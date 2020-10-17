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  3. Швейцария: Суперлига
Вадуц
1:1
Конец матча

Стадион:
Лугано
0'
7' Желтая карточка
Кустодио Оливье
44' Желтая карточка
Лаванши Нума
1:0
45' Пенальти
Чичек Тунахан
49' Желтая карточка
Люхингер Габриэль
56' Желтая карточка
Шмид Янник
81' Желтая карточка
Гассер Седрик
1:1
90' Гол
Ошс Марцис
90'+6
1
Бюхель
Бенджамин
21
Дорн
Пиус
5
Joel
Schmied
15
Шмид
Янник
4
Ссимани
Денис
22
Хуг
Нико
28
Прокопич
Борис
23
Визер
Сандро
11
Чичек
Тунахан
30
Люхингер
Габриэль
9
Зуттер
Мануэль
58
Sebastian
Osigwe
4
Кечкеш
Акош
5
Марич
Мият
30
Дапрела
Фабио
20
Кустодио
Оливье
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
14
Саббатини
Хонатан
3
Герреро
Адрия
19
Герндт
Александр
9
Одгор
Йенс
Вадуц
5-4-1
Лугано
3-1-4-2

Предыдущие игры

Вадуц Последние 20 матчей: + = -
Янг Бойз 1:0 Вадуц Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Базель 2:2 Вадуц Вадуц 1:2 Тюркючю Мюнхен
Вадуц 0:2 Хибернианс Вадуц 3:1 Виль Тун 4:3 Вадуц Вадуц 2:0 Тун Кринс 2:1 Вадуц Вадуц 3:1 Шаффхаузен Кьяссо 1:2 Вадуц Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Виль 1:2 Вадуц Вадуц 1:1 Арау Вадуц 5:1 Стад Лозанна-Уши Винтертур 1:4 Вадуц Вадуц 2:3 Грасcхоппер Шаффхаузен 2:2 Вадуц Вадуц 4:2 Кринс Лозанна-Спорт 1:1 Вадуц
Лугано Последние 20 матчей: + = -
Лугано 2:2 Сьон Цюрих 2:2 Лугано Лугано 2:1 Люцерн Интер Милан 5:0 Лугано
Шаффхаузен 1:2 Лугано Лугано 5:1 Кьяссо Беллинцона 1:1 Лугано Сементина 0:9 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Лугано Лугано 3:1 Серветт Базель 4:4 Лугано Лугано 1:0 Цюрих Сьон 1:1 Лугано Лугано 1:1 Тун Люцерн 3:3 Лугано Лугано 3:3 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 Лугано Лугано 2:1 Базель Цюрих 1:0 Лугано Лугано 2:0 Люцерн

Последние игры между собой

Вадуц: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Лугано: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Лугано 2:1 Вадуц Суперлига Вадуц 1:1 Лугано Суперлига Вадуц 5:1 Лугано Суперлига Лугано 0:2 Вадуц Суперлига
Вадуц 0:0 Лугано Суперлига Лугано 2:5 Вадуц Суперлига Вадуц 1:1 Лугано Суперлига Лугано 1:0 Вадуц Суперлига Лугано 3:2 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 2:0 Лугано Челлендж Лига Лугано 0:0 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 2:1 Лугано Челлендж Лига Вадуц 0:1 Лугано Челлендж Лига Лугано 3:3 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 1:0 Лугано Челлендж Лига Лугано 3:1 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 1:1 Лугано Челлендж Лига Лугано 2:0 Вадуц Челлендж Лига Лугано 2:1 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 0:3 Лугано Челлендж Лига
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Чичек Тунахан из команды Вадуц забивает с точки!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Лаванши Нума получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    7'
    Кустодио Оливье получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rheinpark Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.62 3.25 7.10
1.38 3.40 13.00
3.36 3.68 2.08
1.28 4.46 22.60

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.70 1.11 10.50 1.03 1.87 1.87 3.30 1.30 1.13 5.40 1.94 1.86 1.71 2.14 1.08 7.00 1.21 4.10 1.04 9.00 1.07 8.20 1.05 8.80
13.00 1.02 11.50 1.04 4.15 1.22 3.45 1.32 2.23 1.73 1.72 2.15 1.44 2.82 1.22 4.30 1.18 5.00 1.07 9.10
5.19 1.18 2.61 1.53 1.66 2.30 1.40 3.07 1.15 5.98 1.47 2.81 1.34 3.40 1.61 2.41 1.37 3.22 1.61 2.40 1.24 4.28 1.19 4.95
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.44 2.65 2.20 1.67 1.03 10.00 1.17 4.60 1.02 11.00
3.38 1.32 2.31 1.61 1.55 2.45 1.19 4.65 1.13 5.85
1.24 4.24 1.12 6.66 1.25 4.20 1.75 2.16 1.53 2.61 1.35 3.34
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 1.85 1.89 1.39 2.85 1.29 3.40
4.65 1.19 3.26 1.34 1.88 1.92 1.39 3.00 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.48 1.50
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
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