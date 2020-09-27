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Люцерн
1:1
Первый тайм: 14'

Стадион:
Лозанна-Спорт
0'
1:0
1' Гол
Шюрпф Паскаль
6' Желтая карточка
1:1
6' Гол
Joel Monteiro
14'
32
Мюллер
Мариус
34
Silvan
Sidler
4
Stefan
Knezevic1
5
Lucao
II
6
Бюрки
Марко
8
Нденге
Тсии-Виллиам
31
Lorik
Emini
15
Шульц
Марвин
10
Шауб
Луис
11
Шюрпф
Паскаль
7
Ibrahima
N'Diaye
II
40
Диао
Мори
5
Noah
Loosli
6
Монтейру
Элтон
37
Ange
Nanizayamo
25
Боранияшевич
Никола
21
Cameron
Puertas
7
Кукурузович
Степан
13
Фло
Пер-Эгиль
19
Шнойвли
Кристиан
99
Туркес
Алдин
44
Joel
Monteiro
Люцерн
4-4-2
Лозанна-Спорт
3-4-1-2

Ход матча

1'
Шюрпф Паскаль
(Шауб Луис)
1:0
6'
 
6'
1:1
Joel Monteiro
(Шнойвли Кристиан)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Предыдущие игры

Люцерн Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Лугано 2:1 Люцерн Тун 0:1 Люцерн Люцерн 6:1 Волен Грасcхоппер 1:1 Люцерн
Люцерн 2:0 Цюрих Люцерн 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Люцерн Люцерн 2:1 Цюрих Янг Бойз 1:0 Люцерн Люцерн 1:2 Сьон Люцерн 1:2 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 4:1 Люцерн Люцерн 3:3 Лугано Серветт 2:0 Люцерн Люцерн 3:0 Тун Сьон 0:2 Люцерн Люцерн 2:2 Серветт Лугано 2:0 Люцерн Люцерн 2:1 Базель Вадуц 3:0 Люцерн
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Стад де Ньон 1:3 Лозанна-Спорт Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 5:3 Виль
Стад Лозанна-Уши 0:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:2 Винтертур Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Грасcхоппер Кринс 0:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Шаффхаузен Лозанна-Спорт 2:1 Кьяссо Арау 5:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:0 Стад Лозанна-Уши Грасcхоппер 3:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Вадуц Виль 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:3 Базель Люцерн 0:5 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Винтертур 0:4 Лозанна-Спорт

Последние игры между собой

Люцерн: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Лозанна-Спорт: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Люцерн 0:5 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 0:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 3:1 Люцерн Суперлига
Люцерн 2:3 Лозанна-Спорт Суперлига Люцерн 0:3 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 4:4 Люцерн Суперлига Лозанна-Спорт 2:3 Люцерн Суперлига Люцерн 1:3 Лозанна-Спорт Суперлига Люцерн 3:4 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:0 Лозанна-Спорт Кубок Швейцарии Лозанна-Спорт 0:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 3:0 Люцерн Суперлига Люцерн 1:0 Лозанна-Спорт Суперлига Люцерн 0:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 3:2 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:0 Люцерн Суперлига
  • Первый тайм
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Joel Monteiro бьет в цель!
  • Желтая карточка
    5'
    Фло Пер-Эгиль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Шюрпф Паскаль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Люцерн
Ничья
Лозанна-Спорт
2.76
3.65
2.58
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.70 3.50 2.50
2.71 3.65 2.46
2.76 3.60 2.58

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.50 1.03 4.20 1.20 3.40 1.29 2.21 1.66 1.98 1.83 1.74 2.10 1.47 2.60 1.23 3.95 1.17 4.60 1.06 7.90 1.05 8.50
13.50 1.03 12.00 1.04 4.40 1.22 3.38 1.33 2.21 1.74 1.70 2.18 1.46 2.76 1.22 4.30 1.17 5.15 1.06 9.40
4.52 1.23 2.63 1.53 2.20 1.73 1.96 1.93 1.70 2.24 1.55 2.57 1.45 2.87 1.16 5.60
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.23 1.65 1.51 2.45 1.18 4.50
3.38 1.32 2.24 1.65 1.53 2.48 1.19 4.70 1.13 5.95
3.41 1.35 2.81 1.47 2.21 1.74 1.72 2.21 1.51 2.69 1.35 3.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.31 1.88 1.86 1.41 2.80
4.60 1.20 3.20 1.35 1.84 1.96 1.39 3.00 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.53 2.39
Букмекер Да Нет
3.80 1.25
Букмекер Да Нет
2.80 1.41
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