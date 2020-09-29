Первый тайм

11' Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Шигер на ход Зубкову, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе с двумя защитниками.

9' Зацепился за мяч в чужой штрафной Хуссейн и пробил с разворота, но сфера свалилась с ноги и полетела на трибуны.

8' Диагональным пасом Хуссейн запускал по правой бровке Кнутсона, но того опередил Хайстер и вынес мяч на угловой.

7' Активно прессингуют соперника в центре поля хозяева, даже центр не дают они перейти с мячом норвежской команде.