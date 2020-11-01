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  3. Швейцария: Суперлига
Санкт-Галлен
1:1
Первый тайм: 26'

Стадион:
Базель
0'
0:1
6' Гол
Кабрал Артур
1:1
13' Гол
Дуа Квадво
19' Желтая карточка
Кабрал Артур
26'
1
Ати-Зиги
Лоуренс
29
Alessandro
Kraeuchi
4
Leonidas
Stergiou
23
Betim
Fazliji
21
Мухайм
Миро
16
Гёртлер
Лукас
8
Jordi
Quintilla
10
Víctor
Ruiz
III
6
Стильхарт
Базиль
34
Бабич
Борис
24
Дуа
Квадво
1
Николич
Джордже
5
Видмер
Сильван
4
Джюмарт
Эрай
21
Ван
дер
Верфф
Яспер
96
Жорже
Марко
23
Касами
Пайтим
22
Буняку
Оргес
30
Жегрова
Эдон
20
Фрай
Фабиан
11
Пюлюлю
Афимико
98
Кабрал
Артур
Санкт-Галлен
4-3-1-2
Базель
4-2-3-1

Ход матча

6'
0:1
Кабрал Артур
(Пюлюлю Афимико)
13'
Дуа Квадво
(Гёртлер Лукас)
1:1
19'
 
Кабрал Артур

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Санкт-Галлен Последние 20 матчей: + = -
Лугано 1:0 Санкт-Галлен Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Дорнбирн 1:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт
Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:1 АЕК Санкт-Галлен 1:0 Сьон Санкт-Галлен 1:3 Тюркюджю Атаспор Санкт-Галлен 1:3 Тюркючю Мюнхен Хайденхайм 6:2 Санкт-Галлен Фрайбург 3:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 5:0 Аустрия Лустенау Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 6:0 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 1:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:5 Базель Тун 2:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Люцерн Серветт 1:1 Санкт-Галлен Лугано 3:3 Санкт-Галлен
Базель Последние 20 матчей: + = -
Базель 3:2 Люцерн Базель 1:3 ЦСКА София Серветт 1:0 Базель Базель 3:2 Анортосис
Базель 2:2 Вадуц Осиек 1:2 Базель Базель 1:5 Саарбрюккен Базель 1:2 Янг Бойз Базель 6:1 Винтертур Шахтёр Донецк 4:1 Базель Базель 1:0 Айнтрахт Фр Базель 0:0 Люцерн Тун 0:0 Базель Базель 4:4 Лугано Санкт-Галлен 0:5 Базель Серветт 2:2 Базель Базель 4:0 Цюрих Базель 3:2 Янг Бойз Сьон 1:0 Базель Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс

Последние игры между собой

Санкт-Галлен: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Базель: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Санкт-Галлен 0:5 Базель Суперлига Базель 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:0 Базель Суперлига Базель 1:2 Санкт-Галлен Суперлига
Санкт-Галлен 0:3 Базель Суперлига Базель 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Базель Суперлига Базель 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:4 Базель Суперлига Базель 0:2 Санкт-Галлен Суперлига Базель 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Базель Суперлига Базель 4:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:3 Базель Суперлига Базель 1:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Базель Суперлига Базель 2:4 Санкт-Галлен Товарищеские матчи Санкт-Галлен 0:7 Базель Суперлига Базель 4:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Базель Суперлига
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Базель
2.70
4.01
2.48
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.70 3.45 2.45
Бонус: 5 000 ₽ 2.55 3.50 2.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.60 3.96 2.48
  2.60 3.43 2.75

Самый высокий коэффициент на матч «Санкт-Галлен» – «Базель» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Санкт-Галлен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Базель» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Санкт-Галлен» – «Базель», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
5.90 1.11 5.00 1.15 2.85 1.40 2.31 1.61 1.98 1.82 4.20 1.20 1.44 2.65 2.20 1.62 1.15 5.00 1.45 2.62 1.04 9.40 1.17 4.70 1.05 8.50
5.65 1.10 4.90 1.15 2.78 1.42 2.26 1.64 1.80 2.12 1.44 2.79 1.31 3.32 1.13 5.20 1.10 5.70 1.02 9.60
6.67 1.12 2.91 1.44 2.60 1.53 2.30 1.66 1.98 1.90 4.16 1.25 1.60 2.43 3.17 1.38 2.41 1.61 2.04 1.84 1.82 2.06 1.60 2.42 1.40 3.07
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4.5 4.5
2.75 1.41 1.73 2.10 1.30 3.35 2.75 1.42 1.33 3.15 1.05 8.50
4.20 1.23 2.91 1.41 1.76 2.06 1.33 3.32 1.22 4.30
3.55 1.32 2.85 1.45 2.06 1.83 1.72 2.19 1.51 2.67 2.29 1.67 1.88 2.00 1.46 2.84 1.31 3.63
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.25 1.60 1.68 2.11 1.40 2.80
5.85 1.13 4.30 1.22 2.20 1.67 1.64 2.26 1.38 3.04

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.37 2.95
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Букмекер Да Нет
2.31 1.57
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