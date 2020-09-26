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  3. Швейцария: Суперлига
Цюрих
2:2
Конец матча

Стадион:
Лугано
0'
4' Желтая карточка
Ловрич Санди
0:1
9' Гол
Герндт Александр
26' Желтая карточка
Саббатини Хонатан
1:1
38' Гол
Зобих Лассе
53' Вторая желтая карточка
Саббатини Хонатан
2:1
76' Гол
Маркезано Антонио
89' Желтая карточка
Nathan V
2:2
90' Гол
Гвидотти Стефано
90'+5
25
Бреше
Янник
42
Silvan
Wallner
5
Зобих
Лассе
4
Омерагич
Бечир
19
Tobias
Schaettin
35
Зом
Симон
14
Домджони
Тони
23
Ронер
Фабиан
10
Маркезано
Антонио
27
Шёнбахлер
Марко
9
Сисей
Ассан
58
Sebastian
Osigwe
4
Кечкеш
Акош
5
Марич
Мият
30
Дапрела
Фабио
20
Кустодио
Оливье
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
14
Саббатини
Хонатан
3
Герреро
Адрия
10
Боттани
Маттиа
19
Герндт
Александр
Цюрих
4-2-3-1
Лугано
3-1-4-2

Предыдущие игры

Цюрих Последние 20 матчей: + = -
Янг Бойз 2:1 Цюрих Кьяссо 3:2 Цюрих Цюрих 3:0 Винтертур Цюрих 1:0 Виль
Люцерн 2:0 Цюрих Цюрих 2:5 Шаффхаузен Цюрих 3:3 Тун Люцерн 2:1 Цюрих Цюрих 0:2 Сьон Цюрих 1:3 Санкт-Галлен Лугано 1:0 Цюрих Цюрих 0:5 Янг Бойз Базель 4:0 Цюрих Нёвшатель Ксамакс 1:1 Цюрих Цюрих 2:0 Серветт Тун 3:2 Цюрих Цюрих 1:0 Лугано Санкт-Галлен 0:4 Цюрих Янг Бойз 3:2 Цюрих Шаффхаузен 0:6 Цюрих
Лугано Последние 20 матчей: + = -
Лугано 2:1 Люцерн Интер Милан 5:0 Лугано Шаффхаузен 1:2 Лугано Лугано 5:1 Кьяссо
Беллинцона 1:1 Лугано Сементина 0:9 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Лугано Лугано 3:1 Серветт Базель 4:4 Лугано Лугано 1:0 Цюрих Сьон 1:1 Лугано Лугано 1:1 Тун Люцерн 3:3 Лугано Лугано 3:3 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 Лугано Лугано 2:1 Базель Цюрих 1:0 Лугано Лугано 2:0 Люцерн Серветт 1:1 Лугано Грасcхоппер 1:3 Лугано

Последние игры между собой

Цюрих: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Лугано: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Лугано 1:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:0 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:4 Лугано Суперлига
Лугано 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Лугано Суперлига Цюрих 0:0 Лугано Суперлига Лугано 1:0 Цюрих Суперлига Лугано 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 3:0 Лугано Суперлига Цюрих 3:0 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Цюрих Суперлига Лугано 0:1 Цюрих Кубок Цюрих 0:4 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Цюрих Суперлига Цюрих 5:3 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Лугано Товарищеские матчи Лугано 2:2 Цюрих Товарищеские матчи Лугано 1:0 Цюрих Товарищеские матчи
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Зобих Лассе бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Саббатини Хонатан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Герндт Александр бьет в цель!
  • Желтая карточка
    4'
    Ловрич Санди получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.07 7.90 100.00
2.37 1.80 7.00
3.60 3.40 2.09
3.19 3.59 2.18
2.66 1.80 8.72

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
10.50 1.03 7.00 1.08 3.45 1.29 2.00 1.76 1.99 1.78 1.75 2.07 1.98 1.83 1.15 5.00 1.23 3.75 1.11 5.80 1.06 7.50 1.03 10.00 1.04 9.40 1.02 11.00
14.00 1.02 12.50 1.03 4.75 1.20 3.72 1.28 2.34 1.67 1.81 2.02 1.50 2.62 1.25 4.05 1.19 4.75 1.08 8.50 1.07 8.90 1.01 16.50
10.16 1.04 9.29 1.05 4.16 1.22 3.37 1.31 2.20 1.65 1.74 2.06 1.48 2.60 1.24 3.94 1.19 4.55 1.07 7.97 1.06 8.58 1.02 14.47 1.01 14.87 1.00 24.37 1.00 24.73
6.60 1.13 3.14 1.39 2.02 1.84 2.12 1.77 1.97 1.89 2.35 1.63 1.96 1.93 1.69 2.25 1.43 2.96 1.26 4.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
2.21 1.67 2.31 1.57 1.17 4.60 1.04 9.00 1.03 10.00
3.45 1.31 2.32 1.61 1.57 2.40 1.21 4.40 1.15 5.50
3.20 1.32 2.21 1.62 1.54 2.38 1.19 4.35 1.13 5.40 1.03 10.09 1.02 11.66 1.00 23.60 1.00 24.19
2.90 1.45 2.27 1.68 1.76 2.16 1.33 3.46 1.18 5.20 1.36 3.28
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.31 1.92 1.83 1.41 2.60 1.28 3.45
4.70 1.19 3.32 1.33 1.89 1.91 1.41 2.91 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.40 2.80
1.60 2.30
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Где смотреть матч Цюрих 2:2 Лугано онлайн

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