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  3. Швейцария
Цюрих
2:0
Конец матча

Стадион:
Люцерн
0'
22' Красная карточка
Lucao II
1:0
23' Пенальти
Кололли Беньямин
34' Желтая карточка
Шауб Луис
35' Желтая карточка
Соргич Деян
39' Желтая карточка
Aiyegun Tosin
2:0
45' Пенальти
Маркезано Антонио
47' Желтая карточка
Nathan V
54' Желтая карточка
Ousmane Doumbia
61' Вторая желтая карточка
Aiyegun Tosin
77' Желтая карточка
Бюрки Марко
89' Желтая карточка
Бреше Янник
90' Желтая карточка
Yvan Alounga
90'+4
25
Бреше
Янник
42
Silvan
Wallner
4
Омерагич
Бечир
3
Nathan
V
6
Алити
Фидан
14
Домджони
Тони
20
Ousmane
Doumbia
15
Aiyegun
Tosin
10
Маркезано
Антонио
70
Кололли
Беньямин
18
Крамер
Блаж
32
Мюллер
Мариус
15
Шульц
Марвин
5
Lucao
II
4
Stefan
Knezevic1
13
Фрыдек
Мартин
8
Нденге
Тсии-Виллиам
14
Карбонель
Алекс
29
Ташар
Варол
10
Шауб
Луис
7
Ibrahima
N'Diaye
II
9
Соргич
Деян
Цюрих
4-2-3-1
Люцерн
4-2-3-1

Ход матча

22'
 
Lucao II
23'
Кололли Беньямин
1:0
29'
 
Silvan Sidler
Ташар Варол
34'
 
Шауб Луис
35'
 
Соргич Деян
39'
Aiyegun Tosin
 
45'
Маркезано Антонио
2:0
47'
Nathan V
 
54'
Ousmane Doumbia
 
60'
Крьезиу Хекуран
Ousmane Doumbia
 
60'
Шёнбахлер Марко
Маркезано Антонио
 
61'
Aiyegun Tosin
 
68'
 
Бюрки Марко
Карбонель Алекс
68'
 
Lorik Emini
Ibrahima N'Diaye II
77'
 
Бюрки Марко
81'
 
Yvan Alounga
Нденге Тсии-Виллиам
84'
Винтер Адриан
Кололли Беньямин
 
89'
Бреше Янник
 
90'
 
Yvan Alounga

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 19
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 1
  • 4 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маркезано Антонио 3 (1) 0.5
2. Кололли Беньямин 2 (1) 0.33
3. Зобих Лассе 2 0.33
4. Сисей Ассан 1 0.17
5. Aiyegun Tosin 1 0.17
6. Degnand Wilfried Gnonto 1 0.17
7. Шёнбахлер Марко 0 0
8. Silvan Wallner 0 0
Люцерн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шауб Луис 1 0.17
2. Шюрпф Паскаль 1 0.17
3. Угриниц Филип 1 0.17
4. Соргич Деян 1 0.17
5. Lucao II 1 0.17
6. Stefan Knezevic1 1 0.17
7. Шульц Марвин 1 (1) 0.17
8. Silvan Sidler 0 0
9. Ashvin Balaruban 0 0

Карточки

Цюрих
# Игрок      
1. Ousmane Doumbia 3 0
2. Крьезиу Хекуран 1 1
3. Aiyegun Tosin 1 1
4. Nathan V 2 0
5. Маркезано Антонио 1 0
6. Шёнбахлер Марко 1 0
7. Бреше Янник 1 0
8. Сисей Ассан 1 0
9. Degnand Wilfried Gnonto 1 0
Люцерн
# Игрок      
1. Lucao II 1 1
2. Бюрки Марко 2 0
3. Нденге Тсии-Виллиам 2 0
4. Silvan Sidler 2 0
5. Ташар Варол 2 0
6. Соргич Деян 1 0
7. Шауб Луис 1 0
8. Карбонель Алекс 1 0
9. Угриниц Филип 1 0
10. Вока Идриз 1 0
11. Yvan Alounga 1 0
12. Stefan Knezevic1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Цюрих 20% (2) 10% (1) 30% (3) 10% (1) 10% (1) 20% (2)
 Люцерн 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Цюрих Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Цюрих 1:0 Базель Вадуц 1:4 Цюрих Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Цюрих 2:2 Лугано
Янг Бойз 2:1 Цюрих Кьяссо 3:2 Цюрих Цюрих 3:0 Винтертур Цюрих 1:0 Виль Люцерн 2:0 Цюрих Цюрих 2:5 Шаффхаузен Цюрих 3:3 Тун Люцерн 2:1 Цюрих Цюрих 0:2 Сьон Цюрих 1:3 Санкт-Галлен Лугано 1:0 Цюрих Цюрих 0:5 Янг Бойз Базель 4:0 Цюрих Нёвшатель Ксамакс 1:1 Цюрих Цюрих 2:0 Серветт Тун 3:2 Цюрих
Люцерн Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Янг Бойз 2:1 Люцерн Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Люцерн 3:2 Кринс Базель 3:2 Люцерн
Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лугано 2:1 Люцерн Тун 0:1 Люцерн Люцерн 6:1 Волен Грасcхоппер 1:1 Люцерн Люцерн 2:0 Цюрих Люцерн 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Люцерн Люцерн 2:1 Цюрих Янг Бойз 1:0 Люцерн Люцерн 1:2 Сьон Люцерн 1:2 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 4:1 Люцерн Люцерн 3:3 Лугано Серветт 2:0 Люцерн Люцерн 3:0 Тун

Последние игры между собой

Цюрих: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Люцерн: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Люцерн 2:0 Цюрих Товарищеские матчи Люцерн 2:1 Цюрих Суперлига Люцерн 0:5 Цюрих Товарищеские матчи Цюрих 2:3 Люцерн Суперлига
Цюрих 3:0 Люцерн Суперлига Люцерн 0:0 Цюрих Суперлига Люцерн 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:5 Цюрих Суперлига Цюрих 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:1 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Люцерн Суперлига Цюрих 1:2 Люцерн Суперлига Люцерн 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Люцерн Суперлига Люцерн 1:2 Цюрих Суперлига Люцерн 1:0 Цюрих Суперлига Цюрих 2:5 Люцерн Суперлига Люцерн 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Люцерн Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лугано 6 3 3 0 9 - 6 12
2. Янг Бойз 5 3 2 0 5 - 2 11
3. Цюрих 6 3 1 2 10 - 9 10
4. Санкт-Галлен 6 3 1 2 6 - 6 10
5. Лозанна-Спорт 5 2 2 1 8 - 4 8
6. Базель 5 2 1 2 8 - 7 7
7. Серветт 4 1 1 2 2 - 3 4
8. Сьон 4 0 3 1 2 - 3 3
9. Вадуц 5 0 2 3 4 - 9 2
10. Люцерн 6 0 2 4 8 - 13 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Маркезано Антонио из команды Цюрих забивает с точки!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Aiyegun Tosin получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Соргич Деян получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Шауб Луис получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Ташар Варол уходит с поля. Silvan Sidler выходит вместо него
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Кололли Беньямин из команды Цюрих забивает с точки!
  • 22'
    УДАЛЕНИЕ! - [player1] увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 22'
    УДАЛЕНИЕ! - Lucas Alves увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Крамер Блаж бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.01 17.00 65.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.71 3.62 2.47
  1.20 6.27 18.81

Самый высокий коэффициент на матч «Цюрих» – «Люцерн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Цюрих» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Люцерн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Цюрих» – «Люцерн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
9.20 1.03 11.50 1.02 3.20 1.32 3.70 1.25 1.97 1.77 2.08 1.74 1.84 1.97 1.15 5.00 1.27 3.60 1.17 4.70 1.08 7.10 1.10 6.25 1.01 12.60
12.00 1.00 11.25 1.01 4.55 1.18 3.76 1.27 2.38 1.65 1.83 1.98 1.50 2.52 1.26 3.54 1.18 4.30 1.06 7.00
3.17 1.38 2.77 1.48 2.37 1.63 1.96 1.93 1.74 2.15 2.10 1.77 1.84 2.04 1.91 1.95 1.25 4.15 1.88 1.98 1.19 4.99
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.31 1.57 2.33 1.60 1.25 3.75 1.20 4.30 1.03 10.00
3.45 1.31 2.36 1.59 1.58 2.38 1.22 4.25 1.15 5.45
2.04 1.84 1.68 2.27 1.32 3.56 1.79 2.09 1.28 3.78 1.14 5.78
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.95 1.79 1.45 2.60 1.29 3.45
4.90 1.18 3.45 1.31 1.93 1.87 1.46 2.72 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
Где смотреть матч Цюрих 2:0 Люцерн онлайн

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