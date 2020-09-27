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  3. Швейцария: Суперлига
Люцерн
2:2
Конец матча

Стадион:
Лозанна-Спорт
0'
1:0
1' Гол
Шюрпф Паскаль
5' Желтая карточка
Фло Пер-Эгиль
1:1
6' Гол
Joel Monteiro
23' Красная карточка
Ange Nanizayamo
33' Желтая карточка
Silvan Sidler
1:2
51' Гол
Туркес Алдин
56' Желтая карточка
Туркес Алдин
71' Желтая карточка
Lucao II
75' Желтая карточка
Кукурузович Степан
2:2
81' Гол
Stefan Knezevic1
89' Желтая карточка
Gabriel Bares
90'+4
32
Мюллер
Мариус
34
Silvan
Sidler
4
Stefan
Knezevic1
5
Lucao
II
6
Бюрки
Марко
8
Нденге
Тсии-Виллиам
31
Lorik
Emini
15
Шульц
Марвин
10
Шауб
Луис
11
Шюрпф
Паскаль
7
Ibrahima
N'Diaye
II
40
Диао
Мори
5
Noah
Loosli
6
Монтейру
Элтон
37
Ange
Nanizayamo
25
Боранияшевич
Никола
21
Cameron
Puertas
7
Кукурузович
Степан
13
Фло
Пер-Эгиль
19
Шнойвли
Кристиан
99
Туркес
Алдин
44
Joel
Monteiro
Люцерн
4-1-2-3
Лозанна-Спорт
3-4-1-2

Ход матча

1'
Шюрпф Паскаль
(Шауб Луис)
1:0
5'
 
Фло Пер-Эгиль
6'
1:1
Joel Monteiro
(Шнойвли Кристиан)
23'
 
Ange Nanizayamo
30'
 
Moritz Jenz
Joel Monteiro
33'
Silvan Sidler
 
51'
1:2
Туркес Алдин
56'
 
Туркес Алдин
60'
Yvan Alounga
Нденге Тсии-Виллиам
 
60'
Угриниц Филип
Silvan Sidler
 
70'
 
Gabriel Bares
Шнойвли Кристиан
71'
Lucao II
 
73'
Ashvin Balaruban
Бюрки Марко
 
75'
 
Кукурузович Степан
77'
Lino Lang
Ibrahima N'Diaye II
 
81'
Stefan Knezevic1
(Ashvin Balaruban)
2:2
82'
 
Зехнини Рафик
Туркес Алдин
82'
 
Гетац Николя
Cameron Puertas
89'
 
Gabriel Bares

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 4
  • 63 Владение мячом, % 37

Предыдущие игры

Люцерн Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Лугано 2:1 Люцерн Тун 0:1 Люцерн Люцерн 6:1 Волен Грасcхоппер 1:1 Люцерн
Люцерн 2:0 Цюрих Люцерн 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Люцерн Люцерн 2:1 Цюрих Янг Бойз 1:0 Люцерн Люцерн 1:2 Сьон Люцерн 1:2 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 4:1 Люцерн Люцерн 3:3 Лугано Серветт 2:0 Люцерн Люцерн 3:0 Тун Сьон 0:2 Люцерн Люцерн 2:2 Серветт Лугано 2:0 Люцерн Люцерн 2:1 Базель Вадуц 3:0 Люцерн
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Стад де Ньон 1:3 Лозанна-Спорт Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 5:3 Виль
Стад Лозанна-Уши 0:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:2 Винтертур Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Грасcхоппер Кринс 0:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Шаффхаузен Лозанна-Спорт 2:1 Кьяссо Арау 5:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:0 Стад Лозанна-Уши Грасcхоппер 3:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Вадуц Виль 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:3 Базель Люцерн 0:5 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Винтертур 0:4 Лозанна-Спорт

Последние игры между собой

Люцерн: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Лозанна-Спорт: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Люцерн 0:5 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 0:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 3:1 Люцерн Суперлига
Люцерн 2:3 Лозанна-Спорт Суперлига Люцерн 0:3 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 4:4 Люцерн Суперлига Лозанна-Спорт 2:3 Люцерн Суперлига Люцерн 1:3 Лозанна-Спорт Суперлига Люцерн 3:4 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:0 Лозанна-Спорт Кубок Швейцарии Лозанна-Спорт 0:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 3:0 Люцерн Суперлига Люцерн 1:0 Лозанна-Спорт Суперлига Люцерн 0:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 3:2 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:0 Люцерн Суперлига
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Silvan Sidler получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Joel Monteiro уходит с поля. Moritz Jenz выходит вместо него
  • 23'
    УДАЛЕНИЕ! - Ange Nanizayamo увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Joel Monteiro бьет в цель!
  • Желтая карточка
    5'
    Фло Пер-Эгиль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Шюрпф Паскаль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
11.00 3.25 1.47
2.71 3.65 2.46
15.19 3.78 1.39

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
10.50 1.03 4.20 1.20 3.40 1.29 4.05 1.20 1.98 1.83 1.74 2.10 1.87 1.87 1.23 3.95 1.13 5.40 1.06 7.90 1.08 7.00 1.02 11.00
13.50 1.03 12.00 1.04 4.40 1.22 3.38 1.33 2.21 1.74 1.70 2.18 1.46 2.76 1.22 4.30 1.17 5.15 1.06 9.40
4.52 1.23 2.63 1.53 7.70 1.10 1.96 1.93 1.70 2.24 1.99 1.88 1.72 2.17 1.97 1.90 1.82 2.04 1.73 2.18 1.56 2.52 1.19 4.98
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4.5 4.5
2.23 1.65 1.51 2.45 1.18 4.50 1.44 2.65 1.03 10.00 1.02 11.00
3.38 1.32 2.24 1.65 1.53 2.48 1.19 4.70 1.13 5.95
3.41 1.35 2.81 1.47 2.21 1.74 1.72 2.21 1.51 2.69 1.35 3.39 1.28 3.74 1.58 2.47 1.25 4.14
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.31 1.88 1.86 1.41 2.80
4.60 1.20 3.20 1.35 1.84 1.96 1.39 3.00 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.53 2.39
Букмекер Да Нет
3.80 1.25
Букмекер Да Нет
2.80 1.41
Где смотреть матч Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт онлайн

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