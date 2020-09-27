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  3. Швейцария: Суперлига
Серветт
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Базель
0'
6' Желтая карточка
 12'
32
Фрик
Джереми
2
Сотье
Антони
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
24
Менди
Ариал
29
Ондуа
Гаэль
5
Сеспедес
Борис
9
Стеванович
Мирослав
8
Конья
Тимоте
17
Имери
Кастриот
18
Koro
Kone
1
Николич
Джордже
5
Видмер
Сильван
6
Альдерете
Омар
21
Ван
дер
Верфф
Яспер
72
Andrea
Padula
14
Штокер
Валентин
22
Буняку
Оргес
20
Фрай
Фабиан
30
Жегрова
Эдон
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
98
Кабрал
Артур
Серветт
4-2-3-1
Базель
4-4-2

Ход матча

6'
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Предыдущие игры

Серветт Последние 20 матчей: + = -
Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Серветт 0:1 Реймс Серветт 3:0 Ружомберок Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт
Эвиан 0:8 Серветт Серветт 1:2 Сьон Лугано 3:1 Серветт Серветт 4:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 5:1 Серветт Серветт 2:2 Базель Янг Бойз 4:2 Серветт Серветт 1:1 Санкт-Галлен Серветт 2:0 Люцерн Цюрих 2:0 Серветт Серветт 1:1 Янг Бойз Люцерн 2:2 Серветт Сьон 1:1 Серветт Серветт 1:1 Лугано Стад Лозанна-Уши 6:0 Серветт Лозанна Уши 6:0 Серветт
Базель Последние 20 матчей: + = -
Базель 3:2 Анортосис Базель 2:2 Вадуц Осиек 1:2 Базель Базель 1:5 Саарбрюккен
Базель 1:2 Янг Бойз Базель 6:1 Винтертур Шахтёр Донецк 4:1 Базель Базель 1:0 Айнтрахт Фр Базель 0:0 Люцерн Тун 0:0 Базель Базель 4:4 Лугано Санкт-Галлен 0:5 Базель Серветт 2:2 Базель Базель 4:0 Цюрих Базель 3:2 Янг Бойз Сьон 1:0 Базель Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Лугано 2:1 Базель Базель 2:0 Сьон Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель

Последние игры между собой

Серветт: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 9
Базель: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 2
Серветт 2:2 Базель Суперлига Базель 2:2 Серветт Суперлига Серветт 2:0 Базель Суперлига Базель 3:1 Серветт Суперлига
Базель 2:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Базель Суперлига Базель 3:2 Серветт Суперлига Серветт 0:1 Базель Суперлига Серветт 2:1 Базель Суперлига Базель 5:0 Серветт Суперлига Базель 3:0 Серветт Суперлига Серветт 0:4 Базель Суперлига Серветт 0:4 Базель Товарищеские матчи
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    6'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Geneve. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Базель
3.00
3.75
2.46
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.00 3.50 2.30
2.75 3.55 2.46
2.85 3.62 2.43
2.85 3.45 2.44
2.83 3.75 2.45

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.50 1.02 4.40 1.18 3.50 1.25 2.26 1.64 2.02 1.80 1.77 2.04 1.48 2.45 1.27 3.80 1.20 4.20 1.07 7.60 1.06 8.20
13.00 1.03 12.00 1.04 4.70 1.20 3.75 1.28 2.35 1.66 1.83 2.00 1.53 2.53 1.28 3.75 1.21 4.55 1.09 7.90
9.29 1.05 8.58 1.06 4.05 1.23 3.19 1.34 2.12 1.70 1.68 2.15 1.45 2.70 1.22 4.16 1.17 4.87 1.06 8.58 1.05 9.29 1.01 15.38 1.01 15.77
5.00 1.20 2.76 1.49 2.38 1.63 2.10 1.79 1.84 2.06 1.64 2.36 1.52 2.66 1.19 5.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4
2.28 1.63 1.53 2.37 1.19 4.30
3.38 1.32 2.34 1.60 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.50
3.14 1.33 2.16 1.65 1.51 2.45 1.18 4.49 1.13 5.40 1.02 11.43 1.02 12.09 1.00 27.11
2.91 1.45 2.29 1.68 1.77 2.14 1.54 2.59 1.37 3.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.29 1.91 1.84 1.45 2.70 1.28 3.45
4.85 1.18 3.45 1.31 1.94 1.86 1.45 2.75 1.28 3.64

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.50 2.48
1.63 2.24
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Букмекер Да Нет
2.65 1.42
Где смотреть матч Серветт 0:0 Базель онлайн

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