  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария: Суперлига
Сьон
0:0
Конец матча

Стадион:
Янг Бойз
0'
6' Желтая карточка
Бамер Жан
20' Желтая карточка
Али Мохамед
57' Желтая карточка
Лефор Жордан
75' Желтая карточка
Гарсия Улиссес
90'+7
18
Фикентшер
Кевин
27
Мартич
Иван
5
Бамер
Жан
34
Ндойе
Бирама
21
Dennis
Iapichino
26
Ди
Сере
8
Baltazar
14
Гргич
Анто
23
Тосетти
Маттео
31
Patrick3
10
Итаитинга
26
Фон
Балльмоос
Давид
36
Хефти
Сильван
4
Али
Мохамед
25
Лефор
Жордан
21
Гарсия
Улиссес
13
Нгамале
Муми
28
Лустенбергер
Фабиан
8
Сьерро
Венсан
10
Сулеймани
Миралем
16
Фасснахт
Кристиан
18
Нсаме
Жан-Пьер
Сьон
4-1-2-3
Янг Бойз
4-4-2

Ход матча

6'
Бамер Жан
 
20'
 
Али Мохамед
57'
 
Лефор Жордан
65'
 
Мешак Элиа
Сулеймани Миралем
65'
Оаро Гийом
Baltazar
 
75'
 
Гарсия Улиссес
75'
Edgar Andre
Patrick3
 
75'
Jared Khasa
Тосетти Маттео
 
82'
 
Гаудино Джанлука
Нгамале Муми
90'
Sandro Theler
Dennis Iapichino
 
90'
Руиз Жан
Гргич Анто
 
90'
 
Сьебатшё Теосон
Нсаме Жан-Пьер
90'
 
Мамбимби Феликс
Фасснахт Кристиан

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 18 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 46 Владение мячом, % 54

Предыдущие игры

Сьон Последние 20 матчей: + = -
Санкт-Галлен 1:0 Сьон Шёц 0:3 Сьон Сьон 3:1 Тун Янг Бойз 3:1 Сьон
Рапперсвиль-Йона 1:2 Сьон Серветт 1:2 Сьон Сьон 0:1 Янг Бойз Цюрих 0:2 Сьон Сьон 1:1 Тун Люцерн 1:2 Сьон Сьон 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:0 Сьон Сьон 1:0 Базель Санкт-Галлен 2:1 Сьон Сьон 0:2 Люцерн Базель 2:0 Сьон Сьон 1:1 Серветт Сьон 1:2 Санкт-Галлен Сьон 2:2 Кьяссо Лугано 0:0 Сьон
Янг Бойз Последние 20 матчей: + = -
Янг Бойз 2:1 Цюрих Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Базель 1:2 Янг Бойз
Янг Бойз 3:1 Клаксвик Янг Бойз 3:1 Сьон Люцерн 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Сьон 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Люцерн Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Цюрих 0:5 Янг Бойз Янг Бойз 4:2 Серветт Базель 3:2 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Тун Янг Бойз 3:0 Лугано Серветт 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Тун 1:0 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Цюрих

Последние игры между собой

Сьон: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 17
Янг Бойз: победы: 17, ничьи: 2, поражения: 1
Янг Бойз 3:1 Сьон Кубок Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Сьон Суперлига Сьон 3:4 Янг Бойз Суперлига
Янг Бойз 3:2 Сьон Суперлига Сьон 0:4 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Сьон Суперлига Янг Бойз 3:2 Сьон Суперлига Сьон 0:3 Янг Бойз Суперлига Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Сьон Суперлига Янг Бойз 5:1 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Сьон Суперлига Янг Бойз 4:3 Сьон Суперлига Сьон 0:0 Янг Бойз Суперлига Сьон 2:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Сьон Суперлига Янг Бойз 1:1 Сьон Суперлига
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    20'
    Али Мохамед получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Бамер Жан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
9.00 1.42 3.90
7.77 1.75 2.65
5.60 4.50 1.54
5.89 4.18 1.56
8.20 1.70 3.01

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
3.25 1.31 12.00 1.02 1.17 4.70 3.80 1.23 1.14 5.20 2.14 1.71 1.88 1.92 1.72 2.12 1.02 11.00 1.28 3.45 1.02 11.00 1.08 6.90 1.03 10.00 1.01 12.00
14.50 1.02 4.90 1.19 4.15 1.24 2.46 1.56 1.88 1.94 1.58 2.53 1.29 3.68 1.22 4.15 1.09 7.20 1.08 8.40
11.22 1.03 10.16 1.04 4.41 1.20 3.59 1.28 2.28 1.61 1.79 1.99 1.51 2.51 1.26 3.75 1.20 4.41 1.08 7.46 1.07 7.97 1.02 13.91 1.02 14.32 1.00 20.41 1.00 20.75
1.86 2.02 1.55 2.55 1.24 4.27 1.61 2.40 1.14 6.27 1.84 2.04 1.55 2.55 1.41 3.02 1.33 3.48 1.67 2.28 1.47 2.80 1.71 2.22 1.16 5.56 1.23 4.47
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
1.55 2.35 2.37 1.55 1.05 8.50 1.21 4.10 1.05 8.50
3.68 1.28 2.45 1.55 1.64 2.26 1.25 3.95 1.16 5.30
3.26 1.31 2.25 1.60 1.55 2.35 1.20 4.23 1.14 5.19 1.03 10.09 1.02 11.54 1.00 21.15 1.00 21.71
1.31 3.58 1.17 5.42 1.41 3.03 1.28 3.86 1.61 2.43 1.42 3.05
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.97 1.78 1.47 2.55 1.29 3.40
5.10 1.17 3.68 1.28 2.00 1.81 1.49 2.62 1.29 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
1.75 2.05
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
2.95 1.36
Где смотреть матч Сьон 0:0 Янг Бойз онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
7 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
8 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
11 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
12 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный