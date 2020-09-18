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Шериф
 
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Стадион:
Дандолк

Бомбардиры внутри турнира

Шериф
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Дандолк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макмиллан Дэвид 1 1
2. Даффи Майкл 0 0

Карточки

Шериф
# Игрок      
Дандолк
# Игрок      
1. Бойл Энди 1 1
2. Шилдс Крис 1 0
3. Gregory Sloggett 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шериф 0 0 0 0 0 0
 Дандолк 100% (1) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Шериф Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Сперанца 1:2 Шериф Дачия-Буюкань 0:3 Шериф Карабах 2:1 Шериф Шериф 2:0 Фола
Шериф 4:1 Петрокуб FC Floresti 0:1 Шериф Шериф 6:0 Динамо-Авто Милсами 0:1 Шериф Шериф 2:0 Зимбру Шериф 6:0 Кодру Сфынтул Георге 0:1 Шериф Шериф 2:0 Сперанца Рубин 2:0 Шериф Шериф 1:1 Петрокуб Кодру 0:3 Шериф Сфынтул Георге 0:1 Шериф Милсами 1:1 Шериф Шериф 2:0 Динамо-Авто Зимбру 1:2 Шериф Сперанца 0:0 Шериф
Дандолк Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Интер Эскальдес 0:1 Дандолк Дандолк 3:2 Шелбурн Коб Рамблерс 0:2 Дандолк Слайго Роверс 3:1 Дандолк
Целе 3:0 Дандолк Дандолк 2:2 Уотерфорд Юнайтед Дандолк 1:0 Уотерфорд Юнайтед Богемианс 2:1 Дандолк Дандолк 1:1 Сент-Патрикс Финн Харпс 0:4 Дандолк Шемрок Роверс 3:2 Дандолк Дандолк 3:0 Корк Сити Шелбурн 1:2 Дандолк Дандолк 1:0 Дерри Сити ЦСКА Москва 2:0 Дандолк Дандолк 1:1 Шемрок Роверс Дандолк 4:0 Сент-Патрикс Корк Сити 1:0 Дандолк Богемианс 2:1 Дандолк Дандолк 1:0 Дерри Сити

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шериф - Дандолк от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 сентября 2020, осталось 2 дня 15 часов 58 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 61
    Шериф 77% (47)
    X 13.1% (8)
    Дандолк 9.8% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шериф
    Ничья
    Дандолк
    1.78
    3.85
    4.70
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Шериф - Дандолк

    Исход игры
    Шериф
    77% (47)
    Ничья
    13.1% (8)
    Дандолк
    9.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.67% (31)
    Меньше
    48.33% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    65% (39)
    Нет
    35% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Шериф
    41% (25)
    1:0 Шериф
    19.7% (12)
    1:1 Ничья
    13.1% (8)
    2:0 Шериф
    13.1% (8)
    1:2 Дандолк
    6.6% (4)
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    Где смотреть матч Шериф - Дандолк онлайн

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    Видеотрансляция

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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.75 3.85 4.50
    1.78 3.75 4.60
    1.75 3.72 4.60
    1.73 3.72 4.70

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    11.00 1.02 7.90 1.06 3.30 1.30 2.60 1.49 2.10 1.73 1.84 1.97 1.75 2.08 1.44 2.70 1.30 3.35 1.12 5.60 1.10 6.40 1.02 11.50
    10.25 1.05 8.70 1.07 3.38 1.32 2.62 1.49 1.88 2.00 1.46 2.72 1.32 3.38 1.13 5.95 1.10 6.80 1.02 13.00
    3.38 1.28 2.57 1.47 2.07 1.72 1.81 1.97 1.60 2.26 1.40 2.79 1.26 3.51
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.88 1.92 1.39 2.85 1.11 5.90
    2.90 1.40 1.91 1.87 1.42 2.82 1.12 5.95 1.09 7.20
    2.86 1.38 2.36 1.55 1.85 1.93 1.51 2.46 1.35 2.98
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.60 1.45 1.66 2.15 1.27 3.60
    3.78 1.26 2.58 1.49 1.65 2.21 1.26 3.78 1.17 4.90

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.88 1.86
    Букмекер Да Нет
    4.80 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.55 1.27
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