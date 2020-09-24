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Вольфсбург
1:0
Перерыв

Стадион:
Десна
0'
1:0
17' Гол
Гилавоги Жошуа
1
Кастельс
Коэн
8
Штеффен
Ренато
4
Лакруа
Максанс
23
Гилавоги
Жошуа
15
Руссийон
Жером
24
Шлагер
Ксавер
27
Арнольд
Максимилиан
29
Мармуш
Омар
14
Мехмеди
Адмир
40
Виктор
Жоао
II
9
Вегхорст
Ваут
44
Паст
Евгений
26
Конопля
Ефим
17
Гитченко
Андрей
4
Тамм
Йоонас
22
Мостовой
Андрей
II
7
Огиря
Владислав
8
Домбровский
Андрей
11
Калитвинцев
Владислав
20
Тотовицкий
Андрей
12
Картушов
Егор
28
Будковский
Филипп
Вольфсбург
4-2-3-1
Десна
4-2-3-1

Ход матча

17'
Гилавоги Жошуа
(Штеффен Ренато)
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вегхорст Ваут 2 0.67
2. Мехмеди Адмир 1 0.33
3. Гилавоги Жошуа 1 0.33
4. Лакруа Максанс 1 0.33
5. Штеффен Ренато 0 0
6. Шлагер Ксавер 0 0
Десна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Вольфсбург
# Игрок      
1. Брукс Джон 1 1
2. Мехмеди Адмир 1 0
3. Клаус Феликс 1 0
4. Арнольд Максимилиан 1 0
5. Штеффен Ренато 1 0
6. Силва Паулу 1 0
7. Шлагер Ксавер 1 0
8. Лакруа Максанс 1 0
Десна
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вольфсбург 0 25% (1) 25% (1) 0 25% (1) 25% (1)
 Десна 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Вольфсбург Последние 20 матчей: + = -
Вольфсбург 0:0 Байер Л Кукес 0:4 Вольфсбург Фюрстенвальде 1:4 Вольфсбург Магдебург 1:4 Вольфсбург
Кёльн 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Хольштайн Киль Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Бр Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:4 Бавария Шальке 04 1:4 Вольфсбург Боруссия М 3:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:2 Фрайбург Вердер 0:1 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр Байер Л 1:4 Вольфсбург Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Аугсбург 1:2 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Шахтёр Донецк Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг
Десна Последние 20 матчей: + = -
Ингулец 1:1 Десна Динамо Киев 0:0 Десна Obolon 2:5 Десна Десна 3:1 Заря
Десна 2:0 Олимпик Донецк Диназ Вышгород 1:4 Десна Заря 1:1 Десна Десна 1:3 Александрия Десна 2:4 Шахтёр Донецк Десна 5:1 Колос Ковалёвка Десна 3:2 Динамо Киев Десна 1:2 Заря Александрия 1:5 Десна Шахтёр Донецк 3:2 Десна Колос Ковалёвка 0:2 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Динамо Киев 1:1 Десна Десна 0:1 Ворскла Десна 1:0 Заря

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Вольфсбург" пока ведёт с минимальным счётом в матче против "Десны".
  • Опасный момент
    45'
    ОПАСНО! Едва снова с углового не забили "волки". От левого флажка подача прошла на голову Шлагера, который из пределов вратарской пробивал по воротам, но послал мяч над перекладиной.
  • Опасный момент
    45'
    Быструю контратаку левым флангом провели "волки", и после прострела в район 11-метровой отметки Шлагер прицельно в касание пробивал в правый нижний угол, но на пути мяча оказался Тамм.
  • 44'
    Калитвинцев со стандарта подавал в штрафную площадку, и головой из неудобного положения пробивал Будковский - мяч по дуге опустился за ворота хозяев поля.
  • Фол, нарушение
    43'
    Штрафной удар на месте левого инсайда заработали черниговцы, стараниями Картушова, который здорово поставил корпус сопернику.
  • Угловой
    42'
    Угловой с левого фланга украинцы подали безуспешно, но, по крайней мере, на контратаку соперника также не нарвались.
  • Опасный момент
    41'
    Левым флангом быструю атаку удалось провести гостям, и Мостовой простреливал низом во вратарскую площадь на Будковского, который в касание пробивал по воротам, но попал в защитника, который буквально приклеился к Филиппу.
  • Фол, нарушение
    40'
    Шлагер в центре поля жестковато нарушил правила, но арбитр не стал наказывать его жёлтой карточкой. В целом игра пока что проходит очень корректно.
  • 39'
    По правому краю следовал заброс на забегание Будковскому, но Гилавоги первым успел к мячу, и чётко сбросил снаряд головой на своего вратаря.
  • 38'
    Тем не менее в последние десять минут "волки" совершенно ничего не позволяют создать черниговцам, полностью удерживая нити игры в своих руках и ногах.
  • 37'
    Оливер Гласнер явно не всем доволен в первом тайме. Постоянно у наставника "Вольфсбурга" имеются претензии к своим подопечным.
  • 36'
    Кастельс сейчас вышел далеко за пределы штрафной площади. Пытался его обокрасть Будковский, однако бельгиец не дрогнул в этот момент.
  • 35'
    Несмотря на прессинг украинцев, защитники "Вольфсбурга" очень чётко перепасовываются поперёк поля, подключая также к этим перепасовкам своего вратаря.
  • 34'
    Ближе к концу первого тайма черниговцы начали высоко на чужой половине поля прессинговать соперников, вынуждая "волков" достаточно быстро терять мяч.
  • 33'
    Из глубины поля партнёры забрасывали мяч в зону атаки на Будковского, но тот понимал, что находится в офсайде, поэтому мяч подбирать не стал.
  • 32'
    Штеффен подключился к атаке своей команды правым краем, сместился в центр и пробивал по воротам издали - мяч улетел на пару-тройку метров мимо дальнего угла ворот.
  • 31'
    Теперь Калитвинцев пытался с правого фланга ворвался в чужую штрафную площадку, но нарвался на корпус другого мощного темнокожего соперника - Гилавоги.
  • Фол, нарушение
    30'
    Руссийон не дал Калитвинцеву разогнать контратаку "Десны", заставив Владислава повернуть назад, после чего аккуратно нарушив правила.
  • 29'
    "Волки" ответили своей атакой правым флангом, откуда шла прострельная передача в центр низом, но защитники гостей спокойно вынесли мяч в аут.
  • Опасный момент
    28'
    После подачи углового слева на ближний угол вратарской, Гитченко головой подрезал мяч в дальний угол, но немного не попал.
  • Опасный момент
    27'
    Острую атаку левым флангом сейчас провели деснянцы с прострельной передачей вдоль ворот, и Русийон под прессингом едва не поразил собственные ворота.
  • 26'
    Не стремятся проявлять агрессию в высоком командном прессинге футболисты "Десны", предпочитая обороняться спокойно, не тратя лишних физических сил.
  • 25'
    На правом фланге комбинировали мяч "зелёные", откуда следовала подача в центр штрафной площади, но там надёжно в воздухе сыграл Гитченко.
  • 24'
    После подачи углового легко мяч на выходе забрал Кастельс. Быструю контратаку снова пытались немцы организовать, но черниговцам удаётся пресекать эти попытки соперников.
  • Угловой
    23'
    Аут с правого фланга Конопля теперь вбрасывал в направлении Будковского, который за счёт своих антропометрических данных сумел заработать угловой для черниговцев.
  • 22'
    Подача штрафного удара следовала в направлении Будковского, который пробивал головой метров с восьми в борьбе с соперниками, но получилось несильно и неточно.
  • Фол, нарушение
    21'
    Тотовицкий правым флангом убежал в контратаку и заработал штрафной удар для "Десны".
  • 20'
    Здорово футболисты "Вольфсбурга" действуют на подборах, словно магнитом притягивая к себе мячи в центральной зоне, и на подступах к чужим владениям.
  • 19'
    Но хозяева в защите мяч отобрали, после чего попытались организовать быструю контратаку, но сумели немцы только заработать аут на правом фланге атаки.
  • 18'
    Будем надеяться, что не раскиснет "Десна" после этой неудачи - впереди ещё много игрового времени, которым нужно пользоваться.
  • 18'
    Пошли в позиционную атаку гости сразу большими силами. Правильно, почему бы не попытаться поймать "волков" на расслабленности после первого забитого гола.
  • Описание гола
    17'
    Гол. 1:0. Жошуа Гилавоги.
    Увы, пропускают черниговцы. Подача углового следовала на ближний угол вратарской площади, оттуда пошла скидка головой дальше от Штеффена, и Гилавоги с линии вратарской площади вогнал мяч в сетку ворот.
  • Угловой
    16'
    Постепенно начали прибавлять в динамике "волки". Сейчас их размашистая атака закончилась заработанным угловым на левом фланге.
  • Фол, нарушение
    15'
    Калитвинцев в центре поля перехватил мяч, после чего запустил в прорыв левым флангом Тотовицкого, но со стороны Андрея судья зафиксировал какой-то фол.
  • Опасный момент
    14'
    С дальней дистанции достаточно опасно на технику пробивал Мехмеди, но мяч пролетел метра на полтора выше правой "девятки".
  • 13'
    Заброс из глубины поля следовал за спины защитникам "Десны", но чётко отыграл Паст, который выскочил за пределы штрафной площади, и вынес мяч подальше.
  • 12'
    Отметим, что в составе "Десны" в заявке только один легионер - это защитник Йоонас Тамм, у которого эстонский паспорт.
  • 11'
    Постепенно украинцы переводят игру к центральной линии, начиная организовывать всё более высокий прессинг соперников.
  • 10'
    Невысокий темп матча в целом пока мы видим. Это на руку "Десне", которая может успокаиваться, и привыкать к чужому газону.
  • 9'
    Впервые огрызнулись левым флангом украинцы, но подача в штрафную площадку получилась слишком высокой - мяч вылетел за пределы поля.
  • 8'
    Высоко прессингуют соперников футболисты "Вольфсбурга", заставляя защитников "Десны" нервничать, и просто выносить мяч вперёд, не ища адресата для передач.
  • Угловой
    7'
    Первый угловой с левого фланга немцы подали безуспешно - защитники "Десны" уверенно отбились.
  • Опасный момент
    6'
    С дальней дистанции пробивал Мармуш, метя в левый нижний угол, но Паст в броске добрался до мяча, переправив его на угловой.
  • 5'
    Правым флангом атаковали "волки", откуда следовала подача в центр штрафной площади, но там на выходе мяч в поле удалось отбить Пасту.
  • 4'
    Дня "Десны" сегодня исторический день, ведь клуб впервые в истории играет в еврокубках. Нет сомнений, что мотивация проявить себя у украинских футболистов будет просто зашкаливать.
  • 3'
    Букмекеры сегодня практически не верили в возможный проход "Десны", предлагая на проход "Вольфсбурга" "копеечный" коэффициент. Посмотрим, не шокируют ли черниговцы аналитиков.
  • 2'
    Украинцы сразу всей командой осели на своей половине поля. Немцы на первых секундах неспешно катают мяч поперёк поля.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Приветствую всех посетителей портала LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором немецкий "Вольфсбург" сыграет дома с украинской "Десной".
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
Прогнозы 155
Вольфсбург 96.8% (150)
X 2.6% (4)
Десна 0.6% (1)
Все прогнозы
2.08 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вольфсбург
Ничья
Десна
1.19
8.59
33.80
Все Коэффициенты
Новости

Прогнозы на матч Вольфсбург 1:0 Десна

Исход игры
Вольфсбург
96.8% (150)
Ничья
2.6% (4)
Десна
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
60.78% (93)
Меньше
39.22% (60)
Обе команды забьют
Да
41.83% (64)
Нет
58.17% (89)
Популярный счёт
2:0 Вольфсбург
32.3% (50)
3:1 Вольфсбург
19.4% (30)
2:1 Вольфсбург
14.8% (23)
3:0 Вольфсбург
14.2% (22)
4:0 Вольфсбург
5.8% (9)
1:0 Вольфсбург
4.5% (7)
1:1 Ничья
1.9% (3)
4:1 Вольфсбург
1.9% (3)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.09 10.50 27.00
1.13 8.00 23.00
1.17 6.75 12.00
1.18 7.17 14.67
1.10 8.59 33.80

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.50 1.02 6.10 1.12 4.75 1.16 2.33 1.60 2.12 1.72 1.72 2.08 1.92 1.88 1.42 2.85 1.18 4.75 1.13 5.80 1.19 4.60 1.15 5.30 1.03 9.70
17.75 1.00 16.50 1.01 5.70 1.15 4.85 1.19 2.80 1.48 2.21 1.73 1.72 2.12 1.42 2.88 1.30 3.52 1.12 6.20
14.04 1.02 13.01 1.03 4.77 1.15 4.05 1.22 2.55 1.54 2.01 1.86 1.63 2.35 1.33 3.32 1.24 3.90 1.09 5.86 1.08 6.28 1.03 11.89 1.03 12.71
5.26 1.15 3.78 1.26 2.50 1.53 2.02 1.81 1.76 2.08 1.49 2.61 2.20 1.68 1.30 3.47 1.68 2.18 1.46 2.69 1.30 3.46
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.90 1.25 2.70 1.44 1.20 4.44 1.58 2.35 1.28 3.60
4.10 1.23 2.78 1.43 1.72 2.08 1.31 3.38 1.19 4.70
3.67 1.27 2.60 1.52 1.67 2.27 1.25 3.82 1.16 4.65 1.04 10.70 1.04 10.70
3.60 1.28 3.00 1.38 2.38 1.58 1.81 2.02 2.12 1.73 1.74 2.11 1.35 3.18 1.23 4.03
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.18 1.63 1.63 2.40 1.39 2.85
5.45 1.15 4.20 1.22 2.16 1.71 1.61 2.29 1.36 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.33 1.87
2.25 1.64
Букмекер Да Нет
12.00 1.03
Букмекер Да Нет
3.65 1.33
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