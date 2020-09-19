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  3. Швейцария: Суперлига
Янг Бойз
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 1000
Цюрих
0'
0:1
5' Гол
Кололли Беньямин
16' Желтая карточка
Зесигер Седрик
1:1
24' Гол
Мамбимби Феликс
28' Желтая карточка
Сисей Ассан
45' Желтая карточка
Крьезиу Хекуран
56' Вторая желтая карточка
Крьезиу Хекуран
2:1
69' Гол
Фасснахт Кристиан
70' Вторая желтая карточка
Зесигер Седрик
90'+6
91
Февр
Гийом
36
Хефти
Сильван
4
Али
Мохамед
5
Зесигер
Седрик
21
Гарсия
Улиссес
16
Фасснахт
Кристиан
28
Лустенбергер
Фабиан
8
Сьерро
Венсан
13
Нгамале
Муми
19
Мамбимби
Феликс
18
Нсаме
Жан-Пьер
25
Бреше
Янник
42
Silvan
Wallner
5
Зобих
Лассе
35
Зом
Симон
19
Tobias
Schaettin
14
Домджони
Тони
71
Крьезиу
Хекуран
43
Henri
Koide
10
Маркезано
Антонио
70
Кололли
Беньямин
9
Сисей
Ассан
Янг Бойз
4-4-2
Цюрих
4-2-3-1

Ход матча

5'
0:1
Кололли Беньямин
(Сисей Ассан)
16'
Зесигер Седрик
 
24'
Мамбимби Феликс
(Зесигер Седрик)
1:1
28'
 
Сисей Ассан
44'
 
Хелифи Салим
Кололли Беньямин
45'
 
Крьезиу Хекуран
56'
 
Крьезиу Хекуран
59'
 
Nathan V
Henri Koide
69'
Фасснахт Кристиан
(Гарсия Улиссес)
2:1
70'
Зесигер Седрик
 
73'
Гаудино Джанлука
Мамбимби Феликс
 
84'
 
Винтер Адриан
Tobias Schaettin
84'
 
Крамер Блаж
Сисей Ассан
84'
Сулеймани Миралем
Нгамале Муми
 
84'
Лефор Жордан
Гарсия Улиссес
 
89'
Мешак Элиа
Фасснахт Кристиан
 
89'
Сьебатшё Теосон
Нсаме Жан-Пьер
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 5
  • 14 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

Янг Бойз Последние 20 матчей: + = -
Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Базель 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Клаксвик
Янг Бойз 3:1 Сьон Люцерн 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Сьон 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Люцерн Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Цюрих 0:5 Янг Бойз Янг Бойз 4:2 Серветт Базель 3:2 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Тун Янг Бойз 3:0 Лугано Серветт 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Тун 1:0 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Цюрих Янг Бойз 4:2 Винтертур
Цюрих Последние 20 матчей: + = -
Кьяссо 3:2 Цюрих Цюрих 3:0 Винтертур Цюрих 1:0 Виль Люцерн 2:0 Цюрих
Цюрих 2:5 Шаффхаузен Цюрих 3:3 Тун Люцерн 2:1 Цюрих Цюрих 0:2 Сьон Цюрих 1:3 Санкт-Галлен Лугано 1:0 Цюрих Цюрих 0:5 Янг Бойз Базель 4:0 Цюрих Нёвшатель Ксамакс 1:1 Цюрих Цюрих 2:0 Серветт Тун 3:2 Цюрих Цюрих 1:0 Лугано Санкт-Галлен 0:4 Цюрих Янг Бойз 3:2 Цюрих Шаффхаузен 0:6 Цюрих Цюрих 5:1 Арау

Последние игры между собой

Янг Бойз: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Цюрих: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Цюрих 0:5 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Цюрих Суперлига Янг Бойз 4:0 Цюрих Кубок Цюрих 0:4 Янг Бойз Суперлига
Янг Бойз 4:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Цюрих Суперлига Цюрих 3:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:0 Цюрих Суперлига Цюрих 2:1 Янг Бойз Кубок Янг Бойз 1:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Цюрих Суперлига Янг Бойз 1:3 Цюрих Кубок Цюрих 1:1 Янг Бойз Суперлига Цюрих 0:1 Янг Бойз Суперлига
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.05 9.00 50.00
1.21 7.10 12.25
1.26 6.29 9.54
1.28 4.23 32.23

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
12.00 1.01 6.70 1.09 5.80 1.11 5.40 1.13 2.15 1.70 2.55 1.47 2.10 1.73 2.42 1.52 1.76 2.06 1.58 2.37 1.27 3.55 1.20 4.20 1.03 10.00 1.06 7.90 1.07 7.50 1.04 9.00
7.20 1.10 6.25 1.13 3.26 1.35 2.62 1.50 1.99 1.91 1.59 2.39 1.42 2.91 1.22 4.40 1.17 5.10 1.07 8.80
17.17 1.01 16.28 1.01 6.49 1.11 5.62 1.14 3.08 1.37 2.47 1.54 1.85 1.94 1.51 2.55 1.37 3.08 1.18 4.82 1.15 5.39 1.06 8.96 1.05 9.74 1.01 16.16 1.01 16.53
8.10 1.10 3.45 1.33 2.66 1.50 2.75 1.49 2.26 1.69 1.93 1.94 2.67 1.51 2.28 1.67 1.91 1.97 1.69 2.25 1.51 2.66 1.56 2.51 1.23 4.34
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.10 1.33 3.75 1.25 1.37 2.95 1.82 1.92 1.11 5.80
4.70 1.19 3.30 1.33 1.88 1.92 1.41 2.91 1.26 3.85
4.25 1.22 2.98 1.39 1.80 2.00 1.35 3.18 1.23 4.13 1.07 8.30 1.05 9.74
3.62 1.30 3.27 1.37 2.25 1.70 3.27 1.36 2.68 1.50 2.09 1.79 1.65 2.31 1.44 2.90 1.25 4.17
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.41 1.53 1.80 1.95 1.45 2.60
5.10 1.17 2.40 1.57 1.80 2.01 1.45 2.75 1.19 4.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 1.99
1.75 2.07
Букмекер Да Нет
1.38 2.90
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
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