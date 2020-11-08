Янг Бойз
0:0
Второй тайм: 48'
Стадион: Стад де Суиз
Санкт-Галлен
20' Желтая карточкаBetim Fazliji
45' Желтая карточкаЭбишер Мишель
13
Нгамале
Муми
15
Элиа
Мешак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Февр ГийомВратарь
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
-
60 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Бабич БорисНападающий
-
24 Дуа КвадвоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рюфли ВенсанПолузащитник
-
20 Йуан ЭльеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
Ход матча
20'
45'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 0
-
9 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нсаме Жан-Пьер
|2
|0.33
|2.
|Фасснахт Кристиан
|1
|0.17
|3.
|Элиа Мешак
|1
|0.17
|4.
|Мамбимби Феликс
|1
|0.17
|5.
|Сьерро Венсан
|0
|0
|6.
|Гарсия Улиссес
|0
|0
|7.
|Зесигер Седрик
|0
|0
|8.
|Нгамале Муми
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дуа Квадво
|2
|0.29
|2.
|Jordi Quintilla
|1
|0.14
|3.
|Andre Ribeiro
|1
|0.14
|4.
|Víctor Ruiz III
|1
|0.14
|5.
|Betim Fazliji
|1
|0.14
|6.
|Гёртлер Лукас
|0
|0
|7.
|Alessandro Kraeuchi
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Зесигер Седрик
|2
|1
|2.
|Сьерро Венсан
|1
|1
|3.
|Лефор Жордан
|2
|0
|4.
|Гарсия Улиссес
|2
|0
|5.
|Али Мохамед
|2
|0
|6.
|Нсаме Жан-Пьер
|1
|0
|7.
|Эбишер Мишель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Jordi Quintilla
|3
|0
|2.
|Стильхарт Базиль
|2
|0
|3.
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|4.
|Alessandro Kraeuchi
|2
|0
|5.
|Betim Fazliji
|2
|0
|6.
|Рюфли Венсан
|1
|0
|7.
|Andre Ribeiro
|1
|0
|8.
|Гёртлер Лукас
|1
|0
|9.
|Гийемено Джереми
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Янг Бойз
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|60% (3)
|0
|Санкт-Галлен
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Янг Бойз Последние 20 матчей: +15 =3 -2Янг Бойз 3:0 ЦСКА София ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Люцерн Янг Бойз 1:2 Рома
Серветт 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 1:0 Вадуц Янг Бойз 3:0 Тирана Сьон 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Цюрих Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Базель 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Клаксвик Янг Бойз 3:1 Сьон Люцерн 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Сьон 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Люцерн Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +7 =3 -10Санкт-Галлен 1:3 Базель Лугано 1:0 Санкт-Галлен Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Дорнбирн 1:1 Санкт-Галлен
Санкт-Галлен 1:0 Серветт Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:1 АЕК Санкт-Галлен 1:0 Сьон Санкт-Галлен 1:3 Тюркюджю Атаспор Санкт-Галлен 1:3 Тюркючю Мюнхен Хайденхайм 6:2 Санкт-Галлен Фрайбург 3:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 5:0 Аустрия Лустенау Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 6:0 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 1:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:5 Базель Тун 2:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Люцерн Серветт 1:1 Санкт-Галлен
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Санкт-Галлен: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:4 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен Суперлига Янг Бойз 2:1 Санкт-Галлен Кубок Янг Бойз 6:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:2 Янг Бойз Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:2 Санкт-Галлен Суперлига Янг Бойз 2:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Санкт-Галлен Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:0
|6
|3
|3
|0
|5 - 2
|12
|2.
|Лугано
|6
|3
|3
|0
|9 - 6
|12
|3.
|Санкт-Галлен
|0:0
|7
|3
|2
|2
|6 - 6
|11
|4.
|Цюрих
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|5.
|Лозанна-Спорт
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|6.
|Базель
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|7.
|Серветт
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|8.
|Сьон
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Вадуц
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|10.
|Люцерн
|6
|0
|2
|4
|8 - 13
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Янг Бойз» – «Санкт-Галлен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Янг Бойз» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Санкт-Галлен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Янг Бойз» – «Санкт-Галлен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|
|7.50
|1.07
|2.55
|1.48
|—
|—
|4.90
|1.16
|—
|—
|1.50
|2.48
|—
|—
|2.26
|1.63
|1.95
|1.85
|1.15
|5.00
|—
|—
|1.42
|2.70
|1.03
|10.00
|1.14
|5.10
|1.08
|7.00
|1.04
|9.60
|1.02
|11.00
|
|—
|—
|5.70
|1.10
|—
|—
|4.95
|1.15
|—
|—
|2.82
|1.41
|—
|—
|2.28
|1.63
|—
|—
|1.81
|2.10
|—
|—
|1.45
|2.75
|1.32
|3.26
|1.14
|5.10
|1.10
|5.60
|1.02
|9.40
|—
|—
|
|—
|—
|2.67
|1.51
|2.31
|1.66
|1.95
|1.93
|1.67
|2.28
|1.52
|2.64
|1.55
|2.54
|1.94
|1.94
|1.72
|2.20
|1.17
|5.38
|1.61
|2.42
|—
|—
|1.23
|4.43
|—
|—
|1.12
|6.68
|—
|—
|—
|—