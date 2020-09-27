Люцерн
2:2
Конец матча
Стадион: Свисспорарена
Лозанна-Спорт
1:0
1' ГолШюрпф Паскаль
5' Желтая карточкаФло Пер-Эгиль
1:1
6' ГолJoel Monteiro
23' Красная карточкаAnge Nanizayamo
33' Желтая карточкаSilvan Sidler
1:2
51' ГолТуркес Алдин
56' Желтая карточкаТуркес Алдин
71' Желтая карточкаLucao II
75' Желтая карточкаКукурузович Степан
2:2
81' ГолStefan Knezevic1
89' Желтая карточкаGabriel Bares
5
Lucao
II
31
Lorik
Emini
15
Шульц
Марвин
10
Шауб
Луис
40
Диао
Мори
99
Туркес
Алдин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
5 Lucao IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Lorik EminiПолузащитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
-
10 Шауб ЛуисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
39 Mark Marleku
-
71 Lino Lang
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
-
40 Диао МориВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Туркес АлдинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Гетац НиколяЗащитник
- Нападающий
-
48 Theo Rochat
-
-
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
Ход матча
1'
1:0
6'
23'
33'
51'
1:2
56'
71'
81'
89'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 4
-
63 Владение мячом, % 37
Предыдущие игры
Люцерн Последние 20 матчей: +7 =4 -9Лугано 2:1 Люцерн Тун 0:1 Люцерн Люцерн 6:1 Волен Грасcхоппер 1:1 Люцерн
Люцерн 2:0 Цюрих Люцерн 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Люцерн Люцерн 2:1 Цюрих Янг Бойз 1:0 Люцерн Люцерн 1:2 Сьон Люцерн 1:2 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 4:1 Люцерн Люцерн 3:3 Лугано Серветт 2:0 Люцерн Люцерн 3:0 Тун Сьон 0:2 Люцерн Люцерн 2:2 Серветт Лугано 2:0 Люцерн Люцерн 2:1 Базель Вадуц 3:0 Люцерн
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +10 =3 -7Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Стад де Ньон 1:3 Лозанна-Спорт Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 5:3 Виль
Стад Лозанна-Уши 0:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:2 Винтертур Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Грасcхоппер Кринс 0:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Шаффхаузен Лозанна-Спорт 2:1 Кьяссо Арау 5:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:0 Стад Лозанна-Уши Грасcхоппер 3:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Вадуц Виль 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:3 Базель Люцерн 0:5 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Винтертур 0:4 Лозанна-Спорт
Последние игры между собой
Люцерн: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Лозанна-Спорт: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Люцерн 2:3 Лозанна-Спорт Суперлига Люцерн 0:3 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 4:4 Люцерн Суперлига Лозанна-Спорт 2:3 Люцерн Суперлига Люцерн 1:3 Лозанна-Спорт Суперлига Люцерн 3:4 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:0 Лозанна-Спорт Кубок Швейцарии Лозанна-Спорт 0:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 3:0 Люцерн Суперлига Люцерн 1:0 Лозанна-Спорт Суперлига Люцерн 0:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 3:2 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:0 Люцерн Суперлига
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|—
|—
|10.50
|1.03
|4.20
|1.20
|3.40
|1.29
|—
|—
|4.05
|1.20
|1.98
|1.83
|1.74
|2.10
|—
|—
|1.87
|1.87
|—
|—
|1.23
|3.95
|—
|—
|1.13
|5.40
|1.06
|7.90
|1.08
|7.00
|1.02
|11.00
|13.50
|1.03
|12.00
|1.04
|4.40
|1.22
|3.38
|1.33
|—
|—
|2.21
|1.74
|—
|—
|1.70
|2.18
|—
|—
|1.46
|2.76
|—
|—
|1.22
|4.30
|—
|—
|1.17
|5.15
|1.06
|9.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.52
|1.23
|—
|—
|2.63
|1.53
|7.70
|1.10
|1.96
|1.93
|1.70
|2.24
|1.99
|1.88
|1.72
|2.17
|1.97
|1.90
|1.82
|2.04
|1.73
|2.18
|1.56
|2.52
|—
|—
|1.19
|4.98
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4.5
|4.5
|—
|—
|—
|—
|2.23
|1.65
|—
|—
|1.51
|2.45
|—
|—
|1.18
|4.50
|1.44
|2.65
|—
|—
|—
|—
|1.03
|10.00
|1.02
|11.00
|3.38
|1.32
|—
|—
|2.24
|1.65
|—
|—
|1.53
|2.48
|—
|—
|1.19
|4.70
|1.13
|5.95
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.41
|1.35
|2.81
|1.47
|2.21
|1.74
|1.72
|2.21
|1.51
|2.69
|1.35
|3.39
|—
|—
|1.28
|3.74
|1.58
|2.47
|1.25
|4.14
|—
|—
|—
|—