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  3. Швейцария: Суперлига
Янг Бойз
1:0
Конец матча

Стадион:
Вадуц
0'
16' Желтая карточка
Гарсия Улиссес
58' Желтая карточка
Люхингер Габриэль
1:0
63' Гол
Нсаме Жан-Пьер
73' Желтая карточка
Зесигер Седрик
84' Желтая карточка
Дорн Пиус
90'+4
26
Фон
Балльмоос
Давид
36
Хефти
Сильван
4
Али
Мохамед
5
Зесигер
Седрик
21
Гарсия
Улиссес
28
Лустенбергер
Фабиан
11
Гаудино
Джанлука
8
Сьерро
Венсан
16
Фасснахт
Кристиан
18
Нсаме
Жан-Пьер
19
Мамбимби
Феликс
1
Бюхель
Бенджамин
5
Joel
Schmied
15
Шмид
Янник
4
Ссимани
Денис
21
Дорн
Пиус
30
Люхингер
Габриэль
23
Визер
Сандро
24
Гассер
Седрик
11
Чичек
Тунахан
8
Милинчану
Николай
9
Зуттер
Мануэль
Янг Бойз
4-1-2-3
Вадуц
3-4-1-2

Ход матча

16'
Гарсия Улиссес
 
58'
 
Люхингер Габриэль
60'
Мешак Элиа
Мамбимби Феликс
 
60'
Нгамале Муми
Гаудино Джанлука
 
63'
Нсаме Жан-Пьер
(Сьерро Венсан)
1:0
68'
 
Прокопич Борис
Визер Сандро
73'
 
Хуг Нико
Гассер Седрик
73'
Зесигер Седрик
 
73'
 
Гайич Милан
Зуттер Мануэль
84'
 
Дорн Пиус
86'
 
Ди Джусто Маттео
Милинчану Николай
86'
 
Сантин Себастьян
Joel Schmied
88'
Лефор Жордан
Гарсия Улиссес
 
88'
Сьебатшё Теосон
Нсаме Жан-Пьер
 
90'
Сулеймани Миралем
Фасснахт Кристиан
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 6
  • 10 Удары в створ 0
  • 9 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Янг Бойз Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Янг Бойз 3:0 Тирана Сьон 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Цюрих Митьюлланд 3:0 Янг Бойз
Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Базель 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Клаксвик Янг Бойз 3:1 Сьон Люцерн 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Сьон 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Люцерн Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Цюрих 0:5 Янг Бойз Янг Бойз 4:2 Серветт Базель 3:2 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Тун Янг Бойз 3:0 Лугано Серветт 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс
Вадуц Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Базель 2:2 Вадуц Вадуц 1:2 Тюркючю Мюнхен Вадуц 0:2 Хибернианс
Вадуц 3:1 Виль Тун 4:3 Вадуц Вадуц 2:0 Тун Кринс 2:1 Вадуц Вадуц 3:1 Шаффхаузен Кьяссо 1:2 Вадуц Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Виль 1:2 Вадуц Вадуц 1:1 Арау Вадуц 5:1 Стад Лозанна-Уши Винтертур 1:4 Вадуц Вадуц 2:3 Грасcхоппер Шаффхаузен 2:2 Вадуц Вадуц 4:2 Кринс Лозанна-Спорт 1:1 Вадуц Вадуц 4:1 Винтертур

Последние игры между собой

Янг Бойз: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 4
Вадуц: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 9
Вадуц 1:0 Янг Бойз Товарищеские матчи Янг Бойз 6:1 Вадуц Товарищеские матчи Вадуц 1:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Вадуц Суперлига
Янг Бойз 5:0 Вадуц Суперлига Вадуц 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 5:4 Вадуц Суперлига Вадуц 1:1 Янг Бойз Суперлига Вадуц 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:0 Вадуц Суперлига Янг Бойз 2:1 Вадуц Суперлига Вадуц 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:1 Вадуц Суперлига Вадуц 0:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 6:0 Вадуц Суперлига Вадуц 3:1 Янг Бойз Суперлига Вадуц 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:0 Вадуц Суперлига
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    16'
    Гарсия Улиссес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.04 10.00 53.00
1.16 8.40 15.50
1.53 3.09 12.10

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.50 1.18 2.35 1.55 6.90 1.08 1.25 3.75 2.95 1.37 2.11 1.73 1.03 10.00 1.94 1.86 1.74 2.10 1.03 10.00 1.27 3.55 1.02 11.00 1.09 6.50 1.03 10.00
8.40 1.08 7.30 1.10 3.68 1.29 3.00 1.40 2.16 1.77 1.73 2.13 1.51 2.60 1.28 3.75 1.22 4.40 1.10 7.20
4.13 1.22 3.44 1.30 2.74 1.45 1.97 1.85 2.02 1.81 1.68 2.18 1.35 3.16 1.64 2.26 1.19 4.61 1.61 2.31 1.42 2.84 1.65 2.24 1.16 5.12 1.96 1.86 1.74 2.11 1.58 2.37 1.19 4.60 1.18 4.87
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.66 2.13 3.45 1.28 1.08 7.00 1.44 2.65 1.10 6.25
5.10 1.17 3.64 1.28 1.98 1.83 1.48 2.65 1.30 3.52
1.44 2.78 1.24 3.95 1.66 2.23 1.41 2.86 1.93 1.91 1.65 2.24 1.40 2.95
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.60 1.45 1.97 1.78 1.55 2.37
5.75 1.14 2.59 1.50 1.93 1.87 1.53 2.50 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
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