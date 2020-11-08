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Янг Бойз
0:0
Конец матча

Стадион:
Санкт-Галлен
0'
20' Желтая карточка
Betim Fazliji
45' Желтая карточка
Эбишер Мишель
76' Желтая карточка
Стильхарт Базиль
79' Желтая карточка
Leonidas Stergiou
81' Желтая карточка
Йуан Элье
90'+4
26
Фон
Балльмоос
Давид
36
Хефти
Сильван
28
Лустенбергер
Фабиан
5
Зесигер
Седрик
21
Гарсия
Улиссес
16
Фасснахт
Кристиан
20
Эбишер
Мишель
8
Сьерро
Венсан
13
Нгамале
Муми
15
Элиа
Мешак
18
Нсаме
Жан-Пьер
1
Ати-Зиги
Лоуренс
29
Alessandro
Kraeuchi
4
Leonidas
Stergiou
23
Betim
Fazliji
21
Мухайм
Миро
16
Гёртлер
Лукас
8
Jordi
Quintilla
6
Стильхарт
Базиль
9
Гийемено
Джереми
34
Бабич
Борис
24
Дуа
Квадво
Янг Бойз
4-4-2
Санкт-Галлен
4-3-1-2

Ход матча

20'
 
Betim Fazliji
45'
Эбишер Мишель
 
62'
 
Траоре Бубакар
Гийемено Джереми
62'
 
Víctor Ruiz III
Бабич Борис
67'
Мамбимби Феликс
Элиа Мешак
 
74'
Ридер Фабиан
Эбишер Мишель
 
74'
Лефор Жордан
Гарсия Улиссес
 
74'
Сулеймани Миралем
Фасснахт Кристиан
 
76'
 
Стильхарт Базиль
79'
 
Leonidas Stergiou
80'
 
Йуан Элье
Дуа Квадво
81'
 
Йуан Элье

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 1
  • 11 Угловые 5
  • 6 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нсаме Жан-Пьер 2 0.33
2. Фасснахт Кристиан 1 0.17
3. Элиа Мешак 1 0.17
4. Мамбимби Феликс 1 0.17
5. Сьерро Венсан 0 0
6. Гарсия Улиссес 0 0
7. Зесигер Седрик 0 0
8. Нгамале Муми 0 0
Санкт-Галлен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дуа Квадво 2 0.29
2. Jordi Quintilla 1 0.14
3. Andre Ribeiro 1 0.14
4. Víctor Ruiz III 1 0.14
5. Betim Fazliji 1 0.14
6. Гёртлер Лукас 0 0
7. Alessandro Kraeuchi 0 0

Карточки

Янг Бойз
# Игрок      
1. Зесигер Седрик 2 1
2. Сьерро Венсан 1 1
3. Лефор Жордан 2 0
4. Гарсия Улиссес 2 0
5. Али Мохамед 2 0
6. Нсаме Жан-Пьер 1 0
7. Эбишер Мишель 1 0
Санкт-Галлен
# Игрок      
1. Jordi Quintilla 3 0
2. Стильхарт Базиль 3 0
3. Ати-Зиги Лоуренс 2 0
4. Alessandro Kraeuchi 2 0
5. Betim Fazliji 2 0
6. Рюфли Венсан 1 0
7. Andre Ribeiro 1 0
8. Гёртлер Лукас 1 0
9. Гийемено Джереми 1 0
10. Leonidas Stergiou 1 0
11. Йуан Элье 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Янг Бойз 0 20% (1) 0 20% (1) 60% (3) 0
 Санкт-Галлен 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

Янг Бойз Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Янг Бойз 3:0 ЦСКА София ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Люцерн Янг Бойз 1:2 Рома
Серветт 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 1:0 Вадуц Янг Бойз 3:0 Тирана Сьон 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Цюрих Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Базель 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Клаксвик Янг Бойз 3:1 Сьон Люцерн 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Сьон 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Люцерн Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Санкт-Галлен 1:3 Базель Лугано 1:0 Санкт-Галлен Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Дорнбирн 1:1 Санкт-Галлен
Санкт-Галлен 1:0 Серветт Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:1 АЕК Санкт-Галлен 1:0 Сьон Санкт-Галлен 1:3 Тюркюджю Атаспор Санкт-Галлен 1:3 Тюркючю Мюнхен Хайденхайм 6:2 Санкт-Галлен Фрайбург 3:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 5:0 Аустрия Лустенау Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 6:0 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 1:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:5 Базель Тун 2:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Люцерн Серветт 1:1 Санкт-Галлен

Последние игры между собой

Янг Бойз: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Санкт-Галлен: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:3 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз Суперлига
Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:4 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен Суперлига Янг Бойз 2:1 Санкт-Галлен Кубок Янг Бойз 6:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:2 Янг Бойз Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:2 Санкт-Галлен Суперлига Янг Бойз 2:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Санкт-Галлен Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 6 3 3 0 5 - 2 12
2. Лугано 6 3 3 0 9 - 6 12
3. Санкт-Галлен 7 3 2 2 6 - 6 11
4. Цюрих 6 3 1 2 10 - 9 10
5. Лозанна-Спорт 5 2 2 1 8 - 4 8
6. Базель 5 2 1 2 8 - 7 7
7. Серветт 4 1 1 2 2 - 3 4
8. Сьон 4 0 3 1 2 - 3 3
9. Вадуц 5 0 2 3 4 - 9 2
10. Люцерн 6 0 2 4 8 - 13 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Эбишер Мишель получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    20'
    Betim Fazliji получил желтую карточку от судьи
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.35 3.55 6.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.45 1.82 8.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.38 5.30 7.10
  2.97 1.65 9.75

Самый высокий коэффициент на матч «Янг Бойз» – «Санкт-Галлен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Янг Бойз» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Санкт-Галлен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Янг Бойз» – «Санкт-Галлен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
2.01 1.75 1.17 4.70 4.90 1.16 1.20 4.20 2.26 1.63 1.95 1.85 1.04 9.00 1.42 2.70 1.03 10.00 1.14 5.10 1.08 7.00 1.04 9.60 1.02 11.00
5.70 1.10 4.95 1.15 2.82 1.41 2.28 1.63 1.81 2.10 1.45 2.75 1.32 3.26 1.14 5.10 1.10 5.60 1.02 9.40
1.76 2.14 1.47 2.79 1.18 5.11 1.83 2.05 1.11 7.42 1.40 3.09 1.95 1.93 1.67 2.28 1.14 6.00 1.55 2.54 1.94 1.94 1.72 2.20 1.17 5.38 1.61 2.42 1.23 4.43 1.12 6.68
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 2.75 1.41 1.42 2.75 1.30 3.35 1.09 6.50
4.20 1.23 2.91 1.41 1.77 2.05 1.33 3.32 1.22 4.30
1.37 3.22 1.20 4.75 1.69 2.25 1.44 2.89 1.76 2.15 1.53 2.61
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.21 1.62 1.64 2.17 1.38 2.90
5.90 1.13 4.45 1.21 2.22 1.66 1.65 2.24 1.39 3.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
Где смотреть матч Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен онлайн

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