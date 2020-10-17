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  3. Швейцария: Суперлига
Серветт
0:0
Конец матча

Стадион:
Янг Бойз
0'
30' Желтая карточка
Фофана Бубакар II
39' Вторая желтая карточка
Фофана Бубакар II
63' Желтая карточка
Сьерро Венсан
66' Вторая желтая карточка
Сьерро Венсан
66' Желтая карточка
Сеспедес Борис
81' Желтая карточка
Лефор Жордан
90'+7
32
Фрик
Джереми
2
Сотье
Антони
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
24
Менди
Ариал
29
Ондуа
Гаэль
15
Валь
Тео
35
Фофана
Бубакар
II
8
Конья
Тимоте
17
Имери
Кастриот
25
Киэ
Грежон
91
Февр
Гийом
36
Хефти
Сильван
28
Лустенбергер
Фабиан
5
Зесигер
Седрик
25
Лефор
Жордан
16
Фасснахт
Кристиан
8
Сьерро
Венсан
60
Ридер
Фабиан
13
Нгамале
Муми
15
Элиа
Мешак
18
Нсаме
Жан-Пьер
Серветт
4-2-3-1
Янг Бойз
4-4-2

Ход матча

30'
Фофана Бубакар II
 
39'
Фофана Бубакар II
 
62'
Сеспедес Борис
Конья Тимоте
 
62'
Koro Kone
Киэ Грежон
 
63'
 
Сьерро Венсан
66'
 
Сьерро Венсан
66'
Сеспедес Борис
 
76'
 
Сьебатшё Теосон
Нгамале Муми
76'
 
Бюрги Николас
Фасснахт Кристиан
78'
Антунес Алексис
Имери Кастриот
 
81'
 
Лефор Жордан
82'
 
Масейрас Кентен
Лефор Жордан
82'
 
Сулеймани Миралем
Элиа Мешак
87'
 
Мамбимби Феликс
Ридер Фабиан

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 13
  • 1 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 8
  • 3 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 1
  • 3 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Серветт Последние 20 матчей: + = -
Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 1:0 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Серветт 0:1 Реймс
Серветт 3:0 Ружомберок Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Эвиан 0:8 Серветт Серветт 1:2 Сьон Лугано 3:1 Серветт Серветт 4:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 5:1 Серветт Серветт 2:2 Базель Янг Бойз 4:2 Серветт Серветт 1:1 Санкт-Галлен Серветт 2:0 Люцерн Цюрих 2:0 Серветт Серветт 1:1 Янг Бойз Люцерн 2:2 Серветт Сьон 1:1 Серветт Серветт 1:1 Лугано
Янг Бойз Последние 20 матчей: + = -
Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 1:0 Вадуц Янг Бойз 3:0 Тирана Сьон 0:0 Янг Бойз
Янг Бойз 2:1 Цюрих Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Базель 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Клаксвик Янг Бойз 3:1 Сьон Люцерн 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Сьон 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Люцерн Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Цюрих 0:5 Янг Бойз Янг Бойз 4:2 Серветт Базель 3:2 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Тун Янг Бойз 3:0 Лугано

Последние игры между собой

Серветт: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Янг Бойз: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Янг Бойз 4:2 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Янг Бойз Суперлига Серветт 3:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Серветт Суперлига
Янг Бойз 2:1 Серветт Товарищеские матчи Серветт 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:2 Серветт Суперлига Янг Бойз 6:2 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Янг Бойз Суперлига Серветт 2:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Серветт Суперлига Серветт 1:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Серветт Суперлига
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 39'
    Фофана Бубакар II получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    30'
    Фофана Бубакар II получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Geneve. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
5.20 2.05 1.48
7.00 1.66 3.00
3.18 3.68 2.32
8.43 1.49 3.74

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
1.80 1.95 11.50 1.02 1.11 5.80 3.75 1.25 1.17 4.70 2.12 1.72 1.86 1.94 1.03 10.00 1.27 3.50 1.02 11.00 1.08 7.00 1.03 10.00
14.50 1.02 12.75 1.03 5.00 1.18 3.94 1.26 2.46 1.61 1.91 1.91 1.58 2.41 1.31 3.52 1.24 4.15 1.10 7.20
1.59 2.41 2.02 1.85 2.73 1.49 1.99 1.88 2.03 1.85 1.74 2.17 1.57 2.49 1.77 2.13 1.55 2.55 1.69 2.26 1.19 4.95 1.21 4.70
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.57 2.31 2.37 1.59 1.05 8.50 1.20 4.20 1.05 8.50
3.52 1.30 2.38 1.58 1.62 2.30 1.24 4.05 1.16 5.20
1.34 3.41 1.18 5.10 1.44 2.88 1.30 3.68 1.59 2.46 1.41 3.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.97 1.78 1.47 2.55 1.29 3.40
5.05 1.17 3.64 1.28 2.00 1.81 1.49 2.62 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
2.70 1.45
Где смотреть матч Серветт 0:0 Янг Бойз онлайн

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