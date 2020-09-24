Штрафной удар на месте левого инсайда заработали черниговцы, стараниями Картушова, который здорово поставил корпус сопернику.

Калитвинцев со стандарта подавал в штрафную площадку, и головой из неудобного положения пробивал Будковский - мяч по дуге опустился за ворота хозяев поля.

Быструю контратаку левым флангом провели "волки", и после прострела в район 11-метровой отметки Шлагер прицельно в касание пробивал в правый нижний угол, но на пути мяча оказался Тамм.

ОПАСНО! Едва снова с углового не забили "волки". От левого флажка подача прошла на голову Шлагера, который из пределов вратарской пробивал по воротам, но послал мяч над перекладиной.

Первый тайм окончен! "Вольфсбург" пока ведёт с минимальным счётом в матче против "Десны".

42' Угловой с левого фланга украинцы подали безуспешно, но, по крайней мере, на контратаку соперника также не нарвались.

41' Левым флангом быструю атаку удалось провести гостям, и Мостовой простреливал низом во вратарскую площадь на Будковского, который в касание пробивал по воротам, но попал в защитника, который буквально приклеился к Филиппу.

40' Шлагер в центре поля жестковато нарушил правила, но арбитр не стал наказывать его жёлтой карточкой. В целом игра пока что проходит очень корректно.

39' По правому краю следовал заброс на забегание Будковскому, но Гилавоги первым успел к мячу, и чётко сбросил снаряд головой на своего вратаря.

38' Тем не менее в последние десять минут "волки" совершенно ничего не позволяют создать черниговцам, полностью удерживая нити игры в своих руках и ногах.

37' Оливер Гласнер явно не всем доволен в первом тайме. Постоянно у наставника "Вольфсбурга" имеются претензии к своим подопечным.

36' Кастельс сейчас вышел далеко за пределы штрафной площади. Пытался его обокрасть Будковский, однако бельгиец не дрогнул в этот момент.

35' Несмотря на прессинг украинцев, защитники "Вольфсбурга" очень чётко перепасовываются поперёк поля, подключая также к этим перепасовкам своего вратаря.

34' Ближе к концу первого тайма черниговцы начали высоко на чужой половине поля прессинговать соперников, вынуждая "волков" достаточно быстро терять мяч.

33' Из глубины поля партнёры забрасывали мяч в зону атаки на Будковского, но тот понимал, что находится в офсайде, поэтому мяч подбирать не стал.

32' Штеффен подключился к атаке своей команды правым краем, сместился в центр и пробивал по воротам издали - мяч улетел на пару-тройку метров мимо дальнего угла ворот.

31' Теперь Калитвинцев пытался с правого фланга ворвался в чужую штрафную площадку, но нарвался на корпус другого мощного темнокожего соперника - Гилавоги.

30' Руссийон не дал Калитвинцеву разогнать контратаку "Десны", заставив Владислава повернуть назад, после чего аккуратно нарушив правила.

29' "Волки" ответили своей атакой правым флангом, откуда шла прострельная передача в центр низом, но защитники гостей спокойно вынесли мяч в аут.

28' После подачи углового слева на ближний угол вратарской, Гитченко головой подрезал мяч в дальний угол, но немного не попал.

27' Острую атаку левым флангом сейчас провели деснянцы с прострельной передачей вдоль ворот, и Русийон под прессингом едва не поразил собственные ворота.

26' Не стремятся проявлять агрессию в высоком командном прессинге футболисты "Десны", предпочитая обороняться спокойно, не тратя лишних физических сил.

25' На правом фланге комбинировали мяч "зелёные", откуда следовала подача в центр штрафной площади, но там надёжно в воздухе сыграл Гитченко.

24' После подачи углового легко мяч на выходе забрал Кастельс. Быструю контратаку снова пытались немцы организовать, но черниговцам удаётся пресекать эти попытки соперников.

23' Аут с правого фланга Конопля теперь вбрасывал в направлении Будковского, который за счёт своих антропометрических данных сумел заработать угловой для черниговцев.

22' Подача штрафного удара следовала в направлении Будковского, который пробивал головой метров с восьми в борьбе с соперниками, но получилось несильно и неточно.

21' Тотовицкий правым флангом убежал в контратаку и заработал штрафной удар для "Десны".

20' Здорово футболисты "Вольфсбурга" действуют на подборах, словно магнитом притягивая к себе мячи в центральной зоне, и на подступах к чужим владениям.

19' Но хозяева в защите мяч отобрали, после чего попытались организовать быструю контратаку, но сумели немцы только заработать аут на правом фланге атаки.

18' Будем надеяться, что не раскиснет "Десна" после этой неудачи - впереди ещё много игрового времени, которым нужно пользоваться.

18' Пошли в позиционную атаку гости сразу большими силами. Правильно, почему бы не попытаться поймать "волков" на расслабленности после первого забитого гола.

17' Гол. 1:0. Жошуа Гилавоги.

Увы, пропускают черниговцы. Подача углового следовала на ближний угол вратарской площади, оттуда пошла скидка головой дальше от Штеффена, и Гилавоги с линии вратарской площади вогнал мяч в сетку ворот.

16' Постепенно начали прибавлять в динамике "волки". Сейчас их размашистая атака закончилась заработанным угловым на левом фланге.

15' Калитвинцев в центре поля перехватил мяч, после чего запустил в прорыв левым флангом Тотовицкого, но со стороны Андрея судья зафиксировал какой-то фол.

14' С дальней дистанции достаточно опасно на технику пробивал Мехмеди, но мяч пролетел метра на полтора выше правой "девятки".

13' Заброс из глубины поля следовал за спины защитникам "Десны", но чётко отыграл Паст, который выскочил за пределы штрафной площади, и вынес мяч подальше.

12' Отметим, что в составе "Десны" в заявке только один легионер - это защитник Йоонас Тамм, у которого эстонский паспорт.

11' Постепенно украинцы переводят игру к центральной линии, начиная организовывать всё более высокий прессинг соперников.

10' Невысокий темп матча в целом пока мы видим. Это на руку "Десне", которая может успокаиваться, и привыкать к чужому газону.

9' Впервые огрызнулись левым флангом украинцы, но подача в штрафную площадку получилась слишком высокой - мяч вылетел за пределы поля.

8' Высоко прессингуют соперников футболисты "Вольфсбурга", заставляя защитников "Десны" нервничать, и просто выносить мяч вперёд, не ища адресата для передач.

7' Первый угловой с левого фланга немцы подали безуспешно - защитники "Десны" уверенно отбились.

6' С дальней дистанции пробивал Мармуш, метя в левый нижний угол, но Паст в броске добрался до мяча, переправив его на угловой.

5' Правым флангом атаковали "волки", откуда следовала подача в центр штрафной площади, но там на выходе мяч в поле удалось отбить Пасту.

4' Дня "Десны" сегодня исторический день, ведь клуб впервые в истории играет в еврокубках. Нет сомнений, что мотивация проявить себя у украинских футболистов будет просто зашкаливать.

3' Букмекеры сегодня практически не верили в возможный проход "Десны", предлагая на проход "Вольфсбурга" "копеечный" коэффициент. Посмотрим, не шокируют ли черниговцы аналитиков.

2' Украинцы сразу всей командой осели на своей половине поля. Немцы на первых секундах неспешно катают мяч поперёк поля.