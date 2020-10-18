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  3. Швейцария: Суперлига
Сьон
0:0
Конец матча

Стадион:
Лозанна-Спорт
0'
36' Желтая карточка
Кукурузович Степан
45' Желтая карточка
Moritz Jenz
56' Вторая желтая карточка
Кукурузович Степан
89' Желтая карточка
Боранияшевич Никола
90'+5
18
Фикентшер
Кевин
77
Sandro
Theler
5
Бамер
Жан
34
Ндойе
Бирама
30
Абделлауи
Аюб
26
Ди
Сере
14
Гргич
Анто
20
Араз
Муса
23
Тосетти
Маттео
17
Карлен
Гаэтан
8
Baltazar
40
Диао
Мори
4
Moritz
Jenz
6
Монтейру
Элтон
5
Noah
Loosli
25
Боранияшевич
Никола
21
Cameron
Puertas
7
Кукурузович
Степан
13
Фло
Пер-Эгиль
19
Шнойвли
Кристиан
44
Joel
Monteiro
99
Туркес
Алдин
Сьон
4-1-2-3
Лозанна-Спорт
3-4-1-2

Ход матча

36'
 
Кукурузович Степан
45'
 
Moritz Jenz
56'
 
Кукурузович Степан
60'
 
Gabriel Bares
Joel Monteiro
60'
Итаитинга
Baltazar
 
60'
Оаро Гийом
Гргич Анто
 
76'
Jared Khasa
Тосетти Маттео
 
83'
 
Жейссманн Жоэль
Шнойвли Кристиан
83'
 
Гессан Эванн
Туркес Алдин
89'
Patrick3
Абделлауи Аюб
 
89'
Edgar Andre
Карлен Гаэтан
 
89'
 
Боранияшевич Никола

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 5
  • 5 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 17
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Сьон Последние 20 матчей: + = -
Лугано 2:2 Сьон Сьон 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Сьон Шёц 0:3 Сьон
Сьон 3:1 Тун Янг Бойз 3:1 Сьон Рапперсвиль-Йона 1:2 Сьон Серветт 1:2 Сьон Сьон 0:1 Янг Бойз Цюрих 0:2 Сьон Сьон 1:1 Тун Люцерн 1:2 Сьон Сьон 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:0 Сьон Сьон 1:0 Базель Санкт-Галлен 2:1 Сьон Сьон 0:2 Люцерн Базель 2:0 Сьон Сьон 1:1 Серветт Сьон 1:2 Санкт-Галлен
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: + = -
Грасcхоппер 1:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Серветт
Стад де Ньон 1:3 Лозанна-Спорт Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 5:3 Виль Стад Лозанна-Уши 0:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:2 Винтертур Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Грасcхоппер Кринс 0:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Шаффхаузен Лозанна-Спорт 2:1 Кьяссо Арау 5:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:0 Стад Лозанна-Уши Грасcхоппер 3:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Вадуц Виль 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:3 Базель

Последние игры между собой

Сьон: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Лозанна-Спорт: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Лозанна-Спорт 0:0 Сьон Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 1:1 Сьон Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Кубок Лозанна-Спорт 2:0 Сьон Товарищеские матчи
Лозанна-Спорт 0:2 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Лозанна-Спорт Суперлига Сьон 1:1 Лозанна-Спорт Суперлига Сьон 0:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Суперлига Лозанна-Спорт 0:2 Сьон Суперлига Сьон 1:3 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 2:4 Сьон Товарищеские матчи Сьон 2:3 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 1:1 Сьон Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 3:1 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:0 Сьон Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 1:3 Сьон Суперлига
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Moritz Jenz получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Кукурузович Степан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.60 1.53 6.80
2.81 3.52 2.44
4.50 1.43 7.28

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
1.65 2.15 8.60 1.05 1.09 6.50 2.75 1.42 1.08 7.00 1.73 2.11 1.52 2.55 1.04 9.00 1.15 5.10 1.02 11.00 1.03 10.50 1.04 9.30
11.50 1.04 9.80 1.06 3.72 1.28 2.88 1.43 1.99 1.91 1.53 2.53 1.36 3.18 1.16 5.40 1.13 6.20 1.04 11.75
1.51 2.62 2.04 1.83 3.10 1.39 2.20 1.72 1.84 2.04 1.59 2.45 1.35 3.36 1.38 3.15 1.22 4.52 1.56 2.52 1.56 2.52 1.53 2.61 1.26 3.99 1.14 6.14
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.44 2.65 1.99 1.82 1.03 10.00 1.13 5.40 1.03 10.00
3.04 1.38 2.03 1.79 1.46 2.72 1.15 5.45 1.10 6.80
1.27 3.93 1.14 6.07 1.47 2.79 1.31 3.56 1.44 2.89 1.35 3.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.70 2.07 1.29 3.40
4.05 1.24 2.79 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.20 1.33
Где смотреть матч Сьон 0:0 Лозанна-Спорт онлайн

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