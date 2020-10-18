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  3. Швейцария: Суперлига
Сьон
0:0
Второй тайм: 71'

Стадион:
Лозанна-Спорт
0'
36' Желтая карточка
Кукурузович Степан
45' Желтая карточка
Moritz Jenz
56' Вторая желтая карточка
Кукурузович Степан
71'
18
Фикентшер
Кевин
77
Sandro
Theler
5
Бамер
Жан
34
Ндойе
Бирама
30
Абделлауи
Аюб
26
Ди
Сере
14
Гргич
Анто
20
Араз
Муса
23
Тосетти
Маттео
17
Карлен
Гаэтан
8
Baltazar
40
Диао
Мори
4
Moritz
Jenz
6
Монтейру
Элтон
5
Noah
Loosli
25
Боранияшевич
Никола
21
Cameron
Puertas
7
Кукурузович
Степан
13
Фло
Пер-Эгиль
19
Шнойвли
Кристиан
44
Joel
Monteiro
99
Туркес
Алдин
Сьон
4-1-2-3
Лозанна-Спорт
3-4-1-2

Ход матча

36'
 
Кукурузович Степан
45'
 
Moritz Jenz
56'
 
Кукурузович Степан
60'
 
Gabriel Bares
Joel Monteiro
60'
Итаитинга
Baltazar
 
60'
Оаро Гийом
Гргич Анто
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 5 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 2 Замены 1
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Сьон Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Лугано 2:2 Сьон Сьон 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Сьон Шёц 0:3 Сьон
Сьон 3:1 Тун Янг Бойз 3:1 Сьон Рапперсвиль-Йона 1:2 Сьон Серветт 1:2 Сьон Сьон 0:1 Янг Бойз Цюрих 0:2 Сьон Сьон 1:1 Тун Люцерн 1:2 Сьон Сьон 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:0 Сьон Сьон 1:0 Базель Санкт-Галлен 2:1 Сьон Сьон 0:2 Люцерн Базель 2:0 Сьон Сьон 1:1 Серветт Сьон 1:2 Санкт-Галлен
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Грасcхоппер 1:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Серветт
Стад де Ньон 1:3 Лозанна-Спорт Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 5:3 Виль Стад Лозанна-Уши 0:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:2 Винтертур Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Грасcхоппер Кринс 0:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Шаффхаузен Лозанна-Спорт 2:1 Кьяссо Арау 5:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:0 Стад Лозанна-Уши Грасcхоппер 3:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Вадуц Виль 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:3 Базель

Последние игры между собой

Сьон: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Лозанна-Спорт: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Лозанна-Спорт 0:0 Сьон Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 1:1 Сьон Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Кубок Лозанна-Спорт 2:0 Сьон Товарищеские матчи
Лозанна-Спорт 0:2 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Лозанна-Спорт Суперлига Сьон 1:1 Лозанна-Спорт Суперлига Сьон 0:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Суперлига Лозанна-Спорт 0:2 Сьон Суперлига Сьон 1:3 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 2:4 Сьон Товарищеские матчи Сьон 2:3 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 1:1 Сьон Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 3:1 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:0 Сьон Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 1:3 Сьон Суперлига
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Moritz Jenz получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Кукурузович Степан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Сьон
Ничья
Лозанна-Спорт
3.80
3.52
5.39
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.80 2.10 4.70
2.81 3.52 2.44
2.74 2.02 5.39

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
2.65 1.44 8.60 1.05 1.38 2.90 2.75 1.42 1.08 7.00 1.73 2.11 1.52 2.55 1.04 9.00 1.15 5.10 1.02 11.00 1.03 10.50 1.04 9.30
11.50 1.04 9.80 1.06 3.72 1.28 2.88 1.43 1.99 1.91 1.53 2.53 1.36 3.18 1.16 5.40 1.13 6.20 1.04 11.75
4.47 1.22 2.04 1.83 3.10 1.39 2.20 1.72 1.84 2.04 1.59 2.45 1.35 3.36 1.38 3.15 1.22 4.52 1.56 2.52 1.56 2.52 1.53 2.61 1.26 3.99 1.14 6.14
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.44 2.65 1.99 1.82 1.03 10.00 1.13 5.40 1.03 10.00
3.04 1.38 2.03 1.79 1.46 2.72 1.15 5.45 1.10 6.80
1.27 3.93 1.14 6.07 1.47 2.79 1.31 3.56 1.44 2.89 1.35 3.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.70 2.07 1.29 3.40
4.05 1.24 2.79 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.20 1.33
Где смотреть матч Сьон 0:0 Лозанна-Спорт онлайн

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