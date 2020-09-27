Люцерн
1:1
Первый тайм: 14'
Стадион: Свисспорарена
Лозанна-Спорт
1:0
1' ГолШюрпф Паскаль
1:1
6' ГолJoel Monteiro
5
Lucao
II
31
Lorik
Emini
15
Шульц
Марвин
10
Шауб
Луис
40
Диао
Мори
99
Туркес
Алдин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
5 Lucao IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Lorik EminiПолузащитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
-
10 Шауб ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
39 Mark Marleku
-
71 Lino Lang
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
-
40 Диао МориВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Туркес АлдинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Гетац НиколяЗащитник
- Нападающий
-
48 Theo Rochat
-
-
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
Ход матча
1'
1:0
6'
6'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Предыдущие игры
Люцерн Последние 20 матчей: +7 =4 -9Лугано 2:1 Люцерн Тун 0:1 Люцерн Люцерн 6:1 Волен Грасcхоппер 1:1 Люцерн
Люцерн 2:0 Цюрих Люцерн 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Люцерн Люцерн 2:1 Цюрих Янг Бойз 1:0 Люцерн Люцерн 1:2 Сьон Люцерн 1:2 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 4:1 Люцерн Люцерн 3:3 Лугано Серветт 2:0 Люцерн Люцерн 3:0 Тун Сьон 0:2 Люцерн Люцерн 2:2 Серветт Лугано 2:0 Люцерн Люцерн 2:1 Базель Вадуц 3:0 Люцерн
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +10 =3 -7Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Стад де Ньон 1:3 Лозанна-Спорт Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 5:3 Виль
Стад Лозанна-Уши 0:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:2 Винтертур Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Грасcхоппер Кринс 0:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Шаффхаузен Лозанна-Спорт 2:1 Кьяссо Арау 5:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:0 Стад Лозанна-Уши Грасcхоппер 3:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Вадуц Виль 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:3 Базель Люцерн 0:5 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Винтертур 0:4 Лозанна-Спорт
Последние игры между собой
Люцерн: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Лозанна-Спорт: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Люцерн 2:3 Лозанна-Спорт Суперлига Люцерн 0:3 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 4:4 Люцерн Суперлига Лозанна-Спорт 2:3 Люцерн Суперлига Люцерн 1:3 Лозанна-Спорт Суперлига Люцерн 3:4 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:0 Лозанна-Спорт Кубок Швейцарии Лозанна-Спорт 0:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 3:0 Люцерн Суперлига Люцерн 1:0 Лозанна-Спорт Суперлига Люцерн 0:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 3:2 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:0 Люцерн Суперлига
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|10.50
|1.03
|4.20
|1.20
|3.40
|1.29
|—
|—
|2.21
|1.66
|1.98
|1.83
|1.74
|2.10
|—
|—
|1.47
|2.60
|1.23
|3.95
|1.17
|4.60
|1.06
|7.90
|1.05
|8.50
|13.50
|1.03
|12.00
|1.04
|4.40
|1.22
|3.38
|1.33
|—
|—
|2.21
|1.74
|—
|—
|1.70
|2.18
|—
|—
|1.46
|2.76
|1.22
|4.30
|1.17
|5.15
|1.06
|9.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.52
|1.23
|—
|—
|2.63
|1.53
|2.20
|1.73
|1.96
|1.93
|1.70
|2.24
|1.55
|2.57
|1.45
|2.87
|—
|—
|1.16
|5.60
|—
|—
|—
|—