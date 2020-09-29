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Ференцварош
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Мольде
0' 8'
90
Дибус
Денеш
8
Ловренчич
Герге
21
Ботка
Эндре
25
Блажич
Миха
26
Хайстер
Марсель
14
Харатин
Игорь
18
Шигер
Давид
7
Сомалиа
Вергитон
77
Узуни
Мюрто
11
Зубков
Александр
10
Нгуэн
Токмак
1
Линде
Андреас
27
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
6
Грегерсен
Стиан
11
Эллингсен
Мартин
28
Хёуген
Кристоффер
16
Хуссейн
Эцаз
17
Эурснес
Фредрик
19
Хестад
Эйрик
7
Эйкрем
Магнус
14
Кнутсон
Эрлинг
10
Джеймс
Леке
Ференцварош
4-3-3
Мольде
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ференцварош
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нгуэн Токмак 3 0.75
2. Узуни Мюрто 2 0.5
3. Боли Франк 1 0.25
4. Ловренчич Герге 1 0.25
5. Шигер Давид 1 0.25
6. Харатин Игорь 1 (1) 0.25
7. Ботка Эндре 0 0
8. Сомалиа Вергитон 0 0
Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эйкрем Магнус 2 0.5
2. Джеймс Леке 2 0.5
3. Хестад Эйрик 1 0.25
4. Кнутсон Эрлинг 1 0.25
5. Омойджуфано Охи 1 0.25
6. Хуссейн Эцаз 1 0.25
7. Эллингсен Мартин 1 0.25
8. Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0.25
9. Хёуген Кристоффер 0 0
10. Эурснес Фредрик 0 0

Карточки

Ференцварош
# Игрок      
1. Блажич Миха 2 0
2. Нгуэн Токмак 1 0
3. Боли Франк 1 0
4. Ковачевич Аднан 1 0
5. Фримпонг Абрахам 1 0
6. Харатин Игорь 1 0
7. Чивич Эльдар 1 0
8. Шигер Давид 1 0
Мольде
# Игрок      
1. Хуссейн Эцаз 2 0
2. Кнутсон Эрлинг 1 0
3. Эурснес Фредрик 1 0
4. Хестад Эйрик 1 0
5. Эллингсен Мартин 1 0
6. Грегерсен Стиан 1 0
7. Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ференцварош 33.33% (3) 0 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1)
 Мольде 0 10% (1) 10% (1) 20% (2) 30% (3) 30% (3)

Предыдущие игры

Ференцварош Последние 20 матчей: + = -
Мольде 3:3 Ференцварош Ференцварош 2:1 Динамо Загреб Ференцварош 5:0 Пакш Залаэгерсег 1:2 Ференцварош
Селтик 1:2 Ференцварош Ференцварош 2:0 Юргорден МТК 1:1 Ференцварош Штурм 0:1 Ференцварош Копер 0:2 Ференцварош Табор Сезана 1:1 Ференцварош Ференцварош 2:2 Драва Ференцварош 4:0 Брежице Ференцварош 9:0 Фридек Мистек Ференцварош 2:2 Халадаш Ференцварош 1:0 Мезёкёвешд Фехервар 1:0 Ференцварош Ференцварош 1:0 Уйпешт Гонвед 0:2 Ференцварош Ференцварош 1:0 Варда Пакш 2:2 Ференцварош
Мольде Последние 20 матчей: + = -
Мольде 0:1 Саннефьёрд Мольде 3:3 Ференцварош Волеренга 2:1 Мольде Карабах 0:0 Мольде
Викинг 3:2 Мольде Целе 1:2 Мольде Мольде 2:0 Одд Мольде 5:0 КуПС Сарпсборг-08 2:1 Мольде Мольде 1:2 Бранн Мольде 5:0 Старт Саннефьёрд 2:1 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Будё-Глимт 3:1 Мольде Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Мольде 5:0 Викинг Хёугесунн 0:3 Мольде Мольде 2:1 Мьёндален Кристиансунд 2:2 Мольде Мольде 4:1 Стабек

Последние игры между собой

Ференцварош: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Мольде: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Мольде 3:3 Ференцварош Лига чемпионов
  • Первый тайм
  • 11'
    Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Шигер на ход Зубкову, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе с двумя защитниками.
  • 9'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Хуссейн и пробил с разворота, но сфера свалилась с ноги и полетела на трибуны.
  • Угловой
    8'
    Диагональным пасом Хуссейн запускал по правой бровке Кнутсона, но того опередил Хайстер и вынес мяч на угловой.
  • 7'
    Активно прессингуют соперника в центре поля хозяева, даже центр не дают они перейти с мячом норвежской команде.
  • 6'
    Мягко забросил в штрафную соперника Зубков на Узуни, но тот не смог обработать мяч как следует и подарил его защитнику.
  • 5'
    С фланга отдавал Педерсен в центр штрафной, но здесь пробить головой Джеймсу не позволили защитники.
  • 4'
    Решился на дальний удар из-за пределов штрафной площади Харатин, но мяч полетел далеко от ворот.
  • 3'
    Получил по ногам в центре поля Зубков от Эйкрема. Штрафной удар будет исполнять венгерская команда.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-зеленых цветах, гости выбрали себе красно-белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола! В ответном поединке раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов встретятся "Ференцварош" и "Мольде". Первый поединок между этими командами завершился вничью 3:3, что делает фаворитом противостояния венгерского чемпиона. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 154
Ференцварош 85.7% (132)
X 7.1% (11)
Мольде 7.1% (11)
Все прогнозы
2.07 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ференцварош
Ничья
Мольде
2.41
3.70
2.97
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.32 3.67 2.97
2.39 3.65 2.90
2.32 3.66 2.89
2.16 3.56 3.21
2.41 3.58 2.84

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.02 4.90 1.14 4.00 1.24 2.40 1.57 2.15 1.70 1.99 1.80 1.77 2.05 1.57 2.25 1.30 3.15 1.25 3.75 1.11 6.00 1.09 6.60 1.02 11.50
11.75 1.00 12.50 1.00 5.15 1.15 4.45 1.21 2.64 1.54 2.00 1.82 1.61 2.25 1.33 3.08 1.18 4.25 1.07 6.40 1.07 6.35
11.89 1.03 10.70 1.04 4.24 1.20 3.49 1.30 2.24 1.69 1.76 2.14 1.49 2.68 1.23 3.98 1.17 4.55 1.07 7.34 1.06 8.82 1.02 15.02 1.02 15.43
5.08 1.18 2.77 1.48 2.44 1.58 2.17 1.72 1.90 1.97 1.68 2.24 1.55 2.52 1.19 4.82
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4
3.60 1.28 2.45 1.53 1.59 2.33 1.22 4.00
3.68 1.28 2.45 1.56 1.64 2.26 1.26 3.95 1.15 5.50
3.37 1.32 2.31 1.65 1.56 2.50 1.19 4.32 1.12 5.22 1.03 11.89 1.03 12.99 1.00 27.18
3.52 1.31 2.92 1.42 2.30 1.65 1.77 2.10 1.54 2.53 1.36 3.21 1.18 4.95
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.17 1.64 1.60 2.28 1.37 3.50
5.10 1.17 3.95 1.25 2.01 1.81 1.54 2.53 1.35 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.44 2.52
1.54 2.47
Букмекер Да Нет
3.55 1.28
Букмекер Да Нет
2.45 1.53
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Прогнозы на матч Ференцварош 0:0 Мольде

Исход игры
Ференцварош
85.7% (132)
Ничья
7.1% (11)
Мольде
7.1% (11)
Тотал 2.5
Больше
69.08% (105)
Меньше
30.92% (47)
Обе команды забьют
Да
72.37% (110)
Нет
27.63% (42)
Популярный счёт
2:1 Ференцварош
50.6% (78)
1:0 Ференцварош
16.9% (26)
3:1 Ференцварош
8.4% (13)
2:0 Ференцварош
5.8% (9)
1:1 Ничья
4.5% (7)
1:2 Мольде
3.2% (5)
0:1 Мольде
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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