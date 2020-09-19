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  3. Швейцария: Суперлига
Лугано
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 1000
Люцерн
0'
5' Желтая карточка
Вока Идриз
1:0
20' Гол
Герндт Александр
30' Желтая карточка
Кустодио Оливье
2:0
32' Гол
Боттани Маттиа
55' Желтая карточка
Герреро Адрия
69' Красная карточка
Christopher Lungoyi
78' Желтая карточка
Герндт Александр
2:1
90' Гол в свои ворота
Човило Мирослав
90'+4
58
Sebastian
Osigwe
16
Лаванши
Нума
4
Кечкеш
Акош
5
Марич
Мият
30
Дапрела
Фабио
3
Герреро
Адрия
20
Кустодио
Оливье
24
Ловрич
Санди
10
Боттани
Маттиа
14
Саббатини
Хонатан
19
Герндт
Александр
1
Цибунг
Давид
15
Шульц
Марвин
5
Lucao
II
4
Stefan
Knezevic1
34
Silvan
Sidler
31
Lorik
Emini
42
Вока
Идриз
19
Угриниц
Филип
7
Ibrahima
N'Diaye
II
39
Mark
Marleku
11
Шюрпф
Паскаль
Лугано
5-4-1
Люцерн
4-3-3

Ход матча

5'
 
Вока Идриз
20'
Герндт Александр
(Ловрич Санди)
1:0
30'
Кустодио Оливье
 
32'
Боттани Маттиа
(Саббатини Хонатан)
2:0
46'
 
Lino Lang
Mark Marleku
55'
Герреро Адрия
 
59'
 
Нденге Тсии-Виллиам
Lorik Emini
59'
 
Какабадзе Отар
Угриниц Филип
66'
Christopher Lungoyi
Боттани Маттиа
 
69'
Christopher Lungoyi
 
74'
 
Шауб Луис
Вока Идриз
78'
Герндт Александр
 
83'
Човило Мирослав
Ловрич Санди
 
83'
Холендер Филип
Герндт Александр
 
90'
Гвидотти Стефано
Кустодио Оливье
 
90'
2:1
Човило Мирослав

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 36 Владение мячом, % 64

Предыдущие игры

Лугано Последние 20 матчей: + = -
Интер Милан 5:0 Лугано Шаффхаузен 1:2 Лугано Лугано 5:1 Кьяссо Беллинцона 1:1 Лугано
Сементина 0:9 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Лугано Лугано 3:1 Серветт Базель 4:4 Лугано Лугано 1:0 Цюрих Сьон 1:1 Лугано Лугано 1:1 Тун Люцерн 3:3 Лугано Лугано 3:3 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 Лугано Лугано 2:1 Базель Цюрих 1:0 Лугано Лугано 2:0 Люцерн Серветт 1:1 Лугано Грасcхоппер 1:3 Лугано Лугано 2:1 Кьяссо
Люцерн Последние 20 матчей: + = -
Тун 0:1 Люцерн Люцерн 6:1 Волен Грасcхоппер 1:1 Люцерн Люцерн 2:0 Цюрих
Люцерн 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Люцерн Люцерн 2:1 Цюрих Янг Бойз 1:0 Люцерн Люцерн 1:2 Сьон Люцерн 1:2 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 4:1 Люцерн Люцерн 3:3 Лугано Серветт 2:0 Люцерн Люцерн 3:0 Тун Сьон 0:2 Люцерн Люцерн 2:2 Серветт Лугано 2:0 Люцерн Люцерн 2:1 Базель Вадуц 3:0 Люцерн Люцерн 0:5 Лозанна-Спорт

Последние игры между собой

Лугано: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Люцерн: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Люцерн 3:3 Лугано Суперлига Лугано 2:0 Люцерн Суперлига Люцерн 1:2 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Люцерн Суперлига
Лугано 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 0:3 Лугано Суперлига Лугано 1:4 Люцерн Суперлига Люцерн 4:2 Лугано Суперлига Люцерн 2:0 Лугано Суперлига Лугано 1:2 Люцерн Суперлига Лугано 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 1:0 Лугано Суперлига Лугано 0:1 Люцерн Суперлига Люцерн 0:2 Лугано Суперлига Люцерн 2:1 Лугано Суперлига Лугано 1:2 Люцерн Суперлига Лугано 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:1 Лугано Суперлига Люцерн 1:2 Лугано Кубок Люцерн 2:2 Лугано Суперлига
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Боттани Маттиа бьет в цель!
  • Желтая карточка
    30'
    Кустодио Оливье получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Герндт Александр бьет в цель!
  • Желтая карточка
    14'
    Sebastian Osigwe получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Вока Идриз получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.02 14.00 53.00
2.08 3.46 3.52
2.19 3.40 3.28
1.36 4.87 9.97

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.00 1.10 7.50 1.07 2.35 1.55 2.50 1.53 2.03 1.79 1.77 1.97 1.71 2.14 1.40 2.80 1.10 6.25 1.11 6.00 1.08 7.00 1.01 12.00 1.05 9.00
9.80 1.06 8.10 1.08 3.26 1.35 2.46 1.56 1.81 2.10 1.41 2.95 1.28 3.72 1.11 6.65 1.09 7.50 1.02 14.75
7.75 1.08 6.85 1.10 3.24 1.34 2.52 1.52 1.81 1.99 1.44 2.77 1.31 3.43 1.13 5.88 1.11 6.49 1.03 11.89 1.03 12.66
7.21 1.11 2.94 1.43 2.51 1.56 2.04 1.84 1.58 2.43 2.20 1.72 1.71 2.21 1.46 2.82 1.34 3.41 1.57 2.49 1.34 3.40 1.22 4.52
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
1.95 1.80 1.82 1.99 1.15 5.00 1.10 6.20 1.33 3.15 1.01 12.60
2.83 1.43 1.86 1.94 1.40 2.95 1.11 6.45 1.08 7.80
2.81 1.43 1.86 1.93 1.41 2.89 1.12 6.17 1.09 7.27 1.01 16.00 1.01 16.71
2.86 1.45 2.34 1.64 1.83 2.06 1.51 2.64 1.85 2.03 1.53 2.59 1.22 4.47 1.24 4.24 1.12 6.66
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.49 1.63 2.20 1.25 3.75
3.64 1.28 2.45 1.55 1.61 2.31 1.24 4.05 1.16 5.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.62 1.45
1.86 1.93
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
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