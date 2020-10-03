35' Желтая карточкаBaltazar
36' Желтая карточкаBaltazar
38' Желтая карточкаДапрела Фабио
0:1
40' ГолГргич Анто
1:1
57' ГолГвидотти Стефано
1:2
73' ПенальтиДи Сере
73' Желтая карточкаSebastian Osigwe
76' Желтая карточкаЛоврич Санди
81' Желтая карточкаМартич Иван
2:2
82' ГолДапрела Фабио
90' Желтая карточкаКустодио Оливье
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
27
Мартич
Иван
34
Ндойе
Бирама
8
Baltazar
14
Гргич
Анто
10
Итаитинга
31
Patrick3
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Ошс МарцисЗащитник
-
77 Мацек РоманПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Maurizio Jacobacci
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Мартич ИванЗащитник
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 BaltazarПолузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
10 ИтаитингаПолузащитник
-
31 Patrick3Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
68 Руиз ЖанЗащитник
-
26 Ди СереПолузащитник
- Нападающий
-
-
64 Edgar Andre
-
29 Jared Khasa
-
-
Главный тренер: Fabio Grosso
Ход матча
35'
36'
38'
40'
0:1
57'
1:1
61'
73'
1:2
73'
76'
81'
81'
82'
2:2
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 5
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Лугано Последние 20 матчей: + = -Цюрих 2:2 Лугано Лугано 2:1 Люцерн Интер Милан 5:0 Лугано Шаффхаузен 1:2 Лугано
Лугано 5:1 Кьяссо Беллинцона 1:1 Лугано Сементина 0:9 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Лугано Лугано 3:1 Серветт Базель 4:4 Лугано Лугано 1:0 Цюрих Сьон 1:1 Лугано Лугано 1:1 Тун Люцерн 3:3 Лугано Лугано 3:3 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 Лугано Лугано 2:1 Базель Цюрих 1:0 Лугано Лугано 2:0 Люцерн Серветт 1:1 Лугано
Сьон Последние 20 матчей: + = -Сьон 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Сьон Шёц 0:3 Сьон Сьон 3:1 Тун
Последние игры между собой
Лугано: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Сьон: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Лугано 1:1 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Лугано Суперлига Сьон 0:1 Лугано Суперлига Лугано 1:0 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Лугано Суперлига Лугано 1:2 Сьон Суперлига Сьон 2:0 Лугано Суперлига Лугано 4:2 Сьон Суперлига Сьон 5:1 Лугано Суперлига Лугано 3:1 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Лугано Суперлига Лугано 0:6 Сьон Суперлига Лугано 3:0 Сьон Суперлига Сьон 3:0 Лугано Суперлига
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|4.80
|1.15
|—
|—
|9.20
|1.04
|—
|—
|3.45
|1.28
|—
|—
|2.95
|1.37
|2.02
|1.80
|2.55
|1.47
|1.79
|2.02
|1.58
|2.39
|—
|—
|1.62
|2.20
|—
|—
|1.17
|4.70
|1.05
|8.50
|1.04
|9.60
|1.03
|10.00
|12.00
|1.04
|—
|—
|9.90
|1.06
|—
|—
|3.84
|1.27
|—
|—
|3.00
|1.40
|—
|—
|2.01
|1.89
|—
|—
|1.55
|2.49
|—
|—
|1.37
|3.15
|—
|—
|1.17
|5.25
|1.13
|6.05
|1.04
|11.00
|—
|—
|4.10
|1.25
|3.48
|1.33
|2.85
|1.45
|2.09
|1.79
|3.86
|1.28
|3.21
|1.37
|2.54
|1.55
|1.90
|1.98
|2.24
|1.69
|1.87
|2.01
|1.48
|2.74
|1.34
|3.42
|1.54
|2.57
|1.32
|3.54
|—
|—
|1.12
|6.80
|—
|—
|—
|—