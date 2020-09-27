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  3. Швейцария: Суперлига
Вадуц
0:1
Конец матча

Стадион:
Санкт-Галлен
0'
26' Желтая карточка
Ссимани Денис
34' Желтая карточка
Прокопич Борис
72' Желтая карточка
Рюфли Венсан
0:1
83' Гол
Andre Ribeiro
90' Желтая карточка
Шмид Янник
0:1
90' Не забитый пенальти
Jordi Quintilla
90'+5
1
Бюхель
Бенджамин
5
Joel
Schmied
15
Шмид
Янник
4
Ссимани
Денис
21
Дорн
Пиус
28
Прокопич
Борис
30
Люхингер
Габриэль
24
Гассер
Седрик
11
Чичек
Тунахан
9
Зуттер
Мануэль
8
Милинчану
Николай
1
Ати-Зиги
Лоуренс
29
Alessandro
Kraeuchi
4
Leonidas
Stergiou
23
Betim
Fazliji
21
Мухайм
Миро
8
Jordi
Quintilla
16
Гёртлер
Лукас
10
Víctor
Ruiz
III
9
Гийемено
Джереми
7
Камбери
Флориан
20
Йуан
Элье
Вадуц
3-4-1-2
Санкт-Галлен
4-1-2-1-2

Ход матча

26'
Ссимани Денис
 
34'
Прокопич Борис
 
59'
Хуг Нико
Гассер Седрик
 
59'
Визер Сандро
Прокопич Борис
 
64'
 
Andre Ribeiro
Гийемено Джереми
64'
 
Рюфли Венсан
Alessandro Kraeuchi
72'
 
Рюфли Венсан
80'
 
Дуа Квадво
Камбери Флориан
80'
 
Штаубли Тим
Víctor Ruiz III
81'
Гайич Милан
Милинчану Николай
 
83'
0:1
Andre Ribeiro
88'
Ди Джусто Маттео
Чичек Тунахан
 
88'
Dejan Djokic
Люхингер Габриэль
 
90'
Шмид Янник
 
90'
0:1
Jordi Quintilla

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 10
  • 1 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 41 Владение мячом, % 59

Предыдущие игры

Вадуц Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Базель 2:2 Вадуц Вадуц 1:2 Тюркючю Мюнхен Вадуц 0:2 Хибернианс Вадуц 3:1 Виль
Тун 4:3 Вадуц Вадуц 2:0 Тун Кринс 2:1 Вадуц Вадуц 3:1 Шаффхаузен Кьяссо 1:2 Вадуц Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Виль 1:2 Вадуц Вадуц 1:1 Арау Вадуц 5:1 Стад Лозанна-Уши Винтертур 1:4 Вадуц Вадуц 2:3 Грасcхоппер Шаффхаузен 2:2 Вадуц Вадуц 4:2 Кринс Лозанна-Спорт 1:1 Вадуц Вадуц 4:1 Винтертур Вадуц 3:0 Люцерн
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Санкт-Галлен 0:1 АЕК Санкт-Галлен 1:0 Сьон Санкт-Галлен 1:3 Тюркюджю Атаспор Санкт-Галлен 1:3 Тюркючю Мюнхен
Хайденхайм 6:2 Санкт-Галлен Фрайбург 3:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 5:0 Аустрия Лустенау Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 6:0 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 1:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:5 Базель Тун 2:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Люцерн Серветт 1:1 Санкт-Галлен Лугано 3:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:1 Сьон Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:2 Тун Санкт-Галлен 0:4 Цюрих Сьон 1:2 Санкт-Галлен

Последние игры между собой

Вадуц: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 5
Санкт-Галлен: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 8
Вадуц 0:3 Санкт-Галлен Товарищеские матчи Санкт-Галлен 2:0 Вадуц Суперлига Вадуц 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Вадуц Суперлига
Вадуц 2:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Вадуц Суперлига Вадуц 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:2 Вадуц Суперлига Вадуц 1:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:2 Вадуц Суперлига Вадуц 3:1 Санкт-Галлен Суперлига Вадуц 3:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:3 Вадуц Суперлига Вадуц 2:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 4:2 Вадуц Товарищеские матчи Вадуц 1:2 Санкт-Галлен Челлендж Лига Санкт-Галлен 4:2 Вадуц Челлендж Лига
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Прокопич Борис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Ссимани Денис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rheinpark Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
6.50 1.75 2.85
4.30 4.30 1.71
4.13 3.79 1.84
9.28 1.50 3.62

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
1.95 1.80 12.00 1.01 1.18 4.50 5.00 1.15 1.02 11.00 2.05 1.77 2.31 1.62 1.98 1.83 1.04 9.00 1.44 2.65 1.04 9.00 1.15 5.00 1.02 11.00 1.04 9.40
17.00 1.01 15.75 1.02 6.10 1.14 5.10 1.18 2.82 1.44 2.24 1.67 1.78 2.15 1.44 2.83 1.32 3.45 1.13 6.55 1.12 6.35 1.04 11.50
10.16 1.04 9.29 1.05 4.41 1.20 3.59 1.28 2.28 1.61 1.81 1.97 1.52 2.49 1.27 3.67 1.20 4.41 1.08 7.46 1.07 7.97 1.02 13.69 1.02 14.10 1.00 24.52 1.00 24.88
1.58 2.47 1.35 3.36 1.12 6.87 1.72 2.20 1.51 2.66 2.08 1.81 1.77 2.12 1.58 2.48 1.13 6.39 1.53 2.59 1.83 2.06 1.65 2.33 1.26 4.07 1.61 2.43 1.19 4.96 1.12 6.96
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
1.60 2.25 2.65 1.44 1.07 7.50 1.27 3.55 1.07 7.50
4.20 1.23 2.83 1.43 1.69 2.17 1.32 3.38 1.17 5.00
3.32 1.30 2.27 1.59 1.56 2.33 1.21 4.11 1.14 5.19 1.03 10.09 1.02 11.34 1.00 24.24 1.00 24.84
1.35 3.34 1.19 4.96 1.52 2.62 1.35 3.35 1.71 2.23 1.50 2.74
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.30 1.57 1.72 2.05 1.42 2.75
5.40 1.16 4.30 1.22 2.08 1.76 1.57 2.40 1.38 3.04

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
1.62 2.26
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
2.39 1.53
Где смотреть матч Вадуц 0:1 Санкт-Галлен онлайн

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