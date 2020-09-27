Серветт
0:0
Первый тайм: 12'
Стадион: Стад де Женев
Базель
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
24
Менди
Ариал
29
Ондуа
Гаэль
18
Koro
Kone
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
-
24 Менди АриалЗащитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Koro KoneНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Схалк АлексНападающий
-
-
Главный тренер: Гейгер Ален
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Буняку ОргесПолузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
30 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Нападающий
-
98 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Туши ТицианНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Сириако Сфорца
Ход матча
6'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Предыдущие игры
Серветт Последние 20 матчей: + = -Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Серветт 0:1 Реймс Серветт 3:0 Ружомберок Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт
Эвиан 0:8 Серветт Серветт 1:2 Сьон Лугано 3:1 Серветт Серветт 4:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 5:1 Серветт Серветт 2:2 Базель Янг Бойз 4:2 Серветт Серветт 1:1 Санкт-Галлен Серветт 2:0 Люцерн Цюрих 2:0 Серветт Серветт 1:1 Янг Бойз Люцерн 2:2 Серветт Сьон 1:1 Серветт Серветт 1:1 Лугано Стад Лозанна-Уши 6:0 Серветт Лозанна Уши 6:0 Серветт
Базель Последние 20 матчей: + = -Базель 3:2 Анортосис Базель 2:2 Вадуц Осиек 1:2 Базель Базель 1:5 Саарбрюккен
Базель 1:2 Янг Бойз Базель 6:1 Винтертур Шахтёр Донецк 4:1 Базель Базель 1:0 Айнтрахт Фр Базель 0:0 Люцерн Тун 0:0 Базель Базель 4:4 Лугано Санкт-Галлен 0:5 Базель Серветт 2:2 Базель Базель 4:0 Цюрих Базель 3:2 Янг Бойз Сьон 1:0 Базель Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Лугано 2:1 Базель Базель 2:0 Сьон Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель
Последние игры между собой
Серветт: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 9
Базель: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 2
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|11.50
|1.02
|4.40
|1.18
|3.50
|1.25
|—
|—
|2.26
|1.64
|2.02
|1.80
|1.77
|2.04
|—
|—
|1.48
|2.45
|1.27
|3.80
|1.20
|4.20
|1.07
|7.60
|1.06
|8.20
|—
|—
|—
|—
|13.00
|1.03
|12.00
|1.04
|4.70
|1.20
|3.75
|1.28
|—
|—
|2.35
|1.66
|—
|—
|1.83
|2.00
|—
|—
|1.53
|2.53
|1.28
|3.75
|1.21
|4.55
|1.09
|7.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|9.29
|1.05
|8.58
|1.06
|4.05
|1.23
|3.19
|1.34
|—
|—
|2.12
|1.70
|—
|—
|1.68
|2.15
|—
|—
|1.45
|2.70
|1.22
|4.16
|1.17
|4.87
|1.06
|8.58
|1.05
|9.29
|1.01
|15.38
|1.01
|15.77
|—
|—
|—
|—
|5.00
|1.20
|—
|—
|2.76
|1.49
|2.38
|1.63
|2.10
|1.79
|1.84
|2.06
|1.64
|2.36
|1.52
|2.66
|—
|—
|1.19
|5.08
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|—
|—
|—
|—
|2.28
|1.63
|—
|—
|1.53
|2.37
|—
|—
|1.19
|4.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.38
|1.32
|—
|—
|2.34
|1.60
|—
|—
|1.59
|2.36
|—
|—
|1.22
|4.30
|1.15
|5.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.14
|1.33
|—
|—
|2.16
|1.65
|—
|—
|1.51
|2.45
|—
|—
|1.18
|4.49
|1.13
|5.40
|1.02
|11.43
|1.02
|12.09
|1.00
|27.11
|—
|—
|2.91
|1.45
|2.29
|1.68
|1.77
|2.14
|1.54
|2.59
|1.37
|3.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—