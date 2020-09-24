Виктория Пльзень
3:0
Конец матча
Стадион: Дусан Арена
Сённерйюск
35' Желтая карточкаАбсалонсен Йохан
1:0
35' ПенальтиОндрашек Зденек
2:0
41' ГолБа-Луа Адриэль
3:0
51' ГолКачер Мирослав
56' Желтая карточкаVictor Ekani
70' Желтая карточкаAlexander Bah
90' Желтая карточкаКачер Мирослав
16
Грушка
Алеш
24
Гавел
Милан
22
Брабец
Якуб
23
Калвач
Лукаш
25
Чермак
Алеш
10
Копич
Ян
90
Альбек
Мадс
29
Victor
Ekani
- Основной состав
-
16 Грушка АлешВратарь
-
24 Гавел МиланЗащитник
- Защитник
-
22 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Калвач ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Чермак АлешПолузащитник
-
10 Копич ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Коваржик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Буха ПавелПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
-
29 Victor EkaniПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Райт ХаджиНападающий
-
-
28 Nicolai Floe
-
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
35'
35'
1:0
41'
2:0
51'
3:0
56'
70'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
6 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 2
-
4 Угловые 6
-
2 Офсайды 2
-
20 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Качер Мирослав
|1
|1
|2.
|Ба-Луа Адриэль
|1
|1
|3.
|Ондрашек Зденек
|1 (1)
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Качер Мирослав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Абсалонсен Йохан
|1
|0
|2.
|Alexander Bah
|1
|0
|3.
|Victor Ekani
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Виктория Пльзень
|0
|0
|66.67% (2)
|33.33% (1)
|0
|0
|Сённерйюск
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Виктория Пльзень Последние 20 матчей: +14 =2 -4Богемианс-1905 1:4 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 2:1 Млада Болеслав Слован Либерец 4:1 Виктория Пльзень АЗ Алкмаар 3:1 Виктория Пльзень
Виктория Пльзень 3:1 Опава Университатя Крайова 0:2 Виктория Пльзень Санкт-Пёльтен 0:2 Виктория Пльзень Альтах 0:1 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 2:0 Ческе-Будеевице Виктория Пльзень 4:0 Слован Либерец Баник Острава 0:0 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 2:1 Спарта Прага Славия Прага 1:0 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 2:0 Яблонец Спарта Прага 2:1 Виктория Пльзень Сигма Оломоуц 0:1 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 3:0 Фастав Злин Славия Прага 0:0 Виктория Пльзень Баник Острава 0:2 Виктория Пльзень Виктория Пльзень 7:1 Млада Болеслав
Сённерйюск Последние 20 матчей: +7 =6 -7Вайле 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск Меппен 0:0 Сённерйюск
Сённерйюск 3:2 Веннсюссель Фредерисия 3:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:3 Силькеборг Люнгбю 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Силькеборг Силькеборг 1:2 Сённерйюск Оденсе 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Люнгбю Сённерйюск 2:1 Хорсенс Сённерйюск 2:2 Силькеборг Брондбю 1:0 Сённерйюск Копенгаген 3:1 Сённерйюск Колдинг 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Виктория Пльзень 3:0 Сённерйюск
Исход игры
Виктория Пльзень
97.4% (152)
Ничья
1.9% (3)
Сённерйюск
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
49.03% (76)
Меньше
50.97% (79)
Обе команды забьют
Да
41.94% (65)
Нет
58.06% (90)
Популярный счёт
2:0 Виктория Пльзень
38.5% (60)
2:1 Виктория Пльзень
25.6% (40)
3:1 Виктория Пльзень
12.8% (20)
1:0 Виктория Пльзень
11.5% (18)
3:0 Виктория Пльзень
7.1% (11)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.77
|1.05
|9.00
|1.04
|2.75
|1.42
|—
|—
|2.90
|1.38
|—
|—
|4.40
|1.18
|1.77
|2.05
|1.57
|2.44
|1.72
|2.12
|1.68
|2.11
|—
|—
|1.16
|4.80
|—
|—
|1.08
|7.00
|1.03
|9.80
|1.03
|7.00
|1.01
|12.00
|—
|—
|11.50
|1.03
|10.00
|1.05
|3.76
|1.27
|—
|—
|2.91
|1.41
|—
|—
|2.01
|1.87
|—
|—
|1.56
|2.43
|—
|—
|1.38
|3.04
|—
|—
|1.17
|5.10
|—
|—
|1.13
|5.85
|1.04
|11.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|13.44
|1.02
|12.37
|1.03
|4.51
|1.17
|—
|—
|3.89
|1.24
|—
|—
|2.45
|1.58
|—
|—
|1.93
|1.94
|—
|—
|1.58
|2.45
|—
|—
|1.30
|3.48
|—
|—
|1.22
|4.06
|1.08
|6.23
|1.07
|6.89
|1.03
|13.05
|1.02
|13.50
|—
|—
|—
|—
|5.79
|1.13
|2.31
|1.61
|1.93
|1.89
|2.59
|1.50
|4.85
|1.17
|1.79
|2.04
|3.35
|1.32
|2.26
|1.64
|1.40
|2.92
|1.21
|4.25
|1.65
|2.25
|1.40
|2.92
|1.28
|3.57
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.13
|1.66
|—
|—
|2.05
|1.77
|—
|—
|1.20
|4.20
|—
|—
|1.14
|5.10
|1.02
|11.00
|—
|—
|—
|—
|3.10
|1.36
|—
|—
|2.11
|1.65
|—
|—
|1.47
|2.64
|—
|—
|1.15
|5.30
|1.12
|5.90
|—
|—
|—
|—
|3.61
|1.28
|—
|—
|2.50
|1.56
|—
|—
|1.63
|2.35
|—
|—
|1.23
|3.97
|1.15
|4.76
|1.04
|10.70
|1.03
|11.89
|1.93
|1.90
|1.58
|2.39
|1.24
|3.97
|1.17
|4.96
|1.24
|3.92
|1.12
|6.06
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—