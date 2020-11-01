Санкт-Галлен
1:3
Конец матча
Стадион: АФГ Арена
Базель
0:1
6' ГолКабрал Артур
1:1
13' ГолДуа Квадво
19' Желтая карточкаКабрал Артур
35' Желтая карточкаJordi Quintilla
1:2
39' ГолФрай Фабиан
63' Желтая карточкаСтильхарт Базиль
1:3
70' ГолКасами Пайтим
21
Мухайм
Миро
34
Бабич
Борис
24
Дуа
Квадво
96
Жорже
Марко
22
Буняку
Оргес
30
Жегрова
Эдон
20
Фрай
Фабиан
98
Кабрал
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Бабич БорисНападающий
-
24 Дуа КвадвоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
99 Рюфли ВенсанПолузащитник
-
26 Штаубли ТимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
96 Жорже МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
22 Буняку ОргесПолузащитник
-
30 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Туши ТицианНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Сириако Сфорца
Ход матча
6'
0:1
13'
1:1
19'
35'
39'
1:2
63'
70'
1:3
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 6
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +7 =4 -9Лугано 1:0 Санкт-Галлен Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Дорнбирн 1:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт
Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:1 АЕК Санкт-Галлен 1:0 Сьон Санкт-Галлен 1:3 Тюркюджю Атаспор Санкт-Галлен 1:3 Тюркючю Мюнхен Хайденхайм 6:2 Санкт-Галлен Фрайбург 3:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 5:0 Аустрия Лустенау Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 6:0 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 1:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:5 Базель Тун 2:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Люцерн Серветт 1:1 Санкт-Галлен Лугано 3:3 Санкт-Галлен
Базель Последние 20 матчей: +9 =5 -6Базель 3:2 Люцерн Базель 1:3 ЦСКА София Серветт 1:0 Базель Базель 3:2 Анортосис
Базель 2:2 Вадуц Осиек 1:2 Базель Базель 1:5 Саарбрюккен Базель 1:2 Янг Бойз Базель 6:1 Винтертур Шахтёр Донецк 4:1 Базель Базель 1:0 Айнтрахт Фр Базель 0:0 Люцерн Тун 0:0 Базель Базель 4:4 Лугано Санкт-Галлен 0:5 Базель Серветт 2:2 Базель Базель 4:0 Цюрих Базель 3:2 Янг Бойз Сьон 1:0 Базель Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс
Последние игры между собой
Санкт-Галлен: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Базель: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Санкт-Галлен 0:3 Базель Суперлига Базель 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Базель Суперлига Базель 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:4 Базель Суперлига Базель 0:2 Санкт-Галлен Суперлига Базель 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Базель Суперлига Базель 4:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:3 Базель Суперлига Базель 1:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Базель Суперлига Базель 2:4 Санкт-Галлен Товарищеские матчи Санкт-Галлен 0:7 Базель Суперлига Базель 4:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Базель Суперлига
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Санкт-Галлен» – «Базель» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Санкт-Галлен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Базель» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Санкт-Галлен» – «Базель», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|
|5.90
|1.11
|5.00
|1.15
|9.20
|1.03
|—
|—
|2.31
|1.61
|1.98
|1.82
|6.80
|1.08
|—
|—
|1.44
|2.65
|—
|—
|2.25
|1.60
|—
|—
|1.15
|5.00
|—
|—
|1.22
|4.00
|1.04
|9.40
|1.02
|11.00
|1.03
|10.00
|
|5.65
|1.10
|4.90
|1.15
|2.78
|1.42
|—
|—
|2.26
|1.64
|—
|—
|1.80
|2.12
|—
|—
|1.44
|2.79
|—
|—
|1.31
|3.32
|—
|—
|1.13
|5.20
|—
|—
|1.10
|5.70
|1.02
|9.60
|—
|—
|—
|—
|
|6.67
|1.12
|—
|—
|2.91
|1.44
|2.60
|1.53
|2.30
|1.66
|1.98
|1.90
|3.51
|1.32
|2.92
|1.43
|2.33
|1.65
|1.80
|2.08
|1.81
|2.07
|1.53
|2.61
|1.24
|4.22
|1.55
|2.54
|1.14
|6.02
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4.5
|4.5
|
|—
|—
|—
|—
|2.75
|1.41
|—
|—
|1.73
|2.10
|—
|—
|1.30
|3.35
|1.58
|2.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.05
|8.50
|1.05
|8.50
|
|4.20
|1.23
|—
|—
|2.91
|1.41
|—
|—
|1.76
|2.06
|—
|—
|1.33
|3.32
|1.22
|4.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|3.55
|1.32
|2.85
|1.45
|2.06
|1.83
|1.72
|2.19
|1.51
|2.67
|—
|—
|1.35
|3.36
|1.19
|5.03
|1.46
|2.84
|1.31
|3.63
|—
|—
|—
|—