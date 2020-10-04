Янг Бойз
1:0
Конец матча
Стадион: Стад де Суиз
Вадуц
16' Желтая карточкаГарсия Улиссес
58' Желтая карточкаЛюхингер Габриэль
1:0
63' ГолНсаме Жан-Пьер
73' Желтая карточкаЗесигер Седрик
84' Желтая карточкаДорн Пиус
15
Шмид
Янник
21
Дорн
Пиус
23
Визер
Сандро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Февр ГийомВратарь
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Защитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Мешак ЭлиаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
-
21 Дорн ПиусПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Визер СандроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Хуг НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гайич МиланПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрик Марио
Ход матча
16'
63'
1:0
73'
84'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 6
-
10 Удары в створ 0
-
9 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Янг Бойз Последние 20 матчей: +16 =2 -2Янг Бойз 3:0 Тирана Сьон 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Цюрих Митьюлланд 3:0 Янг Бойз
Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Базель 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Клаксвик Янг Бойз 3:1 Сьон Люцерн 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Сьон 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Люцерн Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Цюрих 0:5 Янг Бойз Янг Бойз 4:2 Серветт Базель 3:2 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Тун Янг Бойз 3:0 Лугано Серветт 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс
Вадуц Последние 20 матчей: +10 =4 -6Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Базель 2:2 Вадуц Вадуц 1:2 Тюркючю Мюнхен Вадуц 0:2 Хибернианс
Вадуц 3:1 Виль Тун 4:3 Вадуц Вадуц 2:0 Тун Кринс 2:1 Вадуц Вадуц 3:1 Шаффхаузен Кьяссо 1:2 Вадуц Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Виль 1:2 Вадуц Вадуц 1:1 Арау Вадуц 5:1 Стад Лозанна-Уши Винтертур 1:4 Вадуц Вадуц 2:3 Грасcхоппер Шаффхаузен 2:2 Вадуц Вадуц 4:2 Кринс Лозанна-Спорт 1:1 Вадуц Вадуц 4:1 Винтертур
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 4
Вадуц: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 9
Янг Бойз 5:0 Вадуц Суперлига Вадуц 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 5:4 Вадуц Суперлига Вадуц 1:1 Янг Бойз Суперлига Вадуц 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:0 Вадуц Суперлига Янг Бойз 2:1 Вадуц Суперлига Вадуц 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:1 Вадуц Суперлига Вадуц 0:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 6:0 Вадуц Суперлига Вадуц 3:1 Янг Бойз Суперлига Вадуц 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:0 Вадуц Суперлига
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|4.50
|1.18
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.35
|1.55
|—
|—
|6.90
|1.08
|—
|—
|1.25
|3.75
|—
|—
|2.95
|1.37
|2.11
|1.73
|1.03
|10.00
|1.94
|1.86
|1.74
|2.10
|—
|—
|1.03
|10.00
|1.27
|3.55
|1.02
|11.00
|1.09
|6.50
|1.03
|10.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|8.40
|1.08
|—
|—
|7.30
|1.10
|—
|—
|3.68
|1.29
|—
|—
|3.00
|1.40
|—
|—
|2.16
|1.77
|—
|—
|1.73
|2.13
|—
|—
|1.51
|2.60
|1.28
|3.75
|1.22
|4.40
|1.10
|7.20
|—
|—
|4.13
|1.22
|3.44
|1.30
|2.74
|1.45
|1.97
|1.85
|2.02
|1.81
|1.68
|2.18
|1.35
|3.16
|1.64
|2.26
|1.19
|4.61
|1.61
|2.31
|1.42
|2.84
|1.65
|2.24
|1.16
|5.12
|1.96
|1.86
|1.74
|2.11
|1.58
|2.37
|1.19
|4.60
|—
|—
|1.18
|4.87
|—
|—
|—
|—