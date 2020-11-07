  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
Лозанна-Спорт
0:1
Первый тайм: 19'

Стадион:
Лугано
0'
0:1
11' Пенальти
Марич Мият
19'
40
Диао
Мори
25
Боранияшевич
Никола
5
Noah
Loosli
6
Монтейру
Элтон
13
Фло
Пер-Эгиль
19
Шнойвли
Кристиан
21
Cameron
Puertas
10
Да
Кунья
Лукас
38
Бразау
Педру
17
Зехнини
Рафик
9
Гессан
Эванн
46
Бауман
Ноам
5
Марич
Мият
30
Дапрела
Фабио
4
Кечкеш
Акош
20
Кустодио
Оливье
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
22
Гвидотти
Стефано
3
Герреро
Адрия
9
Одгор
Йенс
19
Герндт
Александр
Лозанна-Спорт
4-2-3-1
Лугано
3-1-4-2

Ход матча

11'
0:1
Марич Мият

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна-Спорт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Туркес Алдин 3 0.6
2. Боранияшевич Никола 1 0.2
3. Шнойвли Кристиан 1 0.2
4. Cameron Puertas 1 0.2
5. Joel Monteiro 1 0.2
6. Гессан Эванн 1 0.2
7. Фло Пер-Эгиль 0 0
8. Gabriel Bares 0 0
Лугано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Герндт Александр 2 0.33
2. Гвидотти Стефано 2 0.33
3. Дапрела Фабио 1 0.17
4. Лаванши Нума 1 0.17
5. Боттани Маттиа 1 0.17
6. Ошс Марцис 1 0.17
7. Ловрич Санди 0 0
8. Марич Мият 0 0
9. Саббатини Хонатан 0 0
10. Герреро Адрия 0 0

Карточки

Лозанна-Спорт
# Игрок      
1. Кукурузович Степан 2 1
2. Ange Nanizayamo 1 1
3. Боранияшевич Никола 2 0
4. Фло Пер-Эгиль 1 0
5. Туркес Алдин 1 0
6. Cameron Puertas 1 0
7. Gabriel Bares 1 0
8. Moritz Jenz 1 0
Лугано
# Игрок      
1. Кустодио Оливье 3 0
2. Саббатини Хонатан 1 1
3. Герндт Александр 2 0
4. Лаванши Нума 2 0
5. Ловрич Санди 2 0
6. Герреро Адрия 2 0
7. Christopher Lungoyi 0 1
8. Дапрела Фабио 1 0
9. Sebastian Osigwe 1 0
10. Гвидотти Стефано 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лозанна-Спорт 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 0 25% (2)
 Лугано 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 0 37.5% (3)

Предыдущие игры

Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Грасcхоппер 1:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт
Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Стад де Ньон 1:3 Лозанна-Спорт Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 5:3 Виль Стад Лозанна-Уши 0:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:2 Винтертур Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Грасcхоппер Кринс 0:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Шаффхаузен Лозанна-Спорт 2:1 Кьяссо Арау 5:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:0 Стад Лозанна-Уши Грасcхоппер 3:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Вадуц Виль 1:1 Лозанна-Спорт
Лугано Последние 20 матчей: +9 =9 -2
Лугано 1:0 Санкт-Галлен Вадуц 1:1 Лугано Лугано 2:2 Сьон Цюрих 2:2 Лугано
Лугано 2:1 Люцерн Интер Милан 5:0 Лугано Шаффхаузен 1:2 Лугано Лугано 5:1 Кьяссо Беллинцона 1:1 Лугано Сементина 0:9 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Лугано Лугано 3:1 Серветт Базель 4:4 Лугано Лугано 1:0 Цюрих Сьон 1:1 Лугано Лугано 1:1 Тун Люцерн 3:3 Лугано Лугано 3:3 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 Лугано Лугано 2:1 Базель

Последние игры между собой

Лозанна-Спорт: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Лугано: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Лозанна-Спорт 3:0 Лугано Кубок Лугано 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 2:1 Лугано Суперлига Лугано 1:2 Лозанна-Спорт Суперлига
Лозанна-Спорт 2:3 Лугано Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Лугано Суперлига Лугано 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 4:1 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Челлендж Лига Лугано 2:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лугано 2:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:1 Лугано Челлендж Лига Лозанна-Спорт 3:1 Лугано Челлендж Лига Лугано 1:2 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лугано 4:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лугано 1:2 Лозанна-Спорт Кубок Лозанна-Спорт 0:5 Лугано Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:1 Лугано Челлендж Лига Лугано 1:0 Лозанна-Спорт Челлендж Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лугано 1:0 6 3 3 0 9 - 6 12
2. Янг Бойз 5 3 2 0 5 - 2 11
3. Санкт-Галлен 6 3 1 2 6 - 6 10
4. Лозанна-Спорт 0:1 5 2 2 1 8 - 4 8
5. Цюрих 0:0 6 2 2 2 8 - 9 8
6. Базель 5 2 1 2 8 - 7 7
7. Серветт 4 1 1 2 2 - 3 4
8. Сьон 4 0 3 1 2 - 3 3
9. Люцерн 0:0 6 0 3 3 8 - 11 3
10. Вадуц 5 0 2 3 4 - 9 2
  • Первый тайм
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Марич Мият из команды Лугано забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympique de la Pontaise. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Лозанна-Спорт
Ничья
Лугано
2.52
3.38
3.06
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 5.40 3.70 1.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.45 3.38 2.90
  2.52 3.16 3.06

Самый высокий коэффициент на матч «Лозанна-Спорт» – «Лугано» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лозанна-Спорт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лугано» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лозанна-Спорт» – «Лугано», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.00 1.03 7.50 1.07 6.80 1.08 2.48 1.53 2.02 1.79 2.48 1.50 1.76 2.07 1.39 2.85 1.27 3.50 1.11 6.00 1.15 5.00 1.01 12.00 1.03 10.00
8.40 1.03 7.40 1.06 3.14 1.34 2.43 1.56 1.80 2.12 1.40 2.95 1.27 3.62 1.09 6.30 1.06 6.85 1.01 10.25
3.32 1.35 2.88 1.45 2.44 1.59 1.98 1.90 1.72 2.19 1.56 2.51 1.47 2.83 1.56 2.53 1.29 3.73 1.11 7.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.81 2.00 1.97 1.77 1.10 6.30 1.17 4.70
2.83 1.43 1.84 1.96 1.39 3.00 1.11 6.55 1.08 7.90
2.78 1.47 2.28 1.68 1.77 2.13 1.49 2.73 1.35 3.33 1.35 3.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.48 1.63 2.20 1.25 3.75
3.64 1.28 2.43 1.56 1.61 2.32 1.23 4.20 1.16 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.37 2.95
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
Букмекер Да Нет
3.35 1.29
Где смотреть матч Лозанна-Спорт 0:1 Лугано онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный