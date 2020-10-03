Лозанна-Спорт
4:0
Конец матча
Стадион: Олимпик де ла Понтайс
Цюрих
1:0
12' ГолТуркес Алдин
2:0
41' ГолCameron Puertas
52' Желтая карточкаБоранияшевич Никола
3:0
77' ГолБоранияшевич Никола
4:0
88' ГолГессан Эванн
40
Диао
Мори
99
Туркес
Алдин
25
Бреше
Янник
23
Ронер
Фабиан
18
Крамер
Блаж
- Основной состав
-
40 Диао МориВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Туркес АлдинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
48 Theo Rochat
-
Главный тренер: Контини Джорджо
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ронер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Крамер БлажНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
3 Nathan V
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
Ход матча
12'
1:0
41'
2:0
77'
88'
4:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 3
-
6 Угловые 5
-
2 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: + = -Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Стад де Ньон 1:3 Лозанна-Спорт Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт
Лозанна-Спорт 5:3 Виль Стад Лозанна-Уши 0:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:2 Винтертур Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Грасcхоппер Кринс 0:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Шаффхаузен Лозанна-Спорт 2:1 Кьяссо Арау 5:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:0 Стад Лозанна-Уши Грасcхоппер 3:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Вадуц Виль 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:3 Базель Люцерн 0:5 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт
Цюрих Последние 20 матчей: + = -Цюрих 2:2 Лугано Янг Бойз 2:1 Цюрих Кьяссо 3:2 Цюрих Цюрих 3:0 Винтертур
Последние игры между собой
Лозанна-Спорт: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 10
Цюрих: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 3
Лозанна-Спорт 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:3 Лозанна-Спорт Суперлига Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Цюрих Суперлига Лозанна-Спорт 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:2 Цюрих Суперлига Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Суперлига Цюрих 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 4:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 2:1 Цюрих Суперлига
Тотал
|Букмекер
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|2.5
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|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|12.00
|1.01
|8.50
|1.05
|4.90
|1.15
|2.15
|1.65
|—
|—
|2.28
|1.63
|1.97
|1.84
|1.20
|4.20
|—
|—
|1.44
|2.70
|—
|—
|1.02
|11.00
|1.15
|5.10
|1.04
|9.00
|1.04
|9.50
|1.03
|10.00
|14.00
|1.02
|6.10
|1.13
|5.05
|1.18
|2.82
|1.44
|—
|—
|2.24
|1.67
|—
|—
|1.79
|2.13
|—
|—
|1.44
|2.83
|—
|—
|1.32
|3.45
|1.15
|5.55
|1.13
|6.25
|1.04
|11.25
|—
|—
|—
|—
|6.50
|1.13
|—
|—
|3.63
|1.31
|3.06
|1.40
|2.49
|1.57
|1.93
|1.95
|1.88
|2.01
|1.57
|2.50
|1.27
|3.95
|1.66
|2.31
|1.16
|5.70
|—
|—
|1.16
|5.49
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
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|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3.5
|3.5
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|—
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|—
|2.75
|1.41
|—
|—
|1.57
|1.47
|—
|—
|1.30
|3.35
|—
|—
|1.07
|7.50
|1.05
|8.50
|3.95
|1.25
|—
|—
|2.79
|1.44
|—
|—
|1.75
|2.08
|—
|—
|1.32
|3.38
|—
|—
|1.21
|4.40
|—
|—
|—
|—
|3.45
|1.33
|2.76
|1.48
|2.01
|1.87
|1.33
|3.42
|1.18
|5.15
|1.47
|2.78
|1.32
|3.56
|—
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