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Янг Бойз
0:0
Второй тайм: 48'

Стадион:
Санкт-Галлен
0'
20' Желтая карточка
Betim Fazliji
45' Желтая карточка
Эбишер Мишель
48'
26
Фон
Балльмоос
Давид
36
Хефти
Сильван
28
Лустенбергер
Фабиан
5
Зесигер
Седрик
21
Гарсия
Улиссес
16
Фасснахт
Кристиан
20
Эбишер
Мишель
8
Сьерро
Венсан
13
Нгамале
Муми
15
Элиа
Мешак
18
Нсаме
Жан-Пьер
1
Ати-Зиги
Лоуренс
29
Alessandro
Kraeuchi
4
Leonidas
Stergiou
23
Betim
Fazliji
21
Мухайм
Миро
16
Гёртлер
Лукас
8
Jordi
Quintilla
6
Стильхарт
Базиль
9
Гийемено
Джереми
34
Бабич
Борис
24
Дуа
Квадво
Янг Бойз
4-4-2
Санкт-Галлен
4-3-1-2

Ход матча

20'
 
Betim Fazliji
45'
Эбишер Мишель
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 9 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нсаме Жан-Пьер 2 0.33
2. Фасснахт Кристиан 1 0.17
3. Элиа Мешак 1 0.17
4. Мамбимби Феликс 1 0.17
5. Сьерро Венсан 0 0
6. Гарсия Улиссес 0 0
7. Зесигер Седрик 0 0
8. Нгамале Муми 0 0
Санкт-Галлен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дуа Квадво 2 0.29
2. Jordi Quintilla 1 0.14
3. Andre Ribeiro 1 0.14
4. Víctor Ruiz III 1 0.14
5. Betim Fazliji 1 0.14
6. Гёртлер Лукас 0 0
7. Alessandro Kraeuchi 0 0

Карточки

Янг Бойз
# Игрок      
1. Зесигер Седрик 2 1
2. Сьерро Венсан 1 1
3. Лефор Жордан 2 0
4. Гарсия Улиссес 2 0
5. Али Мохамед 2 0
6. Нсаме Жан-Пьер 1 0
7. Эбишер Мишель 1 0
Санкт-Галлен
# Игрок      
1. Jordi Quintilla 3 0
2. Стильхарт Базиль 2 0
3. Ати-Зиги Лоуренс 2 0
4. Alessandro Kraeuchi 2 0
5. Betim Fazliji 2 0
6. Рюфли Венсан 1 0
7. Andre Ribeiro 1 0
8. Гёртлер Лукас 1 0
9. Гийемено Джереми 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Янг Бойз 0 20% (1) 0 20% (1) 60% (3) 0
 Санкт-Галлен 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

Янг Бойз Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Янг Бойз 3:0 ЦСКА София ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Люцерн Янг Бойз 1:2 Рома
Серветт 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 1:0 Вадуц Янг Бойз 3:0 Тирана Сьон 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Цюрих Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Базель 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Клаксвик Янг Бойз 3:1 Сьон Люцерн 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Сьон 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Люцерн Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Санкт-Галлен 1:3 Базель Лугано 1:0 Санкт-Галлен Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Дорнбирн 1:1 Санкт-Галлен
Санкт-Галлен 1:0 Серветт Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:1 АЕК Санкт-Галлен 1:0 Сьон Санкт-Галлен 1:3 Тюркюджю Атаспор Санкт-Галлен 1:3 Тюркючю Мюнхен Хайденхайм 6:2 Санкт-Галлен Фрайбург 3:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 5:0 Аустрия Лустенау Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 6:0 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 1:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:5 Базель Тун 2:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Люцерн Серветт 1:1 Санкт-Галлен

Последние игры между собой

Янг Бойз: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Санкт-Галлен: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:3 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз Суперлига
Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:4 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен Суперлига Янг Бойз 2:1 Санкт-Галлен Кубок Янг Бойз 6:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:2 Янг Бойз Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:2 Санкт-Галлен Суперлига Янг Бойз 2:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Санкт-Галлен Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:0 6 3 3 0 5 - 2 12
2. Лугано 6 3 3 0 9 - 6 12
3. Санкт-Галлен 0:0 7 3 2 2 6 - 6 11
4. Цюрих 6 3 1 2 10 - 9 10
5. Лозанна-Спорт 5 2 2 1 8 - 4 8
6. Базель 5 2 1 2 8 - 7 7
7. Серветт 4 1 1 2 2 - 3 4
8. Сьон 4 0 3 1 2 - 3 3
9. Вадуц 5 0 2 3 4 - 9 2
10. Люцерн 6 0 2 4 8 - 13 2
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Эбишер Мишель получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    20'
    Betim Fazliji получил желтую карточку от судьи
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
Санкт-Галлен
1.57
5.30
7.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.55 3.85 6.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.47 3.80 7.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.38 5.30 7.10
  1.57 3.82 7.05

Самый высокий коэффициент на матч «Янг Бойз» – «Санкт-Галлен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Янг Бойз» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Санкт-Галлен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Янг Бойз» – «Санкт-Галлен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
7.50 1.07 2.55 1.48 4.90 1.16 1.50 2.48 2.26 1.63 1.95 1.85 1.15 5.00 1.42 2.70 1.03 10.00 1.14 5.10 1.08 7.00 1.04 9.60 1.02 11.00
5.70 1.10 4.95 1.15 2.82 1.41 2.28 1.63 1.81 2.10 1.45 2.75 1.32 3.26 1.14 5.10 1.10 5.60 1.02 9.40
2.67 1.51 2.31 1.66 1.95 1.93 1.67 2.28 1.52 2.64 1.55 2.54 1.94 1.94 1.72 2.20 1.17 5.38 1.61 2.42 1.23 4.43 1.12 6.68
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 2.75 1.41 1.42 2.75 1.30 3.35 1.09 6.50
4.20 1.23 2.91 1.41 1.77 2.05 1.33 3.32 1.22 4.30
1.37 3.22 1.20 4.75 1.69 2.25 1.44 2.89 1.76 2.15 1.53 2.61
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.21 1.62 1.64 2.17 1.38 2.90
5.90 1.13 4.45 1.21 2.22 1.66 1.65 2.24 1.39 3.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.62 1.45
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
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