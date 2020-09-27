  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария: Суперлига
Серветт
1:0
Конец матча

Стадион:
Базель
0'
7' Желтая карточка
Буняку Оргес
13' Желтая карточка
Сеспедес Борис
30' Красная карточка
Ван дер Верфф Яспер
52' Желтая карточка
Стеванович Мирослав
58' Желтая карточка
Ван Волфсвинкель Рикки
61' Желтая карточка
Николич Джордже
1:0
77' Пенальти
Схалк Алекс
90'+5
32
Фрик
Джереми
2
Сотье
Антони
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
24
Менди
Ариал
29
Ондуа
Гаэль
5
Сеспедес
Борис
9
Стеванович
Мирослав
8
Конья
Тимоте
17
Имери
Кастриот
18
Koro
Kone
1
Николич
Джордже
5
Видмер
Сильван
21
Ван
дер
Верфф
Яспер
6
Альдерете
Омар
72
Andrea
Padula
20
Фрай
Фабиан
22
Буняку
Оргес
14
Штокер
Валентин
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
30
Жегрова
Эдон
98
Кабрал
Артур
Серветт
4-2-3-1
Базель
4-2-3-1

Ход матча

7'
 
Буняку Оргес
10'
Антунес Алексис
Конья Тимоте
 
13'
Сеспедес Борис
 
30'
 
Ван дер Верфф Яспер
34'
 
Albian Hajdari
Жегрова Эдон
52'
Стеванович Мирослав
 
58'
 
Ван Волфсвинкель Рикки
61'
 
Николич Джордже
63'
 
Туши Тициан
Кабрал Артур
70'
Moussa Diallo
Сотье Антони
 
70'
Схалк Алекс
Имери Кастриот
 
77'
Схалк Алекс
1:0
80'
 
Пюлюлю Афимико
Буняку Оргес
80'
 
Кампо Самуэле
Штокер Валентин
90'
Севрен Йоан
Антунес Алексис
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 4
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Серветт Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Серветт 0:1 Реймс Серветт 3:0 Ружомберок Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт
Эвиан 0:8 Серветт Серветт 1:2 Сьон Лугано 3:1 Серветт Серветт 4:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 5:1 Серветт Серветт 2:2 Базель Янг Бойз 4:2 Серветт Серветт 1:1 Санкт-Галлен Серветт 2:0 Люцерн Цюрих 2:0 Серветт Серветт 1:1 Янг Бойз Люцерн 2:2 Серветт Сьон 1:1 Серветт Серветт 1:1 Лугано Стад Лозанна-Уши 6:0 Серветт Лозанна Уши 6:0 Серветт
Базель Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Базель 3:2 Анортосис Базель 2:2 Вадуц Осиек 1:2 Базель Базель 1:5 Саарбрюккен
Базель 1:2 Янг Бойз Базель 6:1 Винтертур Шахтёр Донецк 4:1 Базель Базель 1:0 Айнтрахт Фр Базель 0:0 Люцерн Тун 0:0 Базель Базель 4:4 Лугано Санкт-Галлен 0:5 Базель Серветт 2:2 Базель Базель 4:0 Цюрих Базель 3:2 Янг Бойз Сьон 1:0 Базель Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Лугано 2:1 Базель Базель 2:0 Сьон Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель

Последние игры между собой

Серветт: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 9
Базель: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 2
Серветт 2:2 Базель Суперлига Базель 2:2 Серветт Суперлига Серветт 2:0 Базель Суперлига Базель 3:1 Серветт Суперлига
Базель 2:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Базель Суперлига Базель 3:2 Серветт Суперлига Серветт 0:1 Базель Суперлига Серветт 2:1 Базель Суперлига Базель 5:0 Серветт Суперлига Базель 3:0 Серветт Суперлига Серветт 0:4 Базель Суперлига Серветт 0:4 Базель Товарищеские матчи
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Geneve. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.05 16.00 21.00
2.35 1.95 7.00
2.85 3.62 2.43
2.85 3.45 2.44
2.83 3.75 2.45

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
2.25 1.60 11.50 1.02 1.25 3.75 3.50 1.25 1.03 10.00 2.02 1.80 1.77 2.04 1.05 8.50 1.27 3.80 1.02 11.00 1.07 7.60 1.01 12.60
13.00 1.03 12.00 1.04 4.70 1.20 3.75 1.28 2.35 1.66 1.83 2.00 1.53 2.53 1.28 3.75 1.21 4.55 1.09 7.90
9.29 1.05 8.58 1.06 4.05 1.23 3.19 1.34 2.12 1.70 1.68 2.15 1.45 2.70 1.22 4.16 1.17 4.87 1.06 8.58 1.05 9.29 1.01 15.38 1.01 15.77
5.00 1.20 2.76 1.49 2.38 1.63 2.10 1.79 1.84 2.06 1.64 2.36 1.52 2.66 1.19 5.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4
1.70 2.08 2.28 1.63 1.08 7.00 1.19 4.30 1.05 8.50
3.38 1.32 2.34 1.60 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.50
3.14 1.33 2.16 1.65 1.51 2.45 1.18 4.49 1.13 5.40 1.02 11.43 1.02 12.09 1.00 27.11
2.91 1.45 2.29 1.68 1.77 2.14 1.54 2.59 1.37 3.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.29 1.91 1.84 1.45 2.70 1.28 3.45
4.85 1.18 3.45 1.31 1.94 1.86 1.45 2.75 1.28 3.64

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
1.63 2.24
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
2.65 1.42
Где смотреть матч Серветт 1:0 Базель онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
7 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
8 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
11 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
12 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный