Прага 2:1 Виктория Пльзень Сигма Оломоуц 0:1 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 3:0 Фастав Злин Славия Прага 0:0 Виктория Пльзень Баник Острава 0:2 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 7:1 Млада Болеслав
Сённерйюск Последние 20 матчей: + = -
Вайле 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск Меппен 0:0 Сённерйюск
Сённерйюск 3:2 Веннсюссель Фредерисия 3:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:3 Силькеборг Люнгбю 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Силькеборг Силькеборг 1:2 Сённерйюск Оденсе 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Люнгбю Сённерйюск 2:1 Хорсенс Сённерйюск 2:2 Силькеборг Брондбю 1:0 Сённерйюск Копенгаген 3:1 Сённерйюск Колдинг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе

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Прогнозы 156
Виктория Пльзень 97.4% (152)
X 1.9% (3)
Сённерйюск 0.6% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Виктория Пльзень
Ничья
Сённерйюск
1.42
5.94
8.91
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Виктория Пльзень 2:0 Сённерйюск

Исход игры
Виктория Пльзень
97.4% (152)
Ничья
1.9% (3)
Сённерйюск
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
49.03% (76)
Меньше
50.97% (79)
Обе команды забьют
Да
41.94% (65)
Нет
58.06% (90)
Популярный счёт
2:0 Виктория Пльзень
38.5% (60)
2:1 Виктория Пльзень
25.6% (40)
3:1 Виктория Пльзень
12.8% (20)
1:0 Виктория Пльзень
11.5% (18)
3:0 Виктория Пльзень
7.1% (11)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.02 0.00 0.00
1.01 19.00 56.00
1.42 4.60 7.10
1.39 4.87 7.67
1.20 5.94 16.53

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
7.77 1.05 9.00 1.04 2.75 1.42 2.90 1.38 4.40 1.18 1.77 2.05 1.57 2.44 1.72 2.12 1.80 1.95 1.16 4.80 1.05 8.50 1.03 9.80 1.03 10.50 1.01 12.00
11.50 1.03 10.00 1.05 3.76 1.27 2.91 1.41 2.01 1.87 1.56 2.43 1.38 3.04 1.17 5.10 1.13 5.85 1.04 11.00
13.44 1.02 12.37 1.03 4.51 1.17 3.89 1.24 2.45 1.58 1.93 1.94 1.58 2.45 1.30 3.48 1.22 4.06 1.08 6.23 1.07 6.89 1.03 13.05 1.02 13.50
5.79 1.13 2.31 1.61 1.93 1.89 2.59 1.50 2.06 1.77 1.79 2.04 1.51 2.55 1.39 2.98 1.31 3.41 1.13 5.74
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.13 1.66 2.05 1.77 1.20 4.20 1.14 5.10 1.02 11.00
3.10 1.36 2.11 1.65 1.47 2.64 1.15 5.30 1.12 5.90
3.61 1.28 2.50 1.56 1.63 2.35 1.23 3.97 1.15 4.76 1.04 10.70 1.03 11.89
1.93 1.90 1.58 2.39 1.24 3.97 1.17 4.96 1.24 3.92 1.12 6.06
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.73 2.04 1.31 3.30 1.29 3.25
4.30 1.18 2.82 1.42 1.82 1.98 1.31 3.26 1.20 4.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.30 1.58
1.73 2.10
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
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