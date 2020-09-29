Ференцварош
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Групама Арена
Мольде
90
Дибус
Денеш
21
Ботка
Эндре
25
Блажич
Миха
18
Шигер
Давид
77
Узуни
Мюрто
10
Нгуэн
Токмак
- Основной состав
-
90 Дибус ДенешВратарь
- Защитник
-
21 Ботка ЭндреЗащитник
-
25 Блажич МихаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Шигер ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Узуни МюртоНападающий
- Нападающий
-
10 Нгуэн ТокмакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Двали ЛашаЗащитник
- Защитник
-
93 Ледуни АиссаПолузащитник
- Полузащитник
-
97 Варга РоландПолузащитник
-
70 Боли ФранкНападающий
-
Главный тренер: Ребров Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Джеймс ЛекеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Болли МатисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нгуэн Токмак
|3
|0.75
|2.
|Узуни Мюрто
|2
|0.5
|3.
|Боли Франк
|1
|0.25
|4.
|Ловренчич Герге
|1
|0.25
|5.
|Шигер Давид
|1
|0.25
|6.
|Харатин Игорь
|1 (1)
|0.25
|7.
|Ботка Эндре
|0
|0
|8.
|Сомалиа Вергитон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эйкрем Магнус
|2
|0.5
|2.
|Джеймс Леке
|2
|0.5
|3.
|Хестад Эйрик
|1
|0.25
|4.
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.25
|5.
|Омойджуфано Охи
|1
|0.25
|6.
|Хуссейн Эцаз
|1
|0.25
|7.
|Эллингсен Мартин
|1
|0.25
|8.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|1
|0.25
|9.
|Хёуген Кристоффер
|0
|0
|10.
|Эурснес Фредрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Блажич Миха
|2
|0
|2.
|Нгуэн Токмак
|1
|0
|3.
|Боли Франк
|1
|0
|4.
|Ковачевич Аднан
|1
|0
|5.
|Фримпонг Абрахам
|1
|0
|6.
|Харатин Игорь
|1
|0
|7.
|Чивич Эльдар
|1
|0
|8.
|Шигер Давид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хуссейн Эцаз
|2
|0
|2.
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|3.
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|4.
|Хестад Эйрик
|1
|0
|5.
|Эллингсен Мартин
|1
|0
|6.
|Грегерсен Стиан
|1
|0
|7.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ференцварош
|33.33% (3)
|0
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|Мольде
|0
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
|30% (3)
|30% (3)
Предыдущие игры
Ференцварош Последние 20 матчей: + = -Мольде 3:3 Ференцварош Ференцварош 2:1 Динамо Загреб Ференцварош 5:0 Пакш Залаэгерсег 1:2 Ференцварош
Селтик 1:2 Ференцварош Ференцварош 2:0 Юргорден МТК 1:1 Ференцварош Штурм 0:1 Ференцварош Копер 0:2 Ференцварош Табор Сезана 1:1 Ференцварош Ференцварош 2:2 Драва Ференцварош 4:0 Брежице Ференцварош 9:0 Фридек Мистек Ференцварош 2:2 Халадаш Ференцварош 1:0 Мезёкёвешд Фехервар 1:0 Ференцварош Ференцварош 1:0 Уйпешт Гонвед 0:2 Ференцварош Ференцварош 1:0 Варда Пакш 2:2 Ференцварош
Мольде Последние 20 матчей: + = -Мольде 0:1 Саннефьёрд Мольде 3:3 Ференцварош Волеренга 2:1 Мольде Карабах 0:0 Мольде
Викинг 3:2 Мольде Целе 1:2 Мольде Мольде 2:0 Одд Мольде 5:0 КуПС Сарпсборг-08 2:1 Мольде Мольде 1:2 Бранн Мольде 5:0 Старт Саннефьёрд 2:1 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Будё-Глимт 3:1 Мольде Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Мольде 5:0 Викинг Хёугесунн 0:3 Мольде Мольде 2:1 Мьёндален Кристиансунд 2:2 Мольде Мольде 4:1 Стабек
Последние игры между собой
Ференцварош: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Мольде: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|12.00
|1.02
|4.90
|1.14
|4.00
|1.24
|—
|—
|2.40
|1.57
|2.15
|1.70
|1.99
|1.80
|1.77
|2.05
|1.57
|2.25
|1.30
|3.15
|1.25
|3.75
|1.11
|6.00
|1.09
|6.60
|1.02
|11.50
|—
|—
|11.75
|1.00
|12.50
|1.00
|5.15
|1.15
|4.45
|1.21
|—
|—
|2.64
|1.54
|—
|—
|2.00
|1.82
|—
|—
|1.61
|2.25
|1.33
|3.08
|1.18
|4.25
|1.07
|6.40
|1.07
|6.35
|—
|—
|—
|—
|11.89
|1.03
|10.70
|1.04
|4.24
|1.20
|3.49
|1.30
|—
|—
|2.24
|1.69
|—
|—
|1.76
|2.14
|—
|—
|1.49
|2.68
|1.23
|3.98
|1.17
|4.55
|1.07
|7.34
|1.06
|8.82
|1.02
|15.02
|1.02
|15.43
|—
|—
|—
|—
|5.08
|1.18
|—
|—
|2.77
|1.48
|2.44
|1.58
|2.17
|1.72
|1.90
|1.97
|1.68
|2.24
|1.55
|2.52
|—
|—
|1.19
|4.82
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|3.60
|1.28
|—
|—
|2.45
|1.53
|—
|—
|1.59
|2.33
|—
|—
|1.22
|4.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.68
|1.28
|—
|—
|2.45
|1.56
|—
|—
|1.64
|2.26
|—
|—
|1.26
|3.95
|1.15
|5.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.37
|1.32
|—
|—
|2.31
|1.65
|—
|—
|1.56
|2.50
|—
|—
|1.19
|4.32
|1.12
|5.22
|1.03
|11.89
|1.03
|12.99
|1.00
|27.18
|3.52
|1.31
|2.92
|1.42
|2.30
|1.65
|1.77
|2.10
|1.54
|2.53
|1.36
|3.21
|1.18
|4.95
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ференцварош 0:0 Мольде
Исход игры
Ференцварош
85.7% (132)
Ничья
7.1% (11)
Мольде
7.1% (11)
Тотал 2.5
Больше
69.08% (105)
Меньше
30.92% (47)
Обе команды забьют
Да
72.37% (110)
Нет
27.63% (42)
Популярный счёт
2:1 Ференцварош
50.6% (78)
1:0 Ференцварош
16.9% (26)
3:1 Ференцварош
8.4% (13)
2:0 Ференцварош
5.8% (9)
1:1 Ничья
4.5% (7)
1:2 Мольде
3.2% (5)
0:1 Мольде
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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