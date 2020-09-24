Вольфсбург
1:0
Перерыв
Стадион: AOK Stadion
Десна
1:0
17' ГолГилавоги Жошуа
29
Мармуш
Омар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мармуш ОмарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
-
25 Брукс ДжонЗащитник
-
11 Клаус ФеликсЗащитник
- Защитник
-
10 Малли ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
90 Шевцов ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
Ход матча
17'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вегхорст Ваут
|2
|0.67
|2.
|Мехмеди Адмир
|1
|0.33
|3.
|Гилавоги Жошуа
|1
|0.33
|4.
|Лакруа Максанс
|1
|0.33
|5.
|Штеффен Ренато
|0
|0
|6.
|Шлагер Ксавер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Брукс Джон
|1
|1
|2.
|Мехмеди Адмир
|1
|0
|3.
|Клаус Феликс
|1
|0
|4.
|Арнольд Максимилиан
|1
|0
|5.
|Штеффен Ренато
|1
|0
|6.
|Силва Паулу
|1
|0
|7.
|Шлагер Ксавер
|1
|0
|8.
|Лакруа Максанс
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вольфсбург
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|Десна
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Вольфсбург Последние 20 матчей: + = -Вольфсбург 0:0 Байер Л Кукес 0:4 Вольфсбург Фюрстенвальде 1:4 Вольфсбург Магдебург 1:4 Вольфсбург
Кёльн 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:0 Хольштайн Киль Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Бр Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Вольфсбург 0:4 Бавария Шальке 04 1:4 Вольфсбург Боруссия М 3:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:2 Фрайбург Вердер 0:1 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр Байер Л 1:4 Вольфсбург Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Аугсбург 1:2 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Шахтёр Донецк Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг
Десна Последние 20 матчей: + = -Ингулец 1:1 Десна Динамо Киев 0:0 Десна Obolon 2:5 Десна Десна 3:1 Заря
Десна 2:0 Олимпик Донецк Диназ Вышгород 1:4 Десна Заря 1:1 Десна Десна 1:3 Александрия Десна 2:4 Шахтёр Донецк Десна 5:1 Колос Ковалёвка Десна 3:2 Динамо Киев Десна 1:2 Заря Александрия 1:5 Десна Шахтёр Донецк 3:2 Десна Колос Ковалёвка 0:2 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Динамо Киев 1:1 Десна Десна 0:1 Ворскла Десна 1:0 Заря
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Вольфсбург 1:0 Десна
Исход игры
Вольфсбург
96.8% (150)
Ничья
2.6% (4)
Десна
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
60.78% (93)
Меньше
39.22% (60)
Обе команды забьют
Да
41.83% (64)
Нет
58.17% (89)
Популярный счёт
2:0 Вольфсбург
32.3% (50)
3:1 Вольфсбург
19.4% (30)
2:1 Вольфсбург
14.8% (23)
3:0 Вольфсбург
14.2% (22)
4:0 Вольфсбург
5.8% (9)
1:0 Вольфсбург
4.5% (7)
1:1 Ничья
1.9% (3)
4:1 Вольфсбург
1.9% (3)
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|11.50
|1.02
|6.10
|1.12
|4.75
|1.16
|—
|—
|2.33
|1.60
|2.12
|1.72
|1.72
|2.08
|1.92
|1.88
|1.42
|2.85
|—
|—
|1.18
|4.75
|1.13
|5.80
|1.19
|4.60
|1.15
|5.30
|1.03
|9.70
|—
|—
|17.75
|1.00
|16.50
|1.01
|5.70
|1.15
|4.85
|1.19
|—
|—
|2.80
|1.48
|—
|—
|2.21
|1.73
|—
|—
|1.72
|2.12
|—
|—
|1.42
|2.88
|1.30
|3.52
|1.12
|6.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|14.04
|1.02
|13.01
|1.03
|4.77
|1.15
|4.05
|1.22
|—
|—
|2.55
|1.54
|—
|—
|2.01
|1.86
|—
|—
|1.63
|2.35
|—
|—
|1.33
|3.32
|1.24
|3.90
|1.09
|5.86
|1.08
|6.28
|1.03
|11.89
|1.03
|12.71
|—
|—
|—
|—
|5.26
|1.15
|3.78
|1.26
|2.50
|1.53
|2.02
|1.81
|1.76
|2.08
|1.49
|2.61
|2.20
|1.68
|1.30
|3.47
|1.68
|2.18
|1.46
|2.69
|1.30
|3.46
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.90
|1.25
|—
|—
|2.70
|1.44
|—
|—
|1.20
|4.44
|—
|—
|1.58
|2.35
|—
|—
|1.28
|3.60
|—
|—
|—
|—
|4.10
|1.23
|—
|—
|2.78
|1.43
|—
|—
|1.72
|2.08
|—
|—
|1.31
|3.38
|—
|—
|1.19
|4.70
|—
|—
|—
|—
|3.67
|1.27
|—
|—
|2.60
|1.52
|—
|—
|1.67
|2.27
|—
|—
|1.25
|3.82
|—
|—
|1.16
|4.65
|1.04
|10.70
|1.04
|10.70
|3.60
|1.28
|3.00
|1.38
|2.38
|1.58
|1.81
|2.02
|2.12
|1.73
|1.74
|2.11
|1.35
|3.18
|1.23
|4.03
|—
|—
|—
|—
|—
|—