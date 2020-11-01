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  3. Швейцария: Суперлига
Санкт-Галлен
1:3
Конец матча

Стадион:
Базель
0'
0:1
6' Гол
Кабрал Артур
1:1
13' Гол
Дуа Квадво
19' Желтая карточка
Кабрал Артур
35' Желтая карточка
Jordi Quintilla
1:2
39' Гол
Фрай Фабиан
63' Желтая карточка
Стильхарт Базиль
1:3
70' Гол
Касами Пайтим
90'+3
1
Ати-Зиги
Лоуренс
29
Alessandro
Kraeuchi
4
Leonidas
Stergiou
23
Betim
Fazliji
21
Мухайм
Миро
16
Гёртлер
Лукас
8
Jordi
Quintilla
10
Víctor
Ruiz
III
6
Стильхарт
Базиль
34
Бабич
Борис
24
Дуа
Квадво
1
Николич
Джордже
5
Видмер
Сильван
4
Джюмарт
Эрай
21
Ван
дер
Верфф
Яспер
96
Жорже
Марко
23
Касами
Пайтим
22
Буняку
Оргес
30
Жегрова
Эдон
20
Фрай
Фабиан
11
Пюлюлю
Афимико
98
Кабрал
Артур
Санкт-Галлен
4-3-1-2
Базель
4-2-3-1

Ход матча

6'
0:1
Кабрал Артур
(Пюлюлю Афимико)
13'
Дуа Квадво
(Гёртлер Лукас)
1:1
19'
 
Кабрал Артур
35'
Jordi Quintilla
 
39'
1:2
Фрай Фабиан
(Жегрова Эдон)
45'
 
Julian Von Moos
Пюлюлю Афимико
63'
Стильхарт Базиль
 
65'
 
Туши Тициан
Жегрова Эдон
69'
Камбери Флориан
Бабич Борис
 
69'
Траоре Бубакар
Víctor Ruiz III
 
69'
Гийемено Джереми
Дуа Квадво
 
70'
1:3
Касами Пайтим
(Julian Von Moos)
82'
 
Петретта Рауль
Жорже Марко
82'
 
Кампо Самуэле
Буняку Оргес
82'
 
Ван Волфсвинкель Рикки
Кабрал Артур
86'
Штаубли Тим
Стильхарт Базиль
 

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Лугано 1:0 Санкт-Галлен Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Дорнбирн 1:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт
Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:1 АЕК Санкт-Галлен 1:0 Сьон Санкт-Галлен 1:3 Тюркюджю Атаспор Санкт-Галлен 1:3 Тюркючю Мюнхен Хайденхайм 6:2 Санкт-Галлен Фрайбург 3:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 5:0 Аустрия Лустенау Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 6:0 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 1:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:5 Базель Тун 2:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Люцерн Серветт 1:1 Санкт-Галлен Лугано 3:3 Санкт-Галлен
Базель Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Базель 3:2 Люцерн Базель 1:3 ЦСКА София Серветт 1:0 Базель Базель 3:2 Анортосис
Базель 2:2 Вадуц Осиек 1:2 Базель Базель 1:5 Саарбрюккен Базель 1:2 Янг Бойз Базель 6:1 Винтертур Шахтёр Донецк 4:1 Базель Базель 1:0 Айнтрахт Фр Базель 0:0 Люцерн Тун 0:0 Базель Базель 4:4 Лугано Санкт-Галлен 0:5 Базель Серветт 2:2 Базель Базель 4:0 Цюрих Базель 3:2 Янг Бойз Сьон 1:0 Базель Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс

Последние игры между собой

Санкт-Галлен: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Базель: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Санкт-Галлен 0:5 Базель Суперлига Базель 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:0 Базель Суперлига Базель 1:2 Санкт-Галлен Суперлига
Санкт-Галлен 0:3 Базель Суперлига Базель 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Базель Суперлига Базель 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:4 Базель Суперлига Базель 0:2 Санкт-Галлен Суперлига Базель 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Базель Суперлига Базель 4:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:3 Базель Суперлига Базель 1:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Базель Суперлига Базель 2:4 Санкт-Галлен Товарищеские матчи Санкт-Галлен 0:7 Базель Суперлига Базель 4:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Базель Суперлига
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.00 4.15 1.52
Бонус: 5 000 ₽ 41.00 12.00 1.03
Бонус: 5 000 ₽ 2.60 3.96 2.48
  9.93 3.81 1.47

Самый высокий коэффициент на матч «Санкт-Галлен» – «Базель» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Санкт-Галлен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Базель» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Санкт-Галлен» – «Базель», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
5.90 1.11 5.00 1.15 9.20 1.03 2.31 1.61 1.98 1.82 6.80 1.08 1.44 2.65 2.25 1.60 1.15 5.00 1.22 4.00 1.04 9.40 1.02 11.00 1.03 10.00
5.65 1.10 4.90 1.15 2.78 1.42 2.26 1.64 1.80 2.12 1.44 2.79 1.31 3.32 1.13 5.20 1.10 5.70 1.02 9.60
6.67 1.12 2.91 1.44 2.60 1.53 2.30 1.66 1.98 1.90 3.51 1.32 2.92 1.43 2.33 1.65 1.80 2.08 1.81 2.07 1.53 2.61 1.24 4.22 1.55 2.54 1.14 6.02
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4.5 4.5
2.75 1.41 1.73 2.10 1.30 3.35 1.58 2.30 1.05 8.50 1.05 8.50
4.20 1.23 2.91 1.41 1.76 2.06 1.33 3.32 1.22 4.30
3.55 1.32 2.85 1.45 2.06 1.83 1.72 2.19 1.51 2.67 1.35 3.36 1.19 5.03 1.46 2.84 1.31 3.63
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.25 1.60 1.68 2.11 1.40 2.80
5.85 1.13 4.30 1.22 2.20 1.67 1.64 2.26 1.38 3.04

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.37 2.95
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Букмекер Да Нет
2.31 1.57
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