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  3. Швейцария: Суперлига
Лугано
2:2
Конец матча

Стадион:
Сьон
0'
35' Желтая карточка
Baltazar
38' Желтая карточка
Дапрела Фабио
0:1
40' Гол
Гргич Анто
1:1
57' Гол
Гвидотти Стефано
72' Желтая карточка
Sebastian Osigwe
1:2
73' Пенальти
Ди Сере
76' Желтая карточка
Ловрич Санди
81' Желтая карточка
Мартич Иван
2:2
82' Гол
Дапрела Фабио
90' Желтая карточка
Кустодио Оливье
90'+1
58
Sebastian
Osigwe
4
Кечкеш
Акош
5
Марич
Мият
30
Дапрела
Фабио
20
Кустодио
Оливье
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
22
Гвидотти
Стефано
3
Герреро
Адрия
10
Боттани
Маттиа
19
Герндт
Александр
18
Фикентшер
Кевин
27
Мартич
Иван
5
Бамер
Жан
34
Ндойе
Бирама
21
Dennis
Iapichino
23
Тосетти
Маттео
8
Baltazar
14
Гргич
Анто
10
Итаитинга
31
Patrick3
17
Карлен
Гаэтан
Лугано
3-1-4-2
Сьон
4-4-1-1

Ход матча

28'
Ардаис Хоакин
Боттани Маттиа
 
35'
 
Baltazar
38'
Дапрела Фабио
 
40'
0:1
Гргич Анто
(Тосетти Маттео)
50'
 
Ди Сере
Baltazar
57'
Гвидотти Стефано
(Ловрич Санди)
1:1
61'
 
Edgar Andre
Карлен Гаэтан
61'
 
Оаро Гийом
Patrick3
72'
Sebastian Osigwe
 
73'
1:2
Ди Сере
76'
Ловрич Санди
 
81'
 
Мартич Иван
81'
 
Jared Khasa
Итаитинга
82'
Дапрела Фабио
(Марич Мият)
2:2
85'
Човило Мирослав
Гвидотти Стефано
 
90'
Ошс Марцис
Герреро Адрия
 
90'
Кустодио Оливье
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Лугано Последние 20 матчей: + = -
Цюрих 2:2 Лугано Лугано 2:1 Люцерн Интер Милан 5:0 Лугано Шаффхаузен 1:2 Лугано
Лугано 5:1 Кьяссо Беллинцона 1:1 Лугано Сементина 0:9 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Лугано Лугано 3:1 Серветт Базель 4:4 Лугано Лугано 1:0 Цюрих Сьон 1:1 Лугано Лугано 1:1 Тун Люцерн 3:3 Лугано Лугано 3:3 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 Лугано Лугано 2:1 Базель Цюрих 1:0 Лугано Лугано 2:0 Люцерн Серветт 1:1 Лугано
Сьон Последние 20 матчей: + = -
Сьон 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Сьон Шёц 0:3 Сьон Сьон 3:1 Тун
Янг Бойз 3:1 Сьон Рапперсвиль-Йона 1:2 Сьон Серветт 1:2 Сьон Сьон 0:1 Янг Бойз Цюрих 0:2 Сьон Сьон 1:1 Тун Люцерн 1:2 Сьон Сьон 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:0 Сьон Сьон 1:0 Базель Санкт-Галлен 2:1 Сьон Сьон 0:2 Люцерн Базель 2:0 Сьон Сьон 1:1 Серветт Сьон 1:2 Санкт-Галлен Сьон 2:2 Кьяссо

Последние игры между собой

Лугано: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Сьон: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Сьон 1:1 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Сьон Суперлига
Лугано 1:1 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Лугано Суперлига Сьон 0:1 Лугано Суперлига Лугано 1:0 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Лугано Суперлига Лугано 1:2 Сьон Суперлига Сьон 2:0 Лугано Суперлига Лугано 4:2 Сьон Суперлига Сьон 5:1 Лугано Суперлига Лугано 3:1 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Лугано Суперлига Лугано 0:6 Сьон Суперлига Лугано 3:0 Сьон Суперлига Сьон 3:0 Лугано Суперлига
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Гргич Анто бьет в цель!
  • Желтая карточка
    38'
    Дапрела Фабио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Baltazar получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Baltazar получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Боттани Маттиа уходит с поля. Ардаис Хоакин выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
30.00 4.30 1.25
23.00 4.50 1.23
2.16 3.60 3.24
36.98 5.34 1.20

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.80 1.15 9.20 1.04 3.45 1.28 2.95 1.37 2.02 1.80 2.55 1.47 1.79 2.02 1.58 2.39 1.62 2.20 1.17 4.70 1.05 8.50 1.04 9.60 1.03 10.00
12.00 1.04 9.90 1.06 3.84 1.27 3.00 1.40 2.01 1.89 1.55 2.49 1.37 3.15 1.17 5.25 1.13 6.05 1.04 11.00
4.10 1.25 3.48 1.33 2.85 1.45 2.09 1.79 3.86 1.28 3.21 1.37 2.54 1.55 1.90 1.98 2.24 1.69 1.87 2.01 1.48 2.74 1.34 3.42 1.54 2.57 1.32 3.54 1.12 6.80
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.42 2.75 2.03 1.78 1.03 10.00 1.14 5.20 1.03 10.00
3.10 1.37 2.09 1.74 1.49 2.62 1.15 5.45 1.11 6.70
1.24 4.31 1.12 6.80 1.26 4.02 1.57 2.50 1.41 3.04
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.37 1.76 1.99 1.33 3.15
4.20 1.23 2.88 1.42 1.73 2.11 1.33 3.32 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.08
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Где смотреть матч Лугано 2:2 Сьон онлайн

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