  1. Футбол
  2. Матчи
Шериф
1:1
Второй тайм: 56'

Стадион:
Дандолк
0'
1:0
8' Гол
Посмак Вячеслав
38' Желтая карточка
Посмак Вячеслав
1:1
45' Гол
Мюррей Шон
56'
20
Микулич
Звонимир
91
Н'Диайе
Усман
70
Обилор
Файтх
90
Посмак
Вячеслав
15
Кристиано
11
Петелеу
Андрей
55
Мийоч
Бенедикт
18
Парра
Вильям
7
Близниченко
Андрей
10
Кастаньеда
Франк
17
Коловос
Димитрис
1
Роджерс
Гэри
4
Хор
Шон
II
3
Гартлэнд
Брайан
21
Клири
Дэниел
15
Лихи
Даррах
16
Мюррей
Шон
5
Шилдс
Крис
10
Gregory
Sloggett
2
Гэннон
Шон
9
Хобан
Патрик
7
Даффи
Майкл
Шериф
4-3-3
Дандолк
4-3-3

Ход матча

8'
Посмак Вячеслав
(Близниченко Андрей)
1:0
13'
 
Маунтни Джон
Гэннон Шон
38'
Посмак Вячеслав
 
45'
1:1
Мюррей Шон
(Даффи Майкл)
46'
Капич Рифет
Близниченко Андрей
 

Бомбардиры внутри турнира

Шериф
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Посмак Вячеслав 1 1
2. Близниченко Андрей 0 0
Дандолк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макмиллан Дэвид 1 0.5
2. Мюррей Шон 1 0.5
3. Даффи Майкл 0 0

Карточки

Шериф
# Игрок      
1. Посмак Вячеслав 1 0
Дандолк
# Игрок      
1. Бойл Энди 1 1
2. Шилдс Крис 1 0
3. Gregory Sloggett 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шериф 0 0 0 0 0 0
 Дандолк 100% (1) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Шериф Последние 20 матчей: + = -
Сперанца 1:2 Шериф Дачия-Буюкань 0:3 Шериф Карабах 2:1 Шериф Шериф 2:0 Фола
Шериф 4:1 Петрокуб FC Floresti 0:1 Шериф Шериф 6:0 Динамо-Авто Милсами 0:1 Шериф Шериф 2:0 Зимбру Шериф 6:0 Кодру Сфынтул Георге 0:1 Шериф Шериф 2:0 Сперанца Рубин 2:0 Шериф Шериф 1:1 Петрокуб Кодру 0:3 Шериф Сфынтул Георге 0:1 Шериф Милсами 1:1 Шериф Шериф 2:0 Динамо-Авто Зимбру 1:2 Шериф Сперанца 0:0 Шериф
Дандолк Последние 20 матчей: + = -
Интер Эскальдес 0:1 Дандолк Дандолк 3:2 Шелбурн Коб Рамблерс 0:2 Дандолк Слайго Роверс 3:1 Дандолк
Целе 3:0 Дандолк Дандолк 2:2 Уотерфорд Юнайтед Дандолк 1:0 Уотерфорд Юнайтед Богемианс 2:1 Дандолк Дандолк 1:1 Сент-Патрикс Финн Харпс 0:4 Дандолк Шемрок Роверс 3:2 Дандолк Дандолк 3:0 Корк Сити Шелбурн 1:2 Дандолк Дандолк 1:0 Дерри Сити ЦСКА Москва 2:0 Дандолк Дандолк 1:1 Шемрок Роверс Дандолк 4:0 Сент-Патрикс Корк Сити 1:0 Дандолк Богемианс 2:1 Дандолк Дандолк 1:0 Дерри Сити

Будет доступно позже.

  • Второй тайм
  • 54'
    Мюррей наносит удар из-за пределов штрафной площади, но круглый летит выше перекладины.
  • Фол, нарушение
    49'
    Капич не успел выйти на поле, как нарушает правила против Шилдса.
  • Замена
    47'
    В перерыве состоялась замена в составе "Шерифа": Рифет Капич заменил Андрея Близниченко.
  • Второй тайм начался
    46'
    Начался второй тайм.
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв.
  • 45'
    Шон Хор подключился в атаку, но вблизи углового флжка "Шерифа" хозяева выбивают сферу за боковую линию.
  • Описание гола
    45'
    ГОЛ! 1:1! ШОН МЮРРЕЙ!
  • Дополнительное время
    Три минуты компенсирует арбитр к первому тайму.
  • 44'
    Теперь уже во все защитники "Шерифа" перекатывают круглого в своей штрафной вместе с Микуличем, с которым мы сегодня пока не были знакомы.
  • 43'
    Снова у нас успокоилась игра и футболисты катают сферу около центрального круга.
  • 42'
    Кристиано выполнил подачу в штрафную площадь "Дандолка", но гости выбили сферу за пределы штрафной.
  • 41'
    Странно, что футболисты "Дандолка" не идут большими силами вперёд, а может у них просто, не сил, не эмоций нет.
  • 40'
    Ничего не поменялось за пятиминутку, как перекатывали игроки "Шерифа" мяч, так и продолжают это делать.
  • Фол, нарушение
    39'
    Мийоч теперь отмахивается в центре поля от Маунтни и арбитр снова фиксирует фол.
  • 38'
    Мюррей выполнил подачу в центр штрафной, откуда Шилдс головой пробил по воротам, но вышло неточно.
  • Желтая карточка
    37'
    Посмак жёстко сыграл против Мюррея на правом краю и только после консультаций с линейным арбитром, главный показал Посмаку жёлтую карточку.
  • 36'
    По-прежнему защитники молдавского клуба перекатывают игровой снаряд около центрального круга.
  • 35'
    Теперь уже игроки "Шерифа" перешли наконец центральную линию за долгое время, но вот дальше на метр даже не продвигаются.
  • 34'
    Хор вбросил мяч из-за боковой линии, но из штрафной "Шерифа" хозяева выбили сферу за боковую линию.
  • 33'
    Мюррей выполнил подачу на дальнюю штангу, откуда Маунтни головой пробил по воротам, но вышло неточно.
  • 32'
    Даффи нанёс удар по воротам с правого края, но мяч пролетел над перекладиной.
  • Фол, нарушение
    31'
    Слоггетт врывался в штрафную площадь с правого фланга, ему на спину положил руку Коловос и арбитр зафиксировало фол.
  • 30'
    Мюррей забрасывал мяч в штрафную площадь на край штрафной, но вышло слишком сильно и круглый вылетел за пределы поля.
  • 29'
    Шон Хор подключился в атаку, выполнил подачу в штрафную, откуда защитники "Шерифа" выбили сферу за пределы штрафной.
  • 28'
    Слоггетт пытался сделать длинную передачу вперёд из центрального круга, но хозяева блокировали сферу.
  • 27'
    Роджерс сделал передачу прямо на Шилдса, который прошёл вперёд, пробил по воротам, но вышло неточно.
  • 26'
    Защитники "Дандолка" по-прежнему продолжают перекатывать футбольный снаряд около своей штрафной площади.
  • 25'
    Успокоилась у нас игру на предмет ударов по воротам, уже на протяжении десяти минут мы не видим подходов к воротам.
  • 24'
    Совсем у нас низкие скорости в игре, оба клуба не спеша передвигаются по газону.
  • 23'
    Н'Диайе врезался в соперника около центральной линии и после этого присел на газон.
  • 22'
    Шилдс пытался сыграть в касание вперёд, но мяч от Петелеу полетел в сторону штрафной "Дондолка".
  • 21'
    Теперь защитники "Шерифа" перекатывают сферу поперёк поля перед своей штрафной.
  • 20'
    Парра готов был выбежать в быструю атаку, но Клири подкатился под него и выбил круглого за боковую линию.
  • 19'
    Продолжают защитники гостей перекатывать футбольный снаряд в центре поля, Микулич у хозяев пока стоит без работы.
  • 18'
    Даффи с левого фланга выполнил подачу в штрафную, но защитник "Шерифа" блокирует сферу.
  • 17'
    Мийоч перед штрафной площадью "Дандолком" получил мяч, но завалился на газон и потерял круглого.
  • 16'
    Коловос бежал вперёд по левому флангу, но неудачно обработал сферу и потерял её.
  • Фол, нарушение
    15'
    Мюррей придержал на правой бровке Петелеу и арбитр зафиксировал нарушение правил.
  • 14'
    Слоггетт покатил мяч в центр штрафной площади, откуда хозяева выбили сферу в сторону центрального круга.
  • Замена
    13'
    Вынужденная замена в составе "Дандолка": Джон Маунтни меняет Брайана Грантлэнда.
  • 12'
    Шилдс из центрального круга сделал длинную передачу вперёд, но никого из партнёром около штрафной площади соперника не оказалось.
  • 11'
    Не сможет продолжить игру защитник "Дандолка", медик показывает на скамейку запасных, что требуется замена.
  • Травма, повреждение
    10'
    Гартлэнд на ровном месте присел на газон и попросил медиков выйти на поле, главный арбитр дал добро.
  • 9'
    Парра сыграл в центральный круг от своей штрафной площади, но защитники "Дандолка" перехватили круглого.
  • 8'
    Гэннон ускорился по правому флангу, пошла в его сторону передача, но вышло слишком сильно и мяч вылетел за пределы поля.
  • 7'
    Защитники "Дандлока" теперь перекатывают игровой снаряд на своей половине поля, не спешат они идти вперёд.
  • Описание гола
    6'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! ВЯЧЕСЛАВ ПОСМАК!!! Близниченко выполнил подачу с углового на линию вратарской, где Посмак выпрыгнул выше всех и переправил мяч под перекладину.
  • 5'
    Мийоч головой наносит удар по воротам и Роджерс фиксирует футбольный снаряд.
  • Фол, нарушение
    4'
    Коловос в верховом единоборстве отмахивается от Слоггетта.
  • Фол, нарушение
    3'
    Хобан играет в подкате и нарушает правила в центре поля против Кристиано.
  • 2'
    Игроки "Шерифа" с первых минут взяли игровой снаряд под свой контроль.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • С составами "Шериф" и "Дандолка" вы можете ознакомиться в соответствующей вкладке "Составы". Также приглашаем вас оставить прогнозы к этой игре, пройдя по вкладке "Комментарии".
  • Доброго времени суток вам, уважаемые болельщики. Сегодня в программе спортивного портала LiveResult.Ru матч Лиги Европы 2020/2021 3-го квалификационного раунда. На стадионе "Шериф" Тирасполь, вместимостью 14300 мест, лицом к лицу сойдутся "Шериф" и "Дандолк". Обслужит этот матч бригада арбитров во главе с Александар Ставревым (Македония); помощники судьи - Деян Костадинов, Деян Неделкоски; резервный судья - Димитар Мечкароски. Проведёт эту текстовую онлайн-трансляцию - Евгений Банмиллер.
Прогнозы 155
Шериф 76.1% (118)
X 13.5% (21)
Дандолк 10.3% (16)
Все прогнозы
2.33 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шериф
Ничья
Дандолк
1.95
5.30
5.83
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Шериф 1:1 Дандолк

Исход игры
Шериф
76.1% (118)
Ничья
13.5% (21)
Дандолк
10.3% (16)
Тотал 2.5
Больше
48.37% (74)
Меньше
51.63% (79)
Обе команды забьют
Да
60.78% (93)
Нет
39.22% (60)
Популярный счёт
2:1 Шериф
35.5% (55)
1:0 Шериф
23.9% (37)
1:1 Ничья
12.9% (20)
2:0 Шериф
11% (17)
1:2 Дандолк
7.1% (11)
0:1 Дандолк
1.9% (3)
3:2 Шериф
1.9% (3)
3:1 Шериф
1.9% (3)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.28 5.30 12.50
1.95 2.40 14.00
1.63 3.80 5.50
1.65 3.79 5.41
1.60 3.94 5.83

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.70 1.05 6.80 1.09 4.00 1.22 2.31 1.61 1.97 1.88 3.25 1.32 1.75 2.08 1.37 3.10 1.50 2.50 1.08 6.70 1.06 5.60 1.01 14.00
8.60 1.07 7.40 1.09 2.95 1.40 2.22 1.66 1.70 2.25 1.35 3.20 1.25 3.95 1.09 7.20 1.08 8.40 1.01 15.50
7.13 1.07 5.86 1.09 2.92 1.42 2.21 1.71 1.66 2.29 1.31 3.43 1.22 4.05 1.07 6.84 1.07 7.51 1.02 15.01 1.02 15.48
3.22 1.35 2.81 1.44 2.38 1.59 1.93 1.90 1.69 2.19 1.52 2.56 1.41 2.87 1.24 4.04
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.55 1.47 1.70 2.15 1.27 3.45 1.08 6.90 1.01 12.00
2.73 1.44 1.78 2.01 1.36 3.10 1.09 6.95 1.06 8.30
2.65 1.50 1.72 2.19 1.34 3.26 1.08 6.33 1.06 8.33 1.01 15.80 1.01 16.49
2.69 1.48 2.21 1.68 1.72 2.17 1.46 2.77 1.33 3.36
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.48 1.50 1.61 2.23 1.23 3.85
3.38 1.31 2.33 1.59 1.56 2.40 1.20 4.45 1.13 5.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.10 1.70
2.10 1.73
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
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