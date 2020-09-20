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  3. Швейцария: Суперлига
Санкт-Галлен
1:0
Второй тайм: 64'

Стадион:
Сьон
0'
18' Желтая карточка
Абделлауи Аюб
26' Желтая карточка
Ати-Зиги Лоуренс
1:0
38' Гол
Betim Fazliji
45' Желтая карточка
Мартич Иван
58' Вторая желтая карточка
Абделлауи Аюб
64'
1
Ати-Зиги
Лоуренс
29
Alessandro
Kraeuchi
4
Leonidas
Stergiou
23
Betim
Fazliji
21
Мухайм
Миро
16
Гёртлер
Лукас
8
Jordi
Quintilla
6
Стильхарт
Базиль
11
Andre
Ribeiro
9
Гийемено
Джереми
24
Дуа
Квадво
18
Фикентшер
Кевин
34
Ндойе
Бирама
13
Кабаши
Ариан
30
Абделлауи
Аюб
27
Мартич
Иван
26
Ди
Сере
14
Гргич
Анто
21
Dennis
Iapichino
8
Baltazar
31
Patrick3
17
Карлен
Гаэтан
Санкт-Галлен
4-3-1-2
Сьон
3-4-2-1

Ход матча

12'
 
Jared Khasa
Кабаши Ариан
18'
 
Абделлауи Аюб
26'
Ати-Зиги Лоуренс
 
38'
Betim Fazliji
(Jordi Quintilla)
1:0
45'
 
Мартич Иван
46'
Камбери Флориан
Andre Ribeiro
 
46'
Víctor Ruiz III
Дуа Квадво
 
58'
 
Абделлауи Аюб
60'
 
Итаитинга
Baltazar

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 2 Замены 2
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

Санкт-Галлен Последние 20 матчей: + = -
Санкт-Галлен 1:3 Тюркюджю Атаспор Санкт-Галлен 1:3 Тюркючю Мюнхен Хайденхайм 6:2 Санкт-Галлен Фрайбург 3:1 Санкт-Галлен
Санкт-Галлен 5:0 Аустрия Лустенау Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 6:0 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 1:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:5 Базель Тун 2:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Люцерн Серветт 1:1 Санкт-Галлен Лугано 3:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:1 Сьон Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:2 Тун Санкт-Галлен 0:4 Цюрих Сьон 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Арау Санкт-Галлен 4:2 Шаффхаузен
Сьон Последние 20 матчей: + = -
Шёц 0:3 Сьон Сьон 3:1 Тун Янг Бойз 3:1 Сьон Рапперсвиль-Йона 1:2 Сьон
Серветт 1:2 Сьон Сьон 0:1 Янг Бойз Цюрих 0:2 Сьон Сьон 1:1 Тун Люцерн 1:2 Сьон Сьон 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:0 Сьон Сьон 1:0 Базель Санкт-Галлен 2:1 Сьон Сьон 0:2 Люцерн Базель 2:0 Сьон Сьон 1:1 Серветт Сьон 1:2 Санкт-Галлен Сьон 2:2 Кьяссо Лугано 0:0 Сьон Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс

Последние игры между собой

Санкт-Галлен: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Сьон: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:0 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига
Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Санкт-Галлен Суперлига Сьон 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:2 Сьон Кубок Санкт-Галлен 2:4 Сьон Суперлига Сьон 3:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:2 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:0 Сьон Суперлига Санкт-Галлен 1:1 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:1 Сьон Суперлига
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Мартич Иван получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Betim Fazliji бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Ати-Зиги Лоуренс получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Абделлауи Аюб получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    Arian Kabashi уходит с поля. Jared Khasa выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
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Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Сьон
1.65
5.61
8.50
Все Коэффициенты
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.33 5.30 8.50
1.27 4.80 12.00
1.65 4.33 4.70
1.51 4.35 6.00
1.24 5.61 17.73

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
8.00 1.05 11.50 1.02 5.80 1.11 4.20 1.22 1.90 1.85 2.14 1.73 2.00 1.81 1.77 2.07 1.25 3.75 1.30 3.20 1.05 8.50 1.08 6.20 1.02 11.00 1.02 11.50
16.50 1.01 15.00 1.02 5.30 1.17 4.30 1.23 2.58 1.56 1.99 1.84 1.62 2.33 1.33 3.36 1.26 3.94 1.11 6.85
12.38 1.03 10.70 1.04 4.82 1.18 3.92 1.25 2.42 1.56 1.90 1.89 1.57 2.39 1.30 3.50 1.23 4.13 1.10 6.85 1.08 7.75 1.02 13.32 1.02 13.78
4.47 1.22 2.60 1.53 3.11 1.39 2.21 1.71 1.85 2.04 1.60 2.42 1.36 3.28 1.50 2.71 1.23 4.37 1.23 4.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.60 2.25 2.41 1.53 1.07 7.50 1.22 3.95 1.07 7.50
3.76 1.27 2.59 1.50 1.66 2.22 1.27 3.76 1.17 5.00
3.50 1.30 2.39 1.57 1.60 2.33 1.23 4.13 1.16 5.18 1.04 10.70 1.03 11.89
1.47 2.80 1.27 3.94 1.51 2.65 1.34 3.38 1.62 2.39 1.42 2.99
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.06 1.71 1.53 2.39 1.33 3.15
5.25 1.16 3.76 1.27 2.04 1.78 1.52 2.53 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.90
1.72 2.11
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
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