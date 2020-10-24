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  3. Швейцария: Суперлига
Вадуц
0:1
Первый тайм: 24'

Стадион:
Цюрих
0'
0:1
6' Гол
Зобих Лассе
23' Желтая карточка
 24'
18
Оспельт
Джастин
5
Joel
Schmied
15
Шмид
Янник
4
Ссимани
Денис
21
Дорн
Пиус
28
Прокопич
Борис
30
Люхингер
Габриэль
27
Обексер
Линус
11
Чичек
Тунахан
9
Зуттер
Мануэль
7
Ди
Джусто
Маттео
25
Бреше
Янник
4
Омерагич
Бечир
5
Зобих
Лассе
3
Nathan
V
6
Алити
Фидан
14
Домджони
Тони
20
Ousmane
Doumbia
15
Aiyegun
Tosin
10
Маркезано
Антонио
70
Кололли
Беньямин
9
Сисей
Ассан
Вадуц
3-4-1-2
Цюрих
4-2-3-1

Ход матча

6'
0:1
Зобих Лассе
(Кололли Беньямин)
20'
Рахими Фуад
Ссимани Денис
 
23'
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Вадуц Последние 20 матчей: + = -
Вадуц 1:1 Лугано Янг Бойз 1:0 Вадуц Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Базель 2:2 Вадуц
Вадуц 1:2 Тюркючю Мюнхен Вадуц 0:2 Хибернианс Вадуц 3:1 Виль Тун 4:3 Вадуц Вадуц 2:0 Тун Кринс 2:1 Вадуц Вадуц 3:1 Шаффхаузен Кьяссо 1:2 Вадуц Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Виль 1:2 Вадуц Вадуц 1:1 Арау Вадуц 5:1 Стад Лозанна-Уши Винтертур 1:4 Вадуц Вадуц 2:3 Грасcхоппер Шаффхаузен 2:2 Вадуц Вадуц 4:2 Кринс
Цюрих Последние 20 матчей: + = -
Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Цюрих 2:2 Лугано Янг Бойз 2:1 Цюрих Кьяссо 3:2 Цюрих
Цюрих 3:0 Винтертур Цюрих 1:0 Виль Люцерн 2:0 Цюрих Цюрих 2:5 Шаффхаузен Цюрих 3:3 Тун Люцерн 2:1 Цюрих Цюрих 0:2 Сьон Цюрих 1:3 Санкт-Галлен Лугано 1:0 Цюрих Цюрих 0:5 Янг Бойз Базель 4:0 Цюрих Нёвшатель Ксамакс 1:1 Цюрих Цюрих 2:0 Серветт Тун 3:2 Цюрих Цюрих 1:0 Лугано Санкт-Галлен 0:4 Цюрих

Последние игры между собой

Вадуц: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Цюрих: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Вадуц 1:5 Цюрих Товарищеские матчи Цюрих 3:3 Вадуц Товарищеские матчи Вадуц 2:1 Цюрих Товарищеские матчи Цюрих 3:1 Вадуц Товарищеские матчи
Вадуц 0:2 Цюрих Товарищеские матчи Цюрих 3:1 Вадуц Суперлига Вадуц 0:3 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Вадуц Суперлига Вадуц 2:2 Цюрих Суперлига Цюрих 2:2 Вадуц Суперлига Вадуц 2:2 Цюрих Суперлига Вадуц 3:3 Цюрих Товарищеские матчи Цюрих 3:0 Вадуц Суперлига Вадуц 1:4 Цюрих Суперлига Цюрих 1:0 Вадуц Товарищеские матчи Цюрих 1:3 Вадуц Товарищеские матчи Цюрих 3:2 Вадуц Товарищеские матчи Вадуц 3:5 Цюрих Суперлига Цюрих 5:0 Вадуц Суперлига Цюрих 1:0 Вадуц Суперлига
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rheinpark Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Вадуц
Ничья
Цюрих
5.98
5.12
2.25
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.00 3.70 2.25
5.80 4.50 1.45
3.12 3.88 2.12
5.98 5.12 1.47

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 12.00 1.01 4.10 1.21 4.00 1.22 1.99 1.81 1.76 2.06 2.05 1.72 1.32 3.20 1.40 2.80 1.10 6.20 1.15 5.00 1.02 11.50 1.04 9.00
16.50 1.01 15.00 1.02 5.35 1.16 4.30 1.23 2.58 1.56 2.00 1.83 1.63 2.31 1.34 3.32 1.26 3.94 1.11 6.80
5.68 1.16 4.69 1.21 2.34 1.64 2.06 1.82 2.68 1.50 2.23 1.70 1.99 1.88 1.74 2.16 1.58 2.46 1.48 2.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
2.46 1.51 2.48 1.50 1.23 3.85 1.30 3.30 1.05 8.50
3.68 1.28 2.59 1.50 1.66 2.22 1.27 3.76 1.18 4.95
3.23 1.37 2.57 1.54 1.93 1.96 2.72 1.49 2.23 1.70 1.73 2.19 1.47 2.81 1.34 3.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.05 1.72 1.53 2.40 1.32 3.20
5.30 1.16 3.68 1.28 2.04 1.78 1.52 2.53 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.28 3.45
Букмекер Да Нет
2.42 1.52
Букмекер Да Нет
2.55 1.48
Где смотреть матч Вадуц 0:1 Цюрих онлайн

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