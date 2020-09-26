Цюрих
2:2
Конец матча
Стадион: Летцигрунд
Лугано
4' Желтая карточкаЛоврич Санди
0:1
9' ГолГерндт Александр
26' Желтая карточкаСаббатини Хонатан
1:1
38' ГолЗобих Лассе
53' Вторая желтая карточкаСаббатини Хонатан
2:1
76' ГолМаркезано Антонио
89' Желтая карточкаNathan V
2:2
90' ГолГвидотти Стефано
25
Бреше
Янник
35
Зом
Симон
23
Ронер
Фабиан
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Ронер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
18 Крамер БлажПолузащитник
-
-
3 Nathan V
-
43 Henri Koide
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Ошс МарцисЗащитник
- Полузащитник
-
77 Мацек РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Maurizio Jacobacci
Ход матча
4'
9'
0:1
38'
1:1
76'
89'
90'
2:2
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 5
-
11 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Цюрих Последние 20 матчей: + = -Янг Бойз 2:1 Цюрих Кьяссо 3:2 Цюрих Цюрих 3:0 Винтертур Цюрих 1:0 Виль
Лугано Последние 20 матчей: + = -Лугано 2:1 Люцерн Интер Милан 5:0 Лугано Шаффхаузен 1:2 Лугано Лугано 5:1 Кьяссо
Беллинцона 1:1 Лугано Сементина 0:9 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Лугано Лугано 3:1 Серветт Базель 4:4 Лугано Лугано 1:0 Цюрих Сьон 1:1 Лугано Лугано 1:1 Тун Люцерн 3:3 Лугано Лугано 3:3 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 Лугано Лугано 2:1 Базель Цюрих 1:0 Лугано Лугано 2:0 Люцерн Серветт 1:1 Лугано Грасcхоппер 1:3 Лугано
Последние игры между собой
Цюрих: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Лугано: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Лугано 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Лугано Суперлига Цюрих 0:0 Лугано Суперлига Лугано 1:0 Цюрих Суперлига Лугано 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 3:0 Лугано Суперлига Цюрих 3:0 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Цюрих Суперлига Лугано 0:1 Цюрих Кубок Цюрих 0:4 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Цюрих Суперлига Цюрих 5:3 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Лугано Товарищеские матчи Лугано 2:2 Цюрих Товарищеские матчи Лугано 1:0 Цюрих Товарищеские матчи
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7
|7
|7.5
|7.5
|—
|—
|10.50
|1.03
|7.00
|1.08
|3.45
|1.29
|—
|—
|2.00
|1.76
|1.99
|1.78
|1.75
|2.07
|1.98
|1.83
|1.15
|5.00
|—
|—
|1.23
|3.75
|1.11
|5.80
|1.06
|7.50
|1.03
|10.00
|1.04
|9.40
|1.02
|11.00
|—
|—
|—
|—
|14.00
|1.02
|12.50
|1.03
|4.75
|1.20
|3.72
|1.28
|—
|—
|2.34
|1.67
|—
|—
|1.81
|2.02
|—
|—
|1.50
|2.62
|—
|—
|1.25
|4.05
|1.19
|4.75
|1.08
|8.50
|1.07
|8.90
|1.01
|16.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|10.16
|1.04
|9.29
|1.05
|4.16
|1.22
|3.37
|1.31
|—
|—
|2.20
|1.65
|—
|—
|1.74
|2.06
|—
|—
|1.48
|2.60
|—
|—
|1.24
|3.94
|1.19
|4.55
|1.07
|7.97
|1.06
|8.58
|1.02
|14.47
|1.01
|14.87
|1.00
|24.37
|1.00
|24.73
|—
|—
|—
|—
|6.60
|1.13
|—
|—
|3.14
|1.39
|2.02
|1.84
|2.12
|1.77
|1.97
|1.89
|2.35
|1.63
|1.96
|1.93
|1.69
|2.25
|1.43
|2.96
|1.26
|4.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|—
|—
|—
|—
|2.21
|1.67
|—
|—
|2.31
|1.57
|—
|—
|1.17
|4.60
|1.04
|9.00
|—
|—
|1.03
|10.00
|—
|—
|—
|—
|3.45
|1.31
|—
|—
|2.32
|1.61
|—
|—
|1.57
|2.40
|—
|—
|1.21
|4.40
|1.15
|5.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.20
|1.32
|—
|—
|2.21
|1.62
|—
|—
|1.54
|2.38
|—
|—
|1.19
|4.35
|1.13
|5.40
|1.03
|10.09
|1.02
|11.66
|1.00
|23.60
|1.00
|24.19
|—
|—
|2.90
|1.45
|2.27
|1.68
|1.76
|2.16
|1.33
|3.46
|1.18
|5.20
|1.36
|3.28
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—