Лозанна-Спорт
2:0
Второй тайм: 69'
Стадион: Олимпик де ла Понтайс
Серветт
13' Желтая карточкаКонья Тимоте
1:0
17' ГолТуркес Алдин
53' Желтая карточкаAnge Nanizayamo
58' Желтая карточкаОндуа Гаэль
2:0
59' ГолШнойвли Кристиан
40
Диао
Мори
99
Туркес
Алдин
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
24
Менди
Ариал
29
Ондуа
Гаэль
11
Ташар
Варол
18
Koro
Kone
10
Схалк
Алекс
- Основной состав
-
40 Диао МориВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Туркес АлдинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Гетац НиколяЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
-
24 Менди АриалЗащитник
- Полузащитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ташар ВаролПолузащитник
-
18 Koro KoneНападающий
-
10 Схалк АлексНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Киэ ГрежонНападающий
-
-
Главный тренер: Гейгер Ален
Ход матча
13'
17'
53'
58'
59'
2:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 0
-
2 Угловые 6
-
6 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: + = -Стад де Ньон 1:3 Лозанна-Спорт Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 5:3 Виль Стад Лозанна-Уши 0:4 Лозанна-Спорт
Лозанна-Спорт 1:2 Винтертур Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Грасcхоппер Кринс 0:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Шаффхаузен Лозанна-Спорт 2:1 Кьяссо Арау 5:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:0 Стад Лозанна-Уши Грасcхоппер 3:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Вадуц Виль 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:3 Базель Люцерн 0:5 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Винтертур 0:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Арау
Серветт Последние 20 матчей: + = -Серветт 0:1 Реймс Серветт 3:0 Ружомберок Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Эвиан 0:8 Серветт
Серветт 1:2 Сьон Лугано 3:1 Серветт Серветт 4:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 5:1 Серветт Серветт 2:2 Базель Янг Бойз 4:2 Серветт Серветт 1:1 Санкт-Галлен Серветт 2:0 Люцерн Цюрих 2:0 Серветт Серветт 1:1 Янг Бойз Люцерн 2:2 Серветт Сьон 1:1 Серветт Серветт 1:1 Лугано Стад Лозанна-Уши 6:0 Серветт Лозанна Уши 6:0 Серветт Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс
Последние игры между собой
Лозанна-Спорт: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Серветт: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Серветт 0:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Серветт 4:2 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 0:1 Серветт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:3 Серветт Челлендж Лига Серветт 2:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Серветт 0:1 Лозанна-Спорт Кубок Швейцарии Лозанна-Спорт 3:0 Серветт Суперлига Серветт 1:0 Лозанна-Спорт Суперлига Серветт 0:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 5:1 Серветт Суперлига Серветт 0:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 3:1 Серветт Суперлига Лозанна-Спорт 0:0 Серветт Суперлига Серветт 4:2 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Серветт Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 0:2 Серветт Челлендж Лига
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|10.50
|1.02
|9.90
|1.03
|3.55
|1.27
|3.30
|1.31
|—
|—
|1.60
|2.25
|1.93
|1.87
|1.70
|2.15
|—
|—
|1.15
|5.00
|—
|—
|1.21
|4.10
|1.02
|11.00
|1.05
|8.20
|1.02
|9.00
|13.50
|1.03
|12.00
|1.04
|4.40
|1.22
|3.38
|1.33
|—
|—
|2.22
|1.73
|—
|—
|1.72
|2.15
|—
|—
|1.47
|2.72
|—
|—
|1.23
|4.30
|1.18
|5.05
|1.06
|9.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.27
|1.18
|—
|—
|2.56
|1.54
|3.02
|1.41
|2.52
|1.56
|2.02
|1.86
|1.65
|2.33
|1.47
|2.79
|1.60
|2.43
|—
|—
|1.11
|7.38
|—
|—
|—
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