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  3. Швейцария: Суперлига
Лозанна-Спорт
2:0
Второй тайм: 69'

Стадион:
Серветт
0'
13' Желтая карточка
Конья Тимоте
1:0
17' Гол
Туркес Алдин
53' Желтая карточка
Ange Nanizayamo
58' Желтая карточка
Ондуа Гаэль
2:0
59' Гол
Шнойвли Кристиан
69'
40
Диао
Мори
5
Noah
Loosli
6
Монтейру
Элтон
37
Ange
Nanizayamo
25
Боранияшевич
Никола
21
Cameron
Puertas
7
Кукурузович
Степан
13
Фло
Пер-Эгиль
19
Шнойвли
Кристиан
99
Туркес
Алдин
9
Зачири
Анди
32
Фрик
Джереми
2
Сотье
Антони
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
24
Менди
Ариал
9
Стеванович
Мирослав
29
Ондуа
Гаэль
8
Конья
Тимоте
11
Ташар
Варол
18
Koro
Kone
10
Схалк
Алекс
Лозанна-Спорт
3-4-1-2
Серветт
4-4-2

Ход матча

13'
 
Конья Тимоте
17'
Туркес Алдин
(Боранияшевич Никола)
1:0
46'
 
Moussa Diallo
Схалк Алекс
53'
Ange Nanizayamo
 
58'
 
Ондуа Гаэль
59'
Шнойвли Кристиан
2:0
60'
 
Сеспедес Борис
Ташар Варол
60'
 
Киэ Грежон
Ондуа Гаэль

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 6
  • 6 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: + = -
Стад де Ньон 1:3 Лозанна-Спорт Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 5:3 Виль Стад Лозанна-Уши 0:4 Лозанна-Спорт
Лозанна-Спорт 1:2 Винтертур Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Грасcхоппер Кринс 0:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Шаффхаузен Лозанна-Спорт 2:1 Кьяссо Арау 5:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:0 Стад Лозанна-Уши Грасcхоппер 3:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Вадуц Виль 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:3 Базель Люцерн 0:5 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Винтертур 0:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Арау
Серветт Последние 20 матчей: + = -
Серветт 0:1 Реймс Серветт 3:0 Ружомберок Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Эвиан 0:8 Серветт
Серветт 1:2 Сьон Лугано 3:1 Серветт Серветт 4:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 5:1 Серветт Серветт 2:2 Базель Янг Бойз 4:2 Серветт Серветт 1:1 Санкт-Галлен Серветт 2:0 Люцерн Цюрих 2:0 Серветт Серветт 1:1 Янг Бойз Люцерн 2:2 Серветт Сьон 1:1 Серветт Серветт 1:1 Лугано Стад Лозанна-Уши 6:0 Серветт Лозанна Уши 6:0 Серветт Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс

Последние игры между собой

Лозанна-Спорт: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Серветт: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Лозанна-Спорт 3:2 Серветт Товарищеские матчи Серветт 3:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 0:2 Серветт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:1 Серветт Челлендж Лига
Серветт 0:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Серветт 4:2 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 0:1 Серветт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:3 Серветт Челлендж Лига Серветт 2:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Серветт 0:1 Лозанна-Спорт Кубок Швейцарии Лозанна-Спорт 3:0 Серветт Суперлига Серветт 1:0 Лозанна-Спорт Суперлига Серветт 0:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 5:1 Серветт Суперлига Серветт 0:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 3:1 Серветт Суперлига Лозанна-Спорт 0:0 Серветт Суперлига Серветт 4:2 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Серветт Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 0:2 Серветт Челлендж Лига
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Лучшие коэффициенты
Лозанна-Спорт
Ничья
Серветт
2.36
4.89
2.83
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Основное время
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1.27 4.70 13.00
2.36 3.66 2.83
1.34 4.89 10.68

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.50 1.02 9.90 1.03 3.55 1.27 3.30 1.31 1.60 2.25 1.93 1.87 1.70 2.15 1.15 5.00 1.21 4.10 1.02 11.00 1.05 8.20 1.02 9.00
13.50 1.03 12.00 1.04 4.40 1.22 3.38 1.33 2.22 1.73 1.72 2.15 1.47 2.72 1.23 4.30 1.18 5.05 1.06 9.20
5.27 1.18 2.56 1.54 3.02 1.41 2.52 1.56 2.02 1.86 1.65 2.33 1.47 2.79 1.60 2.43 1.11 7.38
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.31 1.57 2.18 1.68 1.44 2.65 1.16 4.70 1.03 10.00
3.38 1.32 2.26 1.64 1.54 2.48 1.19 4.65 1.13 5.85
3.42 1.35 2.80 1.47 2.20 1.72 1.72 2.19 1.35 3.35 1.19 5.02 1.36 3.26
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 1.85 1.89 1.39 2.85
4.55 1.20 3.20 1.35 1.86 1.94 1.39 3.00 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.72
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
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