Цюрих
2:0
Конец матча
Стадион: Летцигрунд
Люцерн
22' Красная карточкаLucao II
1:0
23' ПенальтиКололли Беньямин
34' Желтая карточкаШауб Луис
35' Желтая карточкаСоргич Деян
39' Желтая карточкаAiyegun Tosin
2:0
45' ПенальтиМаркезано Антонио
47' Желтая карточкаNathan V
54' Желтая карточкаOusmane Doumbia
61' Вторая желтая карточкаAiyegun Tosin
77' Желтая карточкаБюрки Марко
89' Желтая карточкаБреше Янник
90' Желтая карточкаYvan Alounga
25
Бреше
Янник
3
Nathan
V
18
Крамер
Блаж
15
Шульц
Марвин
5
Lucao
II
29
Ташар
Варол
10
Шауб
Луис
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Nathan VЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Крамер БлажНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Henri Koide
-
-
Главный тренер: Massimo Rizzo
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Шульц МарвинЗащитник
-
5 Lucao IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ташар ВаролПолузащитник
-
10 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Samuel Alabi
-
31 Lorik Emini
-
30 Ardon Jasari
-
22 Yvan Alounga
-
Главный тренер: Челестини Фабио
Ход матча
22'
23'
1:0
34'
35'
39'
45'
47'
54'
61'
77'
89'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 19
-
4 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 1
-
4 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маркезано Антонио
|3 (1)
|0.5
|2.
|Кололли Беньямин
|2 (1)
|0.33
|3.
|Зобих Лассе
|2
|0.33
|4.
|Сисей Ассан
|1
|0.17
|5.
|Aiyegun Tosin
|1
|0.17
|6.
|Degnand Wilfried Gnonto
|1
|0.17
|7.
|Шёнбахлер Марко
|0
|0
|8.
|Silvan Wallner
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шауб Луис
|1
|0.17
|2.
|Шюрпф Паскаль
|1
|0.17
|3.
|Угриниц Филип
|1
|0.17
|4.
|Соргич Деян
|1
|0.17
|5.
|Lucao II
|1
|0.17
|6.
|Stefan Knezevic1
|1
|0.17
|7.
|Шульц Марвин
|1 (1)
|0.17
|8.
|Silvan Sidler
|0
|0
|9.
|Ashvin Balaruban
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ousmane Doumbia
|3
|0
|2.
|Крьезиу Хекуран
|1
|1
|3.
|Aiyegun Tosin
|1
|1
|4.
|Nathan V
|2
|0
|5.
|Маркезано Антонио
|1
|0
|6.
|Шёнбахлер Марко
|1
|0
|7.
|Бреше Янник
|1
|0
|8.
|Сисей Ассан
|1
|0
|9.
|Degnand Wilfried Gnonto
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Lucao II
|1
|1
|2.
|Бюрки Марко
|2
|0
|3.
|Нденге Тсии-Виллиам
|2
|0
|4.
|Silvan Sidler
|2
|0
|5.
|Ташар Варол
|2
|0
|6.
|Соргич Деян
|1
|0
|7.
|Шауб Луис
|1
|0
|8.
|Карбонель Алекс
|1
|0
|9.
|Угриниц Филип
|1
|0
|10.
|Вока Идриз
|1
|0
|11.
|Yvan Alounga
|1
|0
|12.
|Stefan Knezevic1
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Цюрих
|20% (2)
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
|Люцерн
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Цюрих Последние 20 матчей: +5 =3 -12Цюрих 1:0 Базель Вадуц 1:4 Цюрих Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Цюрих 2:2 Лугано
Люцерн Последние 20 матчей: +6 =5 -9Янг Бойз 2:1 Люцерн Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Люцерн 3:2 Кринс Базель 3:2 Люцерн
Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лугано 2:1 Люцерн Тун 0:1 Люцерн Люцерн 6:1 Волен Грасcхоппер 1:1 Люцерн Люцерн 2:0 Цюрих Люцерн 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Люцерн Люцерн 2:1 Цюрих Янг Бойз 1:0 Люцерн Люцерн 1:2 Сьон Люцерн 1:2 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 4:1 Люцерн Люцерн 3:3 Лугано Серветт 2:0 Люцерн Люцерн 3:0 Тун
Последние игры между собой
Цюрих: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Люцерн: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Цюрих 3:0 Люцерн Суперлига Люцерн 0:0 Цюрих Суперлига Люцерн 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:5 Цюрих Суперлига Цюрих 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:1 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Люцерн Суперлига Цюрих 1:2 Люцерн Суперлига Люцерн 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Люцерн Суперлига Люцерн 1:2 Цюрих Суперлига Люцерн 1:0 Цюрих Суперлига Цюрих 2:5 Люцерн Суперлига Люцерн 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Люцерн Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лугано
|6
|3
|3
|0
|9 - 6
|12
|2.
|Янг Бойз
|5
|3
|2
|0
|5 - 2
|11
|3.
|Цюрих
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|4.
|Санкт-Галлен
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|5.
|Лозанна-Спорт
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|6.
|Базель
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|7.
|Серветт
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|8.
|Сьон
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Вадуц
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|10.
|Люцерн
|6
|0
|2
|4
|8 - 13
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Цюрих» – «Люцерн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Цюрих» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Люцерн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Цюрих» – «Люцерн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|
|9.20
|1.03
|11.50
|1.02
|3.20
|1.32
|—
|—
|3.70
|1.25
|—
|—
|1.97
|1.77
|2.08
|1.74
|1.84
|1.97
|—
|—
|1.15
|5.00
|—
|—
|1.27
|3.60
|1.17
|4.70
|1.08
|7.10
|1.10
|6.25
|1.01
|12.60
|
|12.00
|1.00
|11.25
|1.01
|4.55
|1.18
|—
|—
|3.76
|1.27
|—
|—
|2.38
|1.65
|—
|—
|1.83
|1.98
|—
|—
|1.50
|2.52
|—
|—
|1.26
|3.54
|1.18
|4.30
|1.06
|7.00
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.17
|1.38
|2.77
|1.48
|2.37
|1.63
|1.96
|1.93
|1.74
|2.15
|2.10
|1.77
|1.84
|2.04
|1.91
|1.95
|1.25
|4.15
|1.88
|1.98
|—
|—
|1.19
|4.99
|—
|—
|—
|—
|—
|—