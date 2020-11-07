Лозанна-Спорт
0:1
Конец матча
Стадион: Олимпик де ла Понтайс
Лугано
0:1
11' ПенальтиМарич Мият
49' Желтая карточкаЗехнини Рафик
75' Желтая карточкаШнойвли Кристиан
40
Диао
Мори
38
Бразау
Педру
46
Бауман
Ноам
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
- Основной состав
-
40 Диао МориВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Бразау ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
48 Theo Rochat
-
Главный тренер: Контини Джорджо
- Основной состав
-
46 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Ошс МарцисЗащитник
- Защитник
-
77 Мацек РоманПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Maurizio Jacobacci
Ход матча
11'
0:1
49'
75'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Туркес Алдин
|3
|0.6
|2.
|Боранияшевич Никола
|1
|0.2
|3.
|Шнойвли Кристиан
|1
|0.2
|4.
|Cameron Puertas
|1
|0.2
|5.
|Joel Monteiro
|1
|0.2
|6.
|Гессан Эванн
|1
|0.2
|7.
|Фло Пер-Эгиль
|0
|0
|8.
|Gabriel Bares
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Герндт Александр
|2
|0.33
|2.
|Гвидотти Стефано
|2
|0.33
|3.
|Марич Мият
|1 (1)
|0.17
|4.
|Дапрела Фабио
|1
|0.17
|5.
|Лаванши Нума
|1
|0.17
|6.
|Боттани Маттиа
|1
|0.17
|7.
|Ошс Марцис
|1
|0.17
|8.
|Ловрич Санди
|0
|0
|9.
|Саббатини Хонатан
|0
|0
|10.
|Герреро Адрия
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кукурузович Степан
|2
|1
|2.
|Ange Nanizayamo
|1
|1
|3.
|Боранияшевич Никола
|2
|0
|4.
|Шнойвли Кристиан
|1
|0
|5.
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0
|6.
|Зехнини Рафик
|1
|0
|7.
|Туркес Алдин
|1
|0
|8.
|Cameron Puertas
|1
|0
|9.
|Gabriel Bares
|1
|0
|10.
|Moritz Jenz
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кустодио Оливье
|3
|0
|2.
|Саббатини Хонатан
|1
|1
|3.
|Герндт Александр
|2
|0
|4.
|Лаванши Нума
|2
|0
|5.
|Ловрич Санди
|2
|0
|6.
|Герреро Адрия
|2
|0
|7.
|Christopher Lungoyi
|0
|1
|8.
|Дапрела Фабио
|1
|0
|9.
|Sebastian Osigwe
|1
|0
|10.
|Гвидотти Стефано
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лозанна-Спорт
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|0
|25% (2)
|Лугано
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|0
|33.33% (3)
Предыдущие игры
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +10 =5 -5Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Грасcхоппер 1:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт
Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Стад де Ньон 1:3 Лозанна-Спорт Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 5:3 Виль Стад Лозанна-Уши 0:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:2 Винтертур Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Грасcхоппер Кринс 0:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Шаффхаузен Лозанна-Спорт 2:1 Кьяссо Арау 5:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:0 Стад Лозанна-Уши Грасcхоппер 3:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Вадуц Виль 1:1 Лозанна-Спорт
Лугано Последние 20 матчей: +9 =9 -2Лугано 1:0 Санкт-Галлен Вадуц 1:1 Лугано Лугано 2:2 Сьон Цюрих 2:2 Лугано
Лугано 2:1 Люцерн Интер Милан 5:0 Лугано Шаффхаузен 1:2 Лугано Лугано 5:1 Кьяссо Беллинцона 1:1 Лугано Сементина 0:9 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Лугано Лугано 3:1 Серветт Базель 4:4 Лугано Лугано 1:0 Цюрих Сьон 1:1 Лугано Лугано 1:1 Тун Люцерн 3:3 Лугано Лугано 3:3 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 Лугано Лугано 2:1 Базель
Последние игры между собой
Лозанна-Спорт: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Лугано: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Лозанна-Спорт 2:3 Лугано Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Лугано Суперлига Лугано 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 4:1 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Челлендж Лига Лугано 2:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лугано 2:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:1 Лугано Челлендж Лига Лозанна-Спорт 3:1 Лугано Челлендж Лига Лугано 1:2 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лугано 4:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лугано 1:2 Лозанна-Спорт Кубок Лозанна-Спорт 0:5 Лугано Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:1 Лугано Челлендж Лига Лугано 1:0 Лозанна-Спорт Челлендж Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лугано
|6
|3
|3
|0
|9 - 6
|12
|2.
|Янг Бойз
|5
|3
|2
|0
|5 - 2
|11
|3.
|Цюрих
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|4.
|Санкт-Галлен
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|5.
|Лозанна-Спорт
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|6.
|Базель
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|7.
|Серветт
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|8.
|Сьон
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Вадуц
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|10.
|Люцерн
|6
|0
|2
|4
|8 - 13
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лозанна-Спорт» – «Лугано» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лозанна-Спорт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лугано» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лозанна-Спорт» – «Лугано», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|10.00
|1.03
|7.50
|1.07
|1.68
|2.11
|—
|—
|2.48
|1.53
|2.02
|1.79
|1.08
|7.00
|1.76
|2.07
|1.39
|2.85
|—
|—
|1.03
|10.00
|1.11
|6.00
|1.02
|11.00
|1.01
|12.00
|1.03
|10.00
|
|8.40
|1.03
|7.40
|1.06
|3.14
|1.34
|—
|—
|2.43
|1.56
|—
|—
|1.80
|2.12
|—
|—
|1.40
|2.95
|—
|—
|1.27
|3.62
|1.09
|6.30
|1.06
|6.85
|1.01
|10.25
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|1.43
|2.92
|1.25
|4.19
|1.42
|2.98
|1.28
|3.81
|1.21
|4.62
|1.37
|3.23
|1.33
|3.46
|1.55
|2.55
|1.14
|6.20
|—
|—
|1.11
|7.12
|—
|—
|—
|—