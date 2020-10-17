7' Желтая карточкаКустодио Оливье
44' Желтая карточкаЛаванши Нума
1:0
45' ПенальтиЧичек Тунахан
49' Желтая карточкаЛюхингер Габриэль
56' Желтая карточкаШмид Янник
81' Желтая карточкаГассер Седрик
1:1
90' ГолОшс Марцис
21
Дорн
Пиус
15
Шмид
Янник
22
Хуг
Нико
23
Визер
Сандро
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Дорн ПиусЗащитник
- Защитник
-
15 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
-
22 Хуг НикоЗащитник
- Полузащитник
-
23 Визер СандроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Гайич МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
42 Gion Chande
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
46 Бауман НоамВратарь
- Защитник
-
25 Ошс МарцисЗащитник
- Полузащитник
-
77 Мацек РоманПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Maurizio Jacobacci
Ход матча
44'
45'
1:0
56'
81'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
39 Владение мячом, % 61
Предыдущие игры
Вадуц Последние 20 матчей: + = -Янг Бойз 1:0 Вадуц Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Базель 2:2 Вадуц Вадуц 1:2 Тюркючю Мюнхен
Вадуц 0:2 Хибернианс Вадуц 3:1 Виль Тун 4:3 Вадуц Вадуц 2:0 Тун Кринс 2:1 Вадуц Вадуц 3:1 Шаффхаузен Кьяссо 1:2 Вадуц Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Виль 1:2 Вадуц Вадуц 1:1 Арау Вадуц 5:1 Стад Лозанна-Уши Винтертур 1:4 Вадуц Вадуц 2:3 Грасcхоппер Шаффхаузен 2:2 Вадуц Вадуц 4:2 Кринс Лозанна-Спорт 1:1 Вадуц
Лугано Последние 20 матчей: + = -Лугано 2:2 Сьон Цюрих 2:2 Лугано Лугано 2:1 Люцерн Интер Милан 5:0 Лугано
Шаффхаузен 1:2 Лугано Лугано 5:1 Кьяссо Беллинцона 1:1 Лугано Сементина 0:9 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Лугано Лугано 3:1 Серветт Базель 4:4 Лугано Лугано 1:0 Цюрих Сьон 1:1 Лугано Лугано 1:1 Тун Люцерн 3:3 Лугано Лугано 3:3 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 Лугано Лугано 2:1 Базель Цюрих 1:0 Лугано Лугано 2:0 Люцерн
Последние игры между собой
Вадуц: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Лугано: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Вадуц 0:0 Лугано Суперлига Лугано 2:5 Вадуц Суперлига Вадуц 1:1 Лугано Суперлига Лугано 1:0 Вадуц Суперлига Лугано 3:2 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 2:0 Лугано Челлендж Лига Лугано 0:0 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 2:1 Лугано Челлендж Лига Вадуц 0:1 Лугано Челлендж Лига Лугано 3:3 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 1:0 Лугано Челлендж Лига Лугано 3:1 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 1:1 Лугано Челлендж Лига Лугано 2:0 Вадуц Челлендж Лига Лугано 2:1 Вадуц Челлендж Лига Вадуц 0:3 Лугано Челлендж Лига
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.70
|1.11
|10.50
|1.03
|—
|—
|1.87
|1.87
|—
|—
|3.30
|1.30
|—
|—
|1.13
|5.40
|1.94
|1.86
|1.71
|2.14
|—
|—
|1.08
|7.00
|1.21
|4.10
|1.04
|9.00
|1.07
|8.20
|1.05
|8.80
|13.00
|1.02
|11.50
|1.04
|—
|—
|4.15
|1.22
|—
|—
|3.45
|1.32
|—
|—
|2.23
|1.73
|—
|—
|1.72
|2.15
|—
|—
|1.44
|2.82
|1.22
|4.30
|1.18
|5.00
|1.07
|9.10
|—
|—
|5.19
|1.18
|—
|—
|2.61
|1.53
|1.66
|2.30
|1.40
|3.07
|1.15
|5.98
|1.47
|2.81
|1.34
|3.40
|1.61
|2.41
|1.37
|3.22
|1.61
|2.40
|1.24
|4.28
|—
|—
|1.19
|4.95
|—
|—
|—
|—