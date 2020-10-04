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  3. Швейцария: Суперлига
Базель
2:1
Перерыв

Стадион:
Люцерн
0'
1:0
11' Гол
Кабрал Артур
15' Желтая карточка
Нденге Тсии-Виллиам
22' Желтая карточка
Жегрова Эдон
1:1
34' Гол
Шауб Луис
35' Желтая карточка
Silvan Sidler
2:1
36' Гол
Жегрова Эдон
42' Желтая карточка
Stefan Knezevic1
1
Николич
Джордже
5
Видмер
Сильван
4
Джюмарт
Эрай
6
Альдерете
Омар
72
Andrea
Padula
20
Фрай
Фабиан
22
Буняку
Оргес
30
Жегрова
Эдон
14
Штокер
Валентин
11
Пюлюлю
Афимико
98
Кабрал
Артур
32
Мюллер
Мариус
34
Silvan
Sidler
4
Stefan
Knezevic1
5
Lucao
II
6
Бюрки
Марко
8
Нденге
Тсии-Виллиам
15
Шульц
Марвин
19
Угриниц
Филип
10
Шауб
Луис
11
Шюрпф
Паскаль
22
Yvan
Alounga
Базель
4-2-3-1
Люцерн
4-2-3-1

Ход матча

11'
Кабрал Артур
(Штокер Валентин)
1:0
15'
 
Нденге Тсии-Виллиам
22'
Жегрова Эдон
 
34'
1:1
Шауб Луис
(Угриниц Филип)
35'
 
Silvan Sidler
36'
Жегрова Эдон
(Кабрал Артур)
2:1
42'
 
Stefan Knezevic1

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Базель Последние 20 матчей: + = -
Базель 1:3 ЦСКА София Серветт 1:0 Базель Базель 3:2 Анортосис Базель 2:2 Вадуц
Осиек 1:2 Базель Базель 1:5 Саарбрюккен Базель 1:2 Янг Бойз Базель 6:1 Винтертур Шахтёр Донецк 4:1 Базель Базель 1:0 Айнтрахт Фр Базель 0:0 Люцерн Тун 0:0 Базель Базель 4:4 Лугано Санкт-Галлен 0:5 Базель Серветт 2:2 Базель Базель 4:0 Цюрих Базель 3:2 Янг Бойз Сьон 1:0 Базель Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Лугано 2:1 Базель
Люцерн Последние 20 матчей: + = -
Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лугано 2:1 Люцерн Тун 0:1 Люцерн Люцерн 6:1 Волен
Грасcхоппер 1:1 Люцерн Люцерн 2:0 Цюрих Люцерн 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Люцерн Люцерн 2:1 Цюрих Янг Бойз 1:0 Люцерн Люцерн 1:2 Сьон Люцерн 1:2 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 4:1 Люцерн Люцерн 3:3 Лугано Серветт 2:0 Люцерн Люцерн 3:0 Тун Сьон 0:2 Люцерн Люцерн 2:2 Серветт Лугано 2:0 Люцерн Люцерн 2:1 Базель

Последние игры между собой

Базель: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Люцерн: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Базель 0:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:1 Базель Суперлига Люцерн 2:1 Базель Суперлига Базель 3:0 Люцерн Суперлига
Базель 3:2 Люцерн Суперлига Люцерн 0:1 Базель Суперлига Люцерн 1:1 Базель Суперлига Базель 2:1 Люцерн Суперлига Базель 2:2 Люцерн Суперлига Люцерн 1:0 Базель Суперлига Базель 1:0 Люцерн Товарищеские матчи Базель 2:1 Люцерн Кубок Люцерн 1:4 Базель Суперлига Базель 3:1 Люцерн Суперлига Люцерн 1:2 Базель Суперлига Базель 3:1 Люцерн Суперлига Базель 3:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:3 Базель Суперлига Люцерн 4:0 Базель Суперлига Базель 3:0 Люцерн Суперлига
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Stefan Knezevic получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Жегрова Эдон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    35'
    Silvan Sidler получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Шауб Луис бьет в цель!
  • Желтая карточка
    22'
    Жегрова Эдон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Нденге Тсии-Виллиам получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Кабрал Артур бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Люцерн
2.01
5.50
9.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.30 5.50 9.00
2.01 3.15 3.75
1.81 4.00 4.05
1.32 5.06 11.02

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6.5 6.5
11.50 1.02 11.00 1.02 3.80 1.25 8.00 1.05 2.12 1.72 1.87 1.93 2.80 1.40 1.28 3.50 1.60 2.25 1.08 6.90 1.20 4.20 1.05 8.50
14.50 1.02 13.00 1.03 4.70 1.19 3.72 1.28 2.35 1.66 1.87 1.95 1.52 2.57 1.27 3.84 1.21 4.55 1.08 8.10
4.92 1.19 2.82 1.46 3.63 1.30 2.07 1.81 2.73 1.49 2.16 1.75 7.17 1.11 1.66 2.30 1.46 2.84 2.55 1.55 2.21 1.71 1.87 2.01 1.62 2.38 1.48 2.75 1.15 5.81
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5 3.75 3.75
2.35 1.55 2.31 1.57 1.21 4.10 1.48 2.55 1.04 9.00
3.52 1.30 2.36 1.59 1.59 2.36 1.22 4.30 1.16 5.50
2.89 1.44 2.28 1.68 1.76 2.14 2.13 1.76 1.75 2.15 1.36 3.25 1.25 4.18 1.13 6.54
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.97 1.78 1.47 2.55 1.29 3.40
4.80 1.18 3.38 1.32 1.92 1.88 1.44 2.79 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.38 2.90
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Где смотреть матч Базель 2:1 Люцерн онлайн

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