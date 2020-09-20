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  3. Швейцария: Суперлига
Базель
2:1
Второй тайм: 71'

Стадион:
Вадуц
0'
1:0
6' Гол
Кабрал Артур
1:1
29' Гол
Зуттер Мануэль
2:1
38' Гол
Штокер Валентин
39' Желтая карточка
Визер Сандро
40' Желтая карточка
Альдерете Омар
56' Желтая карточка
Фрай Фабиан
71'
1
Николич
Джордже
5
Видмер
Сильван
4
Джюмарт
Эрай
6
Альдерете
Омар
72
Andrea
Padula
20
Фрай
Фабиан
10
Кампо
Самуэле
14
Штокер
Валентин
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
11
Пюлюлю
Афимико
98
Кабрал
Артур
1
Бюхель
Бенджамин
5
Joel
Schmied
15
Шмид
Янник
4
Ссимани
Денис
21
Дорн
Пиус
28
Прокопич
Борис
23
Визер
Сандро
24
Гассер
Седрик
11
Чичек
Тунахан
9
Зуттер
Мануэль
8
Милинчану
Николай
Базель
4-2-3-1
Вадуц
3-4-1-2

Ход матча

6'
Кабрал Артур
(Пюлюлю Афимико)
1:0
29'
1:1
Зуттер Мануэль
(Милинчану Николай)
38'
Штокер Валентин
(Пюлюлю Афимико)
2:1
39'
 
Визер Сандро
40'
Альдерете Омар
 
56'
Фрай Фабиан
 
61'
 
Хуг Нико
Joel Schmied
67'
 
Сантин Себастьян
Дорн Пиус
67'
 
Гайич Милан
Визер Сандро

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Базель Последние 20 матчей: + = -
Осиек 1:2 Базель Базель 1:5 Саарбрюккен Базель 1:2 Янг Бойз Базель 6:1 Винтертур
Шахтёр Донецк 4:1 Базель Базель 1:0 Айнтрахт Фр Базель 0:0 Люцерн Тун 0:0 Базель Базель 4:4 Лугано Санкт-Галлен 0:5 Базель Серветт 2:2 Базель Базель 4:0 Цюрих Базель 3:2 Янг Бойз Сьон 1:0 Базель Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Лугано 2:1 Базель Базель 2:0 Сьон Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Люцерн 2:1 Базель Лозанна-Спорт 2:3 Базель
Вадуц Последние 20 матчей: + = -
Вадуц 1:2 Тюркючю Мюнхен Вадуц 0:2 Хибернианс Вадуц 3:1 Виль Тун 4:3 Вадуц
Вадуц 2:0 Тун Кринс 2:1 Вадуц Вадуц 3:1 Шаффхаузен Кьяссо 1:2 Вадуц Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Виль 1:2 Вадуц Вадуц 1:1 Арау Вадуц 5:1 Стад Лозанна-Уши Винтертур 1:4 Вадуц Вадуц 2:3 Грасcхоппер Шаффхаузен 2:2 Вадуц Вадуц 4:2 Кринс Лозанна-Спорт 1:1 Вадуц Вадуц 4:1 Винтертур Вадуц 3:0 Люцерн Виль 1:2 Вадуц

Последние игры между собой

Базель: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 1
Вадуц: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 14
Базель 2:2 Вадуц Суперлига Вадуц 1:1 Базель Суперлига Базель 6:0 Вадуц Суперлига Вадуц 1:5 Базель Суперлига
Вадуц 0:0 Базель Суперлига Базель 5:1 Вадуц Суперлига Вадуц 1:2 Базель Суперлига Базель 2:0 Вадуц Суперлига Вадуц 1:3 Базель Суперлига Базель 1:0 Вадуц Суперлига Вадуц 0:4 Базель Суперлига Базель 3:1 Вадуц Суперлига Базель 2:3 Вадуц Товарищеские матчи Базель 5:0 Вадуц Товарищеские матчи Вадуц 0:1 Базель Суперлига Базель 5:0 Вадуц Суперлига Вадуц 0:2 Базель Суперлига Базель 4:0 Вадуц Суперлига
  • Второй тайм
  • 67'
    Визер Сандро уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • 67'
    Дорн Пиус уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • 61'
    Joel Schmied уходит с поля. Хуг Нико выходит вместо него
  • Желтая карточка
    56'
    Фрай Фабиан получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Вадуц
1.37
7.00
8.00
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.14 7.00 23.00
1.14 6.30 23.00
1.33 5.60 8.00
1.38 5.15 7.23
1.17 6.56 30.90

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
5.80 1.11 4.90 1.15 9.50 1.03 2.20 1.67 1.91 1.89 3.75 1.25 1.42 2.70 1.65 2.15 1.15 5.40 1.17 4.70 1.04 9.60 1.03 10.00 1.03 10.00
14.00 1.02 6.25 1.13 5.20 1.17 2.88 1.43 2.29 1.64 1.81 2.10 1.45 2.79 1.33 3.38 1.16 5.45 1.13 6.20 1.04 11.00
13.64 1.02 12.65 1.03 5.18 1.16 4.25 1.22 2.55 1.51 2.01 1.79 1.63 2.26 1.34 3.24 1.26 3.83 1.11 6.49 1.09 7.27 1.03 12.28 1.03 12.77
7.07 1.12 4.66 1.21 2.71 1.49 2.40 1.61 2.70 1.50 3.45 1.33 2.88 1.44 2.31 1.66 1.80 2.08 1.57 2.50 1.38 3.15 1.81 2.07 1.58 2.46 1.14 6.13 1.49 2.73 1.14 6.05
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75
2.80 1.41 2.62 1.45 1.28 3.45 1.55 2.35 1.05 8.50
4.20 1.23 2.91 1.41 1.76 2.06 1.33 3.32 1.22 4.30
3.65 1.28 2.52 1.52 1.64 2.25 1.25 3.92 1.17 4.99 1.04 10.70 1.04 10.70
3.70 1.30 2.98 1.42 2.11 1.78 2.42 1.60 1.99 1.89 1.53 2.59 1.35 3.33 1.33 3.48 1.18 5.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.21 1.65 1.61 2.23 1.38 2.90
5.90 1.13 4.45 1.21 2.21 1.67 1.64 2.26 1.39 3.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.20
1.77 2.04
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
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