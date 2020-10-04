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  3. Швейцария: Суперлига
Санкт-Галлен
1:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Серветт
0'
4' Желтая карточка
Гёртлер Лукас
1:0
24' Гол
Дуа Квадво
26' Желтая карточка
Betim Fazliji
37' Желтая карточка
Сотье Антони
42' Желтая карточка
Стильхарт Базиль
44' Желтая карточка
Сассо Венсан
45' Желтая карточка
Менди Ариал
45'+2
1
Ати-Зиги
Лоуренс
29
Alessandro
Kraeuchi
4
Leonidas
Stergiou
23
Betim
Fazliji
21
Мухайм
Миро
8
Jordi
Quintilla
16
Гёртлер
Лукас
10
Víctor
Ruiz
III
6
Стильхарт
Базиль
9
Гийемено
Джереми
24
Дуа
Квадво
32
Фрик
Джереми
2
Сотье
Антони
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
24
Менди
Ариал
29
Ондуа
Гаэль
15
Валь
Тео
9
Стеванович
Мирослав
17
Имери
Кастриот
27
Антунес
Алексис
25
Киэ
Грежон
Санкт-Галлен
4-1-2-1-2
Серветт
4-2-3-1

Ход матча

4'
Гёртлер Лукас
 
24'
Дуа Квадво
(Jordi Quintilla)
1:0
26'
Betim Fazliji
 
37'
 
Сотье Антони
42'
Стильхарт Базиль
 
44'
 
Сассо Венсан
45'
 
Менди Ариал

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Санкт-Галлен Последние 20 матчей: + = -
Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:1 АЕК Санкт-Галлен 1:0 Сьон Санкт-Галлен 1:3 Тюркюджю Атаспор
Санкт-Галлен 1:3 Тюркючю Мюнхен Хайденхайм 6:2 Санкт-Галлен Фрайбург 3:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 5:0 Аустрия Лустенау Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 6:0 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 1:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:5 Базель Тун 2:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Люцерн Серветт 1:1 Санкт-Галлен Лугано 3:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:1 Сьон Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:2 Тун Санкт-Галлен 0:4 Цюрих
Серветт Последние 20 матчей: + = -
Серветт 1:0 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Серветт 0:1 Реймс Серветт 3:0 Ружомберок
Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Эвиан 0:8 Серветт Серветт 1:2 Сьон Лугано 3:1 Серветт Серветт 4:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 5:1 Серветт Серветт 2:2 Базель Янг Бойз 4:2 Серветт Серветт 1:1 Санкт-Галлен Серветт 2:0 Люцерн Цюрих 2:0 Серветт Серветт 1:1 Янг Бойз Люцерн 2:2 Серветт Сьон 1:1 Серветт Серветт 1:1 Лугано Стад Лозанна-Уши 6:0 Серветт

Последние игры между собой

Санкт-Галлен: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 0
Серветт: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 9
Серветт 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:1 Серветт Суперлига
Санкт-Галлен 4:1 Серветт Суперлига Серветт 1:3 Санкт-Галлен Суперлига Серветт 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Санкт-Галлен Кубок Серветт 1:4 Санкт-Галлен Челлендж Лига Санкт-Галлен 2:0 Серветт Челлендж Лига
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Серветт
2.01
5.20
7.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.35 5.20 7.90
1.45 4.30 6.30
2.01 3.90 3.40
1.52 4.18 6.92

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.50 1.03 8.20 1.05 4.50 1.18 2.90 1.38 2.12 1.72 2.12 1.72 1.85 1.95 1.65 2.15 1.37 2.95 1.27 4.70 1.12 5.60 1.10 8.50 1.03 10.50
16.50 1.01 15.25 1.02 5.65 1.16 4.55 1.21 2.70 1.52 2.09 1.76 1.68 2.21 1.38 3.10 1.28 3.72 1.13 6.15
4.18 1.25 2.47 1.58 2.78 1.47 2.41 1.61 2.05 1.83 1.74 2.16 1.57 2.49 1.52 2.62 1.19 4.95
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 2.60 1.47 1.52 2.42 1.27 3.65 1.05 8.50
3.85 1.26 2.65 1.50 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.85
2.29 1.67 1.89 1.99 1.46 2.81 1.31 3.58 1.30 3.65 1.16 5.56
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.14 1.66 1.59 2.26 1.36 3.00
4.90 1.17 4.05 1.24 2.08 1.79 1.57 2.38 1.35 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.38 2.90
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
2.46 1.51
Где смотреть матч Санкт-Галлен 1:0 Серветт онлайн

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