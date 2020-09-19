Янг Бойз
2:1
Конец матча
Стадион: Стад де Суиз Зрители: 1000
Цюрих
0:1
5' ГолКололли Беньямин
16' Желтая карточкаЗесигер Седрик
1:1
24' ГолМамбимби Феликс
28' Желтая карточкаСисей Ассан
45' Желтая карточкаКрьезиу Хекуран
56' Вторая желтая карточкаКрьезиу Хекуран
2:1
69' ГолФасснахт Кристиан
70' Вторая желтая карточкаЗесигер Седрик
91
Февр
Гийом
13
Нгамале
Муми
25
Бреше
Янник
35
Зом
Симон
43
Henri
Koide
- Основной состав
-
91 Февр ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мешак ЭлиаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Зом СимонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Henri KoideПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
18 Крамер БлажПолузащитник
-
26 Хелифи СалимНападающий
-
-
-
3 Nathan V
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
Ход матча
5'
0:1
16'
24'
28'
45'
56'
59'
69'
70'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 5
-
14 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
Янг Бойз Последние 20 матчей: + = -Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Базель 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Клаксвик
Янг Бойз 3:1 Сьон Люцерн 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Сьон 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Люцерн Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Цюрих 0:5 Янг Бойз Янг Бойз 4:2 Серветт Базель 3:2 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Тун Янг Бойз 3:0 Лугано Серветт 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Тун 1:0 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Цюрих Янг Бойз 4:2 Винтертур
Цюрих Последние 20 матчей: + = -Кьяссо 3:2 Цюрих Цюрих 3:0 Винтертур Цюрих 1:0 Виль Люцерн 2:0 Цюрих
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Цюрих: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Янг Бойз 4:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Цюрих Суперлига Цюрих 3:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:0 Цюрих Суперлига Цюрих 2:1 Янг Бойз Кубок Янг Бойз 1:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Цюрих Суперлига Янг Бойз 1:3 Цюрих Кубок Цюрих 1:1 Янг Бойз Суперлига Цюрих 0:1 Янг Бойз Суперлига
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7
|7
|7.5
|7.5
|—
|—
|12.00
|1.01
|6.70
|1.09
|5.80
|1.11
|5.40
|1.13
|2.15
|1.70
|2.55
|1.47
|2.10
|1.73
|2.42
|1.52
|1.76
|2.06
|1.58
|2.37
|—
|—
|1.27
|3.55
|—
|—
|1.20
|4.20
|1.03
|10.00
|1.06
|7.90
|1.07
|7.50
|—
|—
|1.04
|9.00
|—
|—
|—
|—
|7.20
|1.10
|6.25
|1.13
|3.26
|1.35
|—
|—
|2.62
|1.50
|—
|—
|1.99
|1.91
|—
|—
|1.59
|2.39
|—
|—
|1.42
|2.91
|—
|—
|1.22
|4.40
|1.17
|5.10
|1.07
|8.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|17.17
|1.01
|16.28
|1.01
|6.49
|1.11
|5.62
|1.14
|3.08
|1.37
|—
|—
|2.47
|1.54
|—
|—
|1.85
|1.94
|—
|—
|1.51
|2.55
|—
|—
|1.37
|3.08
|—
|—
|1.18
|4.82
|1.15
|5.39
|1.06
|8.96
|1.05
|9.74
|1.01
|16.16
|1.01
|16.53
|—
|—
|—
|—
|8.10
|1.10
|—
|—
|3.45
|1.33
|2.66
|1.50
|2.75
|1.49
|2.26
|1.69
|1.93
|1.94
|2.67
|1.51
|2.28
|1.67
|1.91
|1.97
|1.69
|2.25
|1.51
|2.66
|1.56
|2.51
|1.23
|4.34
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|3.10
|1.33
|—
|—
|3.75
|1.25
|—
|—
|1.37
|2.95
|—
|—
|1.82
|1.92
|—
|—
|—
|—
|1.11
|5.80
|4.70
|1.19
|—
|—
|3.30
|1.33
|—
|—
|1.88
|1.92
|—
|—
|1.41
|2.91
|—
|—
|1.26
|3.85
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.25
|1.22
|—
|—
|2.98
|1.39
|—
|—
|1.80
|2.00
|—
|—
|1.35
|3.18
|—
|—
|1.23
|4.13
|—
|—
|1.07
|8.30
|1.05
|9.74
|—
|—
|3.62
|1.30
|3.27
|1.37
|2.25
|1.70
|3.27
|1.36
|2.68
|1.50
|2.09
|1.79
|1.65
|2.31
|1.44
|2.90
|1.25
|4.17
|—
|—
|—
|—