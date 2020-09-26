6' Желтая карточкаБамер Жан
20' Желтая карточкаАли Мохамед
57' Желтая карточкаЛефор Жордан
75' Желтая карточкаГарсия Улиссес
27
Мартич
Иван
34
Ндойе
Бирама
26
Ди
Сере
8
Baltazar
14
Гргич
Анто
31
Patrick3
10
Итаитинга
25
Лефор
Жордан
13
Нгамале
Муми
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Мартич ИванЗащитник
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
- Защитник
-
26 Ди СереПолузащитник
-
8 BaltazarПолузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
- Нападающий
-
31 Patrick3Нападающий
-
10 ИтаитингаНападающий
- Запасные игроки
-
68 Руиз ЖанЗащитник
-
99 Оаро ГийомНападающий
- Нападающий
-
-
64 Edgar Andre
-
29 Jared Khasa
-
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Защитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Февр ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Мешак ЭлиаНападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
Ход матча
6'
20'
57'
65'
75'
75'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 2
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
18 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Сьон Последние 20 матчей: + = -Санкт-Галлен 1:0 Сьон Шёц 0:3 Сьон Сьон 3:1 Тун Янг Бойз 3:1 Сьон
Янг Бойз Последние 20 матчей: + = -Янг Бойз 2:1 Цюрих Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Базель 1:2 Янг Бойз
Янг Бойз 3:1 Клаксвик Янг Бойз 3:1 Сьон Люцерн 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Сьон 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Люцерн Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Цюрих 0:5 Янг Бойз Янг Бойз 4:2 Серветт Базель 3:2 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Тун Янг Бойз 3:0 Лугано Серветт 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Тун 1:0 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Цюрих
Последние игры между собой
Сьон: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 17
Янг Бойз: победы: 17, ничьи: 2, поражения: 1
Янг Бойз 3:2 Сьон Суперлига Сьон 0:4 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Сьон Суперлига Янг Бойз 3:2 Сьон Суперлига Сьон 0:3 Янг Бойз Суперлига Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Сьон Суперлига Янг Бойз 5:1 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Сьон Суперлига Янг Бойз 4:3 Сьон Суперлига Сьон 0:0 Янг Бойз Суперлига Сьон 2:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Сьон Суперлига Янг Бойз 1:1 Сьон Суперлига
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7
|7
|7.5
|7.5
|3.25
|1.31
|—
|—
|12.00
|1.02
|—
|—
|1.17
|4.70
|—
|—
|3.80
|1.23
|—
|—
|1.14
|5.20
|2.14
|1.71
|1.88
|1.92
|1.72
|2.12
|1.02
|11.00
|1.28
|3.45
|1.02
|11.00
|1.08
|6.90
|1.03
|10.00
|1.01
|12.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|14.50
|1.02
|—
|—
|4.90
|1.19
|—
|—
|4.15
|1.24
|—
|—
|2.46
|1.56
|—
|—
|1.88
|1.94
|—
|—
|1.58
|2.53
|1.29
|3.68
|1.22
|4.15
|1.09
|7.20
|1.08
|8.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|11.22
|1.03
|—
|—
|10.16
|1.04
|—
|—
|4.41
|1.20
|—
|—
|3.59
|1.28
|—
|—
|2.28
|1.61
|—
|—
|1.79
|1.99
|—
|—
|1.51
|2.51
|1.26
|3.75
|1.20
|4.41
|1.08
|7.46
|1.07
|7.97
|1.02
|13.91
|1.02
|14.32
|1.00
|20.41
|1.00
|20.75
|1.86
|2.02
|1.55
|2.55
|1.24
|4.27
|1.61
|2.40
|1.14
|6.27
|1.84
|2.04
|1.55
|2.55
|1.41
|3.02
|1.33
|3.48
|1.67
|2.28
|1.47
|2.80
|1.71
|2.22
|1.16
|5.56
|—
|—
|1.23
|4.47
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|1.55
|2.35
|—
|—
|2.37
|1.55
|—
|—
|1.05
|8.50
|—
|—
|1.21
|4.10
|1.05
|8.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.68
|1.28
|—
|—
|2.45
|1.55
|—
|—
|1.64
|2.26
|—
|—
|1.25
|3.95
|1.16
|5.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.26
|1.31
|—
|—
|2.25
|1.60
|—
|—
|1.55
|2.35
|—
|—
|1.20
|4.23
|1.14
|5.19
|1.03
|10.09
|1.02
|11.54
|1.00
|21.15
|1.00
|21.71
|1.31
|3.58
|1.17
|5.42
|1.41
|3.03
|1.28
|3.86
|1.61
|2.43
|1.42
|3.05
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
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