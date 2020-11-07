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Лозанна-Спорт
0:1
Конец матча

Стадион:
Лугано
0'
0:1
11' Пенальти
Марич Мият
49' Желтая карточка
Зехнини Рафик
75' Желтая карточка
Шнойвли Кристиан
90'+6
40
Диао
Мори
25
Боранияшевич
Никола
5
Noah
Loosli
6
Монтейру
Элтон
13
Фло
Пер-Эгиль
19
Шнойвли
Кристиан
21
Cameron
Puertas
10
Да
Кунья
Лукас
38
Бразау
Педру
17
Зехнини
Рафик
9
Гессан
Эванн
46
Бауман
Ноам
5
Марич
Мият
30
Дапрела
Фабио
4
Кечкеш
Акош
20
Кустодио
Оливье
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
22
Гвидотти
Стефано
3
Герреро
Адрия
9
Одгор
Йенс
19
Герндт
Александр
Лозанна-Спорт
4-2-3-1
Лугано
3-1-4-2

Ход матча

11'
0:1
Марич Мият
49'
Зехнини Рафик
 
65'
Moritz Jenz
Бразау Педру
 
65'
Жейссманн Жоэль
Зехнини Рафик
 
75'
Шнойвли Кристиан
 
75'
Florian Hysenaj
Да Кунья Лукас
 
76'
 
Човило Мирослав
Гвидотти Стефано
85'
 
Christopher Lungoyi
Кустодио Оливье
85'
 
Мацек Роман
Герндт Александр
88'
Marc Tsoungui
Шнойвли Кристиан
 
90'
 
Фаччинетти Микаэль
Герреро Адрия
90'
 
Ошс Марцис
Одгор Йенс

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна-Спорт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Туркес Алдин 3 0.6
2. Боранияшевич Никола 1 0.2
3. Шнойвли Кристиан 1 0.2
4. Cameron Puertas 1 0.2
5. Joel Monteiro 1 0.2
6. Гессан Эванн 1 0.2
7. Фло Пер-Эгиль 0 0
8. Gabriel Bares 0 0
Лугано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Герндт Александр 2 0.33
2. Гвидотти Стефано 2 0.33
3. Марич Мият 1 (1) 0.17
4. Дапрела Фабио 1 0.17
5. Лаванши Нума 1 0.17
6. Боттани Маттиа 1 0.17
7. Ошс Марцис 1 0.17
8. Ловрич Санди 0 0
9. Саббатини Хонатан 0 0
10. Герреро Адрия 0 0

Карточки

Лозанна-Спорт
# Игрок      
1. Кукурузович Степан 2 1
2. Ange Nanizayamo 1 1
3. Боранияшевич Никола 2 0
4. Шнойвли Кристиан 1 0
5. Фло Пер-Эгиль 1 0
6. Зехнини Рафик 1 0
7. Туркес Алдин 1 0
8. Cameron Puertas 1 0
9. Gabriel Bares 1 0
10. Moritz Jenz 1 0
Лугано
# Игрок      
1. Кустодио Оливье 3 0
2. Саббатини Хонатан 1 1
3. Герндт Александр 2 0
4. Лаванши Нума 2 0
5. Ловрич Санди 2 0
6. Герреро Адрия 2 0
7. Christopher Lungoyi 0 1
8. Дапрела Фабио 1 0
9. Sebastian Osigwe 1 0
10. Гвидотти Стефано 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лозанна-Спорт 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 0 25% (2)
 Лугано 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 0 33.33% (3)

Предыдущие игры

Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Грасcхоппер 1:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт
Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Стад де Ньон 1:3 Лозанна-Спорт Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 5:3 Виль Стад Лозанна-Уши 0:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:2 Винтертур Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Грасcхоппер Кринс 0:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Шаффхаузен Лозанна-Спорт 2:1 Кьяссо Арау 5:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:0 Стад Лозанна-Уши Грасcхоппер 3:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Вадуц Виль 1:1 Лозанна-Спорт
Лугано Последние 20 матчей: +9 =9 -2
Лугано 1:0 Санкт-Галлен Вадуц 1:1 Лугано Лугано 2:2 Сьон Цюрих 2:2 Лугано
Лугано 2:1 Люцерн Интер Милан 5:0 Лугано Шаффхаузен 1:2 Лугано Лугано 5:1 Кьяссо Беллинцона 1:1 Лугано Сементина 0:9 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Лугано Лугано 3:1 Серветт Базель 4:4 Лугано Лугано 1:0 Цюрих Сьон 1:1 Лугано Лугано 1:1 Тун Люцерн 3:3 Лугано Лугано 3:3 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 Лугано Лугано 2:1 Базель

Последние игры между собой

Лозанна-Спорт: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Лугано: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Лозанна-Спорт 3:0 Лугано Кубок Лугано 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 2:1 Лугано Суперлига Лугано 1:2 Лозанна-Спорт Суперлига
Лозанна-Спорт 2:3 Лугано Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Лугано Суперлига Лугано 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 4:1 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Челлендж Лига Лугано 2:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лугано 2:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:1 Лугано Челлендж Лига Лозанна-Спорт 3:1 Лугано Челлендж Лига Лугано 1:2 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лугано 4:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лугано 1:2 Лозанна-Спорт Кубок Лозанна-Спорт 0:5 Лугано Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:1 Лугано Челлендж Лига Лугано 1:0 Лозанна-Спорт Челлендж Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лугано 6 3 3 0 9 - 6 12
2. Янг Бойз 5 3 2 0 5 - 2 11
3. Цюрих 6 3 1 2 10 - 9 10
4. Санкт-Галлен 6 3 1 2 6 - 6 10
5. Лозанна-Спорт 5 2 2 1 8 - 4 8
6. Базель 5 2 1 2 8 - 7 7
7. Серветт 4 1 1 2 2 - 3 4
8. Сьон 4 0 3 1 2 - 3 3
9. Вадуц 5 0 2 3 4 - 9 2
10. Люцерн 6 0 2 4 8 - 13 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Марич Мият из команды Лугано забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympique de la Pontaise. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 23.00 4.40 1.23
Бонус: 5 000 ₽ 2.45 3.38 2.90
  17.48 3.95 1.37

Самый высокий коэффициент на матч «Лозанна-Спорт» – «Лугано» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лозанна-Спорт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лугано» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лозанна-Спорт» – «Лугано», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.00 1.03 7.50 1.07 1.68 2.11 2.48 1.53 2.02 1.79 1.08 7.00 1.76 2.07 1.39 2.85 1.03 10.00 1.11 6.00 1.02 11.00 1.01 12.00 1.03 10.00
8.40 1.03 7.40 1.06 3.14 1.34 2.43 1.56 1.80 2.12 1.40 2.95 1.27 3.62 1.09 6.30 1.06 6.85 1.01 10.25
1.43 2.92 1.25 4.19 1.42 2.98 1.28 3.81 1.21 4.62 1.37 3.23 1.33 3.46 1.55 2.55 1.14 6.20 1.11 7.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.81 2.00 1.37 2.95 1.10 6.30 1.02 11.00
2.83 1.43 1.84 1.96 1.39 3.00 1.11 6.55 1.08 7.90
2.78 1.47 2.28 1.68 1.77 2.13 1.49 2.73 1.20 4.89 1.50 2.68 1.20 4.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.48 1.63 2.20 1.25 3.75
3.64 1.28 2.43 1.56 1.61 2.32 1.23 4.20 1.16 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.35 1.29
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