В перерыве состоялась замена в составе "Шерифа": Рифет Капич заменил Андрея Близниченко.

Капич не успел выйти на поле, как нарушает правила против Шилдса.

45' Шон Хор подключился в атаку, но вблизи углового флжка "Шерифа" хозяева выбивают сферу за боковую линию.

45' ГОЛ! 1:1! ШОН МЮРРЕЙ!

— Три минуты компенсирует арбитр к первому тайму.

44' Теперь уже во все защитники "Шерифа" перекатывают круглого в своей штрафной вместе с Микуличем, с которым мы сегодня пока не были знакомы.

43' Снова у нас успокоилась игра и футболисты катают сферу около центрального круга.

42' Кристиано выполнил подачу в штрафную площадь "Дандолка", но гости выбили сферу за пределы штрафной.

41' Странно, что футболисты "Дандолка" не идут большими силами вперёд, а может у них просто, не сил, не эмоций нет.

40' Ничего не поменялось за пятиминутку, как перекатывали игроки "Шерифа" мяч, так и продолжают это делать.

39' Мийоч теперь отмахивается в центре поля от Маунтни и арбитр снова фиксирует фол.

38' Мюррей выполнил подачу в центр штрафной, откуда Шилдс головой пробил по воротам, но вышло неточно.

37' Посмак жёстко сыграл против Мюррея на правом краю и только после консультаций с линейным арбитром, главный показал Посмаку жёлтую карточку.

36' По-прежнему защитники молдавского клуба перекатывают игровой снаряд около центрального круга.

35' Теперь уже игроки "Шерифа" перешли наконец центральную линию за долгое время, но вот дальше на метр даже не продвигаются.

34' Хор вбросил мяч из-за боковой линии, но из штрафной "Шерифа" хозяева выбили сферу за боковую линию.

33' Мюррей выполнил подачу на дальнюю штангу, откуда Маунтни головой пробил по воротам, но вышло неточно.

32' Даффи нанёс удар по воротам с правого края, но мяч пролетел над перекладиной.

31' Слоггетт врывался в штрафную площадь с правого фланга, ему на спину положил руку Коловос и арбитр зафиксировало фол.

30' Мюррей забрасывал мяч в штрафную площадь на край штрафной, но вышло слишком сильно и круглый вылетел за пределы поля.

29' Шон Хор подключился в атаку, выполнил подачу в штрафную, откуда защитники "Шерифа" выбили сферу за пределы штрафной.

28' Слоггетт пытался сделать длинную передачу вперёд из центрального круга, но хозяева блокировали сферу.

27' Роджерс сделал передачу прямо на Шилдса, который прошёл вперёд, пробил по воротам, но вышло неточно.

26' Защитники "Дандолка" по-прежнему продолжают перекатывать футбольный снаряд около своей штрафной площади.

25' Успокоилась у нас игру на предмет ударов по воротам, уже на протяжении десяти минут мы не видим подходов к воротам.

24' Совсем у нас низкие скорости в игре, оба клуба не спеша передвигаются по газону.

23' Н'Диайе врезался в соперника около центральной линии и после этого присел на газон.

22' Шилдс пытался сыграть в касание вперёд, но мяч от Петелеу полетел в сторону штрафной "Дондолка".

21' Теперь защитники "Шерифа" перекатывают сферу поперёк поля перед своей штрафной.

20' Парра готов был выбежать в быструю атаку, но Клири подкатился под него и выбил круглого за боковую линию.

19' Продолжают защитники гостей перекатывать футбольный снаряд в центре поля, Микулич у хозяев пока стоит без работы.

18' Даффи с левого фланга выполнил подачу в штрафную, но защитник "Шерифа" блокирует сферу.

17' Мийоч перед штрафной площадью "Дандолком" получил мяч, но завалился на газон и потерял круглого.

16' Коловос бежал вперёд по левому флангу, но неудачно обработал сферу и потерял её.

15' Мюррей придержал на правой бровке Петелеу и арбитр зафиксировал нарушение правил.

14' Слоггетт покатил мяч в центр штрафной площади, откуда хозяева выбили сферу в сторону центрального круга.

13' Вынужденная замена в составе "Дандолка": Джон Маунтни меняет Брайана Грантлэнда.

12' Шилдс из центрального круга сделал длинную передачу вперёд, но никого из партнёром около штрафной площади соперника не оказалось.

11' Не сможет продолжить игру защитник "Дандолка", медик показывает на скамейку запасных, что требуется замена.

10' Гартлэнд на ровном месте присел на газон и попросил медиков выйти на поле, главный арбитр дал добро.

9' Парра сыграл в центральный круг от своей штрафной площади, но защитники "Дандолка" перехватили круглого.

8' Гэннон ускорился по правому флангу, пошла в его сторону передача, но вышло слишком сильно и мяч вылетел за пределы поля.

7' Защитники "Дандлока" теперь перекатывают игровой снаряд на своей половине поля, не спешат они идти вперёд.

6' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! ВЯЧЕСЛАВ ПОСМАК!!! Близниченко выполнил подачу с углового на линию вратарской, где Посмак выпрыгнул выше всех и переправил мяч под перекладину.

5' Мийоч головой наносит удар по воротам и Роджерс фиксирует футбольный снаряд.

4' Коловос в верховом единоборстве отмахивается от Слоггетта.

3' Хобан играет в подкате и нарушает правила в центре поля против Кристиано.

2' Игроки "Шерифа" с первых минут взяли игровой снаряд под свой контроль.