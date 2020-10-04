Санкт-Галлен
1:0
Конец матча
Стадион: АФГ Арена
Серветт
4' Желтая карточкаГёртлер Лукас
1:0
24' ГолДуа Квадво
25' Желтая карточкаBetim Fazliji
36' Желтая карточкаСотье Антони
42' Желтая карточкаСтильхарт Базиль
44' Желтая карточкаСассо Венсан
45' Желтая карточкаМенди Ариал
59' Желтая карточкаСтеванович Мирослав
61' Желтая карточкаФрик Джереми
90' Желтая карточкаАти-Зиги Лоуренс
21
Мухайм
Миро
24
Дуа
Квадво
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
24
Менди
Ариал
29
Ондуа
Гаэль
15
Валь
Тео
25
Киэ
Грежон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Дуа КвадвоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
99 Рюфли ВенсанПолузащитник
-
26 Штаубли ТимПолузащитник
-
20 Йуан ЭльеНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
-
24 Менди АриалЗащитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Киэ ГрежонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Гейгер Ален
Ход матча
24'
1:0
25'
36'
42'
44'
45'
61'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 1
-
1 Угловые 7
-
5 Офсайды 4
-
15 Нарушения правил 22
-
4 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +9 =2 -9Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:1 АЕК Санкт-Галлен 1:0 Сьон Санкт-Галлен 1:3 Тюркюджю Атаспор
Санкт-Галлен 1:3 Тюркючю Мюнхен Хайденхайм 6:2 Санкт-Галлен Фрайбург 3:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 5:0 Аустрия Лустенау Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 6:0 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 1:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:5 Базель Тун 2:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Люцерн Серветт 1:1 Санкт-Галлен Лугано 3:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:1 Сьон Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:2 Тун Санкт-Галлен 0:4 Цюрих
Серветт Последние 20 матчей: +6 =6 -8Серветт 1:0 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Серветт 0:1 Реймс Серветт 3:0 Ружомберок
Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Эвиан 0:8 Серветт Серветт 1:2 Сьон Лугано 3:1 Серветт Серветт 4:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 5:1 Серветт Серветт 2:2 Базель Янг Бойз 4:2 Серветт Серветт 1:1 Санкт-Галлен Серветт 2:0 Люцерн Цюрих 2:0 Серветт Серветт 1:1 Янг Бойз Люцерн 2:2 Серветт Сьон 1:1 Серветт Серветт 1:1 Лугано Стад Лозанна-Уши 6:0 Серветт
Последние игры между собой
Санкт-Галлен: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 0
Серветт: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 9
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|—
|—
|11.50
|1.03
|1.95
|1.80
|—
|—
|4.50
|1.18
|—
|—
|1.15
|5.00
|2.12
|1.72
|2.12
|1.72
|1.85
|1.95
|1.15
|5.00
|—
|—
|1.37
|2.95
|1.02
|11.00
|1.12
|5.60
|1.01
|12.60
|1.03
|10.50
|16.50
|1.01
|15.25
|1.02
|5.65
|1.16
|—
|—
|4.55
|1.21
|—
|—
|2.70
|1.52
|—
|—
|2.09
|1.76
|—
|—
|1.68
|2.21
|—
|—
|1.38
|3.10
|1.28
|3.72
|1.13
|6.15
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.70
|2.22
|1.43
|2.92
|1.17
|5.44
|1.71
|2.21
|1.51
|2.66
|1.95
|1.93
|1.63
|2.35
|1.47
|2.78
|1.12
|6.81
|1.52
|2.62
|—
|—
|1.19
|4.95
|—
|—
|—
|—
|—
|—