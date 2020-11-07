  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
Цюрих
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Люцерн
0' 19'
25
Бреше
Янник
42
Silvan
Wallner
4
Омерагич
Бечир
3
Nathan
V
6
Алити
Фидан
14
Домджони
Тони
20
Ousmane
Doumbia
15
Aiyegun
Tosin
10
Маркезано
Антонио
70
Кололли
Беньямин
18
Крамер
Блаж
32
Мюллер
Мариус
15
Шульц
Марвин
5
Lucao
II
4
Stefan
Knezevic1
13
Фрыдек
Мартин
8
Нденге
Тсии-Виллиам
14
Карбонель
Алекс
29
Ташар
Варол
10
Шауб
Луис
7
Ibrahima
N'Diaye
II
9
Соргич
Деян
Цюрих
4-2-3-1
Люцерн
4-2-3-1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маркезано Антонио 2 0.33
2. Зобих Лассе 2 0.33
3. Кололли Беньямин 1 0.17
4. Сисей Ассан 1 0.17
5. Aiyegun Tosin 1 0.17
6. Degnand Wilfried Gnonto 1 0.17
7. Шёнбахлер Марко 0 0
8. Silvan Wallner 0 0
Люцерн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шауб Луис 1 0.17
2. Шюрпф Паскаль 1 0.17
3. Угриниц Филип 1 0.17
4. Соргич Деян 1 0.17
5. Lucao II 1 0.17
6. Stefan Knezevic1 1 0.17
7. Шульц Марвин 1 (1) 0.17
8. Silvan Sidler 0 0
9. Ashvin Balaruban 0 0

Карточки

Цюрих
# Игрок      
1. Крьезиу Хекуран 1 1
2. Ousmane Doumbia 2 0
3. Маркезано Антонио 1 0
4. Шёнбахлер Марко 1 0
5. Сисей Ассан 1 0
6. Nathan V 1 0
7. Degnand Wilfried Gnonto 1 0
Люцерн
# Игрок      
1. Нденге Тсии-Виллиам 2 0
2. Silvan Sidler 2 0
3. Ташар Варол 2 0
4. Бюрки Марко 1 0
5. Lucao II 1 0
6. Карбонель Алекс 1 0
7. Угриниц Филип 1 0
8. Вока Идриз 1 0
9. Stefan Knezevic1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Цюрих 25% (2) 0 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2)
 Люцерн 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Цюрих Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Цюрих 1:0 Базель Вадуц 1:4 Цюрих Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Цюрих 2:2 Лугано
Янг Бойз 2:1 Цюрих Кьяссо 3:2 Цюрих Цюрих 3:0 Винтертур Цюрих 1:0 Виль Люцерн 2:0 Цюрих Цюрих 2:5 Шаффхаузен Цюрих 3:3 Тун Люцерн 2:1 Цюрих Цюрих 0:2 Сьон Цюрих 1:3 Санкт-Галлен Лугано 1:0 Цюрих Цюрих 0:5 Янг Бойз Базель 4:0 Цюрих Нёвшатель Ксамакс 1:1 Цюрих Цюрих 2:0 Серветт Тун 3:2 Цюрих
Люцерн Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Янг Бойз 2:1 Люцерн Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Люцерн 3:2 Кринс Базель 3:2 Люцерн
Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лугано 2:1 Люцерн Тун 0:1 Люцерн Люцерн 6:1 Волен Грасcхоппер 1:1 Люцерн Люцерн 2:0 Цюрих Люцерн 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Люцерн Люцерн 2:1 Цюрих Янг Бойз 1:0 Люцерн Люцерн 1:2 Сьон Люцерн 1:2 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 4:1 Люцерн Люцерн 3:3 Лугано Серветт 2:0 Люцерн Люцерн 3:0 Тун

Последние игры между собой

Цюрих: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Люцерн: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Люцерн 2:0 Цюрих Товарищеские матчи Люцерн 2:1 Цюрих Суперлига Люцерн 0:5 Цюрих Товарищеские матчи Цюрих 2:3 Люцерн Суперлига
Цюрих 3:0 Люцерн Суперлига Люцерн 0:0 Цюрих Суперлига Люцерн 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:5 Цюрих Суперлига Цюрих 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:1 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Люцерн Суперлига Цюрих 1:2 Люцерн Суперлига Люцерн 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Люцерн Суперлига Люцерн 1:2 Цюрих Суперлига Люцерн 1:0 Цюрих Суперлига Цюрих 2:5 Люцерн Суперлига Люцерн 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Люцерн Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лугано 1:0 6 3 3 0 9 - 6 12
2. Янг Бойз 5 3 2 0 5 - 2 11
3. Санкт-Галлен 6 3 1 2 6 - 6 10
4. Лозанна-Спорт 0:1 5 2 2 1 8 - 4 8
5. Цюрих 0:0 6 2 2 2 8 - 9 8
6. Базель 5 2 1 2 8 - 7 7
7. Серветт 4 1 1 2 2 - 3 4
8. Сьон 4 0 3 1 2 - 3 3
9. Люцерн 0:0 6 0 3 3 8 - 11 3
10. Вадуц 5 0 2 3 4 - 9 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Цюрих
Ничья
Люцерн
2.79
3.67
2.47
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.65 3.55 2.45
Бонус: 5 000 ₽ 3.00 3.20 2.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.71 3.62 2.47
  2.79 3.67 2.45

Самый высокий коэффициент на матч «Цюрих» – «Люцерн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Цюрих» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Люцерн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Цюрих» – «Люцерн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.20 1.03 11.50 1.02 3.20 1.32 3.70 1.25 1.77 1.97 2.08 1.74 1.84 1.97 1.28 3.45 1.27 3.60 1.09 6.50 1.08 7.10 1.02 11.00
12.00 1.00 11.25 1.01 4.55 1.18 3.76 1.27 2.38 1.65 1.83 1.98 1.50 2.52 1.26 3.54 1.18 4.30 1.06 7.00
5.00 1.19 2.77 1.49 2.36 1.63 2.10 1.79 1.84 2.04 1.65 2.33 1.52 2.62 1.19 4.99
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.31 1.57 2.33 1.60 1.25 3.75 1.20 4.30 1.03 10.00
3.45 1.31 2.36 1.59 1.58 2.38 1.22 4.25 1.15 5.45
2.95 1.43 2.33 1.65 1.79 2.09 1.55 2.53 1.37 3.21
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.95 1.79 1.45 2.60 1.29 3.45
4.90 1.18 3.45 1.31 1.93 1.87 1.46 2.72 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.76 2.00
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
Где смотреть матч Цюрих 0:0 Люцерн онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный