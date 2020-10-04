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  3. Швейцария: Суперлига
Санкт-Галлен
1:0
Конец матча

Стадион:
Серветт
0'
4' Желтая карточка
Гёртлер Лукас
1:0
24' Гол
Дуа Квадво
25' Желтая карточка
Betim Fazliji
36' Желтая карточка
Сотье Антони
42' Желтая карточка
Стильхарт Базиль
44' Желтая карточка
Сассо Венсан
45' Желтая карточка
Менди Ариал
59' Желтая карточка
Стеванович Мирослав
61' Желтая карточка
Фрик Джереми
90' Желтая карточка
Ати-Зиги Лоуренс
90'+5
1
Ати-Зиги
Лоуренс
29
Alessandro
Kraeuchi
4
Leonidas
Stergiou
23
Betim
Fazliji
21
Мухайм
Миро
8
Jordi
Quintilla
16
Гёртлер
Лукас
10
Víctor
Ruiz
III
6
Стильхарт
Базиль
9
Гийемено
Джереми
24
Дуа
Квадво
32
Фрик
Джереми
2
Сотье
Антони
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
24
Менди
Ариал
29
Ондуа
Гаэль
15
Валь
Тео
9
Стеванович
Мирослав
17
Имери
Кастриот
27
Антунес
Алексис
25
Киэ
Грежон
Санкт-Галлен
4-1-2-1-2
Серветт
4-2-3-1

Ход матча

4'
Гёртлер Лукас
 
24'
Дуа Квадво
(Jordi Quintilla)
1:0
25'
Betim Fazliji
 
36'
 
Сотье Антони
42'
Стильхарт Базиль
 
44'
 
Сассо Венсан
45'
 
Менди Ариал
59'
 
Стеванович Мирослав
61'
 
Фрик Джереми
64'
Камбери Флориан
Дуа Квадво
 
71'
 
Moussa Diallo
Антунес Алексис
75'
Штаубли Тим
Víctor Ruiz III
 
75'
Рюфли Венсан
Alessandro Kraeuchi
 
81'
 
Айдини Альбан
Имери Кастриот
85'
Andre Ribeiro
Гийемено Джереми
 
90'
Ати-Зиги Лоуренс
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 7
  • 5 Офсайды 4
  • 15 Нарушения правил 22
  • 4 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:1 АЕК Санкт-Галлен 1:0 Сьон Санкт-Галлен 1:3 Тюркюджю Атаспор
Санкт-Галлен 1:3 Тюркючю Мюнхен Хайденхайм 6:2 Санкт-Галлен Фрайбург 3:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 5:0 Аустрия Лустенау Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 6:0 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 1:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:5 Базель Тун 2:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Люцерн Серветт 1:1 Санкт-Галлен Лугано 3:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:1 Сьон Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:2 Тун Санкт-Галлен 0:4 Цюрих
Серветт Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Серветт 1:0 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Серветт 0:1 Реймс Серветт 3:0 Ружомберок
Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Эвиан 0:8 Серветт Серветт 1:2 Сьон Лугано 3:1 Серветт Серветт 4:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 5:1 Серветт Серветт 2:2 Базель Янг Бойз 4:2 Серветт Серветт 1:1 Санкт-Галлен Серветт 2:0 Люцерн Цюрих 2:0 Серветт Серветт 1:1 Янг Бойз Люцерн 2:2 Серветт Сьон 1:1 Серветт Серветт 1:1 Лугано Стад Лозанна-Уши 6:0 Серветт

Последние игры между собой

Санкт-Галлен: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 0
Серветт: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 9
Серветт 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:1 Серветт Суперлига
Санкт-Галлен 4:1 Серветт Суперлига Серветт 1:3 Санкт-Галлен Суперлига Серветт 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Санкт-Галлен Кубок Серветт 1:4 Санкт-Галлен Челлендж Лига Санкт-Галлен 2:0 Серветт Челлендж Лига
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Менди Ариал получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Сассо Венсан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Стильхарт Базиль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Сотье Антони получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Betim Fazliji получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Дуа Квадво бьет в цель!
  • Желтая карточка
    4'
    Гёртлер Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.27 3.90 18.00
2.01 3.90 3.40
1.19 5.56 33.08

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.50 1.03 1.95 1.80 4.50 1.18 1.15 5.00 2.12 1.72 2.12 1.72 1.85 1.95 1.15 5.00 1.37 2.95 1.02 11.00 1.12 5.60 1.01 12.60 1.03 10.50
16.50 1.01 15.25 1.02 5.65 1.16 4.55 1.21 2.70 1.52 2.09 1.76 1.68 2.21 1.38 3.10 1.28 3.72 1.13 6.15
1.70 2.22 1.43 2.92 1.17 5.44 1.71 2.21 1.51 2.66 1.95 1.93 1.63 2.35 1.47 2.78 1.12 6.81 1.52 2.62 1.19 4.95
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 2.60 1.47 1.52 2.42 1.27 3.65 1.05 8.50
3.85 1.26 2.65 1.50 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.85
2.29 1.67 1.89 1.99 1.46 2.81 1.31 3.58 1.30 3.65 1.16 5.56
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.14 1.66 1.59 2.26 1.36 3.00
4.90 1.17 4.05 1.24 2.08 1.79 1.57 2.38 1.35 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
2.46 1.51
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