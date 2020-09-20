Базель
2:1
Второй тайм: 71'
Стадион: Санкт-Якоб Парк
Вадуц
1:0
6' ГолКабрал Артур
1:1
29' ГолЗуттер Мануэль
2:1
38' ГолШтокер Валентин
39' Желтая карточкаВизер Сандро
40' Желтая карточкаАльдерете Омар
56' Желтая карточкаФрай Фабиан
20
Фрай
Фабиан
98
Кабрал
Артур
15
Шмид
Янник
21
Дорн
Пиус
23
Визер
Сандро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Риверос БласЗащитник
- Защитник
-
26 Калулу АльдоПолузащитник
-
22 Буняку ОргесПолузащитник
-
24 Туши ТицианНападающий
-
-
Главный тренер: Сириако Сфорца
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
-
21 Дорн ПиусПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Визер СандроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Гоппель МаксЗащитник
-
22 Хуг НикоЗащитник
- Полузащитник
-
14 Гайич МиланПолузащитник
- Нападающий
-
19 Dejan Djokic
-
Главный тренер: Фрик Марио
Ход матча
6'
1:0
29'
38'
39'
40'
56'
61'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Базель Последние 20 матчей: + = -Осиек 1:2 Базель Базель 1:5 Саарбрюккен Базель 1:2 Янг Бойз Базель 6:1 Винтертур
Шахтёр Донецк 4:1 Базель Базель 1:0 Айнтрахт Фр Базель 0:0 Люцерн Тун 0:0 Базель Базель 4:4 Лугано Санкт-Галлен 0:5 Базель Серветт 2:2 Базель Базель 4:0 Цюрих Базель 3:2 Янг Бойз Сьон 1:0 Базель Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Лугано 2:1 Базель Базель 2:0 Сьон Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Люцерн 2:1 Базель Лозанна-Спорт 2:3 Базель
Вадуц Последние 20 матчей: + = -Вадуц 1:2 Тюркючю Мюнхен Вадуц 0:2 Хибернианс Вадуц 3:1 Виль Тун 4:3 Вадуц
Вадуц 2:0 Тун Кринс 2:1 Вадуц Вадуц 3:1 Шаффхаузен Кьяссо 1:2 Вадуц Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Виль 1:2 Вадуц Вадуц 1:1 Арау Вадуц 5:1 Стад Лозанна-Уши Винтертур 1:4 Вадуц Вадуц 2:3 Грасcхоппер Шаффхаузен 2:2 Вадуц Вадуц 4:2 Кринс Лозанна-Спорт 1:1 Вадуц Вадуц 4:1 Винтертур Вадуц 3:0 Люцерн Виль 1:2 Вадуц
Последние игры между собой
Базель: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 1
Вадуц: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 14
Вадуц 0:0 Базель Суперлига Базель 5:1 Вадуц Суперлига Вадуц 1:2 Базель Суперлига Базель 2:0 Вадуц Суперлига Вадуц 1:3 Базель Суперлига Базель 1:0 Вадуц Суперлига Вадуц 0:4 Базель Суперлига Базель 3:1 Вадуц Суперлига Базель 2:3 Вадуц Товарищеские матчи Базель 5:0 Вадуц Товарищеские матчи Вадуц 0:1 Базель Суперлига Базель 5:0 Вадуц Суперлига Вадуц 0:2 Базель Суперлига Базель 4:0 Вадуц Суперлига
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|—
|—
|—
|—
|5.80
|1.11
|4.90
|1.15
|9.50
|1.03
|—
|—
|2.20
|1.67
|1.91
|1.89
|3.75
|1.25
|—
|—
|1.42
|2.70
|—
|—
|1.65
|2.15
|—
|—
|1.15
|5.40
|—
|—
|1.17
|4.70
|—
|—
|1.04
|9.60
|1.03
|10.00
|1.03
|10.00
|—
|—
|14.00
|1.02
|6.25
|1.13
|5.20
|1.17
|2.88
|1.43
|—
|—
|2.29
|1.64
|—
|—
|1.81
|2.10
|—
|—
|1.45
|2.79
|—
|—
|1.33
|3.38
|—
|—
|1.16
|5.45
|—
|—
|1.13
|6.20
|—
|—
|1.04
|11.00
|—
|—
|—
|—
|13.64
|1.02
|12.65
|1.03
|5.18
|1.16
|4.25
|1.22
|2.55
|1.51
|—
|—
|2.01
|1.79
|—
|—
|1.63
|2.26
|—
|—
|1.34
|3.24
|—
|—
|1.26
|3.83
|—
|—
|1.11
|6.49
|—
|—
|1.09
|7.27
|—
|—
|1.03
|12.28
|1.03
|12.77
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|7.07
|1.12
|—
|—
|4.66
|1.21
|2.71
|1.49
|2.40
|1.61
|2.70
|1.50
|3.45
|1.33
|2.88
|1.44
|2.31
|1.66
|1.80
|2.08
|1.57
|2.50
|1.38
|3.15
|1.81
|2.07
|1.58
|2.46
|1.14
|6.13
|1.49
|2.73
|—
|—
|1.14
|6.05
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|—
|—
|—
|—
|2.80
|1.41
|—
|—
|2.62
|1.45
|—
|—
|1.28
|3.45
|—
|—
|1.55
|2.35
|—
|—
|1.05
|8.50
|—
|—
|4.20
|1.23
|—
|—
|2.91
|1.41
|—
|—
|1.76
|2.06
|—
|—
|1.33
|3.32
|—
|—
|1.22
|4.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.65
|1.28
|—
|—
|2.52
|1.52
|—
|—
|1.64
|2.25
|—
|—
|1.25
|3.92
|—
|—
|1.17
|4.99
|1.04
|10.70
|1.04
|10.70
|—
|—
|—
|—
|3.70
|1.30
|2.98
|1.42
|2.11
|1.78
|2.42
|1.60
|1.99
|1.89
|1.53
|2.59
|1.35
|3.33
|—
|—
|—
|—
|1.33
|3.48
|1.18
|5.25