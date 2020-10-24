0:1
6' ГолЗобих Лассе
23' Желтая карточкаМаркезано Антонио
39' Желтая карточкаЛюхингер Габриэль
0:2
41' ГолAiyegun Tosin
0:3
68' ГолСисей Ассан
73' Желтая карточкаDegnand Wilfried Gnonto
1:3
74' ГолJoel Schmied
76' Желтая карточкаШёнбахлер Марко
1:4
78' ГолDegnand Wilfried Gnonto
82' Желтая карточкаOusmane Doumbia
15
Шмид
Янник
21
Дорн
Пиус
25
Бреше
Янник
3
Nathan
V
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
-
21 Дорн ПиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хуг НикоЗащитник
- Защитник
-
23 Визер СандроПолузащитник
-
14 Гайич МиланПолузащитник
- Нападающий
-
42 Gion Chande
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Nathan VЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Крамер БлажНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
Ход матча
6'
0:1
41'
68'
0:3
74'
1:3
76'
78'
82'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 8
-
3 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Предыдущие игры
Вадуц Последние 20 матчей: +9 =4 -7Вадуц 1:1 Лугано Янг Бойз 1:0 Вадуц Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Базель 2:2 Вадуц
Вадуц 1:2 Тюркючю Мюнхен Вадуц 0:2 Хибернианс Вадуц 3:1 Виль Тун 4:3 Вадуц Вадуц 2:0 Тун Кринс 2:1 Вадуц Вадуц 3:1 Шаффхаузен Кьяссо 1:2 Вадуц Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Виль 1:2 Вадуц Вадуц 1:1 Арау Вадуц 5:1 Стад Лозанна-Уши Винтертур 1:4 Вадуц Вадуц 2:3 Грасcхоппер Шаффхаузен 2:2 Вадуц Вадуц 4:2 Кринс
Цюрих Последние 20 матчей: +5 =3 -12Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Цюрих 2:2 Лугано Янг Бойз 2:1 Цюрих Кьяссо 3:2 Цюрих
Последние игры между собой
Вадуц: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Цюрих: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Вадуц 0:2 Цюрих Товарищеские матчи Цюрих 3:1 Вадуц Суперлига Вадуц 0:3 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Вадуц Суперлига Вадуц 2:2 Цюрих Суперлига Цюрих 2:2 Вадуц Суперлига Вадуц 2:2 Цюрих Суперлига Вадуц 3:3 Цюрих Товарищеские матчи Цюрих 3:0 Вадуц Суперлига Вадуц 1:4 Цюрих Суперлига Цюрих 1:0 Вадуц Товарищеские матчи Цюрих 1:3 Вадуц Товарищеские матчи Цюрих 3:2 Вадуц Товарищеские матчи Вадуц 3:5 Цюрих Суперлига Цюрих 5:0 Вадуц Суперлига Цюрих 1:0 Вадуц Суперлига
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|12.00
|1.01
|7.50
|1.07
|4.10
|1.21
|3.55
|1.27
|—
|—
|1.99
|1.81
|1.76
|2.06
|2.30
|1.58
|—
|—
|1.32
|3.20
|—
|—
|1.90
|1.85
|1.10
|6.20
|1.14
|5.20
|—
|—
|1.02
|11.50
|1.02
|11.00
|16.50
|1.01
|15.00
|1.02
|5.35
|1.16
|4.30
|1.23
|2.58
|1.56
|—
|—
|2.00
|1.83
|—
|—
|1.63
|2.31
|—
|—
|1.34
|3.32
|—
|—
|1.26
|3.94
|1.11
|6.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.68
|1.16
|—
|—
|2.92
|1.43
|2.43
|1.60
|1.94
|1.94
|1.60
|2.43
|1.43
|2.92
|2.00
|1.88
|1.67
|2.28
|1.50
|2.70
|1.39
|3.11
|—
|—
|1.57
|2.50
|1.34
|3.37
|1.13
|6.55
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.46
|1.51
|—
|—
|1.47
|2.55
|—
|—
|1.23
|3.85
|—
|—
|1.04
|9.00
|1.05
|8.50
|3.68
|1.28
|—
|—
|2.59
|1.50
|—
|—
|1.66
|2.22
|—
|—
|1.27
|3.76
|—
|—
|1.18
|4.95
|—
|—
|—
|—
|3.23
|1.37
|2.57
|1.54
|1.93
|1.96
|1.35
|3.33
|1.19
|4.97
|1.73
|2.19
|1.47
|2.81
|1.34
|3.42
|—
|—