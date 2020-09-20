Санкт-Галлен
1:0
Второй тайм: 64'
Стадион: АФГ Арена
Сьон
18' Желтая карточкаАбделлауи Аюб
26' Желтая карточкаАти-Зиги Лоуренс
1:0
38' ГолBetim Fazliji
45' Желтая карточкаМартич Иван
58' Вторая желтая карточкаАбделлауи Аюб
21
Мухайм
Миро
24
Дуа
Квадво
34
Ндойе
Бирама
13
Кабаши
Ариан
27
Мартич
Иван
26
Ди
Сере
14
Гргич
Анто
8
Baltazar
31
Patrick3
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Дуа КвадвоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
26 Штаубли ТимПолузащитник
- Нападающий
-
20 Йуан ЭльеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
-
13 Кабаши АрианЗащитник
- Защитник
-
27 Мартич ИванПолузащитник
-
26 Ди СереПолузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
- Полузащитник
-
8 BaltazarПолузащитник
-
31 Patrick3Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
68 Руиз ЖанЗащитник
- Нападающий
-
10 ИтаитингаНападающий
-
-
-
29 Jared Khasa
-
64 Edgar Andre
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
Ход матча
18'
26'
38'
1:0
45'
58'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
2 Замены 2
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: + = -Санкт-Галлен 1:3 Тюркюджю Атаспор Санкт-Галлен 1:3 Тюркючю Мюнхен Хайденхайм 6:2 Санкт-Галлен Фрайбург 3:1 Санкт-Галлен
Санкт-Галлен 5:0 Аустрия Лустенау Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 6:0 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 1:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:5 Базель Тун 2:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Люцерн Серветт 1:1 Санкт-Галлен Лугано 3:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:1 Сьон Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:2 Тун Санкт-Галлен 0:4 Цюрих Сьон 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Арау Санкт-Галлен 4:2 Шаффхаузен
Сьон Последние 20 матчей: + = -Шёц 0:3 Сьон Сьон 3:1 Тун Янг Бойз 3:1 Сьон Рапперсвиль-Йона 1:2 Сьон
Последние игры между собой
Санкт-Галлен: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Сьон: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Санкт-Галлен Суперлига Сьон 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:2 Сьон Кубок Санкт-Галлен 2:4 Сьон Суперлига Сьон 3:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:2 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:0 Сьон Суперлига Санкт-Галлен 1:1 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:1 Сьон Суперлига
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|8.00
|1.05
|11.50
|1.02
|5.80
|1.11
|—
|—
|4.20
|1.22
|—
|—
|1.90
|1.85
|2.14
|1.73
|2.00
|1.81
|1.77
|2.07
|1.25
|3.75
|1.30
|3.20
|1.05
|8.50
|1.08
|6.20
|1.02
|11.00
|1.02
|11.50
|—
|—
|16.50
|1.01
|15.00
|1.02
|5.30
|1.17
|—
|—
|4.30
|1.23
|—
|—
|2.58
|1.56
|—
|—
|1.99
|1.84
|—
|—
|1.62
|2.33
|1.33
|3.36
|1.26
|3.94
|1.11
|6.85
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|12.38
|1.03
|10.70
|1.04
|4.82
|1.18
|—
|—
|3.92
|1.25
|—
|—
|2.42
|1.56
|—
|—
|1.90
|1.89
|—
|—
|1.57
|2.39
|1.30
|3.50
|1.23
|4.13
|1.10
|6.85
|1.08
|7.75
|1.02
|13.32
|1.02
|13.78
|—
|—
|—
|—
|4.47
|1.22
|2.60
|1.53
|3.11
|1.39
|2.21
|1.71
|1.85
|2.04
|1.60
|2.42
|1.36
|3.28
|1.50
|2.71
|1.23
|4.37
|—
|—
|1.23
|4.32
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.60
|2.25
|—
|—
|2.41
|1.53
|—
|—
|1.07
|7.50
|—
|—
|1.22
|3.95
|1.07
|7.50
|—
|—
|—
|—
|3.76
|1.27
|—
|—
|2.59
|1.50
|—
|—
|1.66
|2.22
|—
|—
|1.27
|3.76
|1.17
|5.00
|—
|—
|—
|—
|3.50
|1.30
|—
|—
|2.39
|1.57
|—
|—
|1.60
|2.33
|—
|—
|1.23
|4.13
|1.16
|5.18
|1.04
|10.70
|1.03
|11.89
|1.47
|2.80
|1.27
|3.94
|1.51
|2.65
|1.34
|3.38
|1.62
|2.39
|1.42
|2.99
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
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