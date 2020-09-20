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  3. Швейцария: Суперлига
Базель
2:2
Конец матча

Стадион:
Вадуц
0'
1:0
6' Гол
Кабрал Артур
1:1
29' Гол
Зуттер Мануэль
2:1
38' Гол
Штокер Валентин
39' Желтая карточка
Визер Сандро
40' Желтая карточка
Альдерете Омар
56' Желтая карточка
Фрай Фабиан
2:2
79' Гол
Милинчану Николай
90'+7
1
Николич
Джордже
5
Видмер
Сильван
4
Джюмарт
Эрай
6
Альдерете
Омар
72
Andrea
Padula
20
Фрай
Фабиан
10
Кампо
Самуэле
14
Штокер
Валентин
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
11
Пюлюлю
Афимико
98
Кабрал
Артур
1
Бюхель
Бенджамин
5
Joel
Schmied
15
Шмид
Янник
4
Ссимани
Денис
21
Дорн
Пиус
28
Прокопич
Борис
23
Визер
Сандро
24
Гассер
Седрик
11
Чичек
Тунахан
9
Зуттер
Мануэль
8
Милинчану
Николай
Базель
4-2-3-1
Вадуц
3-4-1-2

Ход матча

6'
Кабрал Артур
(Пюлюлю Афимико)
1:0
29'
1:1
Зуттер Мануэль
(Милинчану Николай)
38'
Штокер Валентин
(Пюлюлю Афимико)
2:1
39'
 
Визер Сандро
40'
Альдерете Омар
 
56'
Фрай Фабиан
 
61'
 
Хуг Нико
Joel Schmied
67'
 
Сантин Себастьян
Дорн Пиус
67'
 
Гайич Милан
Визер Сандро
77'
Ван дер Верфф Яспер
Ван Волфсвинкель Рикки
 
77'
Julian Von Moos
Пюлюлю Афимико
 
77'
 
Ди Джусто Маттео
Чичек Тунахан
79'
2:2
Милинчану Николай
(Прокопич Борис)
85'
Туши Тициан
Кампо Самуэле
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Базель Последние 20 матчей: + = -
Осиек 1:2 Базель Базель 1:5 Саарбрюккен Базель 1:2 Янг Бойз Базель 6:1 Винтертур
Шахтёр Донецк 4:1 Базель Базель 1:0 Айнтрахт Фр Базель 0:0 Люцерн Тун 0:0 Базель Базель 4:4 Лугано Санкт-Галлен 0:5 Базель Серветт 2:2 Базель Базель 4:0 Цюрих Базель 3:2 Янг Бойз Сьон 1:0 Базель Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Лугано 2:1 Базель Базель 2:0 Сьон Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Люцерн 2:1 Базель Лозанна-Спорт 2:3 Базель
Вадуц Последние 20 матчей: + = -
Вадуц 1:2 Тюркючю Мюнхен Вадуц 0:2 Хибернианс Вадуц 3:1 Виль Тун 4:3 Вадуц
Вадуц 2:0 Тун Кринс 2:1 Вадуц Вадуц 3:1 Шаффхаузен Кьяссо 1:2 Вадуц Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Виль 1:2 Вадуц Вадуц 1:1 Арау Вадуц 5:1 Стад Лозанна-Уши Винтертур 1:4 Вадуц Вадуц 2:3 Грасcхоппер Шаффхаузен 2:2 Вадуц Вадуц 4:2 Кринс Лозанна-Спорт 1:1 Вадуц Вадуц 4:1 Винтертур Вадуц 3:0 Люцерн Виль 1:2 Вадуц

Последние игры между собой

Базель: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 1
Вадуц: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 14
Базель 2:2 Вадуц Суперлига Вадуц 1:1 Базель Суперлига Базель 6:0 Вадуц Суперлига Вадуц 1:5 Базель Суперлига
Вадуц 0:0 Базель Суперлига Базель 5:1 Вадуц Суперлига Вадуц 1:2 Базель Суперлига Базель 2:0 Вадуц Суперлига Вадуц 1:3 Базель Суперлига Базель 1:0 Вадуц Суперлига Вадуц 0:4 Базель Суперлига Базель 3:1 Вадуц Суперлига Базель 2:3 Вадуц Товарищеские матчи Базель 5:0 Вадуц Товарищеские матчи Вадуц 0:1 Базель Суперлига Базель 5:0 Вадуц Суперлига Вадуц 0:2 Базель Суперлига Базель 4:0 Вадуц Суперлига
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.13 6.00 32.00
1.33 5.60 8.00
1.38 5.15 7.23
2.96 1.62 10.57

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
5.80 1.11 4.90 1.15 9.50 1.03 2.20 1.67 1.91 1.89 2.12 1.67 1.42 2.70 1.20 4.20 1.15 5.40 1.02 11.00 1.04 9.60 1.03 10.00 1.03 10.00
14.00 1.02 6.25 1.13 5.20 1.17 2.88 1.43 2.29 1.64 1.81 2.10 1.45 2.79 1.33 3.38 1.16 5.45 1.13 6.20 1.04 11.00
13.64 1.02 12.65 1.03 5.18 1.16 4.25 1.22 2.55 1.51 2.01 1.79 1.63 2.26 1.34 3.24 1.26 3.83 1.11 6.49 1.09 7.27 1.03 12.28 1.03 12.77
7.07 1.12 4.66 1.21 2.71 1.49 2.40 1.61 2.70 1.50 3.45 1.33 2.88 1.44 2.31 1.66 1.80 2.08 1.75 2.16 1.47 2.80 1.19 4.97 1.58 2.46 1.11 7.14 1.49 2.73 1.14 6.05
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75
2.80 1.41 2.62 1.45 1.28 3.45 1.55 2.35 1.05 8.50
4.20 1.23 2.91 1.41 1.76 2.06 1.33 3.32 1.22 4.30
3.65 1.28 2.52 1.52 1.64 2.25 1.25 3.92 1.17 4.99 1.04 10.70 1.04 10.70
3.70 1.30 2.98 1.42 2.11 1.78 2.42 1.60 1.99 1.89 1.53 2.59 1.35 3.33 1.33 3.48 1.18 5.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.21 1.65 1.61 2.23 1.38 2.90
5.90 1.13 4.45 1.21 2.21 1.67 1.64 2.26 1.39 3.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.20
1.77 2.04
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
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