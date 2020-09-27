Серветт
1:0
Конец матча
Стадион: Стад де Женев
Базель
7' Желтая карточкаБуняку Оргес
13' Желтая карточкаСеспедес Борис
30' Красная карточкаВан дер Верфф Яспер
52' Желтая карточкаСтеванович Мирослав
58' Желтая карточкаВан Волфсвинкель Рикки
61' Желтая карточкаНиколич Джордже
1:0
77' ПенальтиСхалк Алекс
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
24
Менди
Ариал
29
Ондуа
Гаэль
18
Koro
Kone
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
-
24 Менди АриалЗащитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Koro KoneНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Схалк АлексНападающий
-
-
Главный тренер: Гейгер Ален
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
22 Буняку ОргесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
98 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Туши ТицианНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Сириако Сфорца
Ход матча
7'
13'
61'
77'
1:0
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 1
-
7 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 4
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Серветт Последние 20 матчей: +5 =6 -9Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Серветт 0:1 Реймс Серветт 3:0 Ружомберок Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт
Эвиан 0:8 Серветт Серветт 1:2 Сьон Лугано 3:1 Серветт Серветт 4:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 5:1 Серветт Серветт 2:2 Базель Янг Бойз 4:2 Серветт Серветт 1:1 Санкт-Галлен Серветт 2:0 Люцерн Цюрих 2:0 Серветт Серветт 1:1 Янг Бойз Люцерн 2:2 Серветт Сьон 1:1 Серветт Серветт 1:1 Лугано Стад Лозанна-Уши 6:0 Серветт Лозанна Уши 6:0 Серветт
Базель Последние 20 матчей: +10 =5 -5Базель 3:2 Анортосис Базель 2:2 Вадуц Осиек 1:2 Базель Базель 1:5 Саарбрюккен
Базель 1:2 Янг Бойз Базель 6:1 Винтертур Шахтёр Донецк 4:1 Базель Базель 1:0 Айнтрахт Фр Базель 0:0 Люцерн Тун 0:0 Базель Базель 4:4 Лугано Санкт-Галлен 0:5 Базель Серветт 2:2 Базель Базель 4:0 Цюрих Базель 3:2 Янг Бойз Сьон 1:0 Базель Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Лугано 2:1 Базель Базель 2:0 Сьон Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель
Последние игры между собой
Серветт: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 9
Базель: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 2
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|2.25
|1.60
|11.50
|1.02
|1.25
|3.75
|3.50
|1.25
|—
|—
|1.03
|10.00
|2.02
|1.80
|1.77
|2.04
|—
|—
|1.05
|8.50
|1.27
|3.80
|1.02
|11.00
|1.07
|7.60
|1.01
|12.60
|—
|—
|—
|—
|13.00
|1.03
|12.00
|1.04
|4.70
|1.20
|3.75
|1.28
|—
|—
|2.35
|1.66
|—
|—
|1.83
|2.00
|—
|—
|1.53
|2.53
|1.28
|3.75
|1.21
|4.55
|1.09
|7.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|9.29
|1.05
|8.58
|1.06
|4.05
|1.23
|3.19
|1.34
|—
|—
|2.12
|1.70
|—
|—
|1.68
|2.15
|—
|—
|1.45
|2.70
|1.22
|4.16
|1.17
|4.87
|1.06
|8.58
|1.05
|9.29
|1.01
|15.38
|1.01
|15.77
|—
|—
|—
|—
|5.00
|1.20
|—
|—
|2.76
|1.49
|2.38
|1.63
|2.10
|1.79
|1.84
|2.06
|1.64
|2.36
|1.52
|2.66
|—
|—
|1.19
|5.08
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|1.70
|2.08
|—
|—
|2.28
|1.63
|—
|—
|1.08
|7.00
|—
|—
|1.19
|4.30
|1.05
|8.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.38
|1.32
|—
|—
|2.34
|1.60
|—
|—
|1.59
|2.36
|—
|—
|1.22
|4.30
|1.15
|5.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.14
|1.33
|—
|—
|2.16
|1.65
|—
|—
|1.51
|2.45
|—
|—
|1.18
|4.49
|1.13
|5.40
|1.02
|11.43
|1.02
|12.09
|1.00
|27.11
|—
|—
|2.91
|1.45
|2.29
|1.68
|1.77
|2.14
|1.54
|2.59
|1.37
|3.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—