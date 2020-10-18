Сьон
0:0
Второй тайм: 71'
Стадион: Турбийон
Лозанна-Спорт
36' Желтая карточкаКукурузович Степан
45' Желтая карточкаMoritz Jenz
56' Вторая желтая карточкаКукурузович Степан
34
Ндойе
Бирама
26
Ди
Сере
14
Гргич
Анто
20
Араз
Муса
8
Baltazar
40
Диао
Мори
99
Туркес
Алдин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
- Защитник
-
26 Ди СереПолузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
8 BaltazarНападающий
- Запасные игроки
-
68 Руиз ЖанЗащитник
-
10 ИтаитингаПолузащитник
-
99 Оаро ГийомНападающий
-
-
31 Patrick3
-
64 Edgar Andre
-
29 Jared Khasa
-
Главный тренер: Fabio Grosso
- Основной состав
-
40 Диао МориВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Туркес АлдинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Бразау ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
Ход матча
45'
60'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
5 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
2 Замены 1
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Сьон Последние 20 матчей: +7 =6 -7Лугано 2:2 Сьон Сьон 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Сьон Шёц 0:3 Сьон
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +10 =4 -6Грасcхоппер 1:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Серветт
Стад де Ньон 1:3 Лозанна-Спорт Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 5:3 Виль Стад Лозанна-Уши 0:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:2 Винтертур Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Грасcхоппер Кринс 0:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Шаффхаузен Лозанна-Спорт 2:1 Кьяссо Арау 5:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:0 Стад Лозанна-Уши Грасcхоппер 3:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Вадуц Виль 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:3 Базель
Последние игры между собой
Сьон: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Лозанна-Спорт: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Лозанна-Спорт 0:2 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Лозанна-Спорт Суперлига Сьон 1:1 Лозанна-Спорт Суперлига Сьон 0:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Суперлига Лозанна-Спорт 0:2 Сьон Суперлига Сьон 1:3 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 2:4 Сьон Товарищеские матчи Сьон 2:3 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 1:1 Сьон Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 3:1 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:0 Сьон Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 1:3 Сьон Суперлига
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|2.65
|1.44
|—
|—
|8.60
|1.05
|—
|—
|1.38
|2.90
|—
|—
|2.75
|1.42
|—
|—
|1.08
|7.00
|1.73
|2.11
|1.52
|2.55
|—
|—
|1.04
|9.00
|1.15
|5.10
|1.02
|11.00
|1.03
|10.50
|1.04
|9.30
|11.50
|1.04
|—
|—
|9.80
|1.06
|—
|—
|3.72
|1.28
|—
|—
|2.88
|1.43
|—
|—
|1.99
|1.91
|—
|—
|1.53
|2.53
|—
|—
|1.36
|3.18
|1.16
|5.40
|1.13
|6.20
|1.04
|11.75
|—
|—
|4.47
|1.22
|2.04
|1.83
|3.10
|1.39
|2.20
|1.72
|1.84
|2.04
|1.59
|2.45
|1.35
|3.36
|1.38
|3.15
|1.22
|4.52
|1.56
|2.52
|1.56
|2.52
|1.53
|2.61
|1.26
|3.99
|—
|—
|1.14
|6.14
|—
|—
|—
|—