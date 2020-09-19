5' Желтая карточкаВока Идриз
1:0
20' ГолГерндт Александр
30' Желтая карточкаКустодио Оливье
2:0
32' ГолБоттани Маттиа
55' Желтая карточкаГерреро Адрия
69' Красная карточкаChristopher Lungoyi
78' Желтая карточкаГерндт Александр
2:1
90' Гол в свои воротаЧовило Мирослав
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
15
Шульц
Марвин
5
Lucao
II
31
Lorik
Emini
42
Вока
Идриз
39
Mark
Marleku
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Ошс МарцисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Maurizio Jacobacci
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Шульц МарвинЗащитник
-
5 Lucao IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Lorik EminiПолузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Mark MarlekuНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
71 Lino Lang
-
Главный тренер: Челестини Фабио
Ход матча
5'
20'
1:0
30'
32'
55'
74'
78'
90'
2:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 8
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
36 Владение мячом, % 64
Предыдущие игры
Лугано Последние 20 матчей: + = -Интер Милан 5:0 Лугано Шаффхаузен 1:2 Лугано Лугано 5:1 Кьяссо Беллинцона 1:1 Лугано
Сементина 0:9 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Лугано Лугано 3:1 Серветт Базель 4:4 Лугано Лугано 1:0 Цюрих Сьон 1:1 Лугано Лугано 1:1 Тун Люцерн 3:3 Лугано Лугано 3:3 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 Лугано Лугано 2:1 Базель Цюрих 1:0 Лугано Лугано 2:0 Люцерн Серветт 1:1 Лугано Грасcхоппер 1:3 Лугано Лугано 2:1 Кьяссо
Люцерн Последние 20 матчей: + = -Тун 0:1 Люцерн Люцерн 6:1 Волен Грасcхоппер 1:1 Люцерн Люцерн 2:0 Цюрих
Люцерн 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Люцерн Люцерн 2:1 Цюрих Янг Бойз 1:0 Люцерн Люцерн 1:2 Сьон Люцерн 1:2 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 4:1 Люцерн Люцерн 3:3 Лугано Серветт 2:0 Люцерн Люцерн 3:0 Тун Сьон 0:2 Люцерн Люцерн 2:2 Серветт Лугано 2:0 Люцерн Люцерн 2:1 Базель Вадуц 3:0 Люцерн Люцерн 0:5 Лозанна-Спорт
Последние игры между собой
Лугано: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Люцерн: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Лугано 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 0:3 Лугано Суперлига Лугано 1:4 Люцерн Суперлига Люцерн 4:2 Лугано Суперлига Люцерн 2:0 Лугано Суперлига Лугано 1:2 Люцерн Суперлига Лугано 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 1:0 Лугано Суперлига Лугано 0:1 Люцерн Суперлига Люцерн 0:2 Лугано Суперлига Люцерн 2:1 Лугано Суперлига Лугано 1:2 Люцерн Суперлига Лугано 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:1 Лугано Суперлига Люцерн 1:2 Лугано Кубок Люцерн 2:2 Лугано Суперлига
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.00
|1.10
|7.50
|1.07
|2.35
|1.55
|—
|—
|2.50
|1.53
|2.03
|1.79
|1.77
|1.97
|1.71
|2.14
|1.40
|2.80
|—
|—
|1.10
|6.25
|—
|—
|1.11
|6.00
|1.08
|7.00
|1.01
|12.00
|1.05
|9.00
|9.80
|1.06
|8.10
|1.08
|3.26
|1.35
|—
|—
|2.46
|1.56
|—
|—
|1.81
|2.10
|—
|—
|1.41
|2.95
|—
|—
|1.28
|3.72
|—
|—
|1.11
|6.65
|1.09
|7.50
|1.02
|14.75
|—
|—
|7.75
|1.08
|6.85
|1.10
|3.24
|1.34
|—
|—
|2.52
|1.52
|—
|—
|1.81
|1.99
|—
|—
|1.44
|2.77
|—
|—
|1.31
|3.43
|—
|—
|1.13
|5.88
|1.11
|6.49
|1.03
|11.89
|1.03
|12.66
|—
|—
|—
|—
|7.21
|1.11
|2.94
|1.43
|2.51
|1.56
|2.04
|1.84
|1.58
|2.43
|2.20
|1.72
|1.71
|2.21
|1.46
|2.82
|1.34
|3.41
|1.57
|2.49
|1.34
|3.40
|1.22
|4.52
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.95
|1.80
|—
|—
|1.82
|1.99
|—
|—
|1.15
|5.00
|—
|—
|1.10
|6.20
|1.33
|3.15
|—
|—
|—
|—
|1.01
|12.60
|2.83
|1.43
|—
|—
|1.86
|1.94
|—
|—
|1.40
|2.95
|—
|—
|1.11
|6.45
|1.08
|7.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.81
|1.43
|—
|—
|1.86
|1.93
|—
|—
|1.41
|2.89
|—
|—
|1.12
|6.17
|1.09
|7.27
|—
|—
|1.01
|16.00
|1.01
|16.71
|2.86
|1.45
|2.34
|1.64
|1.83
|2.06
|1.51
|2.64
|1.85
|2.03
|1.53
|2.59
|1.22
|4.47
|1.24
|4.24
|1.12
|6.66
|—
|—
|—
|—