1:0
8' ГолПосмак Вячеслав
38' Желтая карточкаПосмак Вячеслав
1:1
45' ГолМюррей Шон
70
Обилор
Файтх
15
Кристиано
18
Парра
Вильям
21
Клири
Дэниел
15
Лихи
Даррах
16
Мюррей
Шон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
70 Обилор ФайтхЗащитник
- Защитник
-
15 КристианоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Парра ВильямПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
43 Гадзе РичардПолузащитник
-
88 Капич РифетПолузащитник
-
19 Соуза ДабниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Зекич Зоран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Клири ДэниелЗащитник
-
15 Лихи ДаррахЗащитник
-
16 Мюррей ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Келли ДэниэлНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Filippo Giovagnoli
Ход матча
8'
38'
45'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Посмак Вячеслав
|1
|1
|2.
|Близниченко Андрей
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макмиллан Дэвид
|1
|0.5
|2.
|Мюррей Шон
|1
|0.5
|3.
|Даффи Майкл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Посмак Вячеслав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бойл Энди
|1
|1
|2.
|Шилдс Крис
|1
|0
|3.
|Gregory Sloggett
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шериф
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Дандолк
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Шериф Последние 20 матчей: + = -Сперанца 1:2 Шериф Дачия-Буюкань 0:3 Шериф Карабах 2:1 Шериф Шериф 2:0 Фола
Шериф 4:1 Петрокуб FC Floresti 0:1 Шериф Шериф 6:0 Динамо-Авто Милсами 0:1 Шериф Шериф 2:0 Зимбру Шериф 6:0 Кодру Сфынтул Георге 0:1 Шериф Шериф 2:0 Сперанца Рубин 2:0 Шериф Шериф 1:1 Петрокуб Кодру 0:3 Шериф Сфынтул Георге 0:1 Шериф Милсами 1:1 Шериф Шериф 2:0 Динамо-Авто Зимбру 1:2 Шериф Сперанца 0:0 Шериф
Дандолк Последние 20 матчей: + = -Интер Эскальдес 0:1 Дандолк Дандолк 3:2 Шелбурн Коб Рамблерс 0:2 Дандолк Слайго Роверс 3:1 Дандолк
Целе 3:0 Дандолк Дандолк 2:2 Уотерфорд Юнайтед Дандолк 1:0 Уотерфорд Юнайтед Богемианс 2:1 Дандолк Дандолк 1:1 Сент-Патрикс Финн Харпс 0:4 Дандолк Шемрок Роверс 3:2 Дандолк Дандолк 3:0 Корк Сити Шелбурн 1:2 Дандолк Дандолк 1:0 Дерри Сити ЦСКА Москва 2:0 Дандолк Дандолк 1:1 Шемрок Роверс Дандолк 4:0 Сент-Патрикс Корк Сити 1:0 Дандолк Богемианс 2:1 Дандолк Дандолк 1:0 Дерри Сити
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Шериф 1:1 Дандолк
Исход игры
Шериф
76.1% (118)
Ничья
13.5% (21)
Дандолк
10.3% (16)
Тотал 2.5
Больше
48.37% (74)
Меньше
51.63% (79)
Обе команды забьют
Да
60.78% (93)
Нет
39.22% (60)
Популярный счёт
2:1 Шериф
35.5% (55)
1:0 Шериф
23.9% (37)
1:1 Ничья
12.9% (20)
2:0 Шериф
11% (17)
1:2 Дандолк
7.1% (11)
0:1 Дандолк
1.9% (3)
3:2 Шериф
1.9% (3)
3:1 Шериф
1.9% (3)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|9.70
|1.05
|6.80
|1.09
|4.00
|1.22
|—
|—
|2.31
|1.61
|1.97
|1.88
|3.25
|1.32
|1.75
|2.08
|1.37
|3.10
|1.50
|2.50
|1.08
|6.70
|1.06
|5.60
|1.01
|14.00
|—
|—
|8.60
|1.07
|7.40
|1.09
|2.95
|1.40
|—
|—
|2.22
|1.66
|—
|—
|1.70
|2.25
|—
|—
|1.35
|3.20
|1.25
|3.95
|1.09
|7.20
|1.08
|8.40
|1.01
|15.50
|—
|—
|7.13
|1.07
|5.86
|1.09
|2.92
|1.42
|—
|—
|2.21
|1.71
|—
|—
|1.66
|2.29
|—
|—
|1.31
|3.43
|1.22
|4.05
|1.07
|6.84
|1.07
|7.51
|1.02
|15.01
|1.02
|15.48
|—
|—
|—
|—
|3.22
|1.35
|2.81
|1.44
|2.38
|1.59
|1.93
|1.90
|1.69
|2.19
|1.52
|2.56
|1.41
|2.87
|1.24
|4.04
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.55
|1.47
|—
|—
|1.70
|2.15
|—
|—
|1.27
|3.45
|1.08
|6.90
|1.01
|12.00
|—
|—
|—
|—
|2.73
|1.44
|—
|—
|1.78
|2.01
|—
|—
|1.36
|3.10
|1.09
|6.95
|1.06
|8.30
|—
|—
|—
|—
|2.65
|1.50
|—
|—
|1.72
|2.19
|—
|—
|1.34
|3.26
|1.08
|6.33
|1.06
|8.33
|1.01
|15.80
|1.01
|16.49
|2.69
|1.48
|2.21
|1.68
|1.72
|2.17
|1.46
|2.77
|1.33
|3.36
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—