Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макмиллан Дэвид
|1
|1
|2.
|Даффи Майкл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Бойл Энди
|1
|1
|2.
|Шилдс Крис
|1
|0
|3.
|Gregory Sloggett
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шериф
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Дандолк
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Шериф Последние 20 матчей: +15 =3 -2Сперанца 1:2 Шериф Дачия-Буюкань 0:3 Шериф Карабах 2:1 Шериф Шериф 2:0 Фола
Шериф 4:1 Петрокуб FC Floresti 0:1 Шериф Шериф 6:0 Динамо-Авто Милсами 0:1 Шериф Шериф 2:0 Зимбру Шериф 6:0 Кодру Сфынтул Георге 0:1 Шериф Шериф 2:0 Сперанца Рубин 2:0 Шериф Шериф 1:1 Петрокуб Кодру 0:3 Шериф Сфынтул Георге 0:1 Шериф Милсами 1:1 Шериф Шериф 2:0 Динамо-Авто Зимбру 1:2 Шериф Сперанца 0:0 Шериф
Дандолк Последние 20 матчей: +10 =2 -8Интер Эскальдес 0:1 Дандолк Дандолк 3:2 Шелбурн Коб Рамблерс 0:2 Дандолк Слайго Роверс 3:1 Дандолк
Целе 3:0 Дандолк Дандолк 2:2 Уотерфорд Юнайтед Дандолк 1:0 Уотерфорд Юнайтед Богемианс 2:1 Дандолк Дандолк 1:1 Сент-Патрикс Финн Харпс 0:4 Дандолк Шемрок Роверс 3:2 Дандолк Дандолк 3:0 Корк Сити Шелбурн 1:2 Дандолк Дандолк 1:0 Дерри Сити ЦСКА Москва 2:0 Дандолк Дандолк 1:1 Шемрок Роверс Дандолк 4:0 Сент-Патрикс Корк Сити 1:0 Дандолк Богемианс 2:1 Дандолк Дандолк 1:0 Дерри Сити
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Шериф - Дандолк
Исход игры
Шериф
77% (47)
Ничья
13.1% (8)
Дандолк
9.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
51.67% (31)
Меньше
48.33% (29)
Обе команды забьют
Да
65% (39)
Нет
35% (21)
Популярный счёт
2:1 Шериф
41% (25)
1:0 Шериф
19.7% (12)
1:1 Ничья
13.1% (8)
2:0 Шериф
13.1% (8)
1:2 Дандолк
6.6% (4)
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|11.00
|1.02
|7.90
|1.06
|3.30
|1.30
|2.60
|1.49
|2.10
|1.73
|1.84
|1.97
|1.75
|2.08
|1.44
|2.70
|1.30
|3.35
|1.12
|5.60
|1.10
|6.40
|1.02
|11.50
|10.25
|1.05
|8.70
|1.07
|3.38
|1.32
|2.62
|1.49
|—
|—
|1.88
|2.00
|—
|—
|1.46
|2.72
|1.32
|3.38
|1.13
|5.95
|1.10
|6.80
|1.02
|13.00
|—
|—
|—
|—
|3.38
|1.28
|2.57
|1.47
|2.07
|1.72
|1.81
|1.97
|1.60
|2.26
|1.40
|2.79
|1.26
|3.51
|—
|—
|—
|—
|—
|—