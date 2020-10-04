Базель
2:1
Перерыв
Стадион: Санкт-Якоб Парк
Люцерн
1:0
11' ГолКабрал Артур
15' Желтая карточкаНденге Тсии-Виллиам
22' Желтая карточкаЖегрова Эдон
1:1
34' ГолШауб Луис
35' Желтая карточкаSilvan Sidler
2:1
36' ГолЖегрова Эдон
42' Желтая карточкаStefan Knezevic1
20
Фрай
Фабиан
22
Буняку
Оргес
30
Жегрова
Эдон
98
Кабрал
Артур
5
Lucao
II
15
Шульц
Марвин
10
Шауб
Луис
22
Yvan
Alounga
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
22 Буняку ОргесПолузащитник
-
30 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Риверос БласЗащитник
-
26 Калулу АльдоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Сириако Сфорца
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
5 Lucao IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Yvan AloungaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
39 Mark Marleku
-
71 Lino Lang
-
31 Lorik Emini
-
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
Ход матча
11'
1:0
22'
34'
1:1
35'
36'
2:1
42'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Базель Последние 20 матчей: + = -Базель 1:3 ЦСКА София Серветт 1:0 Базель Базель 3:2 Анортосис Базель 2:2 Вадуц
Осиек 1:2 Базель Базель 1:5 Саарбрюккен Базель 1:2 Янг Бойз Базель 6:1 Винтертур Шахтёр Донецк 4:1 Базель Базель 1:0 Айнтрахт Фр Базель 0:0 Люцерн Тун 0:0 Базель Базель 4:4 Лугано Санкт-Галлен 0:5 Базель Серветт 2:2 Базель Базель 4:0 Цюрих Базель 3:2 Янг Бойз Сьон 1:0 Базель Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Лугано 2:1 Базель
Люцерн Последние 20 матчей: + = -Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лугано 2:1 Люцерн Тун 0:1 Люцерн Люцерн 6:1 Волен
Грасcхоппер 1:1 Люцерн Люцерн 2:0 Цюрих Люцерн 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Люцерн Люцерн 2:1 Цюрих Янг Бойз 1:0 Люцерн Люцерн 1:2 Сьон Люцерн 1:2 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 4:1 Люцерн Люцерн 3:3 Лугано Серветт 2:0 Люцерн Люцерн 3:0 Тун Сьон 0:2 Люцерн Люцерн 2:2 Серветт Лугано 2:0 Люцерн Люцерн 2:1 Базель
Последние игры между собой
Базель: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Люцерн: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Базель 3:2 Люцерн Суперлига Люцерн 0:1 Базель Суперлига Люцерн 1:1 Базель Суперлига Базель 2:1 Люцерн Суперлига Базель 2:2 Люцерн Суперлига Люцерн 1:0 Базель Суперлига Базель 1:0 Люцерн Товарищеские матчи Базель 2:1 Люцерн Кубок Люцерн 1:4 Базель Суперлига Базель 3:1 Люцерн Суперлига Люцерн 1:2 Базель Суперлига Базель 3:1 Люцерн Суперлига Базель 3:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:3 Базель Суперлига Люцерн 4:0 Базель Суперлига Базель 3:0 Люцерн Суперлига
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|—
|—
|11.50
|1.02
|11.00
|1.02
|3.80
|1.25
|—
|—
|8.00
|1.05
|2.12
|1.72
|1.87
|1.93
|—
|—
|2.80
|1.40
|—
|—
|1.28
|3.50
|1.60
|2.25
|—
|—
|1.08
|6.90
|—
|—
|1.20
|4.20
|1.05
|8.50
|14.50
|1.02
|13.00
|1.03
|4.70
|1.19
|3.72
|1.28
|—
|—
|2.35
|1.66
|—
|—
|1.87
|1.95
|—
|—
|1.52
|2.57
|—
|—
|1.27
|3.84
|1.21
|4.55
|—
|—
|1.08
|8.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.92
|1.19
|—
|—
|2.82
|1.46
|3.63
|1.30
|2.07
|1.81
|2.73
|1.49
|2.16
|1.75
|7.17
|1.11
|1.66
|2.30
|1.46
|2.84
|2.55
|1.55
|2.21
|1.71
|1.87
|2.01
|1.62
|2.38
|1.48
|2.75
|1.15
|5.81
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|—
|—
|—
|—
|2.35
|1.55
|—
|—
|2.31
|1.57
|—
|—
|1.21
|4.10
|1.48
|2.55
|1.04
|9.00
|—
|—
|3.52
|1.30
|—
|—
|2.36
|1.59
|—
|—
|1.59
|2.36
|—
|—
|1.22
|4.30
|1.16
|5.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.89
|1.44
|2.28
|1.68
|1.76
|2.14
|2.13
|1.76
|1.75
|2.15
|1.36
|3.25
|—
|—
|1.25
|4.18
|1.13
|6.54