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  3. Швейцария: Суперлига
Цюрих
0:1
Первый тайм: 17'

Стадион:
Лугано
0'
4' Желтая карточка
Ловрич Санди
0:1
9' Гол
Герндт Александр
17'
25
Бреше
Янник
42
Silvan
Wallner
5
Зобих
Лассе
4
Омерагич
Бечир
19
Tobias
Schaettin
27
Шёнбахлер
Марко
35
Зом
Симон
10
Маркезано
Антонио
14
Домджони
Тони
23
Ронер
Фабиан
9
Сисей
Ассан
58
Sebastian
Osigwe
4
Кечкеш
Акош
5
Марич
Мият
30
Дапрела
Фабио
16
Лаванши
Нума
20
Кустодио
Оливье
24
Ловрич
Санди
14
Саббатини
Хонатан
3
Герреро
Адрия
10
Боттани
Маттиа
19
Герндт
Александр
Цюрих
4-5-1
Лугано
3-5-1-1

Ход матча

4'
 
Ловрич Санди
9'
0:1
Герндт Александр

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Цюрих Последние 20 матчей: + = -
Янг Бойз 2:1 Цюрих Кьяссо 3:2 Цюрих Цюрих 3:0 Винтертур Цюрих 1:0 Виль
Люцерн 2:0 Цюрих Цюрих 2:5 Шаффхаузен Цюрих 3:3 Тун Люцерн 2:1 Цюрих Цюрих 0:2 Сьон Цюрих 1:3 Санкт-Галлен Лугано 1:0 Цюрих Цюрих 0:5 Янг Бойз Базель 4:0 Цюрих Нёвшатель Ксамакс 1:1 Цюрих Цюрих 2:0 Серветт Тун 3:2 Цюрих Цюрих 1:0 Лугано Санкт-Галлен 0:4 Цюрих Янг Бойз 3:2 Цюрих Шаффхаузен 0:6 Цюрих
Лугано Последние 20 матчей: + = -
Лугано 2:1 Люцерн Интер Милан 5:0 Лугано Шаффхаузен 1:2 Лугано Лугано 5:1 Кьяссо
Беллинцона 1:1 Лугано Сементина 0:9 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Лугано Лугано 3:1 Серветт Базель 4:4 Лугано Лугано 1:0 Цюрих Сьон 1:1 Лугано Лугано 1:1 Тун Люцерн 3:3 Лугано Лугано 3:3 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 Лугано Лугано 2:1 Базель Цюрих 1:0 Лугано Лугано 2:0 Люцерн Серветт 1:1 Лугано Грасcхоппер 1:3 Лугано

Последние игры между собой

Цюрих: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Лугано: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Лугано 1:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:0 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:4 Лугано Суперлига
Лугано 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Лугано Суперлига Цюрих 0:0 Лугано Суперлига Лугано 1:0 Цюрих Суперлига Лугано 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 3:0 Лугано Суперлига Цюрих 3:0 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Цюрих Суперлига Лугано 0:1 Цюрих Кубок Цюрих 0:4 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Цюрих Суперлига Цюрих 5:3 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Лугано Товарищеские матчи Лугано 2:2 Цюрих Товарищеские матчи Лугано 1:0 Цюрих Товарищеские матчи
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Цюрих
Ничья
Лугано
3.60
3.86
2.18
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.10 3.70 2.18
8.00 4.70 1.35
3.60 3.40 2.09
3.19 3.59 2.18
3.49 3.86 2.07

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
10.50 1.03 10.00 1.03 3.45 1.29 3.25 1.31 1.99 1.78 1.75 2.07 1.98 1.83 1.45 1.95 1.23 3.75 1.30 3.30 1.06 7.50 1.09 6.50 1.04 9.40 1.02 11.00
14.00 1.02 12.50 1.03 4.75 1.20 3.72 1.28 2.34 1.67 1.81 2.02 1.50 2.62 1.25 4.05 1.19 4.75 1.08 8.50 1.07 8.90 1.01 16.50
10.16 1.04 9.29 1.05 4.16 1.22 3.37 1.31 2.20 1.65 1.74 2.06 1.48 2.60 1.24 3.94 1.19 4.55 1.07 7.97 1.06 8.58 1.02 14.47 1.01 14.87 1.00 24.37 1.00 24.73
4.85 1.20 2.75 1.49 2.27 1.68 2.03 1.87 1.76 2.14 1.60 2.44 1.49 2.72 1.20 4.89
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
2.21 1.67 2.31 1.57 1.17 4.60 1.25 3.75 1.03 10.00
3.45 1.31 2.32 1.61 1.57 2.40 1.21 4.40 1.15 5.50
3.20 1.32 2.21 1.62 1.54 2.38 1.19 4.35 1.13 5.40 1.03 10.09 1.02 11.66 1.00 23.60 1.00 24.19
2.90 1.45 2.27 1.68 1.76 2.16 1.53 2.62 1.36 3.34
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.31 1.92 1.83 1.41 2.60 1.28 3.45
4.70 1.19 3.32 1.33 1.89 1.91 1.41 2.91 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.40 2.80
1.60 2.30
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Где смотреть матч Цюрих 0:1 Лугано онлайн

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