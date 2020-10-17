Серветт
0:0
Второй тайм: 74'
Стадион: Стад де Женев
Янг Бойз
30' Желтая карточкаФофана Бубакар II
39' Вторая желтая карточкаФофана Бубакар II
63' Желтая карточкаСьерро Венсан
66' Вторая желтая карточкаСьерро Венсан
66' Желтая карточкаСеспедес Борис
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
24
Менди
Ариал
29
Ондуа
Гаэль
15
Валь
Тео
25
Киэ
Грежон
91
Февр
Гийом
25
Лефор
Жордан
60
Ридер
Фабиан
13
Нгамале
Муми
15
Элиа
Мешак
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
-
24 Менди АриалЗащитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Киэ ГрежонНападающий
- Запасные игроки
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Koro KoneНападающий
-
-
-
Главный тренер: Гейгер Ален
- Основной состав
-
91 Февр ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
60 Ридер ФабианПолузащитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Сейду ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
Ход матча
62'
63'
66'
66'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 11
-
0 Удары в створ 6
-
1 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 1
-
2 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Предыдущие игры
Серветт Последние 20 матчей: + = -Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 1:0 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Серветт 0:1 Реймс
Серветт 3:0 Ружомберок Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Эвиан 0:8 Серветт Серветт 1:2 Сьон Лугано 3:1 Серветт Серветт 4:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 5:1 Серветт Серветт 2:2 Базель Янг Бойз 4:2 Серветт Серветт 1:1 Санкт-Галлен Серветт 2:0 Люцерн Цюрих 2:0 Серветт Серветт 1:1 Янг Бойз Люцерн 2:2 Серветт Сьон 1:1 Серветт Серветт 1:1 Лугано
Янг Бойз Последние 20 матчей: + = -Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 1:0 Вадуц Янг Бойз 3:0 Тирана Сьон 0:0 Янг Бойз
Янг Бойз 2:1 Цюрих Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Базель 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Клаксвик Янг Бойз 3:1 Сьон Люцерн 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Сьон 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Люцерн Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Цюрих 0:5 Янг Бойз Янг Бойз 4:2 Серветт Базель 3:2 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Тун Янг Бойз 3:0 Лугано
Последние игры между собой
Серветт: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Янг Бойз: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|3.90
|1.23
|11.50
|1.02
|1.65
|2.15
|—
|—
|3.75
|1.25
|—
|—
|1.17
|4.70
|2.12
|1.72
|1.86
|1.94
|—
|—
|1.03
|10.00
|1.27
|3.50
|1.02
|11.00
|1.08
|7.00
|1.03
|10.00
|14.50
|1.02
|12.75
|1.03
|5.00
|1.18
|—
|—
|3.94
|1.26
|—
|—
|2.46
|1.61
|—
|—
|1.91
|1.91
|—
|—
|1.58
|2.41
|1.31
|3.52
|1.24
|4.15
|1.10
|7.20
|—
|—
|7.71
|1.10
|2.02
|1.85
|2.73
|1.49
|1.99
|1.88
|2.03
|1.85
|1.74
|2.17
|1.57
|2.49
|1.77
|2.13
|1.55
|2.55
|1.69
|2.26
|1.19
|4.95
|—
|—
|1.21
|4.70
|—
|—
|—
|—