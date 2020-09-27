Вадуц
0:1
Конец матча
Стадион: Рейнпарк
Санкт-Галлен
26' Желтая карточкаСсимани Денис
34' Желтая карточкаПрокопич Борис
72' Желтая карточкаРюфли Венсан
0:1
83' ГолAndre Ribeiro
90' Желтая карточкаШмид Янник
0:1
90' Не забитый пенальтиJordi Quintilla
15
Шмид
Янник
21
Дорн
Пиус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
-
21 Дорн ПиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Хуг НикоЗащитник
- Полузащитник
-
14 Гайич МиланПолузащитник
-
23 Визер СандроПолузащитник
- Нападающий
-
19 Dejan Djokic
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Йуан ЭльеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
99 Рюфли ВенсанПолузащитник
-
26 Штаубли ТимПолузащитник
-
24 Дуа КвадвоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
Ход матча
26'
34'
72'
83'
0:1
90'
90'
0:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 10
-
1 Удары в створ 6
-
4 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
41 Владение мячом, % 59
Предыдущие игры
Вадуц Последние 20 матчей: +11 =4 -5Базель 2:2 Вадуц Вадуц 1:2 Тюркючю Мюнхен Вадуц 0:2 Хибернианс Вадуц 3:1 Виль
Тун 4:3 Вадуц Вадуц 2:0 Тун Кринс 2:1 Вадуц Вадуц 3:1 Шаффхаузен Кьяссо 1:2 Вадуц Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Виль 1:2 Вадуц Вадуц 1:1 Арау Вадуц 5:1 Стад Лозанна-Уши Винтертур 1:4 Вадуц Вадуц 2:3 Грасcхоппер Шаффхаузен 2:2 Вадуц Вадуц 4:2 Кринс Лозанна-Спорт 1:1 Вадуц Вадуц 4:1 Винтертур Вадуц 3:0 Люцерн
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +9 =2 -9Санкт-Галлен 0:1 АЕК Санкт-Галлен 1:0 Сьон Санкт-Галлен 1:3 Тюркюджю Атаспор Санкт-Галлен 1:3 Тюркючю Мюнхен
Хайденхайм 6:2 Санкт-Галлен Фрайбург 3:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 5:0 Аустрия Лустенау Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 6:0 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 1:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:5 Базель Тун 2:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Люцерн Серветт 1:1 Санкт-Галлен Лугано 3:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:1 Сьон Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:2 Тун Санкт-Галлен 0:4 Цюрих Сьон 1:2 Санкт-Галлен
Последние игры между собой
Вадуц: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 5
Санкт-Галлен: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 8
Вадуц 2:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Вадуц Суперлига Вадуц 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:2 Вадуц Суперлига Вадуц 1:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:2 Вадуц Суперлига Вадуц 3:1 Санкт-Галлен Суперлига Вадуц 3:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:3 Вадуц Суперлига Вадуц 2:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 4:2 Вадуц Товарищеские матчи Вадуц 1:2 Санкт-Галлен Челлендж Лига Санкт-Галлен 4:2 Вадуц Челлендж Лига
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7
|7
|7.5
|7.5
|1.95
|1.80
|—
|—
|12.00
|1.01
|—
|—
|1.18
|4.50
|—
|—
|5.00
|1.15
|—
|—
|1.02
|11.00
|2.05
|1.77
|2.31
|1.62
|1.98
|1.83
|1.04
|9.00
|—
|—
|1.44
|2.65
|1.04
|9.00
|1.15
|5.00
|1.02
|11.00
|1.04
|9.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|17.00
|1.01
|—
|—
|15.75
|1.02
|—
|—
|6.10
|1.14
|—
|—
|5.10
|1.18
|—
|—
|2.82
|1.44
|—
|—
|2.24
|1.67
|—
|—
|1.78
|2.15
|—
|—
|1.44
|2.83
|1.32
|3.45
|1.13
|6.55
|1.12
|6.35
|1.04
|11.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|10.16
|1.04
|—
|—
|9.29
|1.05
|—
|—
|4.41
|1.20
|—
|—
|3.59
|1.28
|—
|—
|2.28
|1.61
|—
|—
|1.81
|1.97
|—
|—
|1.52
|2.49
|—
|—
|1.27
|3.67
|1.20
|4.41
|1.08
|7.46
|1.07
|7.97
|1.02
|13.69
|1.02
|14.10
|1.00
|24.52
|1.00
|24.88
|1.58
|2.47
|1.35
|3.36
|1.12
|6.87
|1.72
|2.20
|1.51
|2.66
|2.08
|1.81
|1.77
|2.12
|1.58
|2.48
|1.13
|6.39
|1.53
|2.59
|1.83
|2.06
|1.65
|2.33
|1.26
|4.07
|1.61
|2.43
|—
|—
|1.19
|4.96
|—
|—
|1.12
|6.96
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|1.60
|2.25
|—
|—
|2.65
|1.44
|—
|—
|1.07
|7.50
|—
|—
|1.27
|3.55
|1.07
|7.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.20
|1.23
|—
|—
|2.83
|1.43
|—
|—
|1.69
|2.17
|—
|—
|1.32
|3.38
|1.17
|5.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.32
|1.30
|—
|—
|2.27
|1.59
|—
|—
|1.56
|2.33
|—
|—
|1.21
|4.11
|1.14
|5.19
|1.03
|10.09
|1.02
|11.34
|1.00
|24.24
|1.00
|24.84
|1.35
|3.34
|1.19
|4.96
|1.52
|2.62
|1.35
|3.35
|1.71
|2.23
|1.50
|2.74
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—