  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария: Суперлига
Янг Бойз
1:1
Перерыв

Стадион:
Цюрих
0'
0:1
5' Гол
Кололли Беньямин
16' Желтая карточка
Зесигер Седрик
1:1
24' Гол
Мамбимби Феликс
28' Желтая карточка
Сисей Ассан
45' Желтая карточка
Крьезиу Хекуран
91
Февр
Гийом
36
Хефти
Сильван
4
Али
Мохамед
5
Зесигер
Седрик
21
Гарсия
Улиссес
16
Фасснахт
Кристиан
28
Лустенбергер
Фабиан
8
Сьерро
Венсан
13
Нгамале
Муми
19
Мамбимби
Феликс
18
Нсаме
Жан-Пьер
25
Бреше
Янник
42
Silvan
Wallner
5
Зобих
Лассе
35
Зом
Симон
19
Tobias
Schaettin
14
Домджони
Тони
71
Крьезиу
Хекуран
43
Henri
Koide
10
Маркезано
Антонио
70
Кололли
Беньямин
9
Сисей
Ассан
Янг Бойз
4-4-2
Цюрих
4-2-3-1

Ход матча

5'
0:1
Кололли Беньямин
(Сисей Ассан)
16'
Зесигер Седрик
 
24'
Мамбимби Феликс
(Зесигер Седрик)
1:1
28'
 
Сисей Ассан
44'
 
Хелифи Салим
Кололли Беньямин
45'
 
Крьезиу Хекуран

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 69 Владение мячом, % 31

Предыдущие игры

Янг Бойз Последние 20 матчей: + = -
Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Базель 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Клаксвик
Янг Бойз 3:1 Сьон Люцерн 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Сьон 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Люцерн Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Цюрих 0:5 Янг Бойз Янг Бойз 4:2 Серветт Базель 3:2 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Тун Янг Бойз 3:0 Лугано Серветт 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Тун 1:0 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Цюрих Янг Бойз 4:2 Винтертур
Цюрих Последние 20 матчей: + = -
Кьяссо 3:2 Цюрих Цюрих 3:0 Винтертур Цюрих 1:0 Виль Люцерн 2:0 Цюрих
Цюрих 2:5 Шаффхаузен Цюрих 3:3 Тун Люцерн 2:1 Цюрих Цюрих 0:2 Сьон Цюрих 1:3 Санкт-Галлен Лугано 1:0 Цюрих Цюрих 0:5 Янг Бойз Базель 4:0 Цюрих Нёвшатель Ксамакс 1:1 Цюрих Цюрих 2:0 Серветт Тун 3:2 Цюрих Цюрих 1:0 Лугано Санкт-Галлен 0:4 Цюрих Янг Бойз 3:2 Цюрих Шаффхаузен 0:6 Цюрих Цюрих 5:1 Арау

Последние игры между собой

Янг Бойз: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Цюрих: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Цюрих 0:5 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Цюрих Суперлига Янг Бойз 4:0 Цюрих Кубок Цюрих 0:4 Янг Бойз Суперлига
Янг Бойз 4:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Цюрих Суперлига Цюрих 3:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:0 Цюрих Суперлига Цюрих 2:1 Янг Бойз Кубок Янг Бойз 1:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Цюрих Суперлига Янг Бойз 1:3 Цюрих Кубок Цюрих 1:1 Янг Бойз Суперлига Цюрих 0:1 Янг Бойз Суперлига
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
Цюрих
1.48
7.10
9.54
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Янг Бойз 1:1 Цюрих онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.73 5.10 3.40
1.48 4.30 5.50
1.21 7.10 12.25
1.26 6.29 9.54
1.31 5.04 12.38

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
12.00 1.01 6.70 1.09 5.80 1.11 9.00 1.04 2.15 1.70 2.55 1.47 2.10 1.73 2.95 1.37 1.76 2.06 1.58 2.37 1.66 2.13 1.20 4.20 1.23 3.90 1.06 7.90 1.07 7.50 1.04 9.00
7.20 1.10 6.25 1.13 3.26 1.35 2.62 1.50 1.99 1.91 1.59 2.39 1.42 2.91 1.22 4.40 1.17 5.10 1.07 8.80
17.17 1.01 16.28 1.01 6.49 1.11 5.62 1.14 3.08 1.37 2.47 1.54 1.85 1.94 1.51 2.55 1.37 3.08 1.18 4.82 1.15 5.39 1.06 8.96 1.05 9.74 1.01 16.16 1.01 16.53
8.10 1.10 3.45 1.33 2.66 1.50 2.75 1.49 2.26 1.69 4.02 1.26 1.78 2.12 3.07 1.40 2.37 1.62 2.03 1.85 1.79 2.09 1.56 2.51 1.37 3.21
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.10 1.33 3.75 1.25 1.37 2.95 1.82 1.92 1.11 5.80
4.70 1.19 3.30 1.33 1.88 1.92 1.41 2.91 1.26 3.85
4.25 1.22 2.98 1.39 1.80 2.00 1.35 3.18 1.23 4.13 1.07 8.30 1.05 9.74
3.62 1.30 3.27 1.37 2.25 1.70 3.27 1.36 2.68 1.50 2.09 1.79 1.65 2.31 1.44 2.90 1.25 4.17
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.41 1.53 1.80 1.95 1.45 2.60
5.10 1.17 2.40 1.57 1.80 2.01 1.45 2.75 1.19 4.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 1.99
1.75 2.07
Букмекер Да Нет
1.38 2.90
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Рейтинг букмекеров
1
Бонус: 5 000 ₽
Обзор
Играть
2
Бонус: 15 000 ₽
Обзор
Играть
3
Бонус: 5 000 ₽
Обзор
Играть
4
Бонус: 10 000 ₽
Обзор
Играть
5
Бонус: 1 000 ₽
Обзор
Играть
6
Бонус: 19 500 ₽
Обзор
Играть
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный