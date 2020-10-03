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  3. Швейцария: Суперлига
Лозанна-Спорт
4:0
Конец матча

Стадион:
Цюрих
0'
1:0
12' Гол
Туркес Алдин
2:0
41' Гол
Cameron Puertas
52' Желтая карточка
Боранияшевич Никола
3:0
77' Гол
Боранияшевич Никола
4:0
88' Гол
Гессан Эванн
90'
40
Диао
Мори
5
Noah
Loosli
6
Монтейру
Элтон
4
Moritz
Jenz
25
Боранияшевич
Никола
7
Кукурузович
Степан
21
Cameron
Puertas
13
Фло
Пер-Эгиль
19
Шнойвли
Кристиан
99
Туркес
Алдин
44
Joel
Monteiro
25
Бреше
Янник
42
Silvan
Wallner
5
Зобих
Лассе
4
Омерагич
Бечир
19
Tobias
Schaettin
14
Домджони
Тони
71
Крьезиу
Хекуран
23
Ронер
Фабиан
10
Маркезано
Антонио
70
Кололли
Беньямин
18
Крамер
Блаж
Лозанна-Спорт
3-4-1-2
Цюрих
4-2-3-1

Ход матча

12'
Туркес Алдин
(Фло Пер-Эгиль)
1:0
31'
 
Шёнбахлер Марко
Silvan Wallner
41'
Cameron Puertas
2:0
46'
 
Nathan V
Крьезиу Хекуран
52'
Боранияшевич Никола
 
61'
 
Сисей Ассан
Крамер Блаж
61'
 
Aiyegun Tosin
Tobias Schaettin
66'
Да Кунья Лукас
Joel Monteiro
 
74'
Gabriel Bares
Кукурузович Степан
 
77'
Боранияшевич Никола
3:0
80'
Marc Tsoungui
Монтейру Элтон
 
80'
Гессан Эванн
Туркес Алдин
 
83'
 
Зайлер Штефан
Домджони Тони
88'
Гессан Эванн
4:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 5
  • 2 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: + = -
Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Стад де Ньон 1:3 Лозанна-Спорт Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт
Лозанна-Спорт 5:3 Виль Стад Лозанна-Уши 0:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:2 Винтертур Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Грасcхоппер Кринс 0:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Шаффхаузен Лозанна-Спорт 2:1 Кьяссо Арау 5:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:0 Стад Лозанна-Уши Грасcхоппер 3:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Вадуц Виль 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:3 Базель Люцерн 0:5 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт
Цюрих Последние 20 матчей: + = -
Цюрих 2:2 Лугано Янг Бойз 2:1 Цюрих Кьяссо 3:2 Цюрих Цюрих 3:0 Винтертур
Цюрих 1:0 Виль Люцерн 2:0 Цюрих Цюрих 2:5 Шаффхаузен Цюрих 3:3 Тун Люцерн 2:1 Цюрих Цюрих 0:2 Сьон Цюрих 1:3 Санкт-Галлен Лугано 1:0 Цюрих Цюрих 0:5 Янг Бойз Базель 4:0 Цюрих Нёвшатель Ксамакс 1:1 Цюрих Цюрих 2:0 Серветт Тун 3:2 Цюрих Цюрих 1:0 Лугано Санкт-Галлен 0:4 Цюрих Янг Бойз 3:2 Цюрих

Последние игры между собой

Лозанна-Спорт: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 10
Цюрих: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 3
Цюрих 1:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 5:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:1 Цюрих Суперлига
Лозанна-Спорт 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:3 Лозанна-Спорт Суперлига Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Цюрих Суперлига Лозанна-Спорт 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:2 Цюрих Суперлига Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Суперлига Цюрих 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 4:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 2:1 Цюрих Суперлига
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Cameron Puertas бьет в цель!
  • 31'
    Silvan Wallner уходит с поля. Шёнбахлер Марко выходит вместо него
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Туркес Алдин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympique de la Pontaise. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.02 15.00 47.00
1.75 4.25 4.35
1.21 6.38 16.64

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 8.50 1.05 4.90 1.15 2.15 1.65 2.28 1.63 1.97 1.84 1.20 4.20 1.44 2.70 1.02 11.00 1.15 5.10 1.04 9.00 1.04 9.50 1.03 10.00
14.00 1.02 6.10 1.13 5.05 1.18 2.82 1.44 2.24 1.67 1.79 2.13 1.44 2.83 1.32 3.45 1.15 5.55 1.13 6.25 1.04 11.25
6.50 1.13 3.63 1.31 3.06 1.40 2.49 1.57 1.93 1.95 1.88 2.01 1.57 2.50 1.27 3.95 1.66 2.31 1.16 5.70 1.16 5.49
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
2.75 1.41 1.57 1.47 1.30 3.35 1.07 7.50 1.05 8.50
3.95 1.25 2.79 1.44 1.75 2.08 1.32 3.38 1.21 4.40
3.45 1.33 2.76 1.48 2.01 1.87 1.33 3.42 1.18 5.15 1.47 2.78 1.32 3.56
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.23 1.61 1.66 2.14 1.39 2.85
5.85 1.13 4.30 1.22 2.20 1.67 1.64 2.26 1.39 3.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
2.44 1.52
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